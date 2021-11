7 meilleurs services de streaming de musique Hi-Res pour Android

L’audio a parcouru un long chemin sur les smartphones. Les services de streaming réguliers ont un streaming de qualité qui convient parfaitement aux écouteurs Bluetooth. La connectivité moderne comme la 5G et le Wi-Fi 6 garantit que la mise en mémoire tampon est une rareté. Pendant ce temps, les spécifications des smartphones sont suffisamment puissantes pour gérer presque tous les codecs audio disponibles. Il n’est donc pas surprenant que l’audio Hi-Res soit de plus en plus courant. Après tout, ceux qui ont des écouteurs coûteux veulent la meilleure expérience, même si cela coûte un peu plus cher.

Bien entendu, toutes les sources musicales ne prennent pas en charge l’audio Hi-Res. Pour vous faciliter la tâche, nous avons rassemblé une liste des meilleurs services de streaming de musique Hi-Res disponibles pour Android en ce moment.

Les meilleurs services de streaming de musique Hi-Res

Qu’est-ce que l’audio Hi-Res ?

L’audio haute résolution est généralement considéré comme tout fichier audio ayant une fréquence d’échantillonnage et une profondeur de bits audio plus élevées que les CD. Les CD, pour référence, sont en 16 bits avec une fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz. Ainsi, tout ce qui est supérieur à cela est considéré comme de l’audio haute résolution.

Il y a un débat massif sur les mérites de l’audio Hi-Res et s’il apporte ou non une amélioration suffisante pour avoir de l’importance. Les partisans de l’audio Hi-Res citent une qualité sonore supérieure et plus de détails dans le fichier audio. De plus, les ingénieurs des studios de musique travaillent avec un son à plus haute résolution, de sorte que les fichiers doivent ressembler davantage à ce que l’ingénieur du studio avait prévu.

La différence entre les MP3 et les CD audio de faible qualité est très perceptible. La différence entre CD-audio et Hi-Res n’est pas aussi évidente.

Les détracteurs disent que vous pouvez à peine entendre la différence dans la plupart des cas. Vous pouvez clairement faire la différence entre un MP3 à faible débit binaire (disons 128 kbps) et un audio de qualité CD. Cependant, il est beaucoup plus difficile de discerner la différence entre l’audio de qualité CD et l’audio Hi-Res, en particulier sur les écouteurs bas de gamme ou les écouteurs Bluetooth où la musique est de toute façon ré-encodée. Les deux arguments ont des mérites, mais si vous avez l’équipement audio, autant l’essayer vous-même et voir si vous préférez.

Il y a aussi l’audio HD, un terme qui est techniquement de l’audio haute résolution, mais pas beaucoup. Les exemples incluent l’audio 24 bits avec une fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz. La plupart des audio Hi-Res utilisent quelque chose comme une profondeur de 16 à 24 bits et des taux d’échantillonnage de 96 à 192 kHz. L’audio haute résolution comprend une variété de formats de fichiers audio, notamment FLAC, ALAC, WAV, AIFF, DSD, PCM, MQA et bien d’autres.

Pour faire cette liste, un service de streaming doit fournir un streaming audio au moins de qualité CD. Nous savons que ce n’est pas la définition technique de la haute résolution – une seule liste de diffusion de musique en haute résolution aurait moins de choix. Nous avons ajouté la qualité maximale à chaque entrée afin que vous puissiez voir le véritable son haute résolution à partir des éléments de qualité CD.

Amazon Musique illimitée

Prix: Essai gratuit / 7,99 $ à 9,99 $ par mois

Joe Hindy / Autorité Android

Qualité maximale : 24 bits/192 kHz

Amazon Music Unlimited est une offre exceptionnellement robuste dans le secteur du streaming musical haute résolution. Non seulement il offre un son de très haute qualité, mais il inclut les éléments Hi-Res dans le cadre de son prix de base. Vous n’avez rien à payer de plus pour l’utiliser comme d’autres services de streaming.

Amazon propose 75 millions de pistes disponibles en qualité audio HD (au moins 16 bits, 44,1 kHz) et environ sept millions de pistes supplémentaires en haute résolution (24 bits, 192 kHz). Amazon appelle son audio Hi-Res Ultra HD au cas où vous décideriez de le rechercher vous-même sur Google. L’application est correcte et comprend tous les éléments de base tels que les listes de lecture, les podcasts, les listes de lecture de style station de radio et le support hors ligne. D’autres services offrent des fonctionnalités plus robustes, mais vous ne pouvez vraiment pas battre le prix d’Amazon. C’est 7,99 $ par mois pour les membres Amazon Prime et 9,99 $ par mois pour les utilisateurs non Prime.

Pomme Musique

Prix: Essai gratuit / 9,99 $ par mois

Qualité maximale : 24 bits/192 kHz

Apple Music a le même avantage qu’Amazon Music Unlimited. Il inclut l’audio Hi-Res dans son prix de base sans aucun module complémentaire. Apple Music propose 75 millions de pistes, toutes disponibles en ALAC, le format audio Hi-Res d’Apple. Ces deux fonctionnalités à elles seules font d’Apple Music une option convaincante. En plus de nombreuses fonctionnalités et pistes, l’application elle-même est en fait assez agréable. Vous obtenez les bases ainsi que des extras tels que des paroles synchronisées dans le temps, une assistance hors ligne, des stations de musique et la station Apple Music 1.

Deezer

Prix: Essai gratuit / 9,99 $ à 14,99 $ par mois

Joe Hindy / Autorité Android

Qualité maximale : 16 bits / 44,1 kHz

L’option Hi-Fi de Deezer est assez décente, même si elle atteint un maximum de qualité audio CD. Le service propose 73 millions de chansons et toutes sont disponibles en haute résolution. Certaines autres fonctionnalités de Deezer incluent une fonction d’identification de chanson, un mode Shuffle qui vous présente de la nouvelle musique, des listes de lecture collaboratives, une minuterie de mise en veille, des podcasts et d’autres éléments. Dans l’ensemble, Deezer n’est pas tout à fait l’option la plus convaincante dans cet espace. D’autres services proposent un streaming de musique Hi-Res moins cher et de meilleure qualité. Néanmoins, la qualité sonore de Deezer est toujours bien meilleure que celle du MP3 et l’application est en fait assez agréable la plupart du temps, donc cela vaut peut-être la peine d’essayer gratuitement.

Qobuz

Prix: Essai gratuit / 12,99 $ – 15,99 $ par mois par mois

Joe Hindy / Autorité Android

Qualité maximale : 24 bits/192 kHz

Qobuz est une option assez intéressante. Il compte 70 millions de chansons et toutes sont disponibles en audio de qualité CD. Il y a 220 000 albums supplémentaires disponibles en haute résolution. De plus, Qobuz vous offre la possibilité d’acheter de la musique, de la même manière que vous pouvez le faire sur iTunes ou Amazon. Cela dit, toutes les chansons disponibles à l’achat ne sont pas également disponibles en streaming. L’application est décente et comprend des milliers de listes de lecture publiques, une assistance hors ligne et des fonctionnalités de découverte décentes. Il contient également des articles, des interviews et des trucs comme ça pour les fans de musique. C’est un peu plus cher que les autres et c’est toujours un service de streaming en pleine croissance.

Plexamp

Prix: Application gratuite / 4,99 $ par mois

Qualité maximale : 16 bits / 44,1 kHz

Plexamp est quelque chose d’un peu différent sur cette liste. Ce n’est pas un service de streaming comme Tidal ou Apple Music. Au lieu de cela, c’est un serveur que vous configurez sur votre ordinateur qui vous permet de diffuser votre musique sur votre téléphone. Ainsi, vous avez accès à votre bibliothèque via le streaming, sans avoir besoin de transporter tous les fichiers avec vous. C’est une bonne solution pour les personnes qui n’ont pas d’emplacement pour carte microSD et qui possèdent également leur propre bibliothèque musicale.

Le seul inconvénient de Plexamp est qu’il réduit tout à 16 bits, 44,1 kHz. Bien que ce ne soit pas idéal, c’est de la qualité CD, et ce n’est pas mal du tout. Plexamp obtiendra probablement un support pour l’audio haute résolution à l’avenir, donc cela peut valoir la peine d’être examiné.

Spotify HiFi

Prix: Essai gratuit / 11,99 $ par mois

Qualité maximale : 16 bits / 44,1 kHz

Spotify n’a pas encore techniquement publié son service Spotify HiFi, mais nous savons tous qu’il arrive. Cela devrait fonctionner dans l’application Spotify normale, c’est donc une aubaine pour ceux qui aiment la familiarité. Spotify a d’excellentes options de découverte et la possibilité de partager des listes de lecture est assez bonne. Nous ne connaissons pas encore tous les détails de Spotify HiFi. Spotify dit qu’il s’agit d’un son de qualité CD, donc probablement 16 bits, 44,1 kHz. Nous ne connaissons pas non plus le prix ni si Spotify oblige les clients à payer un supplément. Néanmoins, il devrait être lancé fin 2021 et nous mettrons à jour cet article lorsqu’il le sera.

Musique de marée

Prix: Essai gratuit / 19,99 $ par mois

Joe Hindy / Autorité Android

Qualité maximale : 24 bits/192 kHz

Tidal Music est l’une des options les plus populaires pour la diffusion de musique en haute résolution. Il a en fait trois niveaux de qualité musicale : MP3 320 kbit/s, audio de qualité CD (16 bits, 44,1 kHz) et MQA (24 bits, 96 kHz). Tidal possède une collection de 70 millions de pistes, disponibles en audio de qualité CD. Tidal est un peu discret sur le nombre de MQA disponibles, mais il se compte par millions. Il existe des listes de lecture spécifiques à MQA au cas où vous voudriez toujours passer au premier plan.

Tidal est l’option la plus chère de la liste, mais elle rapporterait également aux musiciens plus d’argent par flux que la plupart des autres services. Fondamentalement, vous en avez pour votre argent ici et c’est ce qui fait de Tidal une option intéressante.

