7 Meme Cryptos à acheter pour les joueurs fatigués du marché boursier

Bien que le secteur des actions ait procuré des gains incroyables aux contradicteurs qui ont acheté pendant le marasme de 2020, le marché peut également être étiré. Dans ce cas, transférer des fonds vers des crypto-monnaies pourrait avoir du sens. Mais ici aussi, plusieurs actifs numériques majeurs ont atteint des sommets incroyables et dans certains cas sans précédent. Ce fait laisse de nombreux joueurs modernes potentiels à la recherche de réponses quant aux cryptos mèmes à acheter.

Maintenant, permettez-moi d’être clair sur le dernier point. Je mentionne que les cryptos meme à acheter – ou ces actifs qui ont des qualités meme-ish – sont dangereux pour ne pas dénigrer l’action. Tu dois juste regarder la situation de mon point de vue. Je ne veux pas être le gars qui recommande un investissement risqué, seulement pour que les moins avertis en subissent des conséquences dévastatrices.

Je tiens à ce que mes lecteurs gèrent leurs risques et comprennent leurs investissements. Surtout avec les cryptos spéculatifs à acheter, vous devez faire vos devoirs.

Cela dit, alors que le marché boursier continue d’atteindre des valorisations record de plus en plus élevées, les calculs pour les cryptos meme à acheter commencent à être plus intrigants. À mesure que les principaux indices de référence augmentent, la loi des grands nombres entre en jeu. En termes simples, vous avez besoin de plus d’énergie pour soulever un objet plus lourd. En revanche, les actifs numériques spéculatifs bénéficient de la loi des petits nombres : il en faut peu pour faire basculer l’aiguille.

Encore une fois, soyons prudents. La loi des petits nombres ne garantit pas que les mèmes cryptos à acheter seront rentables. Alors que quelque chose de fondamentalement sans importance comme une rumeur non fondée peut faire monter en flèche les valorisations, un non-événement similaire pourrait renvoyer des actifs numériques moins établis sur terre. C’est vraiment une arène à vivre par l’épée et à mourir par l’épée.

Néanmoins, avec les actions de mèmes populaires – vous savez lesquelles elles sont – imprimant des schémas de consolidation décevants, il est possible que plus d’argent filtre dans des monnaies virtuelles et des jetons plus risqués. Si oui, voici les cryptos à acheter :

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD)

Dogecoin (CCC :DOGE-USD)

Jeton tabou (CCC :TABOU-USD)

Axinomie (CCC :AXIN-USD)

Kodi (CCC :KODI-USD)

Ariva (CCC :ARV-USD)

Kitty Inu (CCC :KITTY-USD)

Permettez-moi de vous lever en déclarant clairement que lorsque je dis des cryptos à acheter, j’utilise cyniquement un dispositif rhétorique dans le but d’attirer l’attention des algorithmes de Google. N’achetez jamais l’un des cryptos ci-dessus – ou toute période d’actif numérique – sans avoir effectué une vérification préalable approfondie. Et lorsque vous avez terminé votre diligence raisonnable, recommencez. Sérieusement.

Meme Cryptos à acheter: Shiba Inu (SHIB)

Source : Shutterstock

Êtes-vous fatigué de lire le contenu de Shiba Inu ? Non? Bon, bien parce que je ne suis pas fatigué d’écrire sur Shiba Inu. Je ne dis pas ça comme une menace. Au contraire, j’ai été chargé d’écrire sans arrêt sur ce crypto mème le plus populaire à acheter et je ne recule jamais devant un défi digne de ce nom.

Comme vous le savez peut-être dans mes précédents articles sur le sujet, je n’étais pas un grand fan de SHIB. Honnêtement, lorsque vous travaillez dur pour votre argent, vous ne voulez pas simplement jeter vos fonds – même s’ils sont destinés à la spéculation – vers n’importe quel actif indésirable. Sans une éthique cohérente derrière les jetons Shiba Inu (autre que l’évidence), je n’en voyais pas l’intérêt.

Cependant, cela pourrait être le charme. Comme vous le verrez bientôt dans un article que j’ai écrit pour InvestorPlace, le risque extrême de SHIB est ironiquement la carte de visite organique pour que les commerçants potentiels ne se prennent pas la tête. En d’autres termes, parce que le SHIB est si dangereux, il fait revenir les gens à la raison.

Par conséquent, Shiba Inu est un jeu sur la théorie du plus grand imbécile. Si vous êtes d’accord avec ça, alors échangez.

Dogecoin (DOGE)

Source : Wollertz / Shutterstock

Celui qui a tout déclenché – du moins je pense que c’est le cas – Dogecoin est initialement entré dans l’arène décentralisée comme une blague. Et tandis que les gens se moquaient de la pièce (y compris les détenteurs fortuits comme le vôtre), cette année, les critiques ont certainement fait taire. Pourtant, un article de Kiplinger a averti que ceux qui viennent d’apprendre l' »opportunité » ne devraient pas se faire la punchline.

Franchement, pendant très longtemps c’était mon argument et dans l’esprit, ça reste le cas. Néanmoins, même le Wall Street Journal – qui bien sûr n’a pas pour mission de soutenir les transactions frivoles – a admis la résilience de Dogecoin. Grâce au fort soutien des célébrités alimentant une communauté déjà vorace, DOGE a pris sa propre vie.

Alors, le mème d’inspiration canine est-il l’un des cryptos à acheter pour le côté spéculatif de votre portefeuille numérique ? Cela pourrait très bien être dans un contexte étroit. En tant que leader établi Bitcoin (CCC :BTC-USD) monte plus loin dans la stratosphère, les investisseurs BTC prennent un plus grand risque pour des récompenses limitées.

Dans le cas de Dogecoin, les spéculateurs absorbent en effet des risques substantiels mais en échange d’un potentiel de rentabilité robuste.

Meme Cryptos à acheter : jeton tabou (TABOO)

Source : BabLab / Shutterstock.com

Taboo Token est apparemment l’un des actifs numériques les plus populaires parmi les cryptos meme à acheter. Compte tenu de son nom, j’imaginais que l’actif était lié au côté miteux du marché décentralisé. Si c’est ce que vous cherchiez, vous ne serez pas déçu.

Je ne vais pas entrer dans les détails sanglants pour garder cette discussion au-dessus du tableau. Cependant, selon CoinMarketCap, Taboo est un projet de jeton non fongible (NFT) et de diffusion multimédia en continu avec une spécialité dans l’industrie sans tissu. Et tandis que les protocoles décentralisés se vantent de leurs transactions sans friction, Taboo Token intègre des transactions basées sur la friction, si vous voyez ce que je veux dire.

La principale raison pour laquelle vous voudrez peut-être laisser un dépôt dans Taboo est la prévalence de contenu «discutable» sur Internet. Pour être juste, les données statistiques sur le sujet varient selon la source. Cependant, je pense qu’il est sûr de dire qu’il y a un accès très facile aux choses.

Ainsi, la demande au sens cynique sera théoriquement robuste tant que les humains existeront. Cette thèse de base à elle seule ne devrait pas être la raison pour laquelle vous achetez TABOO, mais le choix vous appartient.

Axinomie (AXIN)

Source : Shutterstock

Un autre des cryptos les plus tendance à acheter qui a clignoté au moment de la rédaction de cet article, Axieonomics semble fournir un récit intrigant, bien que sa faisabilité soit un énorme point d’interrogation. Pourtant, CoinMarketCap décrit AXIN comme suit :

«Axienomics est un jeton d’approvisionnement élastique conçu pour les détenteurs, avec un prix en constante augmentation. Les détenteurs sont largement récompensés car le contrat intelligent est codé en dur pour augmenter le prix. Différent d’un simple jeton ancré normal/rebases de pièces stables, les jetons à prix élastique deviennent des produits synthétiques avec des valeurs et des approvisionnements fluctuants qui se stabilisent progressivement. En fin de compte, les rebases sont conçues pour être négociables et potentiellement extrêmement rentables. »

Maintenant, vous vous demandez peut-être en quoi les pièces élastiques diffèrent des pièces stables. Eh bien, les pièces stables sont indexées sur le dollar américain tandis que les pièces élastiques « visent un prix cible grâce à une offre de jetons variable dans le temps ». Ainsi, des actifs comme AXIN semblent impliquer qu’ils se rééquilibrent pour établir intrinsèquement leur valeur.

Comme je l’ai dit, c’est un concept intrigant. Cependant, Axienomics et d’autres similaires sont hautement expérimentaux. Ce n’est pas ma tasse de thé, mais si tu veux jeter de l’argent pour la pause-café ici, tu peux.

Meme Cryptos à acheter: Kodi (KODI)

Source : Shutterstock

Un autre des cryptos inspirés des mèmes à acheter, Kodi a vraiment fait son chemin. Au cours des sept derniers jours, les jetons KODI ont gagné près de 700%. Oui, nous utilisons souvent des termes exagérés pour décrire la volatilité des actifs virtuels, mais c’est un gain très impressionnant.

Comme pour tant de ces cryptos mèmes à acheter, cette recherche est la première fois que j’entends parler de plusieurs de ces actifs, y compris Kodi. Considérant qu’il existe aujourd’hui plus de 13 000 pièces et jetons, je ne peux pas tous les connaître. Pour raccourcir, voici l’explication de CoinMarketCap :

« Kodi fournit à ses utilisateurs le tout premier réseau de divertissement basé sur la cryptographie. Parallèlement à cela, Kodi exploite une agence de publicité/marketing à guichet unique connue sous le nom de « PITCH », qui fonctionnera comme une filiale. Les deux entités engloberont un cas d’utilisation qui profitera directement aux détenteurs de $KODI. »

Avant de rire de Kodi, gardez à l’esprit que la blockchain dans l’industrie des médias, de la publicité et du divertissement a atteint une valorisation de près de 167 millions de dollars en 2020. D’ici 2026, les experts prévoient que le secteur atteindra près de 4,4 milliards de dollars.

Ariva (ARV)

Source : Shutterstock

Lorsque les réservations sur Internet ont décollé, les agents de voyages ont sûrement dû sentir la pression commencer à monter autour de leur cou. Avec un accès facile aux vols et aux hôtels, n’importe qui pouvait se connecter et éliminer les intermédiaires.

Certes, les chiffres de l’occupation ont considérablement diminué, mais ce n’est pas tout à fait mort. En fait, c’est plutôt robuste compte tenu des circonstances. Cependant, il semble qu’Ariva, un nouveau projet décentralisé d’industrie du voyage, souhaite terminer ce qu’Internet a commencé.

« L’ARV a été produit pour une utilisation active dans les réseaux mondiaux et locaux de tourisme et de voyage dans un avenir proche. Project est un réseau mondial de voyages et de tourisme B2C où les membres peuvent rencontrer des prestataires de services touristiques mondiaux et locaux à la lumière des expériences et des partages des voyageurs précédents, effectuer des réservations avec Cryptocurrency et gagner de l’argent crypto à la fois grâce à leurs réservations et au partage de contenu précieux.

C’est presque comme si les agents de voyages dévoués ne pouvaient pas faire de pause. Avec Ariva, non seulement l’intermédiaire est supprimé, mais son architecture blockchain permet de distribuer publiquement les services des agences de voyages, permettant à chaque participant de gagner une part.

Maintenant, je ne suis pas sûr du succès de ce projet, mais mon Dieu est-il créatif.

Meme Cryptos à acheter: Kitty Inu (KITTY)

Source : Iness_la_luz / Shutterstock.com

Parmi les différents projets sous-jacents aux cryptos à acheter, un thème commun qui se pose est la démocratisation. En d’autres termes, en détournant le pouvoir de l’économie des banques centrales et des agences gouvernementales et de la population, la blockchain en tant que concept large peut aider à promouvoir l’équité sociale.

Si vous voulez mon avis, je pense que c’est la folie libertaire à son apogée. Néanmoins, en tant que microcosme, les cryptos risquées à acheter sont bel et bien démocratiques et inclusives. Pourquoi les chiens devraient-ils s’amuser alors que les chats méritent tout autant d’attention dans l’espace des actifs numériques ?

Ainsi, nous avons ironiquement étiqueté Kitty Inu. Qu’est-ce que Kitty Inu, demandez-vous? Le diable si je sais, alors je citerai à nouveau sans vergogne CoinMarketCap :

« Inspiré par la montée en puissance de Shiba Inu et de Floki Inu, Kitty Inu est une crypto-monnaie ERC-20 rejoignant le cryptoverse pour enseigner à un vieux doge de nouvelles astuces ! La mission de Kitty est de créer l’une des meilleures et des plus grandes communautés crypto au monde, soutenue par l’une des meilleures équipes de Defi. En partie Kitty, en partie Inu, Kitty Inu va miauler et miauler pour se diriger vers la lune.

Les amis, KITTY est simplement un jeu sur la théorie du plus grand imbécile. Vous l’achetez en espérant qu’un pauvre imbécile achètera à un prix plus élevé avant que le jeton n’implose.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans DOGE et BTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.