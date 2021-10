7 moments de jeu inexplorés cachés dans la première bande-annonce du film

Capture d’écran : Sony / Kotaku

Dans la bande-annonce, Sully et Drake se rencontrent dans un bar à cocktails chic de Manhattan, avec Drake secouant des cocktails derrière le bar. À ma connaissance, Drake n’a jamais tenu un bar dans un jeu Uncharted (bien qu’il existe un cocktail IRL de la sensation des médias sociaux Tipsy Bartender appelé Drake’s Deception: bière au gingembre, goldschlager et rhum à haute résistance, puis allumez-le). Et aucun des jeux ne passe une seconde à Manhattan.

Pourtant, les bars ont longtemps joué un rôle dans les jeux Uncharted. Rappelez-vous la séquence d’ouverture d’Uncharted 3, lorsque Drake et Sully ont battu un groupe de mecs dans un pub londonien avant de se faire « abattre ». Ou que diriez-vous plus tard dans le jeu, pendant le chapitre précédent, qui montre comment un jeune Sully et Drake se sont rencontrés : dans un point d’eau opprimé à Carthagène. Et, bien sûr, il y a le niveau d’enchères exclusif d’Uncharted 4, apparemment levé pour le film ici, où vous pouvez apercevoir…