7 moments mémorables que vous avez peut-être manqués ⋆ .

Bien que les Oscars 2021 aient commencé avec un nombre historique de nominés noirs à 27 ans, à la fin de la nuit, les «Oscars les plus noirs de tous les temps», comme le nomme Lil Rel Howery, déçu de ses récompenses réelles attribuées aux lauréats noirs.

Les plus grands lauréats de la soirée se sont révélés être des noms blancs familiers et non les performances louées qui devraient donner lieu à des victoires historiques. Néanmoins, il y a eu plusieurs moments mémorables qui ont marqué les célébrités et les fans. Continuez à lire pour voir le point de vue de theGrio sur les moments les plus inoubliables des Oscars 2021.

Chadwick Boseman est snobé

Plus particulièrement, la fin Chadwick Boseman’s La performance finale dans Black Bottom de Ma Rainey n’a pas gagné, ce qui a perplexe la plupart des observateurs, qui l’avaient compté alors qu’il remportait plusieurs prix à l’approche des Oscars, y compris un Golden Globe et un prix de la Screen Actors Guild. Boseman était considéré comme un favori, mais Anthony Hopkins a plutôt gagné pour le rôle d’homme luttant contre la démence dans Le Père.

Viola Davis, qui serait devenue la deuxième femme noire à remporter l’Oscar de la meilleure actrice après Halle Berry’s La victoire de 2002 pour Monster’s Ball a également été snobée en faveur de Frances McDormand dans Nomadland, l’éventuel meilleur film. Chloé Zhao, qui est Chinse, est devenue la première femme de couleur à remporter le prix du meilleur réalisateur et seulement la deuxième femme lauréate de l’histoire.

Viola Davis assiste à la 93e cérémonie des Oscars à la gare Union le 25 avril 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo par Chris Pizzello-Pool / .)

2. Discours de bienvenue de Regina King

La politique a régné la soirée alors que les présentateurs et les gagnants ont fait référence aux événements récents et à la pandémie COViD-19 qui a déplacé le spectacle de son lieu habituel, le Dolby Theatre, à la gare historique Union de Los Angeles. Regina King, le premier présentateur de la soirée, a lancé l’émission en parlant de la différence dans la présentation des Oscars dans un monde post-COVID, mais aussi dans un post-Derek Chauvin monde du verdict.

“Je dois être honnête, si les choses s’étaient déroulées différemment la semaine dernière à Minneapolis, j’aurais peut-être échangé mes talons contre des bottes de marche”, a-t-elle déclaré, appréciant le public.

La mère d’un fils adulte, King, 50 ans, a également déclaré que son bien-être dans un monde qui considère les hommes noirs comme une menace est constamment dans son esprit.

«Je sais que beaucoup d’entre vous à la maison veulent atteindre leur télécommande lorsque vous avez l’impression qu’Hollywood vous prêche, mais en tant que mère d’un fils noir, je connais la peur avec laquelle tant de personnes vivent sans être célèbres ou la fortune change cela », dit-elle.

Sur cette photo fournie par AMPAS, Regina King assiste à la 93e cérémonie des Oscars à Union Station le 25 avril 2021 à Los Angeles, en Californie. (Photo par Matt Petit / AMPAS via .)

3. Discours de remerciement de Daniel Kaluuya

Gagnant du meilleur second rôle masculin Daniel Kaluuya a rendu hommage au président du parti des panthères noires de l’Illinois Fred Hampton, qu’il a joué dans Judas et le Messie noir. Il a remercié la famille de Hampton – Fred Hampton, Jr. et sa mère, Akua Njeri, l’ancienne Deborah Johnson, qui était enceinte de son fils lorsque Hampton a été assassiné dans son lit par la police de Chicago en 1969. Kaluuya avait le plus d’éloges pour Hampton et son travail avec le Black Panther Party, qui, selon lui, l’a aidé à mieux apprécier le sien l’estime de soi.

“Homme. Quel homme. Comme nous sommes bénis d’avoir vécu toute une vie là où il a existé. Merci pour ta lumière. Il était sur cette Terre pendant 21 ans », a déclaré Kaluuya à propos de Hampton,« et il a trouvé un moyen de nourrir les enfants au petit-déjeuner, d’éduquer les enfants, de donner des soins médicaux gratuits contre toute attente. Il m’a appris, lui, Huey P. Newton, Bobby Seale, le Black Panther Party, ils m’ont montré comment m’aimer moi-même.

Kaluuya a également félicité sa mère et son père pour avoir eu des relations sexuelles pour qu’il puisse être là, ce qui a laissé sa mère, en retard à Londres, pour exprimer une confusion évidente alors que sa sœur, là avec elle, a juste mis son visage entre ses mains.

Kaluuya a déclaré à la presse plus tard que s’il s’attendait à voir quelques textes sévères et évitait donc son téléphone, sa mère, heureusement pour lui, avait le sens de l’humour.

4. Travon Free et Martin Desmond Roe remportent une victoire

Co-directeurs Travon gratuit et Martin Desmond Roe a gagné pour le court métrage controversé de Netflix Two Distant Strangers sur un homme coincé dans une distorsion temporelle du jour de la marmotte, où une rencontre avec un policier devient à chaque fois mortelle. Sans surprise étant donné le sujet, le duo a parlé de l’impact de la brutalité policière dans son discours d’acceptation.

“Aujourd’hui, la police tuera trois personnes, et demain, la police en tuera trois, et ils disent qu’après cela, la police tuera trois personnes”, a déclaré Free. «Parce qu’en moyenne, la police américaine tue trois personnes, ce qui équivaut à environ 1 000 personnes par an. Ces personnes sont de manière disproportionnée des Noirs. »

Gratuit puis coté James Baldwin, en disant: «La chose la plus méprisable qu’une personne puisse être est indifférente à la douleur des autres. Je vous demande juste… s’il vous plaît, ne soyez pas indifférent à notre douleur.

Martin Desmond Roe et Travon Free, lauréats du meilleur court métrage d’action en direct pour «Two Distant Strangers». (Photo par Chris Pizzello-Pool / .)

Desmond Roe et Free ont également fait des déclarations politiques avec leurs vêtements de nuit des Oscars – en portant des vestes de costume doublées des noms des personnes tuées par la police. Ils portaient tous les deux des épinglettes rendant hommage à Kobe Bryant et sa fille, Gianna, selon le New York Times.

5. Discours de Tyler Perry

Magnat du cinéma Tyler Perry a accepté le prix humanitaire Hersholt pour ses nombreuses œuvres caritatives, dont la Fondation Perry, qui a aidé les personnes touchées par la pandémie COVID-19. Dans son discours de remerciement, il a déclaré qu’il devait sa générosité à sa mère, qui, bien qu’elle en ait peu, a donné à qui elle pouvait aider.

«La Fondation Perry a pour but de transformer la tragédie en triomphe. Je ne veux pas avoir une fondation qui soit ciblée sur une chose spécifique parce que le besoin est si grand partout dans beaucoup de choses … tout ce que nous pouvons faire, partout où nous pouvons nous présenter pour obtenir de l’aide », a-t-il déclaré dans un segment qui a joué avant son discours. .

Le cinéaste a profité de son temps pour parler de «rencontre au milieu» et a exhorté les auditeurs à refuser la haine.

Perry a expliqué: «Quand je décide d’aider quelqu’un, c’est mon intention de faire exactement cela, je n’essaye pas de faire autre chose que de rencontrer quelqu’un à son humanité.» Il a poursuivi, faisant à nouveau référence à sa mère, en disant: «Ma mère m’a appris à refuser la haine. Elle m’a appris à refuser le jugement général. Et en cette période avec tout Internet et les médias sociaux… j’espère que nous apprendrons tous à nos enfants à refuser la haine. Ne détestez personne.

Tyler Perry, lauréat du Prix humanitaire Jean Hersholt, pose lors des Oscars, dimanche 25 avril 2021, à la gare Union de Los Angeles. (Photo par Chris Pizzello-Pool)

6. ELLE gagne gros

Chanteur / auteur-compositeur / instrumentiste SA a été une gagnante surprise pour sa chanson «Fight for You», de Judas and the Black Messiah. Dans son discours, elle a noté que la musique a le pouvoir de guérir.

“Musiciens, cinéastes, je pense que nous avons la responsabilité de dire la vérité, d’écrire l’histoire telle qu’elle était”, HER., née Gabriella Wilson, a déclaré dans le discours. «La connaissance est le pouvoir. La musique est le pouvoir et tant que je resterai debout, je me battrai toujours pour nous.

Sa cape violette semblait potentiellement canaliser Prince, qui a remporté un Oscar pour la musique du film Purple Rain en 1985 portant également une cape violette scintillante.

7. Snafus du «jeu de chansons» de Glenn Close et Andra Day

Mais malgré la déception d’un Oscars qui semblait plein de promesses mais qui s’est terminé par un bruit sourd en tant que meilleur acteur, il y a eu un moment de légèreté fait pour Black Twitter.

Comme les chansons ont eu lieu dans l’avant-spectacle, le directeur musical Questlove, avec Howery, a décidé de s’associer pour le «jeu de la chanson», qui demandait aux nominés de décider si certaines chansons célèbres avaient déjà été nominées ou avaient remporté un Oscar dans la catégorie de la meilleure chanson.

Quand la nomination de la meilleure actrice Jour de l’Andra On lui a demandé si «Purple Rain» de Prince avait été nominé pour un Oscar, elle a dit qu’elle pensait que ce n’était pas le cas et probablement parce que les Oscars étaient sur certains «b-s-» à l’époque.

Andra Day assiste à la 93e cérémonie des Oscars à la gare Union le 25 avril 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo par Chris Pizzello-Pool / .)

Sa déclaration a été réduite au silence pour le public américain mais a apparemment été mise en ligne au Royaume-Uni (Prince n’a pas gagné pour la chanson «Purple Rain» mais pour la meilleure musique originale de la chanson, une catégorie qui n’existe plus.)

Glenn Close, également nominée pour la meilleure actrice cette année, a surpris Howery par sa connaissance de la tradition musicale des Oscars, en identifiant correctement que la chanson européenne «Da Butt» de Spike LeeL’école Daze, malgré sa popularité, n’a pas été nominée. Et non seulement elle a crié la légende du go-go de DC Ours en sucre, qui a fondé EU, elle a effectivement fait la danse.

Nous avons le sentiment qu’elle était préparée pour le moment, mais dans un Oscars qui semblait principalement dépourvu de glamour et de plaisir pour lequel nous le regardons, c’est devenu le moment le plus digne de mémoire de la nuit. Découvrez-le ci-dessous:

