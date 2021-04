7 NFT Crypto joue pour la liste de surveillance des investisseurs aventureux

Les investisseurs souhaitant jouer à l’espace des jetons non fongibles (NFT) ont vu les options monter en flèche ces dernières semaines. En effet, les entreprises sautent à bord de la crypto-monnaie et la crypto NFT joue le train en marche comme jamais auparavant.

Certains investisseurs n’ont peut-être jamais entendu parler de ces soi-disant jetons non fongibles. En effet, c’est un phénomène nouveau, et c’est encore un espace très naissant.

Essentiellement, les NFT sont la dernière crypto dans laquelle les investisseurs fous achètent. En créant une copie unique et non reproductible d’une image ou d’une vidéo (comme une peinture ou un dunk de Lebron James), les investisseurs peuvent posséder la «copie maîtresse» d’un objet de collection très recherché.

En d’autres termes, les NFT sont la version «nouvelle riche» de la collection d’art que les collectionneurs «old money» avaient l’habitude d’accumuler. Autrement dit, les investisseurs NFT l’espèrent. Je veux dire, si l’on en croit les cours des actions, cela pourrait littéralement être la chose la plus importante depuis le pain en tranches.

Certes, il y a de vraies raisons d’être enthousiasmés par ce cas d’utilisation réel de la blockchain. Les actifs numériques sont de plus en plus répandus aujourd’hui que jamais. En conséquence, pour ceux qui sont si enclins à mettre de «l’argent drôle» dans ce commerce, voici sept jeux NFT qui correspondent à la facture:

Art de Takung (NYSEAMERICAIN:TKAT)

Groupe Jiayin (NASDAQ:JFIN)

Groupe de culture orientale (NASDAQ:OCG)

Funko (NASDAQ:FNKO)

Hall of Fame Resort & Divertissement (NASDAQ:HOFV)

Cinedigm (NASDAQ:CIDM)

WiseKey (NASDAQ:WKEY)

NFT Crypto joue: Takung Art (TKAT)

Source: Shutterstock

L’une des premières entreprises à monter à bord du train NFT a été Takung Art.

Takung cherche apparemment à passer de l’offre de peintures, calligraphies, bijoux et autres articles haut de gamme sur son marché en ligne aux NFT. Selon certaines rumeurs, la société poursuivrait les capacités NFT sur sa plate-forme existante.

En effet, il semble que ce soit tout ce que les investisseurs avaient besoin d’entendre. Suite aux spéculations du 15 mars autour de ces rumeurs, les actions de Takung ont absolument explosé. Les investisseurs en actions TKAT ont vu les actions passer d’environ 4 $ à 74 $ par action une semaine plus tard. Hé, un ensacheuse de près de 20 ans en une semaine – pas mal. Cependant, depuis ce pic, les actions se sont stabilisées au niveau de 34 $. Je veux dire, c’est encore presque un 10-bagger, alors qui se plaint.

De plus, il apparaît qu’en plus de ces rumeurs, les investisseurs apprécient le modèle économique de Takung. L’entreprise a une approche unique de la propriété des objets de collection sur sa plateforme. Qu’il s’agisse de NFT ou d’objets de collection physiques, le marché de l’entreprise permet la propriété partagée des beaux-arts asiatiques. En effet, se lancer dans une peinture de 50 millions de dollars (ou NFT) semble être une bien meilleure affaire que d’y aller seul.

Pour l’instant, il semble que les investisseurs attendent des nouvelles plus concrètes avant de se lancer dans cette action. Cela dit, l’espace NFT est en croissance rapide, il y aura donc probablement beaucoup de transactions FOMO dans les semaines à venir.

Groupe Jiayin (JFIN)

Source: Shutterstock

Un autre jeu de rumeurs NFT, Jiayin a tiré beaucoup plus haut, d’une manière étrangement similaire à son homologue Takung ces derniers temps. En fait, les mouvements du cours des actions de ces deux sociétés sont si similaires que j’ai dû les tracer et les comparer.

Il semble, une fois de plus, que la fièvre spéculative pure et bonne vieille a de nouveau frappé les investisseurs de détail avec ce titre. Le fait est que, contrairement à Takung Art qui opère dans l’espace des objets de collection, Jiayin exploite un marché financier en ligne. La société met essentiellement en relation des emprunteurs individuels et des investisseurs en Chine.

Cependant, alors que la fintech est excellente et que d’autres verticales cryptographiques semblent plus probables, les investisseurs de détail axés sur les médias sociaux ont fait ce qu’ils font de mieux et achètent beaucoup sur la spéculation.

Personnellement, celui-ci me gratte la tête. Mais bon, la spéculation semble être le meilleur ami des investisseurs ces jours-ci.

En effet, depuis que la fièvre spéculative a frappé, je n’ai pas encore vu de preuves concrètes de l’entrée de l’entreprise dans cet espace. En d’autres termes, tout cela pourrait être simplement des potins dans les vestiaires. Pour l’instant, à l’instar de Takung, les investisseurs adoptent une approche «vendre les nouvelles» (ou plutôt vendre la spéculation) pour ce titre. Actuellement, l’action JFIN est en baisse de près de 75% par rapport à son sommet, car le scepticisme semble l’emporter sur l’hystérie en ce moment.

Groupe de la culture orientale (OCG)

Source: Shutterstock

Oriental Culture est une entreprise dont le modèle commercial est similaire à celui de Takung. La société basée à Hong-Kong fournit aux investisseurs «des plates-formes professionnelles pour le négoce d’objets de collection et de matières premières». La société est devenue publique le Nasdaq en décembre via une introduction en bourse de 20 millions de dollars. Avec ce qui semble être un trésor de guerre raisonnable pour l’amélioration de l’infrastructure informatique, les investisseurs parient que les NFT pourraient être à l’horizon pour cette société.

En conséquence, les actions d’OCG sont devenues un autre jeu spéculatif de la NFT sur lequel les investisseurs de détail ont sauté en force ces derniers temps.

Un certain nombre de rapports ont circulé mi-mars indiquant que les investisseurs pensaient que l’action d’OCG pourrait être en mouvement en tant que jeu NFT. Encore une fois, il n’y avait pas besoin de beaucoup d’incitation. Le prix de l’action de la société a grimpé en flèche, passant d’environ 4 $ par action au niveau de 26 $, avant de s’établir autour de 8 $ aujourd’hui.

Les investisseurs semblent se contenter de détenir des actions dans des sociétés avec ou sans annonces officielles, ils entrent dans l’arène NFT. En ce moment, une petite rumeur va très loin dans cette manie spéculative.

En conséquence, les investisseurs devraient négocier ces actions avec prudence aujourd’hui. Oui, la culture orientale pourrait être le prochain grand gagnant. Mais en l’absence de nouvelles, cela reste un jeu hautement spéculatif, et donc risqué, pour le moment.

Funko (FNKO)

Source: Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock.com

Un jeu NFT intrigant en ce moment est Funko. Le fabricant de figurines en édition limitée a certainement créé un marché pour ses objets de collection. En effet, en l’absence de l’engouement pour le NFT, c’était un titre intéressant pour commencer.

Cependant, Funko semble être une entreprise avec de réelles intentions d’entrer dans l’espace NFT de manière importante. Le 22 mars, le PDG de Funko a annoncé que la société cherchait activement à perturber le marché des objets de collection. Le but? «Lier les NFT numériques à notre base de fans et relier les entités à des produits physiques.» La société prévoit d’utiliser ses accords de licence pour créer des NFT uniques et rares liés à des objets de collection rares.

Rareté exponentielle? Maintenant, cela semble intrigant pour les investisseurs.

Compte tenu du fait que la société a été si ouverte sur ses intentions, il n’est pas surprenant que l’action FNKO se négocie toujours autour de ses niveaux post-annonce. Il s’agit d’un stock qui a connu l’une des baisses les plus modérées de ces derniers jours. En conséquence, Funko semble être le cheval sur lequel de nombreux investisseurs NFT sont prêts à parier en ce moment.

Comme mentionné précédemment, il s’agit d’une entreprise avec un excellent modèle d’affaires qui a peut-être été sous-évalué au départ. En conséquence, je pense que le battage médiatique de la NFT ici est plus réel que celui de la plupart des autres entreprises de cette liste.

Cela dit, acheter une entreprise sur les nouvelles de NFT en ce moment s’est avéré être un commerce dangereux. Nous verrons où va ce stock, mais pour l’instant, je vais regarder de côté.

Hall of Fame Resort & Entertainment (HOFV)

Source: Shutterstock

De nombreux investisseurs sont peut-être déjà conscients du succès de la NBA avec sa plateforme Top Shot NFT.

En conséquence, une tonne de spéculations a été menée pour déterminer quelle entreprise pourrait finalement mener la charge en produisant un produit similaire pour la NFL. La NFL aurait recherché un partenaire. Ceux qui recherchent le partenaire insaisissable sont allés sur les réseaux sociaux pour parier.

Entrez: Hall of Fame Resort & Entertainment.

Comme son nom, Hall of Fame est une entreprise qui a construit une entreprise autour du, vous l’aurez deviné, Hall of Fame (NFL). L’objectif de la société a été de créer une destination paradisiaque pour les fans de la NFL afin qu’ils visitent, séjournent et dépensent leur argent. En d’autres termes, le Disneyland pour les passionnés de NFL.

En effet, l’enthousiasme des investisseurs autour de ce potentiel a fait de ce stock une course folle. Les actions ont grimpé, puis, comme on pouvait s’y attendre, ont chuté aux côtés d’autres espoirs de la NFT. Cependant, le 29 mars, la société a envoyé un tweet qui a de nouveau fait monter en flèche les actions. La société a annoncé que le 30 mars serait le «jour où les sports fantastiques changeraient pour toujours».

Malheureusement, ce tweet n’a pas fourni aux investisseurs les nouvelles de NFT qu’ils espéraient. Au lieu de cela, la société a dévoilé son Hall of Fantasy League, un événement sans actualité qui a été très déçu. Les actions ont chuté de plus de 20% le lendemain.

Ces mouvements montrent à quel point ces actions NFT sont volatiles aujourd’hui.

Cinedigm (CIDM)

Source: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Société de divertissement numérique, Cinedigm a également rejoint la mêlée spéculative dans l’espace NFT.

Comme certaines des autres entreprises de cette liste, la façon dont le spéculateur des médias sociaux en est venu à la conclusion que l’action CIDM était un jeu NFT me dépasse.

Cependant, comme l’a souligné William White, un autre contributeur d’InvestorPlace, dans son article récent, c’est un peu compliqué. En fait, la portée ici est assez impressionnante.

Cela dit, l’idée est que la participation de Cinedigm dans CONtv, qui est un service média over-the-top couvrant Comic-Con, relie le stock CIDM à l’espace NFT. Comic-Con lié Marques de sorciers (OTCMKTS:WIZD) ont annoncé qu’ils lanceraient des NFT. Les NFT seraient créés à l’aide de «25 ans de vidéos exclusives de la convention Wizard World (www.wizardworld.com), des interviews en direct enregistrées et des souvenirs pour créer des NFT (Non-Fungible Tokens).» On s’attend à ce que Cinedigm joue un rôle à cet égard.

Encore une fois, je pense que la portée ici est un peu trop loin. Mais là encore, les actionnaires qui ont conservé les actions de CIDM gagnent en ce moment.

Ce que l’avenir nous réserve, personne ne le sait. Cependant, pour les investisseurs qui envisagent de jouer aux NFT, je recommande vivement d’investir dans des entreprises ayant des liens tangibles avec celles qui nécessitent un niveau de spéculation et d’imagination modéré à élevé.

WiseKey (WKEY)

Source: LuckyStep / ShutterStock.com

Pour couronner la liste, nous avons WiseKey.

WiseKey est un jeu cryptographique pour commencer, ce qui est un bon début.

La société a commencé à créer des écosystèmes d’identité numérique à l’aide de la technologie blockchain. L’entreprise crée des produits utilisés dans les voitures connectées, les villes intelligentes, les jetons cryptographiques et les dispositifs anti-contrefaçon. Ces produits semblent bien positionnés pour la croissance dans des secteurs dotés de catalyseurs à long terme assez impressionnants.

C’est très bien, mais à part le lien cryptographique, qu’est-ce que cela a à voir avec les NFT?

Eh bien, récemment, WiseKey a annoncé qu’il se concentrait sur l’espace NFT. Plus précisément, le nouvel objectif de la société est de fournir des certificats d’authenticité essentiellement numériques aux transactions blockchain.

WiseKey a créé des jetons d’identification numérique qui permettent aux investisseurs de s’assurer que ce qu’ils achètent est la vraie chose. Comme pour l’art physique ou les objets de collection de grande valeur, la falsification NFT est susceptible d’être une chose. Puisqu’il s’agit d’une entreprise naissante, il est difficile de dire à quel point il s’agit d’un problème aujourd’hui. En conséquence, les investisseurs semblent désireux de prendre une longueur d’avance et de choisir les services qui jouent dans ce secteur. Je suis toujours partant pour un jeu de «picks and shovels» dans la plupart des secteurs, donc je comprends.

En effet, tout produit innovant s’accompagne de problèmes uniques. WiseKey espère être le leader dans la fourniture de solutions à des problèmes qui n’existent peut-être pas encore. Et les investisseurs aiment ça.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer plusieurs postes de direction en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience en tant qu’analyste financier dans le passé, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice à long terme.