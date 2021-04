7 NFT que les Crypto Bulls devraient regarder maintenant

Les investisseurs souhaitant être à la pointe de l’innovation du marché souhaitent en savoir plus sur les jetons non fongibles (NFT).

Tout d’abord, revenons en arrière et comprenons ce qu’est un NFT. Un article non fongible est un article qui ne peut pas être échangé contre un article identique. L’art est un excellent exemple. Mona Lisa de Léonard de Vinci est un objet non fongible, car il n’y a pas de doublon avec lequel il peut être échangé. Les monnaies Fiat et les crypto-monnaies, quant à elles, sont fongibles. Je peux échanger un dollar contre un dollar, un peso contre un peso et une crypto-monnaie contre une crypto-monnaie.

Les NFT gagnent du terrain dans l’art numérique. Les NFT permettent aux artistes de vendre les droits de propriété de leurs actifs numériques respectifs. Tout cela est soutenu par la blockchain, où sont stockés l’historique de propriété et de transaction. L’argent réel afflue dans ce secteur naissant et risqué alors que les propriétaires d’actifs numériques cherchent à monétiser leurs créations. Je ne vais pas répéter ce qui s’est passé avec Beeple, mais cela montre clairement qu’il y a de l’argent à gagner.

Naturellement, les crypto-taureaux surveillent attentivement cet espace émergent, à la recherche d’opportunités. Une méthode consiste à trouver des actions qui ont une composante NFT dans leur entreprise. Ce qui suit est une liste de sept actions de ce type que les taureaux cryptographiques devraient surveiller.

NFT: Cinedigm (CIDM)

Source: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Cinedigm est une société qui gère et distribue les droits sur les films, la télévision et le contenu abrégé. Avant la récente intrigue de NFT liée à la société, très peu d’investisseurs auraient entendu parler de cette action. Donc, avant que les crypto-taureaux ne l’examinent, je dois souligner que la société a un déficit net historique de 467,2 millions de dollars. Cela peut ne pas sembler une somme énorme étant donné les chiffres circulant sur les marchés ces jours-ci. Mais Cinedigm n’a enregistré qu’environ 23 millions de dollars de revenus au cours des 9 derniers mois de 2020. Au cours de cette même période, il a enregistré une perte nette de 56,1 millions de dollars au cours de la même période.

Tout cela pour dire que Cinedigm n’est pas une entreprise solide.

Ce fait est attesté par le cours de son action de 1,19 $.

Les investisseurs veulent vraiment savoir comment Cinedigm est connecté à l’espace NFT. En mars dernier, Cinedigm a annoncé qu’elle développait activement des produits commerciaux NFT. La société a annoncé qu’elle travaillait à «créer une suite de produits qui améliorera la monétisation de [their] et [their] les actifs existants de nos partenaires et, en fin de compte, fournir une valeur accrue à l’ensemble de nos activités de diffusion en continu.

La société tente de développer quatre produits NFT et prévoit d’en annoncer au moins un en avril. L’entreprise restera intéressante, à tout le moins.

Funko (FNKO)

Source: Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock.com

Funko est une entreprise avec une vision beaucoup plus pertinente du succès de NFT que Cinedigm, mentionné ci-dessus. Premièrement, le prix de son action est à peu près respectable de 20 $, en raison du fait que la société est tout simplement plus stable. Funko vend des figurines et autres objets de collection pop art pour lesquels il concède les droits. Au quatrième trimestre de 2020, Funko a enregistré des revenus de 226,5 $ et un bénéfice net de 14,9 millions de dollars. L’EBITDA de la société a augmenté de 29%. Ce qu’il faut retenir ici, c’est qu’il s’agit d’une entreprise forte qui saisit les pailles et envisage un pivot dans les NFT.

Au lieu de cela, la société aborde stratégiquement NFT dans le cadre de son activité plus large. Le 1er avril 2021, Funko a annoncé avoir acquis une participation majoritaire dans TokenWave. TokenWave est le développeur de TokenHead, une application permettant de répertorier et de suivre les NFT. TokenHead reçoit environ 100 000 visiteurs par jour et Funko a l’intention de publier ses premiers produits NFT en juin sur la plate-forme.

Les actifs de licence de Funko en font un acteur majeur dans l’espace NFT, et il semble que ce soit l’une des actions les plus solides à considérer pour l’exposition aux NFT.

Art de Takung (TKAT)

Source: Shutterstock

Takung Art a une histoire très intéressante. La société opère en offrant aux investisseurs la propriété partagée des beaux-arts asiatiques et autres. Art physique et tangible, y compris les peintures, la calligraphie, les bijoux et les pierres précieuses, entre autres. La société n’était pas associée aux droits de propriété numérique que représentent les NFT.

Puis, à la mi-mars, Takung Art est devenu soudainement synonyme du monde de l’art NFT. C’était ironique, étant donné que Takung Art n’est pas associé à l’espace NFT sous aucune forme selon les rapports ultérieurs.

Ce qui est intéressant, c’est que les marchés ont offert à TKAT une prime, comme s’il s’agissait d’un nom dans l’espace chaud de la NFT. Les actions étaient stables depuis des années et s’échangeaient autour de 1 à 2 dollars jusqu’à ce que la société se mêle aux rumeurs de NFT. Les prix ont grimpé de façon fulgurante pour mettre fin à la négociation au-dessus de 53 $ d’ici le 23 mars. Le plus drôle, c’est qu’ils n’ont pas complètement reculé aux niveaux d’avant la rumeur. L’action TKAT se négocie toujours à environ 20 $. Peut-être que Takung Art essaiera réellement de capitaliser sur la folie et de publier une sorte de NFT.

Je pense que c’est la raison pour laquelle la spéculation persiste et continue de maintenir le cours des actions à un niveau élevé. Je suis honnêtement surpris que la société n’ait pas encore lancé d’offre publique d’actions pour capitaliser sur la frénésie. Ou peut-être qu’il introduira réellement des NFT dans ses activités, émettra des actions, lèvera un tas de capitaux et se transformera en NFT. Dans l’ensemble, toute une histoire.

Groupe international ZK (ZKIN)

Source: Shutterstock

ZK International est une société qui a négocié à plat pour l’ensemble de 2019 et 2020. Les activités de la société ont été tirées par les ventes de bobines et de bandes en acier inoxydable. Pas exactement le point d’entrée le plus probable dans les NFT, c’est le moins qu’on puisse dire. De plus, la société a enregistré des revenus records en février, il ne semble donc pas qu’un pivot commercial soit complètement nécessaire.

Néanmoins, la société avait des fers dans le feu NFT et DeFi avant de gagner la traction NFT à la mi-février. En fait, ZK International Group a commencé des projets de blockchain à la fin de 2020. Mais ce n’est que lorsque la société a annoncé qu’elle avait signé le joueur de la NBA Dwight Howard à son projet DeFi qu’il a vraiment augmenté.

L’action ZKIN bondirait à nouveau après avoir annoncé que sa filiale xSigma développerait une plate-forme NFT à la mi-mars. La stratégie de l’entreprise consiste à recruter des talents exclusifs sur sa plateforme, puis à tirer parti des droits NFT en utilisant ces talents.

Le 15 avril 2021, ZK International a annoncé des lancements exclusifs de NFT pour les joueurs de la NBA Dwight Howard et Michael Beasley. Bien que le plan soit intéressant, je ne peux pas imaginer que ces joueurs NBA en particulier aient beaucoup d’influence sur les marchés NFT. Néanmoins, l’action ZKIN a grimpé au milieu des deux mois précédents sur des nouvelles similaires. Peut-être que cela reviendra sur cette nouvelle.

WISeKey (WKEY)

Source: Shutterstock

WISeKey est une autre société et une action intéressantes pour les taureaux cryptographiques à surveiller en ce qui concerne les jetons non fongibles. L’entreprise s’est concentrée sur la sécurité numérique, la cybersécurité, l’identification et l’autorisation des personnes et des objets.

Cependant, au cours du dernier mois environ, il a fait un grand pivot dans l’espace NFT. Cela a commencé le 18 mars, lorsque WISeKey a annoncé des NFT pour la vérification de l’identité numérique des objets et la propriété des actifs numériques et corporels.

WISeKey s’était déjà taillé une niche dans laquelle elle sécurise des objets haut de gamme comme le vin, les bijoux, les objets de collection, les montres et l’art, entre autres. La société étend cette protection au domaine numérique NFT.

La société tente de se tailler un avantage de premier arrivé dans le segment de luxe des NFT. Il a tenté une vente aux enchères NFT d’une montre Hublot. Le 6 avril, WISeKey a annoncé une autre montre Hublot NFT. Le gagnant s’appropriera la représentation numérique de la montre.

La société organise le même type d’enchères NFT avec un autre garde-temps appelé Astronomia Sky. Reste à savoir si ce créneau est durable. Cependant, l’entreprise a connu un succès au début du projet.

Holding de la culture orientale (OCG)

Source: Prince du Sahara / Shutterstock.com

Oriental Culture Holding pourrait bien être une autre société qui a été prise dans la rumeur NFT. Il est très similaire à Takung Art à cet égard. C’est aussi un site d’art et un service de référencement. Le site de la société répertorie des peintures, des théières en argile, des sculptures en jade, des timbres, des pièces de monnaie et d’autres objets de collection.

L’action OCG semble avoir été tirée à la hausse par un peu plus que la rumeur. Un rapport de . à la mi-mars soulignant l’idée que les entreprises artistiques seraient emportées dans la frénésie de la NFT mentionne l’action d’OCG. Cependant, le site Web de la société ne fait aucune mention de plans pour entrer dans l’espace NFT.

Par conséquent, Oriental Culture Holding est un jeu très spéculatif sur les NFT. On se demande ce que la direction de ces entreprises doit penser lorsque leur entreprise est balayée par les gros titres de la NFT. Marchez prudemment.

Milieux liquides (YVR)

Source: Vladimir Kazakov / Shutterstock.com

Liquid Media Group est une société qui espère aider les créateurs de propriété intellectuelle indépendants de jeux vidéo et de films à monétiser leurs créations. La société a signé un accord pour distribuer l’hybride PC / Console d’Atari, appelé Atari VCS.

Comme beaucoup d’autres jeux NFT, il a connu une flambée du cours de son action il y a environ un mois. La société a habilement émis près de 1,8 million d’actions à peu près à la hauteur du buzz NFT. Il a fini par recevoir 6,0 millions de dollars en produit brut de ce déménagement.

Puis, fin mars, la société a annoncé son intention de créer la première plate-forme IP multi-token au monde. Comme beaucoup de jeux NFT, le projet Liquid Media Token Platform vise à aider à «répondre aux besoins évolutifs des professionnels du cinéma, du divertissement et du jeu, et à saisir les opportunités de conceptualiser et de créer du contenu une seule fois, puis de le monétiser à perpétuité».

Il sera intéressant de voir comment l’entreprise se comportera au fil du temps, ainsi que les autres projets NFT de cette liste.

