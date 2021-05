7 noms de crypto qui ressemblent à des tueurs Ethereum

Longtemps la crypto n ° 2, Ethereum (CCC:ETH-USD) a récemment écarté le puissant Bitcoin (CCC:BTC-USD) en termes de performances. À l’approche du week-end du 7 mai 2021, l’ETH se situait à un niveau record de 3500 $. En revanche, BTC était en baisse d’environ 10% par rapport à son sommet. Mais soudain, une vieille ennemie, Ethereum classique (CCC:ETC-USD), pourrait bien voler le nouveau tonnerre d’Ethereum.

Ethereum Classic crée une histoire intrigante. Un réseau informatique distribué open source basé sur la blockchain, ETC est en fait l’Ethereum «original». Lancé en 2015, un incident de piratage malheureux a forcé la création d’une nouvelle version d’Ethereum pour essentiellement «effacer» l’impact financier de l’attaque. C’est l’ETH que nous connaissons tous. Pourtant, Ethereum Classic a continué à marcher, bien que dans l’ombre de l’ETH.

Cependant, ce paradigme pourrait avoir changé récemment. Sorti de nulle part, Ethereum Classic est devenu la crypto-monnaie à avoir. À la fin du mois d’avril, ETC s’échangeait des mains à environ 36 $. Avance rapide d’une semaine et ETC a bondi à un sommet de 176,16 $, un revirement remarquable. Bien qu’elle ait depuis abandonné certains de ces gains, la pièce se négocie toujours dans un territoire à trois chiffres.

Naturellement, la tentation est maintenant de sauter à bord d’Ethereum Classic et d’autres crypto-monnaies moins connues. Bien qu’il y ait de l’argent à gagner, cela repose sur l’hypothèse que le secteur de la monnaie virtuelle maintiendra son élan. Franchement, je suis préoccupé par le caractère sauvage du marché numérique. Lorsque les actifs bondissent tellement, si tôt, la réaction à la baisse peut être extrêmement sévère.

Pourtant, ce que nous avons tous appris, c’est de ne jamais sous-estimer le pouvoir de persuasion, en particulier sur Internet. Et avec un sentiment très élevé, si vous avez la tolérance au risque, vous voudrez peut-être consulter ces tueurs d’Ethereum.

Maintenant, écoutez-moi. Si vous décidez de vous aventurer sur le marché de la cryptographie aujourd’hui, vous risquez vraiment de tenir le sac. Par conséquent, n’investissez que de l’argent que vous êtes absolument à l’aise de perdre.

Crypto Ethereum Killers: Bitcoin Cash (BCH-USD)

Source: Shutterstock

Bien que les hard forks – essentiellement des modifications en gros du protocole d’un réseau blockchain sous-jacent – soient désormais monnaie courante, Bitcoin Cash était sans doute le plus controversé à l’époque. Le problème découlait des inefficacités inhérentes à l’architecture originale de Bitcoin. En fait, il n’y avait rien de mal à cela. Mais à mesure que les crypto-monnaies devenaient exponentiellement plus populaires, le réseau de BTC ne pouvait pas suivre.

Finalement, la proposition de résoudre le problème d’inefficacité a conduit à une scission binaire dans le spectre idéologique de la blockchain. Malheureusement, les deux parties au débat n’ont pas pu parvenir à un accord sur la manière d’aller de l’avant. Par conséquent, Bitcoin Cash est né, qui visait à améliorer la vitesse et l’efficacité des transactions. Principalement, BCH est devenu une crypto conçue pour la convivialité et l’intégration avec les fonctions commerciales quotidiennes.

Bien que je ne vais pas entrer dans l’argument qui a raison / qui a tort, je pense que l’une des dynamiques les plus importantes qui s’est développée à partir de cette guerre cryptographique a été qu’elle a solidifié l’identité de chaque pièce. Bitcoin est devenu une réserve de valeur internationalement reconnue, tandis que Bitcoin Cash est devenu une plate-forme de paiement plus conviviale.

Cependant, BCH s’est glissé dans l’ombre alors que la crypto originale sautait sous les projecteurs. Maintenant, la version hard-fork suscite un certain amour et elle pourrait même surpasser Ethereum si le marché plus large de la monnaie virtuelle résiste.

Litecoin (LTC-USD)

Source: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Bien que Litecoin soit actuellement classé à la 11e place en termes de capitalisation boursière, il s’agissait auparavant de la crypto-monnaie alternative originale. Créé par Charlie Lee, ancien employé de Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) Google, il visait à produire une «version allégée de Bitcoin». Litecoin aurait beaucoup des mêmes caractéristiques que BTC mais avec une efficacité beaucoup plus grande.

Ce concept est devenu beaucoup plus précieux à mesure que Bitcoin a commencé à augmenter en valeur nominale. Par exemple, au moment où les premières personnes qui n’étaient pas des geeks de l’informatique ont découvert Bitcoin pour la première fois, BTC échangeait des mains entre des chiffres à un chiffre élevés et des chiffres à deux chiffres bas. Cela, combiné à la baisse de la base de consommateurs, a rendu Bitcoin idéal pour les transactions peer-to-peer.

Mais à mesure que BTC passait pour la première fois à trois chiffres, puis à quatre chiffres plus tard, Bitcoin est devenu moins une crypto utilitaire et davantage un véhicule d’investissement spéculatif. D’un autre côté, le Litecoin était proposé à des tarifs raisonnables. De plus, ses coûts de transaction plus faibles et ses vitesses plus élevées signifiaient qu’il était beaucoup plus utilisable au quotidien.

Maintenant, il a également absorbé un prix unitaire exceptionnellement élevé – et il pourrait aller plus haut en supposant une tendance haussière continue dans l’espace crypto. Si l’élan du secteur est vrai, il n’est pas hors de question de voir LTC à quatre chiffres avant l’éclatement de la bulle.

Crypto Ethereum Killers: Chainlink (LINK-USD)

Source: Stanslavs / Shutterstock.com

Trop souvent, les investisseurs considèrent les crypto-monnaies et les jetons comme de purs véhicules de spéculation plutôt que comme une représentation d’utilité. Franchement, il est difficile de ne pas être blasé par les mots à la mode constamment lancés sur ce marché. Oui, la blockchain est un concept innovant et il a de profondes implications pour l’avenir de la finance. Dans le même temps, avons-nous vraiment besoin de près de 10 000 projets de monnaie virtuelle proclamant tous un caractère unique?

Eh bien, Chainlink est l’un des rares projets à offrir à la fois une utilité convaincante et une viabilité commerciale potentielle. Malgré les merveilleuses applications que la technologie blockchain a aidées à faire progresser, elles ont tendance à fonctionner en silos. Avec Chainlink, le système sous-jacent permet des contrats intelligents connectés; c’est-à-dire que les parties peuvent conclure des accords sans intermédiaire entre elles, la blockchain Chainlink permettant aux données externes de servir de points d’actualisation pour l’exécution du contrat.

Par exemple, si je devais mettre en place un contrat pour vendre une marchandise selon qu’il pleuvait ou non lundi, l’architecture Chainlink peut faciliter ce contrat car elle peut extraire des données météorologiques d’une source extérieure. Une telle modularité et accessibilité apporte une toute nouvelle dimension à l’industrie de la blockchain, ce qui fait de LINK une pièce crypto intrigante.

Zcash (ZEC-USD)

Source: RuskaDesign / Shutterstock.com

L’une des monnaies virtuelles populaires mais en même temps moins appréciées est Zcash. Construit à partir de zéro comme une alternative de nouvelle génération aux transactions financières, ce qui rend la ZEC particulièrement attrayante, c’est qu’elle vise particulièrement à être la meilleure forme de monnaie numérique. Par conséquent, vous n’allez pas trouver un tas de peluches sur la guérison de la faim dans le monde avec la blockchain, ce que j’apprécie.

Plus important encore, Zcash garde les transactions confidentielles. En fait, selon le site Web du projet, «Zcash a été développé et lancé par les meilleurs cryptographes en 2016. Le protocole sous-jacent est basé sur la recherche de scientifiques du MIT, du Technion, de Johns Hopkins, de l’Université de Tel Aviv et de l’UC Berkeley.» À bien des égards, la plateforme rappelle Monero (CCC:XMR-USD), le crypto «bad boy». L’anonymat de Monero permet à des agents néfastes de mener des activités illicites, ce qui suscite beaucoup de controverse.

Alors Zcash est-il une autre plate-forme pour les cybercriminels? Pas du tout. Comme je l’ai mentionné dans un article précédent de ZEC, Zcash a des fonctionnalités de divulgation sélective. Cela signifie que si des organismes de réglementation vous interrogent pour des raisons de conformité ou d’audit, vous pouvez choisir de partager certains détails de la transaction. Vraisemblablement, cela signifie également que Zcash fonctionnera du bon côté de la loi.

Au cours des sept derniers jours, ZEC a en fait amélioré la performance d’Ethereum, bien qu’à peine.

Crypto Ethereum Killers: EOS (EOS-USD)

Source: Shutterstock

L’un des premiers projets de cryptographie axé sur le développement et la progression d’applications décentralisées ou DApps, EOS a vraiment commencé à prendre vie. Au cours de la semaine de fin, la pièce EOS a gagné un peu plus de 33%. Les investisseurs de croissance seraient heureux de l’obtenir dans un an sur le marché des actions.

La raison principale pour laquelle EOS a explosé est que le projet sous-jacent fournit aux développeurs une plate-forme simplifiée et simple pour créer des DApp. Un DApp est une application informatique qui s’exécute sur un réseau décentralisé par opposition à un serveur unique. Vous pourriez dire, qui s’en soucie? Sur une base technique, les DApps sont critiques car ils évitent l’exposition à un seul point de défaillance.

De toute évidence, cela a de vastes implications. Si vous exécutez un DApp de haut niveau, vous avez l’assurance que votre application n’échouera pas en raison d’une cyber-violation à un emplacement centralisé. Au lieu de cela, la «viande» de votre application est répartie sur plusieurs nœuds informatiques, ce qui permet une plus grande sécurité.

Les DApp peuvent également jouer un rôle central dans des utilisations plus banales, telles que les médias sociaux. Parce que les DApp sont décentralisés, la censure devient plus difficile à imposer. Cela pourrait être de la musique aux oreilles d’au moins un ancien président.

Lisk (LSK-USD)

Source: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

Une pièce crypto assez obscure, Lisk est l’un de ces actifs que vous détenez dans votre portefeuille juste parce que. Si ça bouge plus haut, c’est génial. Sinon, vous ne dépenseriez généralement pas autant de vos fonds si vous pratiquez une gestion de l’argent disciplinée. Eh bien, Lisk tire parti de son potentiel spéculatif.

Au cours de la semaine de fin, LSK a gagné 28%. C’est tout simplement un chiffre étonnant, bien plus que les 13,7% d’Ethereum sur la même image. Et attention, c’est aussi une performance très impressionnante. Mais Lisk fait sauter les portes de tout le monde. Au cours du dernier mois, il a augmenté de 22%.

Fondamentalement, ce qui motive Lisk, c’est son accessibilité. Plate-forme d’applications blockchain, elle cherche à faciliter l’intégration de la technologie en facilitant la mise à niveau des nouveaux arrivants. Par exemple, le protocole Lisk est écrit dans les langages communs JavaScript et TypeScript; il n’est donc pas nécessaire de choisir une autre langue.

De plus, Lisk utilise un algorithme de consensus distinct connu sous le nom de preuve de participation déléguée. En bref, chaque détenteur de LSK peut voter pour un délégué Lisk, qui est responsable de la sécurisation du réseau Lisk. Par conséquent, cela évite la perspective d’une fourchette difficile – vous pouvez résoudre vos problèmes par la démocratie.

Crypto Ethereum Killers: Dogecoin (DOGE-USD)

Source: Shutterstock

Dieu aide-moi, mais si vous recherchez un tueur d’Ethereum, Dogecoin, la pièce crypto qui a commencé sa vie comme une blague, pourrait très bien tuer Ethereum. Heck, il peut même tuer tout le marché de la monnaie virtuelle.

Vous pourriez penser que c’est étrange. Mais voici l’aspect inquiétant. Beaucoup sinon la plupart des défenseurs de Bitcoin et d’Ethereum sont entrés assez tôt dans le jeu. Oui, les investisseurs institutionnels ont finalement adopté le BTC (et dans une moindre mesure l’ETH), mais ils sont probablement arrivés à des prix plus élevés, peut-être entre 10000 et 30000 dollars BTC.

Actuellement, nous constatons que Bitcoin est un marché mature. Après avoir atteint un niveau record en avril, il a du mal à retrouver son perchoir élevé. D’un autre côté, Dogecoin n’a été rien de moins que mercuriel. Au cours de la semaine dernière, sa valeur a presque doublé. Au cours du dernier mois, il a presque produit des rendements 12X; ouais, 12 freaking X.

Au moment où j’écris ceci, DOGE continue de monter de plus en plus haut. Je soupçonne que c’est parce que de nombreux investisseurs quittent Bitcoin et les principaux altcoins pour devenir DOGE et d’autres crypto-monnaies spéculatives. C’est bien pour le moment, mais la rotation hors des majors pourrait déclencher des ventes par des investisseurs institutionnels effrayés.

Nous allons voir ce qui se passe. Mais si vous cherchez un spectacle, Dogecoin est-il, je suppose.

À la date de publication, Josh Enomoto détenait une position longue sur ETH, BTC, ETC, BTC, LTC, LINK, EOS, LSK et DOGE.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.