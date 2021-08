7 nouveaux films et émissions de télévision en streaming que vous pouvez regarder en Australie ce week-end

Avec autant d’émissions et de films parmi lesquels choisir sur les principaux services de streaming australiens, il peut souvent être difficile de trouver les meilleures nouveautés pour se divertir à chaque fin de semaine.

Dans un effort pour faciliter les choses, nous avons sélectionné les meilleures nouvelles émissions et films à regarder sur les plateformes de streaming australiennes ce week-end, couvrant notamment Netflix, Disney Plus, Binge, Foxtel Now, Stan, Apple TV Plus et Amazon. Première vidéo.

Ci-dessous, vous trouverez une liste de nouveaux faits saillants, avec des émissions de télévision dignes de frénésie aux côtés de quelques arrivées de films à gros budget – et quelques entrées étranges à gauche, juste pour une certaine variété.

Les grands nouveaux spectacles et films de cette entrée incluent le retour de The Walking Dead pour sa dernière saison, The Witcher: Nightmare of the Wolf film d’animation et Clickbait avec Adrien Grenier. Voici nos choix de streaming pour le week-end du 27 au 29 août 2021.

(Série télévisée – disponible maintenant)

The Walking Dead a été l’un des plus grands spectacles de la dernière décennie, et malheureusement, nous avons atteint le début de la fin avec sa onzième et dernière saison. Préparez-vous pour un match de rancune majeure entre Maggie et Negan qui vous mettra au bord de votre siège.

(Série télévisée – disponible maintenant)

Une autre émission qui devrait se terminer à la fin de cette saison, Supergirl revient pour la seconde moitié de sa dernière saison. Cela a été une course folle, mais maintenant Kara (Melissa Benoit) est prête à passer du Arrowverse, laissant le gros du travail à Batwoman, Superman et The Flash.

(Série télévisée – disponible maintenant)

Dans ce prequel d’anime autonome, nous remontons le temps pour suivre les aventures d’un jeune Vesemir alors qu’il tue des monstres, gagne des pièces et se prélasse dans la gloire. Attendez-vous à beaucoup de violence et à une animation formidable – elle vient du même studio d’animation que Castlevania, après tout.

(Série télévisée limitée – disponible maintenant)

C’est donc ce que fait Vinnie Chase depuis la fin d’Entourage ! Blague à part, Adrien Grenier incarne Nick Brewer, un homme que beaucoup regarderaient et verraient le mari et le père parfait. Cependant, cette image est bouleversée lorsqu’il est enlevé et placé devant un flux en direct sur Internet avec un panneau indiquant “J’abuse d’une femme” et “à 5 millions de vues, je meurs”. Maintenant, la course est lancée non seulement pour trouver Nick, mais aussi pour savoir si les allégations du ravisseur sont vraies.

(Série télévisée – disponible maintenant)

La dernière série animée Disney Plus de Marvel offre un aperçu des moments clés du MCU qui auraient pu être dans différentes circonstances. Dans le dernier épisode, pourquoi découvrir ce qui se passerait si Nick Fury était incapable de former The Avengers à cause d’un tueur en série qui cible ses héros !

(Série TV – saison 2, épisode 6 disponible le 27/08/21)

Ted Lasso continue d’être l’émission télévisée la plus charmante et la plus agréable de l’année, allant de plus en plus fort à chaque épisode. Dans l’épisode 6, Ted se retrouve bien placé tant la nouvelle stratégie de l’équipe semble bien fonctionner, mais suffira-t-elle à l’AFC Richmond pour réussir en quart de finale ?

(Film – disponible maintenant)

Une ingénieuse brochette de rôles féminins dans des sitcoms familiales, Kevin Can F ** k Himself suit Allison McRoberts (Annie Murphy), une ” épouse de sitcom prototypique ” qui sert son mari-enfant idiot à la manière de la télévision, malgré le fait qu’elle soit à la hauteur hors de sa ligue. Mais tout change quand Allison décide de reprendre sa vie en main.

