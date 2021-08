7 nouvelles applications Android notables des deux dernières semaines, y compris l’outil de restauration de données, Videoleap et IMDb TV (24/07/21

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures nouvelles applications Android mises en ligne sur le Play Store ou repérées par nous au cours des deux semaines précédentes. Cette semaine, nous avons un outil de restauration de données de Google, un éditeur vidéo populaire qui a finalement fait son chemin d’iOS à Android, et l’arrivée de l’application officielle IMDb TV pour smartphones. Alors, sans plus tarder, voici toutes les nouvelles applications Android notables publiées sur le Play Store au cours des deux dernières semaines.

Outil de restauration de données

Couverture de la police Android: Google apporte l’outil de restauration de données Android sur le Play Store après la refonte de la sauvegarde

L’outil de restauration de données de Google est une application système qui est déjà sur votre appareil, mais maintenant que cette application est enfin disponible sur le Play Store, Google peut facilement la mettre à jour afin que l’application de tout le monde soit à jour. Voyant que Google a récemment révisé le fonctionnement des sauvegardes, fournir un moyen de mettre à jour cette nouvelle version sur tout Android est certainement un changement bienvenu, que la plupart des gens ne remarqueront même pas. Cependant, c’est toujours un changement bienvenu puisque nous pouvons maintenant nous attendre à des mises à jour faciles et transparentes pour l’outil de restauration de données à l’avenir.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Videoleap par Lightricks. Sortie officielle d’Android !

Couverture de la police Android: L’éditeur vidéo préféré des fans passe de l’iPhone à Android

Videoleap est un éditeur vidéo populaire sur iOS qui a finalement fait son chemin vers Android. Vous pouvez appliquer toutes sortes d’effets à vos vidéos lors du montage, ce qui permet idéalement aux gens de créer des vidéos de qualité professionnelle pour impressionner leurs amis et leur famille. Bien sûr, de nombreuses fonctions de l’application sont verrouillées derrière des paywalls, alors attendez-vous à débourser de l’argent si vous souhaitez utiliser toutes les capacités de cet éditeur populaire.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 7,99 $ à 69,99 $

TV IMDb

Couverture de la police Android: IMDb TV obtient une application Android dédiée plus de deux ans après son lancement

IMDb TV a mis du temps à arriver sur les smartphones sous Android. Deux ans, en fait. Alors que nous avons vu la sortie de l’application ATV en février, il a fallu plusieurs mois à Amazon pour lancer la version pour smartphone. Comme vous vous en doutez, tout le contenu d’IMDB est ici, et vous pouvez donc diffuser les émissions et les films qu’il contient. Donc, si vous attendiez qu’Amazon sorte enfin l’application IMDB pour smartphone, elle est enfin là.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Voyant de notification / LED pour Pixel – aodNotify

La lumière / LED de notification pour Pixel est précisément cela, une application que vous pouvez utiliser pour contrôler et thème vos alertes de notification sur les appareils Pixel. Non seulement vous pouvez utiliser cette application pour ajouter une LED de notification à l’écran, mais vous pouvez également créer un anneau de batterie autour de votre appareil photo à sténopé. Heck, vous pouvez même ajouter un anneau de batterie autour de tout l’écran pour un éclairage de bord chic et utile. Donc, si vous possédez un Pixel et que vous cherchez un moyen d’ajouter un voyant de notification à l’écran ou un anneau de batterie utile, alors cette application est faite pour vous.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 2,49 $ à 4,99 $

Adobe Connect Nouveau

Adobe Connect New est une application de communication où vous pouvez assister à des réunions, des webinaires et des salles de classe virtuelles, ce qui ressemble beaucoup à un clone Slack. Il semblerait que cette application ait été réécrite à partir de zéro, donc si cela vous semble familier, c’est parce qu’elle était disponible auparavant, mais personne ne l’a aimée. Donc, si vous êtes profondément dans l’écosystème d’Adobe, ou si votre travail ou votre école utilise Adobe Connect pour les réunions, vous pouvez maintenant installer cette nouvelle application dans l’espoir qu’elle fonctionne mieux que la précédente.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Fabricant et applications de connexion

Configuration de Google TV

Couverture de la police Android: L’application de configuration pour Google TV est maintenant dans le Play Store

La configuration de Google TV n’est que cela, une application de configuration pour Google TV. Bien que cette application soit disponible sur tous les appareils ATV, maintenant qu’elle est répertoriée sur le Play Store, Google peut facilement mettre à jour l’application sans se soucier des mises à jour du fabricant en direct. Donc non, il n’est pas nécessaire de l’installer, il est déjà installé, mais maintenant vous recevrez des mises à jour en temps opportun directement de Google, ce qui est pratique.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Calculatrice Samsung

Samsung Calculator est une application de montre pour les montres Galaxy de Samsung, et comme vous pouvez le voir, c’est une mini calculatrice. Bien sûr, le pavé numérique est minuscule sur l’écran de votre montre, ce qui pose la question de savoir pourquoi vous ne retireriez pas simplement votre téléphone si vous devez faire des calculs, mais bon, les gens ont besoin d’une raison pour utiliser des montres intelligentes au-delà des rapports d’exercice, alors pourquoi pas ajouter une calculatrice? À tout le moins, il est agréable de voir que Samsung développe des applications pour ses montres intelligentes, contrairement à Google.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

