7 nouvelles startups fascinantes sur StartEngine dès maintenant

Pourquoi investir dans des startups ? Comme je l’ai mentionné dans des articles précédents sur l’investissement dans les startups, les avantages sont nombreux. L’une des plus notables pour moi est la façon dont les meilleures startups vous donnent le sentiment de soutenir une nouvelle vision, un business plan audacieux.

Ils constituent également un excellent moyen de diversifier le portefeuille, car les investissements de démarrage peuvent avoir peu ou pas de corrélation avec d’autres formes d’investissement traditionnelles telles que les actions cotées en bourse. Il y a des risques considérables à prendre en compte dans l’investissement de démarrage, le manque de performance financière et d’historique commercial est probablement le plus important.

Mais les startups ont le potentiel pour devenir de futurs leaders dans leurs secteurs. Dans la liste ci-dessous, vous pouvez trouver sept idées prometteuses pour investir dans les startups sur la plateforme de financement participatif en actions Démarrer le moteur (OTCMKTS :STGC). Ces sept startups font partie des entreprises qui ont récemment lancé des campagnes de financement participatif en actions.

La liste des meilleures nouvelles startups du moment est :

ZEVA AÉRO

Systèmes d’alimentation Enginuity

Centric Wear, Inc.

Zoé Immersive, Inc.

dexFreight Inc.

GameIQ

Mycroft AI, Inc.

Les meilleures startups : ZEVA AERO

Source : OlegRi/ShutterStock.com

L’avenir de la mobilité et des transports est-il aérien ? ZEVA AERO le croit, car elle conçoit et construit des avions électriques pour un véritable voyage de point à point. La mission est de perturber la façon dont les gens se déplacent en fournissant des véhicules aériens durables pour un usage personnel quotidien.

L’avion vertical électrique zéro émission est un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) abordable appelé le ZERO. ZEVA AERO « teste actuellement en vol un prototype grandeur nature ».

Mais pourquoi prendre l’avion plutôt que conduire pour aller n’importe où dans un rayon de 50 miles ?

L’entreprise pense que ce sera le moyen le plus rapide d’effectuer ce voyage en toute sécurité, en parcourant plus de 160 miles par heure. Cela semble impressionnant.

Des raisons d’investir ? ZEVA AERO pense que les véhicules eVTOL conduiront à la plus grande opportunité de marché de notre vie, et il commence par viser à vendre 500 véhicules d’ici 2025 sur les marchés des premiers intervenants et de la défense. Cela pourrait générer un revenu total de 125 millions de dollars.

ZEVA AERO a une valorisation de 56,1 millions de dollars et l’investissement minimum est de 200,00 $.

Systèmes d’alimentation Enginuity

Source : Shutterstock

Enginuity Power Systems est une question d’efficacité — combinant les meilleures caractéristiques d’un générateur de secours, d’un chauffe-eau et d’une fournaise. L’appareil est encore en phase de prototype.

Le système de micro-cogénération E|ONE d’Enginuity est un appareil efficace qui peut fournir de l’électricité, de l’eau chaude et de la chaleur de manière efficace. Cela signifie que les consommateurs peuvent économiser de l’argent et profiter d’une vie plus confortable en réduisant les coûts associés aux factures d’électricité.

En plus de cela, les générateurs domestiques sont coûteux et difficiles à installer. E|ONE, un appareil tout-en-un résout ce problème d’inefficacité du réseau. Les 80 millions de foyers qui utilisent du gaz naturel et du propane aux États-Unis offrent une opportunité croissante. appareil pour des raisons telles que « l’économie favorable et les incitations de l’État ».

Le modèle commercial est basé sur un mélange d’installateurs existants, de distributeurs en gros et d’autres canaux B2B et vise à faire partie de l’évolution du réseau intelligent.

Enginuity Power Systems a une valorisation de 91,8 millions de dollars et l’investissement minimum est de 579,90 $.

Les meilleures startups : Centric Wear, Inc

Source : Shutterstock

Centric Wear, Inc fabrique des vêtements de sport fonctionnels – des vêtements de sport de haute qualité conçus pour être performants. La vision est de faire du monde un endroit meilleur en se concentrant sur la révolution de l’industrie des vêtements de fitness. Ils veulent établir des « liens significatifs et solides dans la communauté de la santé et du fitness ».

La société a gagné du terrain depuis son lancement à la mi-2020. Notamment, il a jusqu’à présent un chiffre d’affaires brut de 500 000 $ et a été le premier résultat de recherche de Google pour les «vêtements de sport de haute performance», avec plus de 1 000 critiques 5 étoiles. Il a également créé le buzz médiatique en faisant figurer la société sur des points de vente tels que Men’s Health, Shape, Forbes et USA TODAY.

Centric pense que les vêtements de sport ont un marché énorme et qu’ils sont prêts à se développer sur le marché des vêtements de sport haut de gamme. Des partenariats établis avec des détaillants tiers réputés peuvent offrir de fortes opportunités de croissance. Centric est une entreprise de vêtements de sport moderne qui s’articule autour de la couleur, de la fonctionnalité et de la haute performance.

Centric a une valorisation de 8 millions de dollars et le montant minimum d’investissement est de 250 $.

Zoé Immersive, Inc.

Source : Shutterstock

Zoe Immersive est une société de logiciels dont la renommée est Zoe, une « solution d’apprentissage à distance et un marché ».

Le marché adressable de Zoe est estimé à « plus de 150 milliards de dollars par an en 2021 et passera à plus de 220 milliards de dollars ». EdTech augmente de 16,3 % et « augmentera de 2,5 fois de 2019 à 2025 ». Il devrait atteindre 404 milliards de dollars de dépenses mondiales totales d’ici 2025.

L’un des avantages concurrentiels de la plate-forme Zoe est que la plupart des plates-formes d’apprentissage n’utilisent pas les technologies 3D aujourd’hui. Les concurrents se concentrent toujours sur la vidéo, ou plutôt sur les interfaces Web 2D. Dans l’apprentissage en ligne, les technologies 3D peuvent accroître l’engagement des étudiants et des enseignants.

Parmi les jalons importants à mentionner, citons les alliances industrielles avec des entreprises telles que Microsoft (NASADQ :MSFT) et Unité (NYSE :U), et un développement de créateur pilote. Essentiellement, ce sont les clients qui utilisent activement les outils de création Zoe pour générer des revenus récurrents par mois.

Zoe Immersive a une valorisation de 12,6 millions de dollars et l’investissement minimum est de 199,99 $.

Les meilleures startups : dexFreight Inc.

Source : Shutterstock

Selon sa page sur StartEngine, “dexFreight est un réseau de marché compatible avec les FinTech permettant aux entreprises de fret de gérer les expéditions de la réservation au paiement en un seul endroit à l’aide de contrats intelligents”. La société aide à connecter toutes les sources nécessaires pour gérer les expéditions – transporteurs, courtiers de fret, expéditeurs et plus encore. Son réseau est construit sur des protocoles décentralisés.

Certaines des raisons d’investir dans cette entreprise incluent un vaste réseau de plus de 2 700 entreprises qui visent à « réduire les coûts de transaction tout en augmentant l’efficacité », pour l’aider à perturber le monde de la logistique. Il y a déjà 17 millions d’expéditions sur DexFreight jusqu’à présent cette année, pour un total d’environ 18 milliards de dollars.

Et il existe une technologie en instance de brevet “pour permettre aux transporteurs d’être payés dès qu’ils livrent”, en raison de l’utilisation de protocoles de financement décentralisé (Defi). Cette technologie a généré plus de 328 000 $ de revenus.

dexFreight veut s’attaquer à deux des plus gros problèmes du secteur de la logistique : la fragmentation et le manque de liquidités. dexFreight a une valorisation de 30,1 millions de dollars et l’investissement minimum est de 390 $.

GameIQ

Source : Shutterstock

Snap, spin, cash in. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que GameIQ a développé Spindy, une « plate-forme de récompenses mobiles qui ludifie les achats.

Comment? En transformant l’avenir de l’industrie B2C.

La plate-forme utilise une technologie qui offre des récompenses aux consommateurs en « transformant chaque transaction en un jeu pour le client, quel que soit le secteur d’activité ». L’utilisateur utilise simplement l’application pour prendre une photo de son reçu, fait tourner la roue dans l’application et obtient une remise en argent, allant de 1 % à 100 % du prix d’achat initial.

L’engagement client est difficile, mais la plate-forme Spindy engage les consommateurs et génère des bénéfices en tirant parti de l’amour des jeux pour les gens. Les utilisateurs téléchargent Spindy gratuitement mais GameIQ fait un pourcentage de chaque transaction. Les entreprises sont encouragées à s’inscrire car les clients sont plus susceptibles de faire leurs achats dans un magasin avec une possibilité de remise en argent.

Le marché des récompenses et de la fidélité devrait atteindre 201 milliards de dollars l’année prochaine, et Spindy veut être un perturbateur dans l’espace. GameIQ a une valorisation de 12,4 millions de dollars et le montant minimum d’investissement est de 250 $.

Les meilleures startups : Mycroft AI, Inc

Source : Shutterstock

Mycroft AI est une entreprise technologique qui fabrique un assistant vocal qui respecte la vie privée.

La confidentialité en ligne est aujourd’hui un problème majeur pour de nombreux consommateurs. Mycroft AI a développé un assistant vocal capable, personnalisable et, surtout, privé. La société cible le marché des haut-parleurs intelligents, en particulier les personnes qui recherchent la confidentialité. Parce que sur les grandes plateformes technologiques, la confidentialité peut être un énorme problème.

Le marché de la voix peut évoluer rapidement, et Mycroft a tout à gagner en fournissant aux clients toutes les fonctionnalités qu’ils attendent de Big Tech sans que ce sentiment soit surveillé ou que leurs données soient collectées pour des raisons de marketing.

La société a plus d’un million de dollars de précommandes pour son enceinte de deuxième génération et fait également face à une forte demande d’enceintes supplémentaires une fois la production de masse commencée. Et selon Markets and Markets Research, “le marché mondial des assistants vocaux est de 25 milliards de dollars et augmente chaque année”. Par conséquent, une grande opportunité commerciale est présente. Le modèle commercial propose à la fois un abonnement gratuit et un abonnement payant premium avec des services proposés tels que la diffusion de musique en continu ou le courrier électronique.

Mycroft AI a une valorisation de 38 millions de dollars et l’investissement minimum est de 499,80 $.

Investir par le biais du financement participatif en actions et de l’immobilier ou de la tokenisation des actifs nécessite un degré élevé de tolérance au risque. Malgré ce que les entreprises individuelles peuvent promettre, il y a toujours la possibilité de perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Ces risques incluent :

1) Plus de chance d’échec

2) Risque d’activité frauduleuse

3) Manque de liquidité

4) Les ralentissements économiques

5) Manque d’éducation des investisseurs

Lire la suite : Risques liés à l’investissement privé

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.