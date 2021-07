7 opportunités de financement participatif en actions hautement financées sur StartEngine

Investir dans des startups vous permet de soutenir de nouvelles visions et des business plans audacieux et vous permet de diversifier votre portefeuille. Le financement participatif en actions a peu de corrélation avec le fonctionnement des investissements traditionnels. Par rapport à l’achat d’actions cotées sur une grande bourse, le risque est bien plus grand en raison des problèmes de liquidité et du fait que vous investissez dans une entreprise inconnue et non établie.

La plupart des opportunités de financement participatif en actions n’offriront pas de rendements impressionnants, mais cela ne signifie pas que ces entreprises n’ont pas le potentiel de devenir de futurs leaders dans leurs secteurs. Je vais passer en revue sept startups prometteuses répertoriées sur la plateforme de financement participatif en actions Démarrer le moteur (OTCMKTS :STGC). Aujourd’hui, je me concentre sur certaines des entreprises les plus financées sur la plate-forme.

Voici sept startups hautement financées qui méritent d’être examinées :

Solutions Vending International

Piestro

Laboratoires Waverly

Rayton

IX Eau

Burger aux abeilles

Whipr

Crowdfunding en fonds propres : Solutions Vending International

Source : Sorbis / Shutterstock.com

Quel est l’avenir du commerce de détail ? Solutions Vending International croit qu’il s’agit de libre-service et d’automatisation. La société a développé une plate-forme technologique de vente au détail automatisée pour les distributeurs automatiques et les kiosques qui permet aux détaillants d’engager et de comprendre les clients. Les détaillants peuvent vendre plus de produits et apprendre des mégadonnées.

L’automatisation et le libre-service sont en plein essor, mais de nombreuses données précieuses sont perdues sur des machines qui ne collectent pas de données. Cela représente une opportunité pour Solutions Vending International de dominer.

Les kiosques PopShop de la société sont conçus pour être abordables pour toutes les entreprises, des petites entreprises aux marques Fortune 500. Ces kiosques fournissent des informations importantes sur les consommateurs aux détaillants et peuvent les aider à analyser leur cible démographique.

Le modèle de revenus est basé sur les revenus mensuels SaaS (logiciel en tant que service), les frais de transaction et les revenus publicitaires. Solutions Vending International a levé 2 064 054 $ auprès de 3 440 investisseurs avec un investissement minimum de 250,25 $. L’évaluation est de 26,3 millions de dollars.

Piestro

Source : Brent Hofacker / Shutterstock.com

Piestro parle de l’avenir de la pizza artisanale. Il s’agit d’une pizzeria robotisée dont l’objectif est de livrer des pizzas artisanales de haute qualité en 3 minutes.

Les machines entièrement automatisées de Piestro sont conçues avec des objectifs multiples : préparation des aliments sans contact, zéro gaspillage alimentaire, qualité constante et coût d’exploitation beaucoup plus bas. Le marché américain de la pizza devrait atteindre 53,8 milliards de dollars d’ici 2023.

Les pizzerias à service complet combinent de faibles marges avec des coûts élevés. Piestro offre une expérience de pizza artisanale de haute qualité et réduit le coût de la main-d’œuvre et de l’immobilier. L’entreprise est soutenue par un fonds de capital-risque qui a fait ses preuves en matière d’investissement dans des entreprises de robotique.

Une pizzeria robotisée automatisée capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7 semble être une excellente idée. L’entreprise prévoit de vendre directement aux clients via ses machines et de développer des partenariats en marque blanche avec les entreprises de pizza existantes.

Piestro a levé 1 245 951 $ auprès de 604 investisseurs et 1 060 983 $ lors d’une précédente campagne de financement participatif. L’investissement minimum est de 1 000 $ et l’évaluation est de 12 millions de dollars.

Crowdfunding en fonds propres : Waverly Labs

Source : Anna Kutukova / Shutterstock.com

L’un des plus gros problèmes lorsque vous voyagez à l’étranger est la barrière de la langue. Et si vous aviez facilement accès à un interprète juste à côté de votre oreille ?

C’est la raison d’être de Waverly Labs. L’entreprise fabrique l’Ambassador Interpreter, une oreillette d’interprète portable. Les interprètes professionnels sont très coûteux ; à l’heure actuelle, le montant dépensé pour les interprètes est estimé à 57 milliards de dollars.

L’Ambassador Interpreter fournit une solution de traduction bon marché, facilement disponible et de haute qualité qui vise à perturber le marché des interprètes parlés. La technologie hautement sophistiquée utilise la reconnaissance vocale, les réseaux de neurones, la traduction automatique et l’apprentissage automatique avec un décalage minimal.

Waverly Labs compte des dizaines de milliers de clients et a vendu plus de 40 000 unités dans le monde, générant 9,4 millions de dollars de revenus bruts. L’entreprise a également noué des partenariats avec des entreprises bien établies. Le modèle économique est basé sur du matériel et des revenus récurrents avec un service d’abonnement optionnel.

Waverly Labs a levé 1 213 518 $ auprès de 893 investisseurs et 1 067 051 $ lors d’une précédente campagne de financement participatif. L’investissement minimum est de 496,16 $ et l’évaluation est de 40 millions de dollars.

Rayton

Source : Shutterstock

La pénurie mondiale de puces a clairement montré que tout ce que nous faisons aujourd’hui implique une sorte de semi-conducteur. Rayton veut faire évoluer l’industrie des semi-conducteurs. La société fabrique des plaquettes d’ingénierie à l’aide d’une technologie brevetée basée sur un accélérateur de particules. Le travail de l’entreprise a des applications dans de nombreux secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale, la 5G, les LED et l’énergie solaire.

Rayton a développé une technologie unique avec le potentiel de réduire le prix des produits électroniques de nouvelle génération jusqu’à 25 pour cent, en réduisant les coûts d’approvisionnement et en améliorant l’efficacité de fabrication. La société prévoit d’utiliser sa levée de fonds pour faire avancer sa production en phase bêta de ses plaquettes. Il prévoit ensuite de finaliser les accords de vente et de commencer à générer des revenus. La société prévoit de développer une preuve de concept complète et de commencer à commercialiser le produit.

Rayton a levé 1 100 006 $ auprès de 1 144 investisseurs et 6 571 485 $ lors d’une précédente campagne de financement participatif. L’investissement minimum est de 500,94 $ et l’évaluation est de 50,9 millions de dollars.

Crowdfunding en fonds propres : IX Water

Source : Sambulov Yevgeniy/ShutterStock.com

IX Water mérite d’être pris en compte pour l’investissement ESG (environnement, social et gouvernance). L’entreprise utilise une technologie révolutionnaire de recyclage de l’eau pour convertir l’eau contaminée industriellement en un actif. L’entreprise promet de créer de l’eau utilisable à la moitié du coût des méthodes actuelles.

La récupération du pétrole et du gaz produit beaucoup d’eau inutilisable, qui est coûteuse et difficile à éliminer. Il existe un marché de 75 milliards de dollars pour le traitement de cette eau.

IX Water détient plusieurs brevets et a reçu ses trois premiers achats. Le plan d’affaires cible les sociétés de services gaziers et pétroliers en tant que clients et le prix potentiel par commande est de 12 millions de dollars. Des revenus supplémentaires peuvent provenir de la vente de produits de remplacement et de la maintenance des machines.

IX Water a levé 1 069 900 $ auprès de 2 191 investisseurs avec un investissement minimum de 250 $. L’évaluation est de 13,1 millions de dollars.

Burger aux abeilles

Source : Nina Firsova / Shutterstock.com

“Sauver la planète un burger végétal à la fois.” C’est une belle devise qui révèle exactement ce qu’est Honeybee Burger. L’entreprise fabrique des aliments 100% végétaux avec une vision audacieuse pour devenir une marque nationale emblématique de restauration rapide. C’est une mission audacieuse.

Je dois avouer que je n’ai jamais essayé un burger à base de plantes. Mais les aliments à base de plantes peuvent résoudre de nombreux problèmes. Selon l’entreprise, la consommation de bœuf et les restaurants de hamburgers traditionnels posent trois problèmes majeurs. Ils détruisent notre planète, consomment notre eau et contribuent à la cruauté envers les animaux.

Malgré la croissance de la demande, les options végétaliennes dans les fast-foods font souvent défaut et sont peu attrayantes. Honeybee veut résoudre ce problème en fournissant des aliments délicieux, sans cruauté, respectueux de l’environnement.

Les aliments à base de plantes sont populaires parmi les consommateurs de la génération Y et de la génération Z. La société estime que le marché des aliments à base de plantes devrait atteindre 74,2 milliards de dollars d’ici 2027.

Honeybee Burger a levé 1 061 164 $ auprès de 1 959 investisseurs et a une valorisation de 12 millions de dollars. L’investissement minimum est de 240 $.

Financement participatif en actions : Whipr

Source : Berkomaster / Shutterstock.com

Vous ne pouvez pas avoir une salle de sport entière dans votre maison, mais Whipr, un ergomètre portable (abréviation d’ergomètre) conçu pour simuler le canotage, l’aviron, le ski, la natation et plus encore, s’en rapproche. Les préventes de plus de 11 500 clients depuis août 2020 dépassent 5,7 millions de dollars. La société prévoit de poursuivre sa croissance avec de nouveaux produits, une compatibilité VR et un service d’abonnement.

Whipr propose un entraînement complet à partir d’une machine portable. Les machines cardio sont chères, encombrantes et non portables. Whipr est une machine portable et multifonctionnelle qui est également rentable.

Le marché des équipements de fitness est évalué à 11,5 milliards de dollars et devrait atteindre 15,2 milliards de dollars d’ici 2027, un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 3,5 % de 2020 à 2027.

La société a un modèle de vente DTC (direct-to-consumer) avec des produits disponibles en ligne via le site Web de la société. Des relations de distribution en gros sont également établies avec des accords signés pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La société a également commencé des essais médicaux.

Whipr a levé 916 922 $ auprès de 825 investisseurs et a un investissement minimum de 250,70 $. L’évaluation est de 20 millions de dollars.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.