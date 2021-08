7 outils intelligents pour vous aider à améliorer votre image de marque sur les réseaux sociaux

Construire une marque forte est essentiel pour chaque entreprise, et les médias sociaux sont rapidement devenus l’espace ultime pour élargir votre audience et faire passer votre marque au niveau supérieur.

Avec environ 3,8 milliards de personnes dans le monde qui parcourent désormais régulièrement leurs plateformes sociales préférées, le média offre un énorme potentiel aux entreprises pour améliorer leurs performances – mais avec autant de personnes qui se connectent, il est également difficile de différencier votre marque, afin de se tenir debout. hors du paquet.

Le social branding est devenu la pierre de touche du marketing digital. L’image de marque sociale aide les entreprises à accroître la notoriété de leur marque, à se connecter avec les communautés concernées et à établir leur place dans la vie des consommateurs, grâce à des contacts réguliers et continus.

Mais comment fais-tu ça? Comment pouvez-vous définir une stratégie qui maximisera vos efforts de marque sociale et améliorera vos performances sur les réseaux sociaux ?

Voici sept outils moins connus que vous pouvez utiliser dans votre processus de stratégie de marque, chacun répondant à un élément spécifique d’un système de stratégie de marque efficace.

1. Classement SE : produisez du contenu digne d’être partagé

La clé d’une image de marque réussie sur les réseaux sociaux réside dans la création de contenu qui encourage les gens à partager et à s’engager.

Le contenu que vous partagez sur les réseaux sociaux façonne votre marque, c’est pourquoi il est important d’analyser vos ressources de contenu et de partager le bon type de contenu.

SE Ranking est un outil à multiples facettes qui met en évidence les opportunités cachées et vous aide à déterminer quel contenu se connectera le mieux avec votre public.

Par exemple, vous pouvez utiliser sa fonction de recherche sur les concurrents pour découvrir le contenu le plus performant sur les réseaux sociaux, puis « emprunter » de bonnes idées pour votre stratégie de réseaux sociaux.

Une fois que vous avez compris les types de contenu créés par vos concurrents et les sites Web qui y sont liés, vous pouvez utiliser ces informations pour stimuler vos propres efforts de contenu.

2. Crello : créez vos superbes designs

Les visuels attrayants sont indispensables dans le marketing des médias sociaux, car nous savons tous que les gens sont plus susceptibles d’aimer, de commenter et de partager quelque chose qui est visuellement attrayant.

Crello est une solution simple pour aider à créer des designs époustouflants pour les publications sur les réseaux sociaux – y compris les histoires Instagram, les publicités Facebook et Instagram, les en-têtes Twitter, les vignettes YouTube, les graphiques Pinterest et bien plus encore.

La plate-forme comprend des milliers de modèles animés et vous pouvez également ajouter des objets animés à n’importe quelle image statique en quelques minutes. Toutes les conceptions peuvent également être automatiquement redimensionnées dans un autre format de réseau social prédéfini ou dans des dimensions personnalisées au sein de l’application.

Le forfait payant de Crello commence à 7,99 $ par mois (si vous payez pour un an), ce qui vous donne accès à des milliers d’images et de fichiers de haute qualité et libres de droits, sans limites.

Crello est disponible en tant qu’application mobile pour iOS et Android et comprend plus de 25 000 modèles de conception pour tous les formats de médias sociaux.

3. Messagerie : utilisez des chatbots

De plus en plus de clients veulent des expériences sur mesure, conçues en tenant compte de leurs préférences personnelles. Et aujourd’hui, 89% d’entre eux cherchent à se connecter avec les marques via la messagerie – et pour répondre à cela, les chatbots peuvent être une bonne option pour aider à augmenter les ventes, maximiser l’acquisition de prospects et améliorer l’expérience client.

Messagely offre la capacité d’intégrer des chatbots dans différents canaux sociaux, et la plate-forme regorge de fonctionnalités avancées qui peuvent vous aider à configurer et à interagir rapidement avec les clients 24h/24 et 7j/7.

La plateforme vous aide à mieux comprendre les besoins de votre public et à évaluer les problèmes potentiels au sein de vos flux de chatbot. Cela vous permet d’adopter une approche personnalisée de vos efforts de marketing et de maximiser la connexion avec vos abonnés.

4. NapoleonCat : améliorez la réputation de votre marque sur les réseaux sociaux

NapoleonCat vous permet de gérer tous vos profils de réseaux sociaux dans un seul tableau de bord, couvrant tout, de la publication et du suivi des conversations à l’analyse et au reporting.

La meilleure chose à propos de cet outil est sa fonctionnalité de boîte de réception sociale, qui vous permet de voir tous les messages, avis et commentaires de différents canaux en un seul endroit. Vous pouvez répondre instantanément à ces commentaires et vous assurer que rien n’échappe à votre attention.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises qui ont plusieurs emplacements sur Google My Business, car tous les avis de tous les emplacements peuvent être modérés à l’aide d’un seul tableau de bord.

Cela peut représenter un gain de temps considérable pour les entreprises qui souhaitent surveiller leur/ses marque(s) en ligne ou offrir une assistance via les canaux sociaux.

5. SendX : Tirez parti de votre liste de diffusion

Construire une liste de diffusion solide peut être un excellent moyen de renforcer le message de votre marque, de fournir plus d’informations sur votre entreprise et d’interagir avec vos clients. Mais maximiser l’engagement avec vos e-mails se résume souvent à la mise en forme et à rendre vos messages plus attrayants.

C’est là que SendX peut vous aider.

SendX utilise un éditeur glisser-déposer, ce qui facilite la création d’e-mails plus esthétiques, tout en incluant également une gamme de modèles et d’outils pour vous aider à mettre en place des campagnes de marketing par e-mail plus sophistiquées.

Sendx vous permet également de télécharger vos listes d’abonnés par e-mail sur Twitter, LinkedIn ou Facebook, de créer des offres plus personnalisées pour votre liste de diffusion et de trouver des connexions significatives. Vous pouvez également créer des publicités de reciblage efficaces exclusivement pour les personnes qui ont cliqué dans vos e-mails.

6. Finteza : mesurez vos efforts sociaux

En plus de construire votre nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux, vous devez également mesurer la façon dont les gens réagissent, en fonction des actions supplémentaires qu’ils entreprennent sur vos profils et publications sociaux.

Finteza propose un système d’analyse avancé pour mesurer l’efficacité de vos campagnes sur les réseaux sociaux. L’outil fournit des informations sur la qualité du trafic sur votre site et les conversions par canal, vous aidant à mesurer les résultats réels de vos efforts sur les réseaux sociaux.

Avec Finteza, vous pouvez créer des entonnoirs sur chacune de vos pages pour explorer le comportement des utilisateurs à partir de sources de médias sociaux. Ces informations peuvent révéler les éléments auxquels vous devez accorder plus d’attention et développer.

7. Awario : suivez vos mentions de marque

Le mot se propage rapidement et les commentaires négatifs se propagent encore plus rapidement. En tant que tel, vous devez mettre en place un processus de surveillance des médias sociaux pour suivre les mentions de marque et répondre en temps opportun, au besoin.

Awario vous permet de surveiller vos mentions sur les réseaux sociaux en temps réel et d’y répondre à partir du tableau de bord. L’outil comprend une gamme de fonctionnalités, notamment des analyses approfondies, la prospection commerciale, la recherche booléenne, etc.

Avec sa fonction Leads, vous pouvez également trouver des opportunités potentielles sur les réseaux sociaux en fonction des personnes demandant des recommandations ou cherchant une solution dans leurs publications. Il vous suffit de configurer votre nom de marque dans le flux de projet pour commencer le suivi.

Awario fournit également des outils d’analyse des sentiments, qui suivent non seulement ce que les gens disent de votre marque, mais aussi comment ils le disent. Il vous permettra ensuite de savoir ce que les clients pensent, en général, de votre marque.



Conclusion

Si vous souhaitez créer une marque forte sur les réseaux sociaux, l’utilisation d’outils de suivi et de réponse est le meilleur moyen, et chacune des applications mentionnées ci-dessus offre d’excellentes fonctionnalités sur divers fronts.

Pour choisir les bons outils pour vous, vous devez avoir une compréhension claire de vos objectifs commerciaux et de ce que vous voulez atteindre. Une fois que vous avez établi cet objectif final, vous pouvez alors travailler en arrière pour trouver les outils qui soutiennent ces objectifs – plutôt que d’aller dans un autre sens et d’utiliser les outils disponibles pour guider votre approche.

Une fois que vous avez une voie claire et les outils pour suivre vos résultats, vous pouvez alors vous assurer que vous avancez dans la bonne direction avec votre approche.