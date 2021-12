7 PDG qui devraient suivre Jack Dorsey à la porte

Jack Dorsey a annoncé le 29 novembre qu’il quittait son poste de PDG de Twitter (NYSE :TWTR). L’action TWTR a gagné 11% suite à l’actualité ; Dorsey court aussi Carré (NYSE :SQ), et les PDG qui dirigent deux entreprises ne sont généralement pas bien placés avec les investisseurs.

Dorsey a un passé mouvementé avec Twitter. En 2008, le conseil d’administration l’a renvoyé parce que son style de gestion était loin d’être idéal. Cependant, il est resté au conseil d’administration et a été réinstallé en tant que directeur général en 2015.

«Je veux que vous sachiez tous que c’était ma décision et que je l’assume. C’était dur pour moi, bien sûr. J’aime ce service et cette entreprise… et vous tous tellement », a écrit Dorsey dans un e-mail aux employés. « Je suis vraiment triste… mais vraiment heureux. »

J’ai toujours été fan du travail de Dorsey à Square. Cependant, moi aussi, j’avais l’impression qu’il portait trop de responsabilités dans l’exercice des deux fonctions. Les deux sociétés seront mieux loties avec des PDG séparés.

Voici 7 PDG qui devraient suivre Jack Dorsey :

Jeff Sloan, Paiements mondiaux (NYSE :GPN)

Gary Norcross, Fidelity National Information Services (NYSE :FIS)

Bobby Kotick, Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI)

Tom Werner, Agneau Weston (NYSE :LW)

Frank Del Rio, Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE :NCLH)

Hikmet Ersek, Union occidentale (NYSE :WU)

Hervé Hoppenot, Incyte (NASDAQ :INCY)

Alors que Dorsey a démissionné parce que c’était la bonne chose à faire, de nombreux PDG restent trop longtemps, bien après leur apogée. Et certains n’ont jamais été bons dans le rôle principal.

PDG qui doivent partir : Jeff Sloan, Global Payments (GPN)

Source : Shutterstock

Jeff Sloan est PDG de Global Payments depuis octobre 2013 (8 ans, 2 mois). En 2020, la rémunération totale de Sloan était de 15,5 millions de dollars. En outre, il a gagné 29,2 millions de dollars grâce aux attributions d’options et d’actions acquises.

Comment l’action GPN a-t-elle évolué depuis que Sloan est PDG ?

Il s’apprécie de 415% sur cette période. C’est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est qu’au cours des cinq dernières années, GPN a eu un rendement total annualisé de 12,9%, 490 points de base de moins que l’ensemble du marché américain.

On pourrait penser qu’une entreprise de technologie financière aurait obtenu de meilleures performances ces dernières années, mais ce n’est clairement pas le cas. Au cours des mêmes cinq années, le rendement total annualisé de Square est de 69,5%, une amélioration quintuple par rapport à la performance de Sloan.

Ce n’est pas la pire performance d’un S&P 500 PDG. Cela dit, il est probablement temps que quelqu’un d’autre prenne les rênes.

Gary Norcross, Fidelity National Information Services (FIS)

Source : Shutterstock

Gary Norcross est PDG de ce processeur de paiement basé en Floride depuis janvier 2015 (un peu moins de 7 ans). Et il occupe le double rôle de PDG et de Président depuis 2018.

C’est généralement considéré comme une mauvaise gouvernance. Et Norcross fait partie de l’entreprise depuis 1988. À 55 ans, c’était probablement son seul employeur en tant qu’adulte qui travaillait.

En 2020, la rémunération totale de Norcross était de 17,9 millions de dollars. En outre, il a gagné 63,4 millions de dollars grâce aux attributions d’options et d’actions acquises. En conséquence, la rémunération totale du PDG était 296 fois supérieure au salaire médian de l’employé en 2020.

Comment s’est comporté FIS depuis qu’il est PDG ?

Il s’apprécie de 74% sur cette période. L’indice global s’est simultanément apprécié de 128 %, soit 73 % de mieux que le FIS.

En novembre, Norcross a défendu son entreprise, suggérant que malgré la forte baisse du cours de son action en 2021, il pense qu’elle fonctionne exceptionnellement bien, mais les investisseurs ne le comprennent pas.

« Alors que notre équipe continue d’exécuter à un niveau très élevé, le cours de notre action ne fonctionne pas bien », a déclaré Norcross lors de sa conférence téléphonique de novembre, a rapporté le Jacksonville Daily Record.

« Au cours des derniers mois, notre équipe de direction a engagé un dialogue ouvert et constructif avec la communauté des investisseurs sur les domaines dans lesquels nous pouvons améliorer le message et la transparence de notre entreprise. Nous croyons en la force et la valeur de notre entreprise.

Les actionnaires ne devraient certainement pas être impressionnés.

Bobby Kotick, Activision Blizzard (ATVI)

Source : Lauren Elisabeth / Shutterstock.com

En décembre 2019, j’ai discuté de la possibilité pour l’action d’Activision Blizzard de revenir à 80 $ en 2020. J’ai conclu qu’elle avait de meilleures chances de revoir ce niveau – elle s’échangeait autour de 55 $ à l’époque – dans le courant de 2021.

En fait, il a réussi à s’échanger au-dessus de 80 $ en août 2020, atteignant 104,53 $ en février de cette année avant de s’effondrer en juillet. Précisément deux ans plus tard, il se négocie à peu près au même prix.

Le coupable? PDG Bobby Kotick.

Il semble que l’homme n’ait pas de problème à gérer son entreprise comme une maison de fraternité. La culture d’entreprise de Bro est un environnement commercial aussi toxique que possible, et les investisseurs seraient sages d’éviter les entreprises qui ferment les yeux sur le harcèlement sexuel.

« Depuis que je suis employé chez Blizzard, j’ai été soumis à des commentaires grossiers sur mon corps, à des avances sexuelles non désirées, à des contacts inappropriés, à de l’alcool et à des abus lors d’événements d’équipe et à avoir des relations sexuelles occasionnelles avec mes superviseurs, entouré d’une fraternité la culture des garçons qui est préjudiciable aux femmes », a rapporté SiliconValley.com les commentaires d’une employée le 8 décembre.

Je me fiche de la qualité de ses jeux, ce n’est PAS une entreprise pour laquelle je suis prêt à me battre.

Sans surprise, ATVI n’a que deux femmes sur un conseil de 10 personnes, Reveta Bowers et Dawn Ostroff.

Si vous lisez ceci, mesdames. Kotick doit partir.

Tom Werner, Lamb Weston (LW)

Source : Shutterstock

Le PDG Tom Werner est chez ce producteur de frites surgelées depuis novembre 2016 (5 ans, 1 mois). Avant cela, Werner était cadre pour ConAgra (NYSE :CAG), à la tête de la division Lamb Weston avant sa scission le 9 novembre 2016, avec Werner à la tête de la nouvelle société indépendante.

Au cours de l’exercice 2021, la rémunération totale de Werner était de 6,4 millions de dollars. Il a gagné 14,9 millions de dollars supplémentaires grâce aux attributions d’options et d’actions acquises. C’est considérablement moins que la rémunération annuelle des trois PDG précédents. La rémunération totale du PDG était 115 fois supérieure au salaire médian de l’employé en 2020.

Comment l’action LW a-t-elle évolué depuis qu’elle est devenue une entreprise publique ?

Il a clôturé sa première journée en tant que société ouverte à 30,33 $. Cela signifie qu’il s’est apprécié de 88 % sur cette période. Dans le même temps, l’indice s’est apprécié de 117%, 33% de mieux que LW. La bonne nouvelle est que les actions de CAG ont évolué de manière latérale au cours des cinq années et un mois où Lamb Weston est devenue une société ouverte.

En regardant les finances de l’entreprise depuis qu’elle est devenue une société ouverte, il ne semble pas qu’elle ait fait beaucoup de progrès en tant qu’entreprise.

Au cours de l’exercice 2016 (fin de mai), il a réalisé un chiffre d’affaires de 3,0 milliards de dollars, un bénéfice d’exploitation de 373,3 millions de dollars et des flux de trésorerie disponibles (FCF) de 230 millions de dollars. Au cours de l’exercice 2021, il a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars, un bénéfice d’exploitation de 474,8 millions de dollars et un FCF de 406 millions de dollars.

Cela représente une croissance annuelle composée de 4,3 % pour ses ventes, un TCAC de 4,9 % pour le bénéfice d’exploitation et un TCAC de 12,0 % pour FCF. Cependant, la seule raison pour laquelle il a enregistré une croissance à deux chiffres du FCF est qu’il a réduit de moitié les dépenses en capital pour les exercices 2020 et 2021. Si la pandémie n’avait pas frappé, le FCF se serait apprécié de 4 %, tout comme ses autres mesures.

Ce n’est pas assez bon.

Frank Del Rio, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)

Source : Vytautas Kielaitis/shutterstock.com

Les analystes semblent aimer le PDG de Norwegian Cruise Line. À la mi-novembre, TradeWinds a rapporté que l’analyste d’Infinity Research, Assia Georgieva, avait salué les mouvements de refinancement de la société.

Premièrement, elle a émis 46,9 millions d’actions de ses actions aux détenteurs de ses billets de premier rang échangeables à 6 %. La société a ensuite utilisé le produit pour rembourser une dette de 500 millions de dollars à des taux compris entre 10,25 % et 12,25 %. Il a également vendu pour 1 milliard de dollars de billets de premier rang échangeables à 1,125 % échéant en 2027. Enfin, il a utilisé ce produit pour racheter 716 millions de dollars de ses billets de premier rang échangeables à 6 % mentionnés précédemment.

« Même le particulier voudrait faire cela, refinancer avec une hypothèque ou une carte de crédit où vous obtenez des taux d’intérêt plus bas », [Georgieva] dit TradeWinds.

Si c’est vrai, c’est aussi vrai que Royal Caraïbes (NYSE :RCL) et Carnaval (NYSE :CCL) font également cela, et pour mon argent, les deux sont de meilleures entreprises.

Cependant, revenons à Del Rio.

Avec plus de 28 ans d’expérience dans l’industrie des croisières, dont les sept dernières en tant que PDG de NCLH, on pourrait penser que je lui laisserais un peu de mou. Après tout, l’industrie des croisières a traversé l’enfer pendant le Covid-19.

Cependant, si l’on considère que Del Rio a réalisé 36,4 millions de dollars en 2020 et 7,6 millions de dollars supplémentaires d’attributions d’options et d’actions acquises l’année dernière, vous espérez des rendements supérieurs à la moyenne. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

NCLH a un rendement total annualisé sur cinq ans de -13,1 %. Sur la même période, RCL a enregistré des rendements totaux annualisés de -0,3 %.

Pour mon argent, le PDG de Royal Caribbean, Richard Fain, est le meilleur du secteur. À 66 ans, Del Rio doit faire une longue croisière au coucher du soleil.

Hikmet Ersek, Western Union (WU)

Le PDG le plus ancien sur ma liste, Hikmet Ersek, est devenu directeur général de Western Union le 1er septembre 2010. Il a occupé divers postes au sein de la société de transfert d’argent depuis 1999.

Comment s’est comporté WU Stock depuis qu’il est PDG ?

Il s’apprécie de 11% sur cette période. L’indice s’est simultanément apprécié de 325%, 2,855% de mieux que WU.

En 2020, Ersek avait une rémunération totale de 10,4 millions de dollars. En outre, il a gagné 7,5 millions de dollars grâce aux attributions d’options et d’actions acquises l’année dernière. En conséquence, il a été payé 339 fois la rémunération médiane de ses employés.

Tout ça pour 11% sur 11 ans. Certains comptes d’épargne paient plus.

Vous pouvez affirmer que Western Union est une entreprise en voie de disparition, donc le PDG a été occupé à éteindre les incendies plutôt qu’à la développer, mais la réalité est qu’il a été embauché pour gagner de l’argent pour les actionnaires.

Il ne l’a pas fait. Son temps devrait être écoulé.

Hervé Hoppenot, Incyte (INCY)

Source : Eyesonmilan / Shutterstock.com

L’évaluation des entreprises de biotechnologie n’est pas aussi simple que d’autres entreprises. Parfois, vous pouvez avoir une excellente entreprise et des produits en développement, mais les obstacles réglementaires ne vont pas dans votre sens.

Les investisseurs en biotechnologie ont besoin d’une immense patience. Cela dit, le travail du PDG reste le même. Ils sont payés pour offrir des rendements positifs aux actionnaires.

Depuis qu’Hervé Hoppenot a rejoint la société en tant que PDG en janvier 2014, l’action INCY s’est appréciée de 32 %. Pendant ce temps, le S&P 500 s’est apprécié de 156%. De plus, le Indice de biotechnologie Nasdaq apprécié de 101 % sur la même période.

INCY a sous-performé. À tout le moins, le conseil devrait retirer la présidence de l’exécutif.

En 2020, la rémunération totale de Hoppenot était de 16,4 millions de dollars. En outre, il a gagné 17,4 millions de dollars grâce aux attributions d’options et d’actions acquises l’année dernière. Il a été payé 65 fois la rémunération médiane de ses employés. Les employés d’Incyte sont bien payés pour trouver le prochain médicament « ça ».

Fait intéressant, si vous avez investi dans Novartis (NYSE :NVS), la société Hoppenot est partie pour devenir PDG d’Incyte en 2010, vous auriez fait encore pire. Il n’a augmenté que de 14 % depuis fin 2013.

Ce n’est pas une raison pour que le conseil d’administration le garde dans les parages, cependant.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.