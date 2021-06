7 Penny Stocks à acheter qui rapportent des dividendes

Dans l’ensemble, je suis toujours en faveur de détenir des actions cotées en cents dans le portefeuille. Tout d’abord, si l’entreprise gagne du terrain, il y a une large marge de progression pour les actions. En outre, il existe des actions cotées en cents qui versent des dividendes réguliers. Et ces actions sont attrayantes pour les investisseurs à revenu.

En règle générale, les actions cotées en cents sont celles qui se négocient à moins de 5 $ par action. Et dans cet article, je me suis concentré sur les actions cotées en cents avec une capitalisation boursière relativement faible, et celles des secteurs de l’énergie et des métaux précieux. Je pense que ces secteurs ont des vents favorables et que les dividendes peuvent éventuellement augmenter au cours des prochains trimestres.

Cela dit, parlons de ces sept penny stocks qui paient des dividendes et qui valent la peine d’être ajoutés à votre portefeuille. Elles sont:

Évolution Pétrole (NYSEAMÉRICAIN :EPM)

Ressource d’or (NYSEAMÉRICAIN :GORO)

Les pétroliers nord-américains (NYSE :NAT)

Mine d’or d’harmonie (NYSE :HMY)

Deswell Industries (NASDAQ :DSWL)

Compagnie maritime américaine (OTCMKTS :ASCJF)

Minéraux PHX (NYSE :PHX)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Penny Stocks à acheter qui versent des dividendes : Evolution Petroleum (EPM)

Source : Shutterstock

Avec la tendance à la hausse des prix du pétrole, c’est le bon moment pour rester investi dans les actions pétrolières et gazières. Parmi les actions cotées en cents, l’action EPM semble attrayante. Au cours des six derniers mois, le titre a augmenté de 69 %. De plus, la société verse un dividende annuel de 20 cents, ce qui se traduit par un rendement de dividende de 3,9%.

Pour le quatrième trimestre 2020, Evolution Petroleum a rapporté 1 708 bepj. Même si la production se maintient autour des niveaux actuels, les flux de trésorerie sont susceptibles d’augmenter en raison de la hausse du prix du pétrole.

Il convient de noter qu’Evolution a un bilan solide avec une dette nette nulle. De plus, la société dispose d’une facilité de crédit disponible de 30 millions de dollars. En mars 2021, la société a acquis des actifs pétroliers et gaziers non exploités à Barnett Shale.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Evolution recherche d’autres acquisitions. L’accent est mis sur la production d’actifs plutôt que sur des actifs à un stade d’exploration. Cela garantira probablement la stabilité des flux de trésorerie et la pérennité des dividendes. En fait, la société a versé des dividendes au cours des 30 derniers trimestres. De plus, avec des réserves prouvées actuelles (pro forma) de 23,0 mmbep, il existe une visibilité claire des flux de trésorerie avec le pétrole Brent supérieur à 70 $ le baril.

Ressource aurifère (GORO)

Source : Shutterstock

Alors que les politiques monétaires expansionnistes se poursuivent avec l’accélération de la croissance économique, l’inflation est une grande menace. Il est probable que les métaux précieux comme l’or et l’argent auront tendance à augmenter dans un avenir prévisible. Cela rend les actions GORO attrayantes parmi les actions cotées en cents qui versent des dividendes.

Actuellement, l’action a un rendement en dividendes de 1,5%. Cependant, si l’or a une tendance à la hausse, une hausse des actions et des dividendes plus élevés semblent probables.

Pour le premier trimestre 2021, la société a déclaré une production de 6 097 onces d’or et de 307 610 onces d’argent. En outre, l’entreprise produit également du cuivre, du plomb et du zinc.

Pour le premier trimestre 2021, la société a annoncé un coût de maintien tout compris de 937 $ l’once. L’or s’échangeant à près de 1 800 $ l’once, la société devrait continuer à déclarer des flux de trésorerie positifs. Pour le trimestre, les flux de trésorerie d’exploitation étaient de 6,8 millions de dollars.

Un autre point à noter est que l’entreprise a une position foncière importante. L’accent est donc mis sur un pipeline organique de projets de développement dans l’actif. Avec un bilan sain et des flux de trésorerie positifs, une croissance régulière de la production semble probable.

Penny Stocks à acheter qui rapportent des dividendes: Nordic American Tankers (NAT)

Source : Shutterstock

La société est propriétaire et exploitant de pétroliers. Au premier trimestre 2021, Nordic American disposait d’une flotte de 25 pétroliers Suezmax, dont 2 pétroliers en construction.

Du point de vue du dividende, l’action NAT a un dividende annuel de 28 cents, ce qui implique un rendement de dividende de 8,1%. L’action de la société a toutefois baissé de 23% au cours des 12 derniers mois.

Avec une activité économique relativement faible couplée à des réductions de production de l’OPEP, le marché des pétroliers a été négativement impacté. Cependant, alors que la croissance du PIB mondial gagne du terrain, Nordic American est positionné pour un revirement.

À mesure que la demande de pétrole augmente progressivement, il est probable que la réduction de la production de l’OPEP s’atténue également. Cela se traduira par une augmentation du taux d’affrètement à temps au cours des prochains trimestres.

En mars 2021, la société a déclaré une dette à long terme de 329 millions de dollars. Cependant, la valeur de la flotte de l’entreprise pour la même période était de 844 millions de dollars.

Cela implique un ratio prêt/valeur de 39 %. Par conséquent, Nordic American dispose toujours d’une grande flexibilité financière. En outre, à mesure que les tarifs d’affrètement à temps augmentent, la valeur de la flotte est également susceptible de s’améliorer.

Dans l’ensemble, le pire semble être passé pour Nordic American. Avec la possibilité d’améliorer l’utilisation de la flotte et les taux d’affrètement à temps, les dividendes peuvent également augmenter au cours des prochains trimestres.

Mine d’or Harmony (HMY)

Source : Shutterstock

L’action HMY est une autre action minière aurifère qui semble attrayante parmi les actions cotées en cents. Actuellement, l’action offre un rendement en dividendes de 1,8 % et il est probable que les dividendes augmenteront au cours des prochains trimestres.

Récemment, la société a publié des résultats, qui ont montré une forte amélioration de l’EBITDA et des marges. Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2021, l’EBITDA de la société a augmenté de 360 % en glissement annuel. Pour la même période, la marge d’EBITDA était de 31 % contre 9 % pour la période comparable de l’exercice 2020. Si l’or a tendance à augmenter en fonction de l’inflation, la marge d’EBITDA peut éventuellement augmenter davantage au cours des prochains trimestres.

Il convient également de noter qu’en décembre 2020, la société a déclaré 169,8 Moz de ressources minérales. De plus, la société disposait de 43,8 Moz de réserves minérales. Avec une base d’actifs solide, la société est positionnée pour augmenter la production afin de bénéficier de la hausse du prix de l’or.

Du point de vue du bilan, le ratio dette nette/EBITDA de la société était de 0,1. Cela offre une grande flexibilité financière pour investir dans la croissance de la production et l’expansion de la base d’actifs. De plus, cela souligne l’opinion selon laquelle les dividendes sont durables même si l’or se négocie dans une fourchette de 1 800 $ à 2 000 $ l’once.

Penny Stocks à acheter qui rapportent des dividendes: Deswell Industries (DSWL)

Source : Shutterstock

L’action DSWL a connu une tendance haussière avec des rendements de 68% au cours des six derniers mois. La société a récemment annoncé un dividende semestriel de 20 cents par action. Au prix actuel de 4,75 $, cela implique un rendement de dividende de 4,2 %.

En résumé, l’entreprise fabrique, entre autres, des pièces en plastique moulées par injection, des produits électroniques et des sous-ensembles. Pour le second semestre 2021, la société a enregistré une croissance de ses ventes de 34,5% à 37,2 millions de dollars. Pour la même période, la marge brute de la société a augmenté de 120 points de base pour atteindre 20,4 %.

En termes de déclencheurs de croissance, les produits de la société trouvent une application dans les téléphones, les équipements audio, les produits audio domestiques et les produits Internet des objets. Des segments tels que l’Internet des objets sont susceptibles de garantir le maintien d’une croissance saine du chiffre d’affaires.

Il est également important de noter que l’entreprise a enregistré une croissance saine au milieu de la pandémie. Avec la reprise de l’économie mondiale, il est très probable que la croissance du chiffre d’affaires s’accélère. Je ne serai pas surpris si les dividendes augmentent encore au cours de l’année à venir.

Compagnie maritime américaine (ASCJF)

Source : Shutterstock

L’action ASCJF a connu une tendance haussière avec une hausse de 19% au cours des six derniers mois. L’action offre un dividende annualisé de 40 cents, ce qui implique un rendement du dividende de 10,7 % à un cours actuel de 3,60 $.

En résumé, l’entreprise dispose de neuf camions-citernes modernes de taille pratique et d’un camion-citerne moderne. La flotte est sur une location coque nue à long terme avec Groupe d’armement d’outre-mer (NYSE :OSG). La location coque nue garantit une visibilité claire des revenus et des flux de trésorerie. Actuellement, American Shipping perçoit des revenus fixes annuels de 88 millions de dollars.

Pour le premier trimestre 2021, la société a déclaré des revenus d’exploitation de 21,7 millions de dollars. Pour la même période, le BAIIA normalisé de la société était de 21,3 millions de dollars.

Un autre point positif est qu’Overseas Shipholding a déployé la flotte auprès d’utilisateurs finaux qui comprennent PA (NYSE :PA), Huile Marathon (NYSE :MRO) et Chevron (NYSE :CVX). Avec des contreparties solides et des vents favorables pour l’industrie pétrolière et gazière, il est probable que les accords d’affrètement se prolongent. En particulier, avec une reprise économique progressive.

Il est important de mentionner ici qu’Overseas Shipholding a des options d’extension permanentes. Ainsi, cinq contrats d’affrètement coque nue venant à échéance en décembre 2022 ne semblent pas être un facteur de risque significatif.

Penny Stocks à acheter qui rapportent des dividendes: PHX Minerals (PHX)

Source : Shutterstock

L’action PHX a connu une tendance haussière avec la hausse des prix du pétrole et du gaz. Au cours des six derniers mois, l’action a rapporté 51%. L’action offre également un rendement du dividende de 1,1 %.

Pour le deuxième trimestre 2021, la société a déclaré une production nette de 25,52 Mmcfe/j avec 7 275 puits en production. Pour la même période, le BAIIA ajusté de la société était de 3,4 millions de dollars. Un point important à noter est que l’entreprise possède 2 105 emplacements non forés. Cela offre une large marge de progression de la production.

Du point de vue de l’évaluation, la valeur PV-10 des réserves prouvées était de 103,9 millions de dollars. De plus, la valeur PV-10 des réserves 3P était de 230,8 millions de dollars. L’action PHX se négocie actuellement à une capitalisation boursière de 101 millions de dollars. De toute évidence, le titre semble valorisé de manière attrayante car il continue de convertir les ressources en réserves 1P ou 2P.

En avril 2021, PHX Minerals a annoncé l’acquisition de 2 698 acres de redevances nettes dans la zone Southern SCOOP. Cette acquisition ajoute environ 613 emplacements bruts non forés. Cela ajouterait encore à l’évaluation des réserves de l’entreprise.

Dans l’ensemble, l’action PHX semble attrayante pour une nouvelle hausse et peut-être des dividendes plus élevés, car les sentiments restent positifs pour le secteur de l’énergie.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.