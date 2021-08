7 Penny Stocks à acheter si vous voulez des multibaggers potentiels

Ces derniers temps, les principaux indicateurs économiques se sont beaucoup améliorés. L’inflation sous-jacente s’est calmée tandis que le marché de l’emploi se redresse, ce qui a inspiré des perspectives positives à la plupart des analystes. En règle générale, les actions à petite capitalisation et les actions cotées en cents se comportent bien pendant les périodes où les perspectives économiques sont positives.

J’ai donc décidé de passer au crible et de choisir quelques actions cotées en cents pour les investisseurs qui cherchent à profiter pleinement du sentiment du marché. J’ai commencé ma recherche dans le but de trouver sept penny stocks qui offrent des perspectives solides avec une utilité risque-rendement raisonnable.

Il est essentiel d’inclure les actions cotées en cents dans le cadre d’un portefeuille diversifié plutôt que sur une base autonome, car les risques idiosyncratiques sont élevés par rapport aux actions plus matures.

Cela étant dit, voici les sept principaux penny stocks que j’ai trouvés sur les marchés :

Énergies renouvelables Greenlane (OTCMKTS :GRNWF)

Réseaux Ceragon (NASDAQ :CRNT)

VitalHub (OTCMKTS :VHIBF)

Rockwell Medical (NASDAQ :RMTI)

Avoirs de la tige (OTCMKTS :STMH)

Nucana (NASDAQ :NCNA)

Groupe d’éducation en ligne en Chine (NYSE :Centre d’excellence)

Penny Stocks : Greenlane Renewables (GRNWF)

Greenlane Renewables est un fournisseur contractuel d’équipements de biogaz. L’action GRNWF a gagné près de 30% au cours du mois dernier, les actions à petite capitalisation étant redevenues populaires.

Greenlane a signé un autre contrat d’une valeur de 10,2 millions de dollars ce mois-ci, ce qui signifie que la durabilité des bénéfices est à quelques pas. Au Canada, l’action a plus que quadruplé en 2020 avant d’être réinscrite sur la carte mère de la Bourse de Toronto au début de 2021.

L’action a baissé d’environ 25 % depuis le début de l’année, mais ne considérez pas cela comme négatif. En fait, je pense que c’est un excellent moment pour acheter la baisse, car l’entreprise est sur le point de profiter de l’objectif zéro carbone du Canada pour 2030.

Réseaux Ceragon (CRNT)

Ceragon Networks est une entreprise qui fournit des solutions de backhaul sans fil. Ceux-ci permettent aux opérateurs cellulaires et autres fournisseurs de services de fournir des services vocaux et de données.

L’action CRNT avait passé plusieurs années à se négocier essentiellement à plat, mais a réussi à gagner plus de 60% au cours de la dernière année dans un contexte d’enthousiasme croissant pour la 5G.

Ceragon a récemment dépassé les attentes des analystes avec la publication de ses résultats du deuxième trimestre, avec un BPA de 3 cents. Mais un autre facteur qui devrait stimuler la performance des actions est le faible nombre d’actions en circulation, une critique de nombreux penny stocks est qu’ils émettent un nombre exorbitant d’actions, ce qui dilue les actionnaires, mais Ceragon n’a que 83,38 millions d’actions en circulation.

Ceragon est une entreprise bien établie qui existe depuis un certain temps et je pense qu’elle est prête à tirer pleinement parti du monde de la 5G.

Penny Stocks : VitalHub (VHIBF)

L’espace des dossiers médicaux électroniques (DME) connaît une activité massive sous les flux de capital-risque. La zone valait 26,8 milliards de dollars l’année dernière, et GrandViewResearch ajoute qu'”elle devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,7% de 2021 à 2028″.

VitalHub peut être assimilé à une société de capital-risque thématique ; c’est un véhicule ad hoc qui acquiert des sociétés qui développent des solutions électroniques de santé.

Le titre est resté stable depuis le début de l’année, avec une hausse d’environ 1%. La société a depuis produit des chiffres impressionnants et la révolution de la blockchain pourrait relancer la course extraordinaire que son action canadienne a connue en 2020, lorsqu’elle a presque doublé de valeur.

Il convient également de noter que le modèle commercial de VitalHub consiste à acquérir des sociétés en hypercroissance qui ajoutent de la valeur à un modèle holistique. Si tout cela se conjugue, il transformera ses 11,2 millions de dollars d’actifs incorporels en une augmentation des revenus.

Rockwell Medical (RMTI)

Rockwell est une société biopharmaceutique de niche qui se concentre sur les maladies rénales chroniques avec des thérapies et des produits pour traiter les carences en fer et l’hémodialyse.

Il est rare qu’un penny stock biopharmaceutique détienne une valeur relative, mais Rockwell le fait. Un ratio valeur d’entreprise/ventes de 0,66 se compare bien à un ratio prix/ventes qui a diminué de 294 %.

Des améliorations des bénéfices pourraient également être en cours en raison de facteurs tels que l’extension du contrat d’approvisionnement de l’entreprise avec Nipro Médical, l’accord de licence avec Produits pharmaceutiques Drogsan pour les droits de commercialiser Triferic AVNU, et l’approbation de commercialisation pour le même produit au Canada.

Bien que vous souhaitiez peut-être garder un œil sur les gains lundi soir avant de prendre une décision sur Rockwell.

Penny Stocks : Stem Holdings (STMH)

Stem Holdings est un « pot stock » négligé. Elle est intégrée verticalement, c’est-à-dire qu’elle contrôle toute sa chaîne de valeur. La société traite à la fois du cannabis médicinal et du cannabis infusé, de la graine à la vente.

Les actions étrangères de cannabis verticalement intégrées telles que Aurore (NASDAQ :ACB) et Croissance de la canopée (NASDAQ :CCG) ont atteint des sommets considérables au fur et à mesure que la déréglementation se déroulait.

Stem a enregistré une croissance de ses revenus de 358 % d’une année sur l’autre en mars. Et les investisseurs sont incroyablement enthousiasmés par la publication des résultats du troisième trimestre de la société le 17 août. Je suis convaincu que Stem surprendra les investisseurs avec sa croissance grâce à sa stratégie d’acquisition ; c’est un modèle qui a bien fonctionné pour Tilray (NASDAQ :TLRY), et je pense que Stem suivra une trajectoire similaire.

Les institutions sont confiantes quant aux perspectives de l’action, Noble Financial s’attendant à plus de 600 % de hausse avec un objectif de cours de 2 $.

Nucana (NCNA)

Nucana offre d’excellentes perspectives avec ses produits de traitement du cancer développés par sa technologie propriétaire ProTide. Jeff Bloss vient d’être ajouté à l’équipe en tant que médecin-chef. Jeff apporte 25 ans d’expérience en oncologie dans diverses sociétés biopharmaceutiques telles que Xencor, Onyx et Génétech.

Nucana dispose de plus de 119 millions de dollars en espèces pour travailler lors du déploiement de son produit de traitement du cancer des voies biliaires très attendu, l’Acelarin, qui est actuellement en étude de phase 3.

La société dispose également d’un agent anticancéreux (NUC-3733) en première phase d’étude.

Choisir ce titre est un pari et à peu près aussi binaire que possible, mais les perspectives commerciales de ces produits en font un risque qui vaut la peine d’être pris.

Penny Stocks : China Online Education Group (COE)

Cela pourrait être un choix controversé étant donné que les actions Edu-tech faisaient partie de la vente massive de la Chine il y a quelques semaines, lorsque des changements de politique technologique chinoise ont été annoncés. D’autres doutes planent sur les réformes du tutorat.

Je pense cependant que ce titre en particulier éliminera le risque systémique, et c’est une excellente opportunité d’acheter alors que la plupart des investisseurs sont dubitatifs.

Le marché chinois de l’éducation en ligne devrait croître à un taux de croissance annuel constant de 17,5% au cours des six prochaines années.

China Online Education Group propose des cours d’anglais aux étudiants en ligne en République populaire de Chine et aux Philippines. La société a enregistré une croissance de 33 % de ses revenus d’une année sur l’autre dans sa publication des résultats du premier trimestre et des bénéfices bruts de 67,3 %.

L’action a une superbe valeur relative avec un ratio PEG de 0,01, indiquant que l’action est sous-évaluée de 100 fois. Needham est d’accord avec le potentiel de valeur et fait valoir que les investisseurs pourraient s’attendre à une hausse de plus de 1 000 %, avec un objectif de prix de 32 $.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

A la date de publication, Steve Booyens détenait une position longue sur GRN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Steve Booyens a cofondé Pearl Grey Equity and Research en 2020 et est depuis responsable de la recherche sur les actions et des relations publiques. Avant de fonder la société, Steve a travaillé dans divers rôles financiers à Londres et en Afrique du Sud, et ses articles sont publiés sur diverses pages Web réputées telles que Seeking Alpha, Benzinga, Gurufocus et Yahoo Finance. Le contenu de Steve pour InvestorPlace comprend des recommandations d’actions, avec des articles occasionnels sur le financement participatif, la crypto-monnaie et l’ESG.