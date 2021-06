7 Penny Stocks à surveiller avant qu’ils n’apparaissent à cause des utilisateurs de Reddit

“Meme stock mania” ne montre aucun signe de ralentissement. La capacité des vendeurs à découvert à supporter la douleur est examinée assez sévèrement par les day traders faisant grimper les cours des actions de mèmes comme AMC (NYSE :AMC) et GME (NYSE :GME). Cependant, bien que ces deux actions se négocient pour les actions Reddit les plus populaires, il existe également de nombreuses actions cotées en cents qui font des vagues sur les subreddits.

Maintenant, vous vous demandez peut-être si les actions cotées en cents en valent la peine. Un penny stock fait référence aux actions d’une petite entreprise qui se négocient à moins de 5 $ par action.

Ils ne sont pas en tête de liste pour les investisseurs axés sur la valeur. La plupart des actions cotées en cents sont négociées de gré à gré. Ainsi, la liquidité des actions est faible.

À son tour, en raison de la faible liquidité, un investisseur pourrait ne pas être en mesure d’encaisser au bon moment. De plus, la faible liquidité entraîne de faibles volumes de transactions. Même les petites transactions peuvent avoir un impact considérable sur le prix de ces actions.

Pourtant, vous serez étonné de découvrir combien d’actions étonnantes figurent sur cette liste. Aucune de ces sociétés n’est une Amazon (NASDAQ :AMZN) ou un Tesla (NASDAQ :TSLA).

Cependant, ce sont des artistes intéressants qui ont attiré l’attention des utilisateurs de Reddit, qui sont récemment devenus l’une des forces les plus puissantes de Wall Street.

Alors, sans plus tarder, voici sept noms qui ont récemment eu un impact majeur sur les babillards électroniques.

Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM)

Idéonomique (NASDAQ :IDEX)

Marques de génie (NASDAQ :GNUS)

Marque Nue (NASDAQ :NAKD)

Globalstar (NYSEAMÉRICAIN :GSAT)

Nokia (NYSE :NOK)

Technologies génétiques appliquées (NASDAQ :AGTC)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Penny Stocks à acheter: Zomedica (ZOM)

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zomedica est une entreprise très intéressante.

Entreprise de diagnostic vétérinaire et pharmaceutique en phase de développement, elle est connue pour sa plateforme Truforma, une machine permettant aux vétérinaires de diagnostiquer en cabinet les maladies courantes affectant les compagnons canins et félins. Grâce à la machine, les professionnels de la santé peuvent facturer des honoraires plus élevés en un temps record, augmentant les marges et réduisant les coûts.

L’entreprise n’a réalisé qu’une seule vente ; à Jason Berg, fondateur et président de Guardian Veterinary Specialists, un hôpital de 29 000 pieds carrés à Brewster, New York.

L’élan de Reddit ne peut qu’aider beaucoup. À cette fin, il a conclu un accord avec Miller Veterinary Supply, l’un des plus anciens distributeurs en gros de fournitures pour animaux de compagnie aux vétérinaires aux États-Unis, pour commercialiser Truforma.

Fin 2020, l’action ZOM se négociait à environ 23 cents par action. Il a atteint 2,91 $ par action, mais se négocie maintenant sous un dollar. Cependant, si la semaine dernière est une indication, vous ne devez pas traiter ce stock à la légère.

Idénomie (IDEX)

Source : Shutterstock

Compte tenu de la popularité des actions de véhicules électriques (VE) à partir de la mi-2020, il n’est pas surprenant qu’Ideanomics ait fait son chemin sur cette liste de penny stocks.

Analyser l’entreprise est une tâche difficile. Le scion de la lutte professionnelle Shane McMahon a fondé Ideanomics en tant que société de technologie financière en 2004. À cette époque, elle était connue sous le nom de Haut débit en Chine. Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et IDEX a connu plusieurs itérations, entrant et sortant à un rythme rapide des industries à forte croissance. Cela a valu à l’entreprise une position peu enviable.

Ideanomics exploite deux divisions principales, Mobile Energy Global et Ideanomics Capital. Le premier aide les clients à accéder aux véhicules électriques commerciaux, et l’autre propose des produits fintech.

Encore une fois, il est important de souligner qu’Ideanomics n’est pas une entreprise fondamentalement solide. Cependant, compte tenu des domaines dans lesquels il investit, les utilisateurs de Reddit ne se désintéresseront pas de si tôt de celui-ci.

Penny Stocks à acheter: Genius Brands (GNUS)

Source : Syda Productions/ShutterStock.com

Le PDG Andy Heyward pense que Genius Brands peut devenir le Netflix (NASDAQ :NFLX) de la télévision pour enfants. C’est une revendication ambitieuse. Cependant, si une entreprise peut réussir, elle devrait gagner une somme d’argent substantielle.

Pour l’instant, Genius Brands n’a pas les chiffres. Qu’est-ce qu’il a nos partenariats et accords de licence avec des marques de premier plan comme Stan Lee, Arnold Schwarzenegger, pour n’en nommer que quelques-uns. En fait, Schwarzenegger a signé un accord pour être un « investisseur important » dans la société de médias pour enfants.

La société a pris l’habitude de publier des communiqués de presse en vrac qui entraînent inévitablement une hausse du cours de l’action. C’est un cas classique de « Vendre le grésillement, pas le steak ». Mais à long terme, nous devons voir une certaine traction sur la ligne du bas.

Marque nue (NAKD)

Source : NazarBazar/Shutterstock.com

Reddit a agi comme le Père Noël pour un certain nombre d’entreprises. Cependant, rares sont ceux qui seront aussi reconnaissants que Naked Brand. La société basée en Nouvelle-Zélande doit sa résurgence en grande partie au forum subreddit r/WallStreetBets.

À ce stade, je m’attendais à ce que l’entreprise se désiste, mais dans une démonstration de pouvoir, les investisseurs de détail ont donné un nouveau souffle à ce détaillant de vêtements intimes. Maintenant, NAKD est de retour en force et a mis en œuvre un plan pour se transformer en une entreprise numérique au lieu d’une entreprise physique en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Considérant que Reddit aimait ce penny stock avant même cette initiative, je ne peux qu’imaginer à quel point le stock peut monter maintenant qu’il y a un semblant d’histoire pour soutenir leurs ambitions.

Penny Stocks à acheter : Globalstar (GSAT)

Source : vchal / Shutterstock.com

Vous n’avez peut-être pas entendu parler de Globalstar, mais il s’agit d’un penny stock technologique assez solide. Il propose des appareils voix et données bidirectionnels tels que des produits de communication mobile voix et données par satellite.

Il y a plusieurs noms sur une liste typique de penny stocks qui n’offrent pas beaucoup d’histoire. Cependant, ce n’est pas le cas avec Globalstar, il fournit des produits et services que nous utilisons dans notre vie quotidienne, tels que le suivi personnel, la localisation d’urgence et les solutions de messagerie.

Même sans l’action des prix induite par Reddit, c’est une excellente entreprise à avoir dans votre portefeuille.

Nokia (NOK)

Source : rafapress / Shutterstock.com

Beaucoup pensaient que l’histoire de Nokia était terminée après avoir perdu sa bataille épique de smartphones avec Pomme (NASDAQ :AAPL). Au contraire, la multinationale finlandaise des télécommunications ne s’est pas transformée en un géant de la 5G.

Au cours de la dernière décennie, Nokia a connu plusieurs hauts et bas. Le nouveau PDG, Pekka Lundmark, a déclaré qu’il voulait travailler contre “la complaisance et accepter le statu quo”. Ce sont des mots audacieux qui rappellent les circonstances malheureuses auxquelles la multinationale a dû faire face à la suite de la débâcle de son entreprise de smartphones.

Cependant, les investisseurs peuvent rester tranquilles cette fois-ci. La société achète agressivement le spectre 5G, les dépenses en capital sont saines et ses bénéfices trimestriels évoluent également dans la bonne direction.

Compte tenu de tout cela, l’action NOK devient l’un des investissements les plus sûrs du marché.

Technologies génétiques appliquées (AGTC)

Source : Shutterstock

Applied Genetic Technologies est une société de biotechnologie qui utilise une plateforme de thérapie génique exclusive pour produire des thérapies génétiques pour les patients. Il a été fondé en 1999 et a serpenté depuis lors.

Cependant, Redditors s’est récemment intéressé à l’entreprise et a fait grimper le cours de l’action à 9,67 $ la pièce. Au moment où j’écris ces lignes, l’action se négocie à nouveau sous cinq dollars, soulignant les dangers d’investir dans des actions Reddit.

Sur une note plus positive, la société a récemment annoncé des données supplémentaires de son essai en cours de phase 1/2 de thérapie génique de la rétinite pigmentaire liée à l’X (XLRP). Les données étaient positives, indiquant une réponse améliorée et durable de la sensibilité rétinienne.

Comme la plupart des penny stocks de Reddit, AGTC est très sensible aux communiqués de presse. Vous devez donc garder un œil sur cette section si vous souhaitez trader celle-ci.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.