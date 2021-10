7 Penny Stocks avec le potentiel de 10X en 2022

Bien qu’elles ne soient jamais complètement démodées, les actions cotées en cents attirent une nouvelle attention des investisseurs particuliers. L’une des raisons de cet intérêt est que de nombreux nouveaux traders voient le marché boursier comme un moyen de transformer un petit investissement en un gros gain. Une autre raison est que, malgré leur volatilité, les penny stocks peuvent sembler une alternative plus sûre aux crypto-monnaies.

Alors que les actions mèmes ont tendance à attirer l’attention des investisseurs, de nombreuses autres actions cotées en cents attirent l’attention des investisseurs. Et comme le marché au sens large continue de paraître cher et surévalué, ces actions à bas prix peuvent sembler une option plus attrayante.

Malgré la volatilité, si vous êtes un investisseur qui a le temps de réagir à ces fluctuations rapides des prix, le trading d’actions cotées en cents peut être un pari rentable. Avec le même montant d’argent qu’il faudrait pour acheter une action de Tesla (NASDAQ :TSLA), les investisseurs peuvent acheter des centaines d’actions dans plusieurs penny stocks. Et dans leur esprit, un seul de leurs choix doit décoller.

Mais lequel offrira les rendements convoités par les investisseurs ? Voici sept penny stocks qui semblent avoir le potentiel de réaliser des gains 10x :

Thérapeutique CymaBay (NASDAQ :CBAY)

Solutions énergétiques CES (OTCMKTS :CESDF)

Senseonics (NYSEAMÉRICAIN :SENS)

Electrameccanica Vehicles Corp (NASDAQ :SOLO)

Paysign (NASDAQ :PAYE)

Surgalign (NASDAQ :SRGA)

CohBar (NASDAQ :CWBR)

Penny Stocks : CymaBay Therapeutics (CBAY)

Source : Shutterstock

L’un des meilleurs endroits pour rechercher des penny stocks de qualité est le secteur de la biotechnologie. Pendant la pandémie, cela ressemblait à une course de chevaux alors que les actions montaient ou diminuaient en fonction des nouvelles sur les progrès des entreprises vers un vaccin Covid-19.

Cela a laissé un certain nombre d’actions de biotechnologie en difficulté pour attirer l’attention. Mais cela change à mesure que les investisseurs jettent un œil neuf sur le secteur, et CymaBay devrait en bénéficier. La société est une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur le développement de thérapies pour traiter les maladies métaboliques.

CymaBay n’a pas de produit sur le marché. Cependant, son principal candidat, Seladelpar – un traitement potentiel pour les maladies auto-immunes du foie – est en phase trois d’essais. La société a également plusieurs autres produits dans son pipeline.

Comme de nombreuses entreprises de biotechnologie, CymaBay est une société à pré-revenus. Cependant, les analystes donnent à l’action CBAY un objectif de cours de 10,80 $, ce qui représenterait un gain de 172% par rapport à son cours actuel.

CES Solutions énergétiques (CESDF)

Source : Shutterstock

Le secteur de l’énergie a été brûlant et abrite plusieurs actions cotées en cents qui semblent solides. Je vais porter mon attention au nord de la frontière et recommander une société pétrolière et gazière canadienne, CES Energy Solutions.

La société fournit des « solutions chimiques consommables tout au long du cycle de vie du champ pétrolifère » en Amérique du Nord. CES réalise 67 % de son chiffre d’affaires aux États-Unis et 33 % au Canada.

De plus, la société dispose d’un modèle d’actifs légers qui l’aide à générer des flux de trésorerie disponibles (FCF) importants. De plus, CES prétend augmenter sa part de marché dans les zones en croissance.

L’action CESDF est déjà en hausse de 211% au cours des 12 derniers mois. Cela peut amener certains investisseurs à se demander si le rallye est terminé. Cependant, l’opinion consensuelle de 10 analystes donne au titre un potentiel de hausse de plus de 90 %.

De plus, CES Energy vient de distribuer son premier dividende en septembre. Si l’entreprise peut continuer à émettre – et peut-être augmenter – son dividende, elle peut devenir plus attrayante pour les investisseurs axés sur le revenu.

Penny Stocks : Senseonics (SENS)

Source : Andrew_Popov / Shutterstock.com

Comme CES Energy, Senseonics est un autre titre qui a connu une croissance considérable au cours de la dernière année. Les investisseurs de détail ont été attirés par le faible cours de l’action et les taux d’intérêt élevés à court terme.

Cependant, la société attend l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une version de 180 jours de son système de gestion continue du glucose (CGM). Cela pourrait changer complètement le récit sur les actions SENS.

L’entreprise a été touchée par la pandémie. De nombreux patients et patients potentiels n’ont pas pu accéder aux soins dans les cabinets médicaux et les établissements médicaux. Senseonics a également été contraint d’arrêter ses ventes à de nouveaux patients et cabinets médicaux.

Mais c’était alors. La direction est désormais optimiste sur le fait que les revenus de 2022 pourraient tripler par rapport aux niveaux de 2020, et les analystes semblent être d’accord. L’action SENS est à égalité avec son objectif de cours consensuel.

Cependant, les récentes notes des analystes donnent au titre un potentiel de hausse plus élevé. L’intérêt à court terme reste élevé sur l’action SENS, donc si vous envisagez de prendre une position, sachez que la volatilité peut toujours exister.

Electrameccanica Vehicles Corp (SOLO)

Source : Luis War / Shutterstock.com

J’admets être sceptique à l’égard d’Electrameccanica plus tôt cette année. Je ne savais pas si la vision de l’entreprise pour un véhicule monoplace captiverait l’imagination des acheteurs. Et avec autant d’entreprises entrant dans l’espace des véhicules électriques (VE), il semblait y avoir de meilleurs investissements sur le marché.

En mars, j’ai écrit ce qui suit concernant le véhicule de l’entreprise :

« Il n’y a pas de marché éprouvé pour la moto/voiture à trois roues de l’entreprise. Si les prochains mots de votre bouche sont « cette fois, c’est différent », sachez simplement que nous faisons tous les deux des suppositions. «

Cependant, un investissement rentable consiste à traiter des faits, pas des hypothèses. Electrameccanica commence à livrer des véhicules. Et cela signifie que les revenus qu’ils ont reçus des précommandes se transformeront en revenus à part entière, qui devraient aller immédiatement à la première ligne.

La société a annoncé qu’elle commençait à livrer des véhicules le 14 octobre. À ce jour, cette nouvelle ne fait pas beaucoup bouger le cours de l’action SOLO. Cependant, avec un objectif de prix consensuel de 8,91 $ selon cinq analystes, il est peut-être temps de sauter sur ce qui ressemble à une course haussière pour Electrameccanica.

Penny Stocks : PaySign (PAYS)

Source : Teerasak Ladnongkhun / Shutterstock.com

Si vous connaissez le processus de don de plasma, vous savez que les donneurs reçoivent une rémunération. Et si vous avez déjà donné du plasma, PaySign est un penny stock avec lequel vous voulez vous familiariser.

La société fournit des cartes-cadeaux prépayées aux centres de don de plasma qui sont utilisées pour inciter les donateurs potentiels. PaySign tire des revenus des frais sur les cartes prépayées.

Le marché des produits à base de plasma sanguin représente plus de 20 milliards de dollars par an et devrait connaître une croissance significative. En 2020, le marché a pris un coup alors que les dons ont chuté au plus fort de la pandémie de Covid-19. Cependant, PaySign prévoit des revenus compris entre 29 et 32 ​​millions de dollars pour le reste de 2021 et au-delà.

Les analystes donnent à PaySign un objectif de prix de 4,42 $, ce qui représenterait un gain de plus de 73% par rapport au prix d’aujourd’hui. Et avant la pandémie, les actions PAYS se négociaient à plus de 9 $ par action. Cela peut prendre un certain temps pour revenir à ce niveau, mais cela a une chance d’être l’un des penny stocks les plus performants de 2022.

Surgalign (SRGA)

Source : Natali_Mis / Shutterstock

Les deux dernières actions de notre liste sont de véritables actions cotées en cents. Le premier est Surgalign, une entreprise de technologie médicale qui conçoit, développe et fabrique des implants biologiques, métalliques et synthétiques, y compris son système de fixation de la colonne vertébrale cervicale.

Surgalign est un stock de récupération. Des millions d’Américains ont reporté les procédures médicales au début de la pandémie. Cela se reflète dans les revenus et les pertes nettes de Surgalign, mais l’entreprise revient progressivement vers la rentabilité.

Avant la pandémie, l’action SRGA se négociait à plus de 4 $ par action. Mais maintenant, il se négocie pour moins d’un dollar. Le titre a souffert des analystes qui ont abaissé leurs objectifs de cours en août.

Mais même avec ces objectifs abaissés, l’action a toujours un objectif de prix consensuel de 3,14 $, ce qui représente une augmentation de 225% par rapport à son niveau actuel.

Penny Stocks : CohBar (CWBR)

Source : Shutterstock

Le dernier des penny stocks sur cette liste est CohBar, qui utilise sa technologie de plate-forme exclusive dans la recherche et le développement de thérapies à base de mitochondries. La société se concentre sur le traitement du diabète, de l’obésité, du cancer et d’autres maladies chroniques ou liées à l’âge. Ce sont quelques-unes des conditions les plus courantes qui contribuent à une durée de vie plus courte et à une moins bonne qualité de vie pour de nombreuses personnes.

CohBar est une société à pré-revenus, et si vous recherchez un bénéfice immédiat, vous pourriez attendre un certain temps. La société a plusieurs produits thérapeutiques dans son pipeline, mais beaucoup ne sont pas encore en essais cliniques.

Les traitements les plus avancés sur lesquels CohBar travaille sont encore en phase un de leurs essais. Cependant, la société a vu des résultats positifs de ces essais en octobre.

C’est un autre moment où il est important d’entendre ce que la communauté des analystes a à dire. Dans ce cas, il existe un sentiment haussier qui comprend un objectif de prix de 6,60 $, soit une augmentation de plus de 1000% par rapport au prix actuel de l’action CWBR.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

A la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis plus de cinq ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.