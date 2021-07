7 Penny Stocks de marijuana à acheter pour des rendements élevés

Au cours des prochaines années, le marché mondial de la marijuana légale devrait croître à un rythme soutenu. Alors que les vents contraires réglementaires s’atténuent, la taille du marché devrait atteindre 70,6 milliards de dollars en 2028. Cela impliquerait une croissance à un TCAC de 26,7 %. Il n’est pas surprenant que les investisseurs aient commencé à examiner les principales actions de marijuana comme Tilray (NASDAQ :TLRY) avec un intérêt renouvelé. Dans le même temps, les penny stocks de marijuana offrent une opportunité pour certains paris à haut risque.

À une époque où les penny stocks sont sur le radar de l’armée Reddit, les penny stocks de marijuana peuvent surprendre à la hausse. Il est important de noter que toutes les actions cotées en cents ne sont pas purement spéculatives. Il existe des dizaines d’entreprises de marijuana en phase de démarrage qui semblent avoir un avenir prometteur.

Compte tenu du fait que les vents arrière de l’industrie peuvent éventuellement se maintenir au-delà de la décennie en cours, peu de stocks de penny de marijuana méritent d’être pris en compte. Cette colonne parlera de sept stocks de penny de marijuana qui peuvent offrir des rendements multiples.

Examinons les facteurs commerciaux qui rendent ces stocks de penny de marijuana attrayants.

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL)

Hexo Corp (NYSE :HEXO)

OrganiGram Holdings (NASDAQ :OGI)

Greenlane Holdings (NASDAQ :GNLN)

Solutions Nextleaf (OTCMKTS :OILFF)

Namaste Technologies (OTCMKTS :NXTTF)

La Compagnie de Valens (OTCMKTS :VLNCF)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Penny Stocks de marijuana à acheter: Sundial Growers (SNDL)

À 79 cents, le stock SNDL fait partie des stocks de penny de marijuana les plus attrayants. Après une rafale de collecte de fonds, Sundial a déclaré un tampon de trésorerie de 873 millions de dollars. Cela devrait être utilisé pour la croissance organique et les acquisitions au cours des prochains trimestres.

Un développement intéressant est le partenariat de l’entreprise avec Groupe SAF. Le partenariat a l’intention d’investir dans la dette, les capitaux propres et les opportunités de cannabis hybride à l’échelle mondiale. Initialement, Sundial avait engagé 188 millions de dollars dans la coentreprise. Récemment, la société a augmenté son engagement à 350 millions de dollars. Une fois que le partenariat a des investissements de qualité, il est susceptible de se traduire par des flux de trésorerie récurrents.

Sundial possède également un portefeuille complet de marques axées sur les produits inhalables. La société a accéléré ses efforts de vente et de marketing. Si la croissance est robuste, les produits à base de cannabis de marque sont susceptibles de générer une marge d’EBITDA saine.

Dans un passé récent, Sundial a également acquis Les possessions de l’esprit intérieur. Ce dernier compte 86 magasins de cannabis récréatif à travers le Canada. Pour le quatrième trimestre 2020, Inner Spirit a enregistré une marge d’EBITDA ajusté de 19%. L’entreprise peut éventuellement tirer parti du réseau de magasins de détail pour augmenter la visibilité de sa propre marque.

Dans l’ensemble, Sundial semble être à un point d’inflexion de croissance. Cela rend le titre SNDL attractif à moyen et long terme.

Hexo Corp (HEXO)

Plus tôt cette année, l’action HEXO avait atteint un sommet de 11 $. Le titre a été dans une zone de correction et se négocie actuellement à 4,16 $. Cela semble être une bonne zone d’accumulation.

Hexo est déjà parmi les meilleurs joueurs de cannabis au Canada. La société poursuit également des opportunités de croissance aux États-Unis et en Europe. Avec un grand marché adressable, Hexo est bien positionné pour une croissance soutenue.

En termes de portefeuille de produits, Hexo est diversifié avec des offres qui incluent des pré-rolls, des huiles-capsules et des vapes. Un point important à noter est que la société a déclaré des liquidités utilisées dans les opérations de 93 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2020. Pour l’exercice en cours, les liquidités utilisées dans les opérations ont diminué à 16,8 millions de dollars.

À mesure que les revenus s’accélèrent, la société est bien positionnée pour générer des flux de trésorerie positifs. L’entreprise dispose d’un portefeuille de marques de qualité. À titre d’exemple, Redecan est l’un des producteurs canadiens autorisés les plus rentables.

Hexo est resté actif en termes de croissance tirée par les acquisitions. La société a deux acquisitions en cours de Zenabis et 48Nord. L’acquisition de Zenabis permettra à l’entreprise de percer sur le marché européen. De plus, 48North renforcera la position de l’entreprise sur le marché canadien.

De toute évidence, l’action HEXO semble attrayante à un moment où la légalisation fédérale américaine du cannabis semble probable. La croissance de l’entreprise devrait s’accélérer au cours des prochaines années.

Penny Stocks de marijuana à acheter: OrganiGram Holdings (OGI)

Le stock OGI est un autre nom parmi les stocks de penny de marijuana qui ont bondi en février 2021. Cependant, le stock a fortement corrigé, passant de sommets de 6 $ à des niveaux actuels de 2,46 $.

Plusieurs facteurs laissent présager une accélération de la croissance d’OrganiGram au cours des prochains trimestres.

Tout d’abord, la société a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires brut de 31% pour le troisième trimestre 2021 en glissement annuel. La société a lancé 84 nouvelles références depuis juillet 2020. La revitalisation des produits est la première raison de l’accélération de la croissance.

En outre, OrganiGram a déclaré des liquidités et des investissements à court terme de 222 millions de dollars en juillet 2021. Avec une forte flexibilité financière, la société est bien positionnée pour poursuivre ses investissements dans la recherche et le développement. Il convient de noter qu’OrganiGram se concentre sur le cannabis récréatif et médicinal.

Autre développement important, OrganiGram a signé un accord avec British American Tobacco. Ce dernier a également acquis une participation de 19,99 % dans la société. L’accord se concentrera sur le développement de produits dérivés du cannabis de prochaine génération.

L’accent mis sur la recherche et l’innovation est susceptible de produire des résultats à long terme. En particulier, le marché du cannabis médicinal manque de médicaments étayés par des preuves. L’entreprise peut faire des percées sur un marché potentiellement important du cannabis médicinal.

Greenlane Holdings (GNLN)

Le stock GNLN est un autre nom parmi les stocks de penny de marijuana qui semble voler sous le radar. Cependant, le titre a un potentiel de hausse important au cours des prochaines années.

Récemment, Greenlane et Kushco a accepté de fusionner pour créer une société de produits et services auxiliaires du cannabis. Pour l’entité combinée, le chiffre d’affaires pro forma 2020 est estimé à 250 millions de dollars.

Une fois l’acquisition finalisée au troisième trimestre 2021, l’accent sera mis sur les synergies de coûts et l’accélération de la croissance. Cela devrait faire monter le stock de GNLN. Un autre point important à noter est que l’entité combinée est susceptible d’avoir un EBITDA positif (hors synergies).

Avant l’accord de fusion avec Kushco, Greenlane a également acquis il. Ce dernier possède une marque leader de produits à fumer en silicone. Un portefeuille de produits innovants est susceptible de stimuler la croissance.

Il convient également de noter que les produits de la société seront vendus auprès de 8 000 détaillants (pro forma) dans le monde. La société est déjà présente aux États-Unis via le canal de vente au détail.

Dans l’ensemble, le stock de GNLN semble bon pour l’accumulation. Je ne serais pas surpris si les rendements sont multiples par rapport aux niveaux actuels.

Penny Stocks de marijuana à acheter: Nextleaf Solutions (OILFF)

À 17 cents, le stock OILFF fait partie des stocks de penny de marijuana qui valent la peine de plonger. Si l’activité de l’entreprise gagne du terrain, le potentiel de hausse est important.

En résumé, Nextleaf Solutions est une entreprise de technologie du cannabis. La société développe et licencie une technologie pour l’extraction et la distillation des cannabinoïdes.

Ce que j’aime dans l’entreprise, c’est l’accent mis sur l’innovation. Actuellement, la société possède un portefeuille de 80 brevets. Cela comprend 15 brevets aux États-Unis.

La société a déjà des accords d’extraction avec plusieurs producteurs de cannabis en marque blanche aux États-Unis et au Canada. De plus, le plan à long terme est la vente directe de produits de consommation. Récemment, l’entreprise a signé une entente avec BC Liquor Distribution Branch pour la vente et la distribution de produits de consommation de marque.

Dans l’ensemble, Nextleaf Solutions est une entreprise en phase de démarrage qui se concentre sur l’augmentation des ventes en gros et l’expansion du portefeuille de brevets. En outre, l’accent mis sur l’innovation et les produits de consommation devrait être le catalyseur pour les années à venir.

Je ne considérerais pas une grande exposition, mais une petite position dans l’action OILFF peut générer des rendements multiples.

Namaste Technologies (NXTTF)

En tant que plate-forme de marché pour les produits de cannabis et de bien-être, Namaste Technologies a un facteur de différenciation. Le segment du cannabis récréatif et médicinal devient de plus en plus compétitif et une consolidation de l’industrie semble probable.

Cependant, il existe de nombreuses opportunités de croissance dans le segment du commerce électronique. Namaste est déjà présent dans neuf pays. Outre l’expansion du marché et l’entrée dans de nouvelles zones géographiques, Namaste envisage également des accords de fabrication sous contrat et de distribution en gros pour la croissance.

Pour le second semestre 2021, Namaste Technologies prévoit également le lancement de nutraceutiques en Amérique du Nord. Pour 2022, la société a l’intention de lancer les produits nutraceutiques en Europe et en Europe. Ceci est susceptible de soutenir l’expansion de la marge.

Il est à noter que pour 2020, les ventes brutes de l’entreprise ont augmenté de 65%. Pour la même période, l’augmentation des charges d’exploitation a été de 7 %. Si cette tendance se maintient, une forte amélioration de la marge d’EBITDA est probable.

L’action NXTTF avait atteint un sommet historique de 35 cents en janvier 2021. Après correction aux niveaux actuels de 15 cents, l’action semble attrayante.

Penny Stocks de marijuana à acheter: The Valens Company (VLNCF)

Valens semble être une autre entreprise intéressante dans le domaine de la marijuana. Pour l’année en cours, l’action VLNCF a augmenté de 49%. Cependant, une nouvelle hausse semble probable avec plusieurs développements commerciaux positifs.

En résumé, Valens est spécialisé dans l’extraction, la purification, la formulation et la fabrication de produits. L’entreprise accompagne également les marques dans la vente et la distribution.

Un facteur qui distingue Valens est la capacité de fabrication d’une large gamme de produits. Cela comprend les capsules, les vapes, les boissons, les produits comestibles, les concentrés, entre autres. Récemment, la société a conclu un accord pour fabriquer des boissons et des produits comestibles pour Gallery Brand.

Autre développement important, Valens a annoncé l’acquisition de Routes vertes et sa filiale de fabrication aux États-Unis Une fois la marijuana légalisée au niveau fédéral, les activités américaines de l’entreprise peuvent gagner en popularité.

D’un point de vue financier, Valens a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 24,7% au premier trimestre 2021 en glissement annuel. La société a également terminé le trimestre avec une solide position de trésorerie de 49,3 millions de dollars. Cela devrait soutenir la croissance organique et tirée par les acquisitions.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.