7 Penny Stocks les plus prometteurs à acheter avant la fin de 2021

Je crois que la diversification est une excellente stratégie pour se protéger lorsqu’on investit. Un aspect important de cela est la tolérance au risque. Le simple fait de rechercher les investissements les plus sûrs et les moins risqués mènera à une chose : des rendements faibles. C’est là que les penny stocks entrent en jeu avec des risques plus élevés, mais un potentiel de récompenses plus élevées.

Je suggère absolument aux investisseurs de comprendre et d’envisager les fonds négociés en bourse (FNB) et d’autres véhicules d’investissement à faible risque. Mais il est également nécessaire d’inclure un degré de risque dans un portefeuille. Les penny stocks sont un moyen relativement peu coûteux d’aborder cette stratégie.

Il y a quelques semaines, j’ai écrit un article sur les penny stocks cotées sur le Nasdaq échanger. Ces actions sont beaucoup plus contrôlées que les listes de gré à gré (OTC).

Il en est de même de la New York Stock Exchange (NYSE), où sont répertoriées toutes les actions cotées en cents sur lesquelles je vais écrire aujourd’hui. Le Nasdaq et le NYSE sont tous deux centralisés et les participants doivent déposer des rapports financiers vérifiés périodiquement. Ainsi, il est possible de vérifier leurs affirmations concernant leurs performances commerciales. Les actions de gré à gré, en revanche, sont beaucoup plus faciles à manipuler.

Voici une autre raison d’être prudent avec les penny stocks de gré à gré, selon Kiplinger :

« Les principales bourses ont également des exigences de cotation ; Les actions OTC ne le font pas. Par exemple, une entreprise doit avoir au moins 400 actionnaires et une valeur marchande d’au moins 40 millions de dollars pour être cotée à la Bourse de New York. Le marché de gré à gré n’impose pas de telles exigences.

Dans cet esprit, examinons ces sept actions cotées à un penny cotées à la NYSE qui semblent particulièrement prometteuses :

Gerdau (NYSE :GGB)

Ion Geophysical Corp. (NYSE :OI)

Équipe inc. (NYSE :TISI)

Régis Corp. (NYSE :RGS)

Invacare Corp. (NYSE :IVC)

Arcos Dorados Holdings (NYSE :ARCO)

Extern Corp. (NYSE :EXTN)

Penny Stocks : Gerdau (GGB)

Source : casa.da.photo / Shutterstock.com

Gerdau est un producteur d’acier brésilien présent au Brésil, en Amérique du Nord et en Afrique du Sud. Elle fabrique des produits tels que des barres d’armature, de l’acier laminé, de l’acier de construction et des brames d’acier.

Il y a plusieurs raisons de s’intéresser aux stocks d’acier en ce moment. Le plus important est probablement qu’aux États-Unis, il y a une poussée massive pour revitaliser les infrastructures.

Plus tôt ce mois-ci, le président Joe Biden a révélé son intention de dépenser 2 000 milliards de dollars pour reconstruire des routes et des ponts en ruine à travers les États-Unis. Selon le président Biden, ces dépenses entraîneront la réparation de 20 000 miles de routes et de 10 000 ponts. Cela nécessite bien sûr de l’acier, ce qui est de bon augure pour Gerdau.

Au deuxième trimestre, Gerdau a été très performant. La société a vu ses revenus augmenter de 119% sur une base annuelle (YOY) au cours du trimestre. Il a également vu sa marge brute augmenter de 654 %.

La société publiera ses résultats du troisième trimestre fin octobre. Personne ne sait quels seront les résultats, mais les analystes s’intéressent actuellement à l’entreprise.

L’action GGB bénéficie d’une forte cote d’achat et de nombreux avantages basés sur les prix cibles. Il se négocie actuellement pour environ 5 $, la limite supérieure d’un penny stock, mais le prix cible du consensus des analystes est de 7,93 $.

Compte tenu des vents favorables inhérents aux dépenses d’infrastructure de Biden, il est facile de comprendre pourquoi une entreprise en croissance comme Gerdau a plus de 50 % d’avantages maintenant.

Ion Geophysical Corp. (IO)

Source : Shutterstock

Ion Geophysical est une société d’exploration et de production (E&P) de Houston dans l’industrie pétrolière. Un aspect intéressant de la société par rapport à d’autres titres pétroliers est qu’elle a des coûts fixes inférieurs. Ion est une entreprise de données, elle n’a donc pas à payer pour des choses comme les plates-formes minières, les pipelines, les plates-formes et tous les autres actifs coûteux associés au forage pétrolier.

Par conséquent, le récit qui sous-tend un investissement en actions IO est qu’il s’agit d’un jeu pour une société d’analyse pétrolière à faible coût et bien considérée.

En fait, Ion Geophysical est couvert par trois analystes, qui le considèrent tous comme digne d’être acheté. Leurs prévisions de prix à elles seules rendent les actions IO très attrayantes. L’action IO coûte actuellement 1,41 $, mais son prix cible moyen est trois fois plus élevé à 4,57 $. En d’autres termes, les analystes pensent qu’il peut rapporter 224% aux investisseurs en ce moment.

Apparemment, les producteurs de pétrole devraient être très intéressés par les services d’Ion Geophysical en ce moment alors que les prix du pétrole augmentent, dépassant les 85 $ le baril.

L’entreprise a été durement touchée par la pandémie. Au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires a atteint 56,4 millions de dollars, puis est tombé à 14 millions de dollars au premier trimestre de 2021. Malgré cela, la société est restée rentable en raison de sa nature légère.

Penny Stocks : Équipe Inc. (TISI)

Source : Shutterstock

Comme Ion Geophysical, Team Inc. est une entreprise qui s’occupe d’analyse et sert l’industrie pétrolière. Fondamentalement, l’entreprise s’occupe de l’assurance et de l’optimisation des actifs. Cela signifie qu’il inspecte et répare les actifs à l’aide de services analytiques.

Mais contrairement à Ion Geophysical, Team Inc. travaille également en dehors du secteur pétrolier. Elle est impliquée dans l’énergie et la fabrication, l’aérospatiale, les pâtes et papiers ainsi que d’autres industries.

Mais en fin de compte, les investisseurs s’intéressent avant tout à une chose : les rendements. Et c’est pourquoi Team Inc. est l’un des penny stocks les plus attrayants. L’action TISI a le potentiel de plus que tripler son prix selon les analystes ayant une couverture. Ils lui ont donné un prix cible moyen de 10 $, et il se négocie actuellement à 2,80 $.

Et il y a quelques raisons de croire que Team Inc. pourrait bientôt être à la hausse. Il s’est vu récemment attribuer un contrat pluriannuel par Chevron (NYSE :CVX). Le PDG de Team Inc., Amerino Gatti, a déclaré : « L’attribution de ce contrat est le résultat d’un partenariat à long terme et d’un historique de collaboration fructueuse. Notre nouveau groupe Asset Integrity & Digital travaillera en étroite collaboration avec Chevron pour fournir des services d’inspection basés sur la technologie et des solutions d’évaluation technique.

De plus, l’action TISI a frôlé le niveau de 12 $ en avril dernier, et les prix du pétrole montent en flèche au moment où vous lisez ceci.

Regis Corp. (RGS)

Source : Casimiro PT / Shutterstock

Changeant de vitesse, Regis s’engage dans l’exploitation et la propriété d’une franchise de salon de beauté. Il vend des produits de marque, mais vous le sauriez beaucoup plus probablement grâce à ses marques de salon comme Supercut et Cost Cutter.

L’entreprise a récemment subi une réorganisation. Jusqu’à présent, il semble que cette décision ait renforcé la société sur la base des récents résultats trimestriels. Regis a déclaré un chiffre d’affaires de 60,1 millions de dollars au deuxième trimestre 2020. Après la réorganisation, il a déclaré un chiffre d’affaires de 99,1 millions de dollars au deuxième trimestre 2021.

De plus, les pertes sont passées de 36 millions de dollars à 26 millions de dollars au cours de la même période. Si la tendance se poursuit dans les futurs résultats trimestriels, l’action RGS pourrait décoller.

Comme tous les autres penny stocks de cette liste, le stock RGS est coté au NYSE et a beaucoup de potentiel. Les analystes lui ont donné un prix cible de 5,75 $. Il se négocie maintenant à 3,07 $, mais il a atteint 13,60 $ à la fin avril.

Penny Stocks : Invacare Corp. (IVC)

Source : sfam_photo / Shutterstock.com

Invacare est une entreprise d’équipement médical qui fabrique des produits tels que des fauteuils roulants manuels et électriques, des lits médicaux, des équipements de soins personnels et des équipements de thérapie respiratoire.

Le cours des actions Invacare était nettement plus élevé il y a plusieurs mois. Au début de 2021, l’action IVC s’est négociée au-dessus de 10 $, ce qui devrait être le cas en fonction du cours cible médian de l’action. Cependant, elle est confrontée à des problèmes de chaîne d’approvisionnement comme beaucoup, beaucoup d’autres entreprises à l’heure actuelle.

Le PDG Matt Monaghan note comment cette incertitude a affecté négativement le cours des actions de la société :

« Il est difficile de déterminer exactement quand la crise de la chaîne d’approvisionnement mondiale induite par la pandémie se stabilisera. Cependant, nous nous attendons à ce que le 4T21 s’améliore séquentiellement à partir du troisième trimestre, bien que plus progressivement qu’initialement prévu. L’augmentation de nos effectifs dans des emplacements clés pour améliorer le débit, ainsi qu’une augmentation du nombre de transporteurs de fret pour accélérer la livraison des commandes, devraient réduire notre carnet de commandes actuellement élevé, entraînant une croissance des revenus et une amélioration de l’EBITDA ajusté. »

Il s’agit donc clairement d’un pari de rebond, mais avec de nombreux avantages et un précédent de prix qui le rend très attrayant.

Arcos Dorados Holdings (ARCO)

Source : Shutterstock

Arcos Dorados Holdings est un franchiseur et exploitant de restaurants. Plus précisément, la société exploite et franchise McDonald’s (NYSE :MCD) restaurants dans toute l’Amérique latine et les Caraïbes.

Contrairement à certains des autres choix de cette liste, le prix des actions ARCO ne triplera pas ou même ne doublera probablement pas. Après tout, il se négocie actuellement à un peu moins de 5 $ par action et son cours cible est légèrement supérieur à 7 $.

Sur le site Arcos Dorados, 10 notes d’analystes sont répertoriées. Trois d’entre elles sont des notations « neutres », et toutes les autres sont des notations « surpondérées » ou « d’achat ».

Bien que l’avantage semble positif, il peut sembler moins attrayant que d’autres sur cette liste. Mais ce qui lui manque en termes de hausse relative, il le compense en puissance de marque. Comme les actions McDonald’s, les actions ARCO ont une politique de dividende. Arcos Dorados a suspendu ce dividende fin 2020, mais a annoncé qu’il reprendrait les paiements en 2021.

L’entreprise se porte bien ces derniers temps. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires total a augmenté de 104,5 % sur une base annuelle. En plus de cela, le chiffre d’affaires a également augmenté de 4,2 % sur une base de deux ans.

Penny Stocks : Exterran Corp. (EXTN)

Source : Shutterstock

Exterran est la troisième entreprise basée à Houston sur cette liste. Cela devrait probablement donner aux lecteurs un indice sur l’origine de la croissance des produits et services, selon de nombreux experts. C’est, bien sûr, le pétrole et l’énergie, Houston étant l’épicentre américain de l’industrie.

Exterran se concentre sur les opérations contractuelles et les services après-vente ainsi que sur la vente de produits dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’énergie hydraulique. L’entreprise n’a pas beaucoup souffert tout au long de la pandémie. Cela peut surprendre étant donné l’instabilité de la demande et des prix du pétrole au cours de la dernière année et demie.

Les revenus du deuxième trimestre ont en fait augmenté de manière assez significative cette année dans la société, passant de 131,1 millions de dollars à 146,2 millions de dollars en glissement annuel. Dans le même temps, les pertes ont également augmenté, passant de près de 32 millions de dollars à plus de 35 millions de dollars en glissement annuel.

La société a récemment remporté un important contrat d’eau, ce qui signifie que cette zone représentera désormais environ 25 % de son carnet de commandes. Les analystes voient une dynamique importante inhérente à l’action de la société et pensent qu’elle devrait doubler en fonction de leurs prix cibles.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

