7 Penny Stocks qui pourraient avoir une fin d’année explosive

Alors que 2021 touche à sa fin, la tendance d’investissement déterminante de l’année (meme stock madness) est certes sur le déclin. Contrairement au début de l’année, les investisseurs n’offrent plus autant d’actions, y compris les actions cotées en cents, « sur la lune ». D’autant que d’autres classes d’actifs spéculatives, comme les crypto-monnaies, sont revenues à la mode.

Cela dit, je ne dirais pas que ce phénomène est complètement terminé. Le commerce de détail, le principal moteur de ce phénomène, pourrait être en baisse par rapport à ce qu’il était au début de l’année. Mais le pourcentage d’investisseurs individuels négociant activement des actions reste bien supérieur à ce qu’il était avant la pandémie de Covid-19.

Parmi ce bassin d’investisseurs, il y en a encore beaucoup qui cherchent à négocier des actions à haut risque et à rendement élevé. La clé pour profiter de cette dynamique ? Trouver les noms avec une combinaison de nouvelles positives et beaucoup de battage médiatique sur des plateformes comme r/WallStreetBets de Reddit pourrait entraîner une flambée épique et à la hausse des prix.

Alors, quels penny stocks devraient faire de tels mouvements d’ici la fin de l’année ? Ces sept actions devraient augmenter dans les semaines à venir :

Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE)

Entreprises sociales Grom (NASDAQ :GROM)

Globalstar (NYSEAMÉRICAIN :GSAT)

Marques Kaival (NASDAQ :KAVL)

Senseonics (NYSEAMÉRICAIN :SENS)

Super Ligue de jeu (NASDAQ :SLGG)

Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM)

Penny Stocks à potentiel explosif : Vinco Ventures (BBIG)

Après un mouvement motivé par les mèmes jusqu’à 12,49 $ par action en septembre, l’action BBIG est retombée à des niveaux de penny stock (moins de 5 $ par action) ces dernières semaines.

Pourtant, alors qu’il semble que la foule des mèmes soit en train de sortir, il est peut-être trop tôt pour dire « la fête est finie » avec Vinco. Pourquoi? Bien que j’aie adopté une vision prudente de l’entreprise, en raison de sa structure complexe et des détails fragmentaires qu’elle fournit aux investisseurs, elle a encore une chance de prouver que ses sceptiques ont tort.

Pourquoi? A savoir, en raison du potentiel de sa participation clé, une participation indirecte de 40 % dans Lomotif. Bientôt rebaptisé Lomo, c’est un site de partage de vidéos qui essaie de devenir le prochain TikTok. Mais s’il faudra des années avant que Lomotif n’ait une chance d’atteindre le succès au niveau de TikTok, les actions BBIG pourraient faire un autre bond beaucoup plus tôt que cela.

D’une part, le spin-off en attente de son activité NFT (jeton non fongible), Cryptyde. Cet événement peut conduire à un retour en masse en actions, avant sa réalisation. La publication d’informations financières plus détaillées pourrait également lui donner un coup de pouce. En particulier plus d’infos sur son projet de fusion avec ZASH Global (avec lequel il s’est associé sur l’investissement Lomotif). Je ferais preuve de prudence, car il présente de nombreuses caractéristiques des actions de penny flash-in-the-pan, mais je ne l’effacerais pas tout de suite.

Grom Entreprises Sociales (GROM)

Grom Social Enterprises, qui exploite une plate-forme de médias sociaux plus familiale, a décollé le mois dernier. Se négociant à moins de 2 $ par action fin septembre, même si le battage médiatique qui l’entoure a pris une pause, il est toujours en hausse de plus de 100 % par rapport à ce qu’il était il y a quelques mois à peine.

Cependant, malgré sa dernière course axée sur les mèmes qui semble s’estomper, je n’écarterais pas ses chances de faire un autre tour de montagnes russes. Principalement, à cause de combien il a bougé le mois dernier sur juste une petite nouvelle. Comme mon collègue d’InvestorPlace Christopher MacDonald l’a écrit le 22 octobre, sa dernière course à pied a été motivée par l’annonce de l’ajout de fonctionnalités de sécurité accrues à sa plate-forme par Grom, ainsi que par l’annonce d’une augmentation de capital réussie par le biais d’un placement privé.

Si ces types de développements (petites pommes de terre dans le grand schéma des choses) pouvaient déclencher de si grands mouvements ? Il est facile de voir les prochaines mises à jour de l’entreprise avoir un effet similaire. La mise en garde ? Acheter ceci est plus un pari qu’un deuxième tour de manie est en magasin, et moins un pari sur les fondamentaux sous-jacents de l’entreprise.

Bien que le seul analyste couvrant cette action prévoit que ses ventes vont presque doubler entre 2021 et 2022 (de 10,4 millions de dollars à 19,9 millions de dollars), les résultats médiocres de l’entreprise l’année précédente jettent le doute quant à savoir si cela est réalisable. Si le battage médiatique ne revient pas et que la société publie des chiffres inférieurs à ces projections, une forte baisse des prix suivra probablement. La prudence est de mise, mais si vous recherchez un jeu de mèmes à bas prix qui pourrait à nouveau tendance, cela peut être le ticket.

Penny Stocks à potentiel explosif : Globalstar (GSAT)

Les rumeurs de sa signature Pomme (NASDAQ :AAPL) en tant que client a entraîné des fluctuations brutales du prix des actions GSAT. Malheureusement, comme l’a récemment écrit notre Louis Navellier, il est peu probable que le géant de la technologie conclue un accord avec Apple pour fournir une connectivité satellite aux iPhones.

La doublure argentée ? Ce n’est pas le seul catalyseur potentiel qui pourrait remettre ce stock en orbite. Avec sa nouvelle orientation sur la fourniture de connectivité pour l’espace en croissance rapide de l’Internet des objets (IoT), il a le potentiel de conclure des accords importants avec d’autres grandes entreprises.

Avec son cours boursier bas, toute nouvelle de transaction entraînera probablement une forte hausse du prix des actions. Ce qui est également intéressant avec Globalstar, c’est que sa valeur sous-jacente peut largement dépasser ce que le marché estime que la société vaut actuellement.

Comme Mike Crawford de B. Riley l’a soutenu dans sa note « d’achat » sur l’action en juin, la valeur potentielle de son spectre en bande C, ainsi que d’autres « actifs cachés », justifie de lui donner un objectif de prix d’environ 3,25 $ par action. Pas mal pour une action boursière pour seulement 1,60 $ par action aujourd’hui ! Avec les rumeurs d’Apple qui ne sont plus prises en compte et le potentiel de zoom si d’autres accords potentiels deviennent réalité, gardez un œil sur le stock de GSAT.

Marques Kaival (KAVL)

Comme l’action GROM, l’action KAVL est un autre nom à bas prix qui est apparu plus récemment sur le radar des commerçants de mèmes.

Comme l’a rapporté Samuel O’Brien d’InvestorPlace la semaine dernière, les actions ont grimpé en flèche le 27 octobre, à la suite de l’annonce de la Administration des aliments et des médicaments (FDA) donnant un sursis administratif à une ordonnance de refus de commercialisation, l’agence a donné l’un des produits clés de l’entreprise (Bidi).

Avec cette suspension administrative, Kaival peut procéder à la vente du produit pendant qu’il est en cours d’examen réglementaire. Alors, quel est l’intérêt de l’acheter ? Sa récente vague de mèmes est terminée, mais un autre rallye pourrait être dans les cartes, en supposant que de nouvelles mesures de la FDA pour Bidi soient favorables à l’entreprise. Avant de vous précipiter pour l’acheter, cependant, gardez à l’esprit les risques.

Une décision défavorable de la FDA pourrait signifier une baisse spectaculaire des prix. Il en va de même pour quelque chose comme une augmentation de capital dilutive. Bien qu’elle n’en ait fait qu’une fin septembre, elle devra peut-être en exécuter une autre plus tard, compte tenu de ses récentes pertes d’exploitation. Si vous pouvez supporter le risque, regardez-le de plus près. Sinon, vous voudrez peut-être envisager d’autres actions cotées en cents qui, bien que risquées, peuvent ne pas être aussi risquées que celle-ci.

Penny Stocks à potentiel explosif : Senseonics (SENS)

Décollant lors de la première vague de mèmes, Senseonics a conservé la plupart de ses gains. Et pour cause : à terme, son produit phare, Eversense, un système de surveillance continue de la glycémie (CGM), pourrait devenir un produit largement utilisé chez les patients diabétiques.

Surtout, une fois qu’il obtient l’approbation de la FDA pour une version de 180 jours de son produit. Une fois qu’il sera en mesure de commercialiser ce moniteur, qui n’a besoin d’être remplacé que deux fois par an, ses ventes devraient décoller. Il deviendra une alternative moins chère, et donc plus accessible, aux méthodes traditionnelles de surveillance de la glycémie. En partenariat avec un leader dans le domaine des produits pour le diabète, Soins du diabète Ascensia, il est bien placé pour accélérer la commercialisation le moment venu.

Avec une capitalisation boursière de 1,73 milliard de dollars, aux prix actuels (un peu moins de 4 $ par action), une grande partie de son potentiel de hausse future est déjà intégrée au cours de l’action SENS. Cependant, toute sorte de progrès avec la FDA l’aidera probablement à progresser. Peut-être, de retour au-dessus des niveaux de penny stock et vers son sommet de 5,56 $ par action.

Ajoutez à cela le potentiel de court-circuit, en raison de son intérêt élevé à court terme (19,2 % du flottant en cours), et il y a beaucoup sur la table pour que Senseonics se rallie à nouveau à court terme.

Super League Gaming (SLGG)

Comme son nom l’indique, Super League Gaming est principalement dans le domaine de l’esport. Plus tôt cette année, lorsque les jeux esports étaient populaires, les actions se négociaient à un prix nettement supérieur à ce qu’elles se négocient aujourd’hui (environ 3,30 $ par action).

Ces dernières semaines, l’engouement pour l’action SLGG s’est intensifié. Mais pas en raison de son activité principale d’exploitation de plateformes d’esports. Au lieu de cela, comme notre William White l’a rapporté le 2 novembre, cela a à voir avec le récent achat de la société de Bloxbiz, une entreprise qui vend des publicités affichées dans des environnements de métaverse, par exemple via Roblox (NYSE :RBLX).

Le dernier buzz autour de cela n’est pas une surprise, étant donné que Facebook (NASDAQ :FB) le changement de nom en Meta a été une vague montante, soulevant les bateaux de n’importe quoi avec l’expression « méta » dans son nom, ou dans le cas de Super League Gaming, tout ce qui est associé au métavers.

Bien sûr, acheter cette action uniquement sur la « méta folie » n’a pas beaucoup de sens. Dans quelques semaines, la montée en puissance de tout ce qui concerne la méta s’inversera probablement. Mais étant donné la possibilité que ce dernier achat ciblé le place sur la voie de la croissance de ses revenus ? Acheter maintenant, alors qu’il est toujours en baisse massive par rapport à son plus haut, pourrait s’avérer être une décision rentable avec le recul.

Penny Stocks à potentiel explosif : Zomedica (ZOM)

Comme vous le savez probablement, Zomedica était l’une des actions les plus populaires pendant le boom initial des actions meme. L’enthousiasme suscité par la plate-forme de diagnostic pour animaux de compagnie Truforma de la société l’a fait passer de moins de 1 $ par action à 2,91 $ par action.

Flash en avant jusqu’à maintenant, et il semble que les temps de boom soient depuis longtemps terminés pour les actions ZOM. Ce n’est pas seulement revenu à moins de 1 $ par action, mais la société a toujours du mal à lancer la commercialisation de Truforma.

Principalement en raison des retards dans le déploiement des tests utilisés avec le système Truforma. Pour l’instant, il sera difficile pour l’entreprise de trouver des cabinets vétérinaires intéressés par l’achat de l’appareil. Cependant, une fois les tests disponibles, l’augmentation des ventes qui en résulte pour son produit phare pourrait lui renvoyer une fois de plus plus de 1 $ par action.

Parallèlement à cela, il y a autre chose qui pourrait aider Zomedica à aller de nouveau dans la bonne direction. Son récent achat de Technologies vétérinaires à impulsions pourrait être le début d’une vague d’acquisitions, qui serait une utilisation efficace des millions qu’elle a levés grâce à une offre secondaire plus tôt cette année. L’acquisition d’entreprises et potentiellement la réduction des coûts pourraient contribuer à créer de la valeur pour les actionnaires.

