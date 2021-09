7 personnages de Batman que la série Penguin de HBO Max devrait inclure

in

Ethan Cobblepot

L’ouverture à froid de Batman Returns de Tim Burton (avec un effrayant Danny DeVito) en 1992 et la vision unique de l’ancien acteur de Gotham Robin Lord Taylor sur le personnage sont les plus proches que nous ayons obtenus à une interprétation à l’écran de la vie personnelle de Penguin jusqu’à présent, c’est pourquoi l’annonce de cette série prequel est tellement excitante. Comme, j’en suis sûr, beaucoup d’autres fans le sont, j’ai hâte d’en savoir plus sur certains membres de la famille d’Oswald Cobblepot, qui, espérons-le, comprend son propre fils, Ethan, qui deviendra un membre high-tech de la galerie des voyous de Batgirl. connu sous le nom de Blacksun.

Malgré les preuves que le prochain film de Batgirl se déroule dans le DCEU et la confirmation que cette série ne le fait pas, amener un jeune Ethan dans le mélange pourrait être une façon amusante de le présenter au grand public au cas où il se retrouverait face à Barbara Gordon de Leslie Grace.