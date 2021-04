7 personnages de Star Wars qui doivent apparaître dans l’émission télévisée Bad Batch de Disney +

Kanan Jarrus

Les Jedi ont peut-être été rares après la guerre des clones, mais Ahsoka Tano et Obi-Wan Kenobi n’étaient pas les seuls à parcourir la galaxie. Il y a aussi Kanan Jarrus (à l’origine connu sous le nom de jeune padawan Caleb Dume), qui a échappé à l’Ordre 66. La plupart connaissent Kanan comme un personnage majeur sur Rebels, où nous le connaissons en tant que membre de l’équipage Ghost – une équipe hétéroclite de rebelles.

Les bandes dessinées ont rempli les blancs sur une partie de l’histoire de Kanan, mais il serait bien d’avoir plus de détails sur ses exploits au lendemain de la guerre des clones. Avec cela, The Bad Batch pourrait nous donner un Kanan plus jeune, qui essaie de rester bas au milieu du règne de l’Empire. Et parce que le jeune Kanan a travaillé comme contrebandier, il y a de fortes chances que les soldats clones titulaires puissent le rencontrer à un moment donné.