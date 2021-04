Sept personnes ont été arrêtées à la suite d’une manifestation «Kill the Bill» à Bristol qui a vu des manifestants s’asseoir sur une autoroute et bloquer la circulation sur les deux chaussées.

On estime que 1 500 personnes ont assisté à la manifestation de Bristol samedi, en opposition au projet de loi du gouvernement sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux. Un certain nombre d’entre eux ont alors choisi de rester dans le centre-ville après la fin prévue de la manifestation à 19h30, ont déclaré la police d’Avon et de Somerset.

Une centaine de manifestants ont alors commencé à traverser le centre-ville une seconde fois à 22 h 15 et ont brièvement occupé les deux chaussées de la M32.

Les manifestants ont pu être entendus scandant «bloquer l’autoroute» avant de s’asseoir sur la route, et les officiers ont érigé une barricade pour empêcher davantage de personnes de rejoindre leur groupe.

Les manifestants ont finalement été refoulés après avoir été empêchés d’avancer au-delà de la sortie 3 de l’autoroute, a indiqué la police. Ils ont noté que laisser la manifestation «suivre son cours» était la «chose la plus sûre à faire».

Un arrêté de dispersion en vertu de l’article 35 a ensuite été mis en œuvre dans le centre-ville vers minuit, obligeant les gens à partir et à rentrer chez eux.

Sept personnes ont été arrêtées au cours de plusieurs cas de troubles mineurs entre les manifestants au cours de la nuit, ont indiqué des officiers.

Le surintendant Mark Runacres a déclaré: « Nous tenons à remercier ceux qui ont travaillé avec nous pour veiller à ce que les principaux événements d’hier se déroulent dans la paix.

« À Bristol en particulier, nous avons vu un nombre croissant de manifestants s’engager avec nos agents de liaison avec la police, ce dont nous sommes reconnaissants. »

Il a ajouté: « Il est toujours difficile de contrôler les manifestations dans la mesure où nous devons équilibrer les droits des manifestants avec d’autres membres du public.

« Parfois, un groupe relativement restreint de personnes a causé des perturbations importantes aux automobilistes alors qu’ils traversaient Bristol et empruntaient l’autoroute et je comprends la frustration que cela aurait provoquée.

« Notre priorité est toujours la sécurité du public et, comme tous les incidents, nous avons évalué chaque action des manifestants en fonction de la menace, du préjudice et du risque qu’ils représentaient pour eux-mêmes et pour les autres.

« La dispersion des manifestants alors qu’ils se trouvaient sur une chaussée vive présentait un risque inacceptable et la chose la plus sûre à faire était de permettre à la manifestation de suivre son cours.

«Vers minuit, il y a eu plusieurs altercations entre le petit nombre de personnes restées dans le centre-ville. Nous ne tolérons jamais la violence et nous avons donc pris la décision de faire bouger les gens.

«Il est décevant qu’une fois de plus, il y ait eu ceux qui ont refusé d’écouter nos demandes de départ et que nous ayons dû procéder à des arrestations.

« L’une des raisons pour lesquelles nous continuons d’exhorter les organisateurs de la manifestation à nous contacter avant leur événement est que nous puissions discuter de la manière dont nous pouvons nous assurer qu’il se déroule en toute sécurité et avec le moins de perturbations possible pour le grand public.

« Nous ne pouvons pas non plus oublier que Covid-19 n’est pas parti et que les restrictions restent en place. Nous préférons que les gens choisissent de s’exprimer autrement que de se rassembler en grand nombre, mais s’ils le font, nous les encouragerions à travailler avec nous afin que nous puissions ensemble minimiser le risque de propagation du virus.

Le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux donnerait à la police plus de pouvoir pour imposer des conditions aux manifestations non violentes, y compris celles jugées trop bruyantes ou nuisibles. Les personnes reconnues coupables en vertu du projet de loi pourraient faire face à une amende ou même aller en prison.

À Londres, des manifestants et des policiers de «Kill the Bill» se sont affrontés à Westminster, faisant au moins 10 blessés et 26 arrestations. Les infractions comprenaient l’agression d’un agent de police et la violation de la paix.

