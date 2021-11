7 plus grandes erreurs de marketing vidéo que vous devriez savoir

Les campagnes de marketing vidéo ont fait le buzz sur toutes les plateformes de médias sociaux. Cette stratégie marketing véhicule des messages sur les produits que les gens sont souvent réticents à trouver eux-mêmes. Alors que le contenu vidéo devient populaire, les spécialistes du marketing devraient saisir cette opportunité pour tirer parti de leurs campagnes en utilisant ce format de contenu. Mais avant de vous lancer dans la création de vidéos, assurez-vous d’exécuter une stratégie de marketing de contenu vidéo solide et d’éviter ces erreurs courantes.

Il convient de mentionner que le contenu vidéo devrait occuper plus de la moitié du trafic Internet d’ici 2022. Cisco estime qu’environ 82 % du trafic sera composé de vidéos, ce qui suggère que davantage d’internautes aiment trouver et parcourir de nouvelles informations sous forme de vidéo.

En ce qui concerne le placement de produit, cependant, les vidéos ont une nouvelle fois gagné la concurrence du contenu. Les clients préfèrent regarder une vidéo sur un produit plutôt que de lire des articles à ce sujet, car 33% d’entre eux pensent que les vidéos les aident à mieux se souvenir de la marque.

Par conséquent, les spécialistes du marketing s’efforcent désormais de créer les meilleures vidéos marketing pour mieux gérer leurs campagnes de produits.

Qu’est-ce que le marketing vidéo ?

Le marketing vidéo est une stratégie de campagne utilisant du contenu vidéo pour promouvoir des marques et des produits. Il s’agit d’un type de marketing qui utilise des vidéos plutôt que des annonces textuelles ou illustrées pour vendre des services et des produits en augmentant la notoriété de la marque et en encourageant les ventes de produits.

Contrairement à d’autres stratégies de marketing, il a été prouvé que le marketing vidéo génère plus de ventes, car les clients préfèrent davantage de vidéos aux textes simples qui n’offrent pas de vrais visuels. De plus, les campagnes de marketing vidéo ont contribué à d’autres avantages que les entreprises peuvent obtenir en un rien de temps, notamment :

Améliorer le classement SEO

Les entreprises peuvent bénéficier d’un meilleur classement parmi les dix premiers résultats grâce aux vidéos présentées sur le moteur de recherche Google. De cette façon, il est plus facile d’attirer plus de clients potentiels vers votre marque lorsque les gens découvrent votre page plus rapidement. De plus, avoir votre site planté sur la première page des SERP améliorera également la crédibilité de votre marque. Cela se traduit par une meilleure image de marque de l’entreprise.

Améliorer le marketing des médias sociaux

Les vidéos ne sont pas seulement populaires sur YouTube. Ils sont également partagés sur d’autres sites de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter qui permettent aux utilisateurs de regarder, partager et commenter. Encore une fois, cela conduit à une plus grande exposition pour les marques commerciales, les produits ou les services proposés.

Augmenter le ROI (retour sur investissement)

Les entreprises économisent de l’argent tout en profitant des campagnes de marketing vidéo, car elles permettent aux gens de parler de leur marque sans acheter à chaque fois un spot publicitaire. Ils ont simplement besoin de créer des vidéos intéressantes publiées en ligne afin que d’autres puissent passer le mot en les partageant avec leur famille et leurs proches.

Erreurs de marketing vidéo que les spécialistes du marketing devraient connaître

1. Avoir des objectifs indéfinis

Les objectifs sont essentiels dans chaque campagne de projet. Sans objectifs, les entreprises perdent tout simplement leur temps à créer une campagne de marketing vidéo efficace. Définissez vos objectifs avant de créer une vidéo. Cela vous aide à déterminer le type de vidéo nécessaire pour atteindre les objectifs définis. N’oubliez pas non plus de publier vos vidéos sur les plateformes de médias sociaux une fois qu’elles sont prêtes pour leur large portée.

Par exemple, si vous visez une plus grande exposition pour s’adapter à votre TOFU (Top of Funnel), les vidéos explicatives seront le meilleur placement de contenu dans vos campagnes marketing. D’un autre côté, si vous avez un public ciblé et que vous souhaitez le pousser vers le bas dans votre entonnoir de vente, les vidéos de démonstration de produits correspondent à ces objectifs.

2. Ciblez le mauvais public

Une erreur majeure de marketing vidéo est de ne pas connaître du tout votre public. Une telle erreur peut créer un déséquilibre entre le produit et les attentes du client, ce qui se traduit par l’échec des campagnes.

Cependant, il y a une autre erreur que vous devriez éviter : cibler le mauvais public. Par exemple, si votre produit est destiné aux joueurs et que vous ciblez les passionnés de voitures sur les réseaux sociaux, cela peut être considéré comme une erreur de jugement. Assurez-vous de créer des vidéos pour les bons clients qui sont prêts à acheter vos produits.

Ce serait une perte de temps si vous passiez du temps à faire des vidéos, ce qui n’est pas bon marché en premier lieu, sans savoir de qui vous attirerez l’attention.

3. Ne pas suivre le bon format vidéo

De nombreux spécialistes du marketing suivent la règle 80:20 selon laquelle plus de 20 % de leurs vidéos présentent des durées de diffusion plus longues (2 à 3 minutes) car les annonces mettent autant de temps à être mises en ligne. Ces longues vidéos sont bonnes pour plus d’informations, mais elles ne font pas des merveilles lorsqu’elles sont placées sur des réseaux de médias sociaux avec des limitations de temps.

Il est important que vos vidéos soient suffisamment courtes et attrayantes pour que les gens continuent à regarder votre contenu. Vous devez leur donner une raison pour laquelle ils doivent continuer à se renseigner sur les informations de votre produit dans un court laps de temps. Cela continue de les faire avancer en devenant vos clients.

4. Transmettre des messages peu clairs

Les messages sont des éléments essentiels dans vos vidéos marketing. Ils portent le point central que vous souhaitez que votre public comprenne à partir de votre contenu vidéo. De nombreux commerçants ignorent donner une histoire convaincante. Cela amène leur public à se demander s’il explique ce qu’il essaie de dire.

Si vous ne parvenez pas à transmettre un message clair, vos téléspectateurs ne comprendront pas en quoi consistent vos vidéos marketing. Un concept de marketing vidéo qui fournit des messages peu clairs peut entraîner une perte de trafic et d’audience.

Le montage vidéo est un moyen crucial de transmettre vos messages visuellement. Si vous avez les fonds, c’est une bonne idée d’embaucher un monteur vidéo pour vous aider. Mais si ce n’est pas une option, envisagez ces programmes de montage vidéo pour le faire vous-même ou avec votre équipe.

5. Submerger les gens avec trop d’informations

La dernière erreur que font les marketeurs dans leurs vidéos est de submerger les gens avec trop d’informations. Vous devez savoir que la plupart des publics n’aiment pas les vidéos longues ou les présentations qui leur prennent plus de trois minutes pour comprendre l’idée principale. Ils veulent une explication simple.

Vos clients peuvent avoir des questions sur les raisons pour lesquelles ils devraient acheter vos produits. Mais certains spécialistes du marketing ne répondent pas à ces questions dans leur marketing vidéo. Rappelez-vous toujours que ce type de question sans réponse peut empêcher des clients potentiels d’investir dans vos produits ou services, vous empêchant ainsi de réaliser plus de ventes.

6. Les vidéos sont trop promotionnelles

C’est l’une des erreurs courantes que commettent les spécialistes du marketing. De nombreux spécialistes du marketing jettent tout sur une vidéo marketing et créent trop de contenu promotionnel que les gens ne veulent pas regarder.

Lorsque vos vidéos sont trop agressives pour demander aux téléspectateurs d’acheter, vous faites le contraire du marketing. Vous risquez de perdre vos acheteurs potentiels et votre public si vous n’apprenez pas à leur « montrer » les avantages et les avantages de vos produits ou services en premier lieu.

Évitez de faire des vidéos promotionnelles car ce n’est pas ce que les téléspectateurs veulent regarder. S’engager dans cette approche fera plus de mal que de bien. Cela peut entraîner une méfiance et une perception négative de votre entreprise au lieu de leur montrer pourquoi ils doivent acheter ce que vous proposez.

7. Mettez une incitation à l’action déroutante

Les vidéos marketing ne sont pas créées uniquement pour divertir les gens ou générer des vues, des likes et des partages (bien que ces activités soient considérablement utiles). Si vous voulez gagner de l’argent avec vos vidéos, vous devez inclure des éléments qui encouragent les téléspectateurs à acheter ce dont vous faites la publicité, comme un lien d’affiliation avec un bouton d’appel à l’action à la fin de la vidéo.

Une incitation à l’action est la seule déclaration dans la vidéo qui rassure les téléspectateurs qu’ils vont dans la bonne direction s’ils cliquent sur votre lien. Il leur dit exactement quoi faire à la fin de la vidéo. Vous voudrez peut-être qu’ils cliquent sur un bouton d’inscription ou qu’ils visitent votre site Web pour obtenir plus d’informations sur votre entreprise ou votre produit.

Par exemple, incluez « Visitez notre site Web maintenant pour plus de détails » ou « Achetez ce produit maintenant ». Assurez-vous qu’il apparaisse dans les trois à dix secondes à la fin de votre vidéo afin que les gens ne manquent pas votre message d’incitation à l’action.

Emporter

Étant donné que les vidéos sont devenues populaires au cours des dernières années, ce format de contenu stimulera efficacement les performances de vente et stimulera la croissance de l’entreprise. Vous pouvez créer des vidéos marketing et les publier sur des réseaux sociaux, tels que YouTube, Instagram, Facebook, etc. L’exploitation de ces plateformes vous aidera à toucher un public plus large et à augmenter vos chances de faire des conversions.

Cependant, de nombreux spécialistes du marketing ignorent souvent la créativité et le bon format pour créer des vidéos marketing. Ils avaient fait des erreurs lors de la production de leurs vidéos et n’avaient pas réussi à faire de vente ou à toucher un public plus large. Cet article devrait vous aider à trouver les erreurs de marketing vidéo les plus courantes que les spécialistes du marketing doivent connaître avant d’en commettre. Ainsi, vous savez quelles étapes éviter et lesquelles améliorer.

Auteur : Debra Murphy

Suivez @MasterfulMktg

Debra Murphy, présidente de Masterful Marketing, s’associe aux propriétaires de petites entreprises en tant que coach marketing et conseiller de confiance pour les aider à tirer parti du marketing entrant – une combinaison de marketing de recherche, social et de contenu – pour renforcer la visibilité de la marque sur leur marché cible.

Ses services de coaching s’adressent aux petites entreprises… Voir le profil complet ›