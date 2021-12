7 plus grands jeux d’esports par prix en 2021

L’argent n’est pas tout, mais c’est une mesure généralement acceptée pour toutes sortes de choses. Par exemple, la taille des cagnottes annuelles peut vous dire à quel point un esport est populaire et à quel point sa scène compétitive se porte bien. 2021 a été une année folle pour le jeu compétitif – encore une fois – comme pour de nombreux autres sports. Les arènes sont restées vides pour la plupart, et ce n’est qu’à la fin de l’année que les organisateurs d’événements ont réussi à remplir à nouveau les stades. Les sacs avec des prix en argent, cependant, étaient toujours aussi pleins. Mais quel esport a distribué le plus d’argent à ses athlètes en 2021 ?

7 League of Legends



Environ 7,3 millions de dollars

Vous pensez sûrement maintenant que cela doit être une erreur. League of Legends (LoL) à la septième place ? Le développeur a assez d’argent pour faire un anime Netflix ! Mais Riot Games a une philosophie légèrement différente de celle de la plupart des autres éditeurs de cette liste. Pour LoL étant l’un des principaux titres d’esports au monde, le prix en argent est en fait relativement modeste. L’équipe championne du monde EDward Gaming a « seulement » reçu environ un demi-million de dollars au total pour son succès.

En retour, les professionnels qui jouent et concourent dans le titre MOBA reçoivent des salaires élevés de leurs équipes, qui à leur tour peuvent sécuriser leurs propres revenus via les ligues du jeu. Riot Games veut créer un écosystème aussi sain que possible pour les organisations et les athlètes de la scène. Les cagnottes d’un million de dollars font toujours la une des journaux, mais les cagnottes qui ne sont élevées que pour quelques meilleures équipes et ne laissent rien pour les autres sont dangereuses pour une scène à long terme. C’est la théorie sur laquelle Riot Games agit, de toute façon.

6 Fortnite



Environ 9,5 millions de dollars

Certains éditeurs considèrent l’esport principalement comme un outil marketing. Dans Fortnite, le jeu lui-même est l’outil marketing et l’esport n’est pas vraiment en tête de liste des priorités d’Epic Games. Le développeur a abandonné des prix respectables en 2021, bien que cela semble en quelque sorte faible compte tenu de l’énormité de Fortnite, et lie à plusieurs reprises les principales compétitions de la scène esports du jeu dans la structure plus large du titre en fournissant des événements de visualisation publics virtuels similaires au concerts numériques de grandes stars.

Le titre est délibérément transformé de plus en plus d’un jeu en sa propre plate-forme par Epic Games. Bien sûr, l’esport a sa place quelque part sur ce mastodonte, mais l’accent n’est clairement pas mis sur l’aspect compétitif, ce qui distingue Fortnite du reste de cette liste et donne l’impression que la scène esport du jeu n’est qu’une chose sans importance et étiquetée. , l’un des nombreux petits engrenages d’une machine géante conçue pour attirer l’attention. Epic Games suit les tendances de Fortnite et l’esport n’est que l’une d’entre elles – l’une des nombreuses cases à cocher. Le dernier événement crossover de super-héros, où les utilisateurs peuvent acheter un costume virtuel, est tout simplement beaucoup plus pertinent pour l’éditeur, ainsi que pour la base de fans du jeu, que de fournir et d’étendre des structures compétitives, d’équilibrer les armes pour des jeux de haut niveau ou de s’assurer que les matchs deviennent plus convivial. Cela n’enlève rien au plaisir, mais ne convient pas non plus aux fans inconditionnels.

5 Arène de la valeur



Environ 12,3 millions de dollars

Si vous n’avez jamais entendu parler d’un jeu de cette liste, c’est probablement Arena of Valor (AoV) – en fait, le titre n’est pas particulièrement populaire ni même bien connu en Occident. Semblable à League of Legends, AoV est un titre MOBA, mais il est joué sur les appareils mobiles et la Nintendo Switch. Le principal marché du jeu est l’Asie de l’Est, et il est particulièrement populaire en Chine et à Taïwan. Il a été développé par TiMi, le créateur de Pokémon UNITE basé sur le même concept, sorti dans le monde entier en 2021.

AoV est si populaire en Asie qu’il a déjà fait plusieurs apparitions dans des compétitions sportives panasiatiques en tant que discipline de démonstration pour l’esport – en 2023, il sera présent dans ce rôle aux Asian Indoor and Martial Arts Games. Soit dit en passant, les quelque 12 millions de dollars de prix en argent de cette année ne sont qu’un pic temporaire : en 2022, le championnat du monde d’AoV sera fusionné avec celui d’Honor of Kings, la version chinoise originale de cette ramification internationale – qui doublera presque le prix annuel. bassin. Les pros devraient être contents.

4 PUBG Mobile



Environ 14,5 millions de dollars

Le jeu qui a lancé le battage médiatique autour du genre battle royale, qui se poursuit à ce jour, reste populaire auprès des fans du monde entier et dispose désormais d’une scène esport bien établie. La version mobile de PUBG est l’une des applications les plus populaires dans de nombreux pays asiatiques. En Inde, il y a même eu un grand débat public l’année dernière parce que le gouvernement a mis PUBG Mobile sur une liste d’applications interdites de Chine à la suite du conflit politique avec le pays voisin (Tencent était fortement impliqué dans le jeu à l’époque, mais il est depuis revenu dans les magasins d’applications après quelques changements).

Le mode compétitif du jeu envoie de manière intéressante des quintettes de joueurs alliés sur le terrain – le jeu de tir suit donc la formule à succès des titres CS:GO et MOBA, bien qu’elle soit à l’origine basée sur la seule survie.

3 PUBG : Champs de bataille



Environ 16 millions de dollars

Oui, c’est encore PUBG, mais cette fois c’est la version PC originale, qui a été officiellement renommée PUBG: Battlegrounds cette année. Oui, c’est un peu redondant, car l’acronyme contient déjà « Battlegrounds », mais cette décision vise à différencier l’original du nouveau jeu PUBG: New State (c’est nouveau, d’accord) qui a été lancé cette année sur mobile. Bien que PUBG soit un jeu mourant sur PC, sa scène d’esports de bureau semble très vivante et a réussi à surpasser son homologue mobile en termes de prix en argent. De plus, le jeu PUBG original sera gratuit sur PC et le 12 janvier 2022

PUBG possède également l’une des scènes les plus internationales de l’esport en termes d’équipes de premier plan – n’importe quelle grande région peut aligner la meilleure équipe du monde un bon jour, ce qui n’est pas acquis, compte tenu de la longue domination de la Corée du Sud dans League of Legends ou StarCraft. , pour ne citer que quelques exemples célèbres.

2 CS : GO



Environ 21 millions de dollars

Bien sûr, CS:GO ne peut pas manquer dans cette liste : le roi des tireurs de compétition a commencé à rouvrir les stades en 2021, remplissant les arènes d’Europe du Nord pour nous rappeler des temps meilleurs. Non pas que l’ère actuelle soit mauvaise pour les pros du titre. Les compétitions ont lieu dans CS:GO pratiquement tout le temps, et la gestion lâche de la scène par Valve permet aux organisateurs de tournois indépendants d’organiser eux-mêmes des compétitions dans le jeu de tir à la première personne. D’une part, cela peut sembler déroutant pour les téléspectateurs potentiels, mais d’autre part, cela garantit également qu’il y a pratiquement toujours un tournoi en cours quelque part dans CS:GO, ce qui est idéal pour les téléspectateurs qui ne peuvent tout simplement pas en avoir assez de ces coups de tête juteux AWP. C’est également mauvais pour cette liste, car d’ici la fin de l’année, le prize pool total aura ajouté quelques dollars de plus, rendant le chiffre ci-dessus obsolète.

Valve contraste ainsi fortement avec Riot Games, qui contrôle lui-même pratiquement toutes les scènes esports de ses titres en détail. Il a été fascinant au fil des ans d’observer les divers avantages et inconvénients de ces approches – une étude qui se poursuivra sûrement.

1 point 2



Environ 47,2 millions de dollars

À l’heure actuelle, chaque agence de presse a probablement un article standard sur le fait que la prochaine édition de The International, le championnat du monde de Dota 2, a établi un nouveau record de prix en argent. Ce n’est pas à cause de la générosité de Valve. Prenez la dernière édition du tournoi : l’éditeur lui-même a investi environ 1,6 million de dollars, tandis que les 38,4 millions de dollars restants provenaient des fans. Les fans peuvent augmenter la cagnotte du championnat du monde via un pass de combat annuel (le Compendium) pour le tournoi.

Valve lui-même en tire également des bénéfices, car seule une petite partie des revenus de cette passe de combat va réellement dans le prize pool, ce qui en fait probablement l’éditeur le plus efficace en termes de génération de valeur directe de sa scène esports. Année après année, les fans investissent plus d’argent dans le jeu et la bourse augmente, menant aux gros titres susmentionnés. Donc, ce n’est pas que quelqu’un se soucie vraiment de Valve de prendre une grosse coupe, c’est de fournir le contenu du passe de combat après tout.

Comme vous pouvez le voir, The International représente une énorme partie de la cagnotte totale de l’année. Encore une fois, Valve est à l’opposé de Riot Games ici. Alors que cette dynamique fait les gros titres et transforme les vainqueurs du tournoi en millionnaires littéralement en une journée (ce qui fait certainement partie du charme, car chaque sort ou mouvement vaut potentiellement une tonne d’argent), en échange, pratiquement toute la scène de Dota 2 est hyperfocalisé sur The International. Pour exagérer un peu : ceux qui n’y arrivent pas risquent de disparaître dans l’oubli. Valve travaille sur une base meilleure et plus large pour la scène, mais plus que les autres esports, Dota 2 restera une discipline où seuls les très gros poissons peuvent manger correctement pour le moment. Cependant, ils font un sacré bon divertissement tout en se battant pour cette nourriture.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.