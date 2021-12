7 points forts de la Tesla Model 3 2022 | Moteur

Ensuite, nous analysons quels sont les cinq vertus et deux défauts de la Tesla Model 3 2022, la berline électrique d’accès à la gamme du constructeur américain.

L’arrivée de la Tesla Model 3 en 2017 a fortement stimulé les ventes de l’entreprise. La berline électrique se positionne comme l’option d’accès à la gamme, avec un prix plus compétitif que le reste des modèles. Pour autant, cela ne vous empêche pas d’être testé. Quelles sont les cinq forces et deux faiblesses de la Tesla Model 3 2022 ?

Ensuite, nous allons analyser quels sont ses cinq points forts et également les deux sections dans lesquelles le modèle d’accès Tesla peut s’affaiblir.

Vertus

Grande autonomie

La première de ses vertus est sa grande autonomie électrique.

Equipé d’une batterie de 60 kWh ou 75 kWh selon les versions, le Tesla Model 3 peut parcourir 491 kilomètres avec une seule charge, ou jusqu’à 614 kilomètres dans la version Longue autonomie, selon le cycle d’homologation WLTP.

Avantages

le avantages ils sont aussi l’un de ses principaux atouts.

Il est disponible avec un ou deux moteurs et des puissances pouvant atteindre 480 ch dans la variante Performance. Cela se traduit par un 0 à 100 km/h qui se termine en 3,3 secondes et une vitesse maximale de 261 km/h.

Possibilité de quatre roues motrices

De plus, la possibilité de choisir entre une configuration monomoteur à propulsion arrière et un système avec deux moteurs et quatre roues motrices C’est un atout en faveur de la Tesla Model 3 2022.

Vous avez toutes les options disponibles.

Recharge rapide et accès au réseau Tesla Superchargers

La capacité de charge de sa batterie se démarque également parmi ses vertus.

Tesla annonce que le Model 3 2022 peut recharger jusqu’à 275 kilomètres d’autonomie en 15 minutes de l’un de ses Superchargeurs, l’une des plus de 30 000 dans le monde et accessible à tous les propriétaires de la berline électrique Tesla.

Conduite autonome, un pas de plus

Enfin, la cinquième vertu de la Tesla Model 3 2022 est la système de conduite semi-autonome AutoPilot. Cette technologie permet à la berline électrique de contrôler la direction, les freins et l’accélérateur de manière autonome, mais sous la supervision du conducteur, qui devra toujours garder les mains sur le volant.

Malgré cela, il est considéré comme l’un des systèmes d’aide à la conduite automatisés les plus avancés de l’industrie automobile, et le modèle 3 peut facilement l’équiper. en option pour 3 800 euros, soit 7 500 euros dans la version avec toutes les améliorations récemment mises en place.

Défauts

Tout sur un écran tactile

Cependant, le modèle 3 a aussi quelques défauts. L’un des principaux est qu’il rassemble toutes les informations et presque toutes les fonctions en un seul Écran tactile central de 15 pouces.

Bien que cela améliore l’habitabilité et réduise le nombre de commutateurs, cela peut également être considéré comme un handicap, car cela vous oblige à quitter la route des yeux et à naviguer dans les menus pour activer des fonctions, ce qui peut entraîner un problème de Sécurité en conduite.

Encore cher pour la plupart des acheteurs

Le deuxième défaut se trouve dans le le prix. C’est l’une des voitures électriques les plus avancées, les plus efficaces et les plus performantes au monde, et bien qu’il s’agisse du modèle d’entrée de gamme de Tesla, elle reste prohibitive pour la plupart des acheteurs potentiels.

En Espagne, il est disponible à partir de 46 990 euros en version propulsion et 62 990 € en version Performance. Pendant ce temps, la version Grande Autonomie, qui atteint 614 kilomètres d’autonomie électrique, peut être achetée à partir de 52 390 euros.

Cet article a été publié dans Autobild par Aarón Pérez.