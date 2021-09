7 prédictions folles pour la saison 2021

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin. Charles Curtis remplace Andy Nesbitt.

Aujourd’hui, soyons audacieux. Je vous donne une liste de quelques prédictions folles pour la saison – quand je l’ai fait l’année dernière, j’en ai cloué quelques-unes (Calvin Ridley surpassant Julio Jones) et j’en ai reniflé quelques-unes (Derrick Henry était toujours l’élite).

Alors voilà :

1

Matthew Stafford terminera parmi les cinq premiers QB



Je sais qu’il n’a pas la capacité de précipitation de Josh Allen, Kyler Murray, Lamar Jackson ou Dak Prescott, mais ce qu’il a, c’est Sean McVay qui l’entraîne et un très bon ensemble de récepteurs. Cela ne me choquerait pas du tout de le voir marquer une quarantaine de touchés cette saison.

2

Damien Harris terminera dans le top trois des touchés au sol



Après la sortie de Cam Newton, c’est Harris qui a été le grand gagnant en matière de fantasy en Nouvelle-Angleterre. Je pense qu’il trouve la zone des buts 12 à 15 fois cette année dans une attaque lourde.

3

Ja’Marr Chase finira en dehors des 35 meilleurs récepteurs



Les baisses de pré-saison sont un problème, mais je crains que Joe Burrow s’appuie davantage sur Tee Higgins et Tyler Boyd (qui sont tous deux d’énormes valeurs dans les repêchages maintenant).

4

Kyle Pitts finira en dehors du top 10 des extrémités serrées



Écoute, il a la chance d’être une star. Mais les extrémités serrées des recrues, même celles qui ressemblent à des étalons comme Pitts, ne s’épanouissent généralement pas pendant leurs saisons de recrue. Je dis que cela arrive avec Pitts.

5

Tyrell Williams fait partie des 30 meilleurs receveurs



Oui, CE Tyrell Williams, sur les Lions. Ma pensée : les Lions vont être terribles, il y aura donc beaucoup de points de temps de déchets à avoir. Les défenses se concentreront sur TJ Hockenson, libérant Williams pour attraper beaucoup de passes en retard alors que Detroit traîne.

6

DK Metcalf sera le meilleur WR



Je ne sais pas à quel point c’est audacieux, mais je pense que Russell Wilson lance plus et Metcalf bénéficie de plus de volume à la fois entre les années 20 et dans la zone rouge.