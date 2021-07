7 premiers problèmes de smartphone qui ont été résolus sans que vous le sachiez

David Imel / Autorité Android

Les smartphones d’aujourd’hui ne sont peut-être pas aussi excitants que ceux du début des années 2010, mais ces téléphones se sont définitivement améliorés dans presque toutes les catégories. De la qualité de l’appareil photo et de la durée de vie de la batterie à la charge et à la connectivité, vous feriez un énorme pas en avant si vous utilisiez un smartphone acheté en 2011 ou 2012.

Mais il y a aussi quelques premiers problèmes de smartphones que les appareils modernes ont en grande partie résolus sans que vous vous en rendiez compte. Ne nous croyez pas ? Voici quelques-uns des problèmes les plus importants qui ont été résolus pour la plupart.

1. Les écrans OLED ne sont pas nuls

La lutte OLED contre LCD était beaucoup plus étroite au début des smartphones, avec des appareils comme le Samsung Galaxy S et le Galaxy S2 utilisant des écrans OLED tandis que LG et HTC ont adopté des panneaux LCD. C’est parce que les écrans OLED n’étaient pas la solution idéale à l’époque.

L’un des plus gros problèmes avec les premiers écrans OLED à l’époque était la gravure d’écran, qui voit des éléments “gravés” en permanence sur l’écran. Il n’était pas rare que les utilisateurs remarquent l’ombre de leur écran d’accueil sur leur ancien téléphone portable OLED – cela m’est arrivé avec mon ancien Samsung Omnia 7. Et qui peut oublier la tristement célèbre débâcle du Pixel 2 XL ? Le burn-in d’écran est toujours une chose en 2021, mais les progrès dans ce domaine et les mesures développées par les fabricants ont contribué à atténuer ce problème de manière majeure.

En rapport: AMOLED versus LCD — Les différences expliquées

La qualité globale était également un problème OLED important, car ces premiers écrans offraient une expérience de visionnement décevante par rapport à ce que nous avons maintenant. Il était difficile de voir les premiers OLED en plein soleil. Encore une fois, les panneaux d’aujourd’hui ont fait des pas de géant, offrant une excellente lisibilité en extérieur et une expérience visuelle globale beaucoup plus raffinée.

Enfin, le coût est un autre problème traditionnellement associé aux panneaux OLED, mais les prix ont quelque peu baissé au fil des ans. Vous pouvez désormais trouver ces écrans sur des téléphones à petit budget comme Samsung et Xiaomi.

2. Un stockage qui ne s’enlise pas dans le temps

Un autre problème que nous avons eu au début de l’ère des smartphones était le stockage qui est devenu extrêmement lent au fil des mois et des années. Nulle part cela n’a été plus clairement illustré qu’avec la tablette Google et Asus Nexus 7 en 2012.

La tablette Nexus était livrée avec un stockage eMMC assez lent pour commencer, mais le plus gros problème était la façon dont la plate-forme Android gérait le stockage flash. Ce dernier signifiait qu’il n’était pas rare que les tablettes et les téléphones Android ralentissent massivement la ligne. Heureusement, Google a livré une fonctionnalité liée au stockage appelée TRIM à partir d’Android 4.3, améliorant considérablement les performances de l’appareil à long terme.

3. Transfert de contacts et de données personnelles

Rappelez-vous que changer de téléphone signifiait que vous deviez transférer manuellement vos contacts (que ce soit en saisissant ces numéros manuellement, via une carte SIM ou la redoutable machine de transfert de contacts de votre magasin d’opérateur) ? Eh bien, c’est un autre problème de smartphone qui a été surmonté au cours des années qui ont suivi. De nos jours, nous nous connectons à notre compte Google sur le nouveau téléphone et tous nos contacts sont synchronisés.

La magie d’un compte Google signifie également que vous pouvez accéder rapidement à vos e-mails, à votre bibliothèque musicale en streaming, à votre lecteur cloud, à vos sauvegardes de photos, etc. Et si vous vouliez tout transférer d’un téléphone à un autre ? Il existe des solutions pour cela aussi.

Plus de lecture : Vous avez un nouveau téléphone ? Voici comment passer comme un pro.

Les téléphones Android d’aujourd’hui disposent d’une solution propriétaire via Google, vous permettant de restaurer à partir d’une sauvegarde lors de la configuration de votre nouveau téléphone. Et si cela ne suffit pas, les OEM Android ont souvent leurs propres outils de transfert de données, vous pouvez donc rapidement faire fonctionner votre nouveau téléphone comme vous l’aimez. Ce n’est pas aussi transparent que les fonctionnalités d’Apple, mais c’est quand même plutôt bien.

4. Un zoom qui ne doit pas être horrible

Le zoom pour smartphone était assez mauvais à l’époque, car les smartphones précédents s’appuyaient sur un zoom purement numérique (c’est-à-dire le recadrage) de leurs caméras arrière uniques. Mais cela a changé ces dernières années en ce qui concerne les smartphones phares.

De nos jours, vous pouvez trouver des téléphones haut de gamme dotés d’un téléobjectif solitaire 2X, 3X ou 5X pour fournir des images agrandies qui font exploser les appareils plus anciens hors de l’eau. Vous pouvez même trouver des téléphones avec deux téléobjectifs, l’un pour le zoom à courte portée et l’autre pour les résultats à longue portée.

Cependant, nous ne trouvons pas de téléobjectifs sur tous les téléphones, mais de nombreux appareils sans ces objectifs bénéficient également d’un meilleur zoom de nos jours. Cela est dû à la technologie de zoom hybride améliorée comme le zoom super résolution de Google ou le zoom optique hybride de Samsung. Nous avons également vu LG et d’autres marques utiliser des caméras principales haute résolution (par exemple, 48MP à 108MP) pour permettre un meilleur zoom à courte portée, grâce à tous ces pixels.

Cela ne veut pas dire que les appareils sans téléobjectifs dédiés offrent des images zoomées fantastiques, mais ils sont certainement un cran au-dessus des appareils d’antan. Et il est donc tout à fait possible de capturer des images 2X décentes si votre téléphone moderne n’a pas de téléobjectif.

5. Plus d’espace de stockage

Il y a dix ans, il y a dix ans, 8 Go de stockage extensible étaient ce à quoi on pouvait s’attendre sur un smartphone typique, avec 16 Go, 32 Go ou 64 Go pour les téléphones phares. Ce n’était pas beaucoup d’espace du tout, et nous avons même vu 4 Go de stockage sur de nombreux appareils économiques. Il n’est pas étonnant que le manque d’espace de stockage soit l’un des plus gros problèmes des premiers smartphones.

Avance rapide jusqu’en 2021, et le stockage n’est pas aussi préoccupant qu’il l’était il y a toutes ces années. En effet, les fabricants ont augmenté leurs capacités à mesure que le coût du stockage eMMC et UFS diminuait. En fait, il n’est pas rare de trouver des téléphones économiques avec 32 Go à 128 Go d’espace. Même les téléphones comme le ~ Rs 6 800 (~ $ 91) Redmi 9A sont livrés avec 32 Go de stockage, tandis que des appareils comme le Rs 13 500 (~ $ 181) Samsung Galaxy M12 offrent 128 Go de stockage. Nous ne voyons vraiment que 16 Go de stockage avec les appareils Android Go.

Plus de lecture : Comment libérer de l’espace de stockage sur Android

Une autre raison majeure pour laquelle l’espace de stockage n’est plus un problème aussi important est que le stockage en nuage est devenu plus répandu. Google Photos a peut-être abandonné sa fonction de stockage gratuit et illimité, mais il offre toujours un moyen automatique et transparent de sauvegarder vos photos et vidéos avec ses 15 Go de stockage gratuit. Les prix de Google Drive ont également baissé au fil des ans, passant de 5 $ par mois pour 100 Go de stockage à 2 $ par mois, contribuant ainsi à rendre le stockage en nuage plus abordable.

Enfin, les photos et les vidéos consomment moins d’espace à qualité égale de nos jours. Cela est dû au fait que la prise en charge des codecs HEVC et HEIF gagne du terrain, ce qui signifie que les clichés et les vidéos haute résolution occupent moins d’espace tout en offrant la même qualité. Et les services vidéo populaires comme YouTube et Instagram prennent également en charge HEVC.

6. Photographie HDR

L’un des plus gros problèmes avec les premiers smartphones était que la photographie HDR était plutôt mauvaise. Le HDR conventionnel combine plusieurs images à différentes expositions pour produire des images avec une large plage dynamique. C’est-à-dire que vous pouvez distinguer les détails dans les zones les plus sombres de l’image sans sacrifier les détails dans les parties les plus lumineuses (et vice-versa).

Malheureusement, le HDR sur les premiers smartphones était extrêmement peu fiable pendant très longtemps. En effet, les premiers appareils photo et processeurs des téléphones ne pouvaient pas capturer et combiner plusieurs images assez rapidement pour éviter les images fantômes. Et les images fantômes étaient en effet un problème majeur lors de la prise de photos HDR sur des appareils du début des années 2010.

Mais le HDR a bénéficié d’une mise à niveau majeure au milieu des années 2010 grâce à des téléphones comme le Galaxy S5. Ces appareils ont apporté la photographie HDR en temps réel pour combiner rapidement les images et produire des résultats agréables sans flou ni image fantôme. Depuis, nous avons vu des fabricants comme Samsung et Google faire du mode HDR le mode par défaut lors de la prise de photos, car il est pratiquement impossible à distinguer des modes photo standard en termes de vitesse.

7. Les scanners d’empreintes digitales sont presque une évidence (et fonctionnent bien)

David Imel / Autorité Android

Auparavant, vous n’aviez qu’un code PIN ou un schéma de déverrouillage pour sécuriser votre téléphone. Ce n’était pas exactement la méthode la plus simple pour déverrouiller votre appareil, mais l’alternative consistait à désactiver ces mesures de sécurité. Cependant, nous avons vu certains téléphones avec des scanners d’empreintes digitales en 2011, comme le Motorola Atrix, mais la vitesse et la précision étaient assez horribles par rapport à ce que nous avons maintenant.

Avance rapide jusqu’en 2021, et le déverrouillage des empreintes digitales ou du visage est une évidence pour des centaines de millions de smartphones. Il n’est pas rare de trouver des scanners d’empreintes digitales sur des téléphones disponibles à 150 $ et moins, comme le Moto E et le Nokia 2.4.

La meilleure partie est que les scanners d’empreintes digitales d’aujourd’hui sont rapides et très précis pour la plupart. C’est arrivé au point où même les capteurs d’empreintes digitales sous l’écran sont également très bons. Ces scanners peuvent être utilisés pour plus que simplement déverrouiller votre téléphone, car les applications et les sites Web vous permettent d’utiliser votre empreinte digitale pour vous connecter, et vous pouvez même obtenir des coffres-forts de fichiers protégés par empreinte digitale sur la plupart des appareils aujourd’hui.

C’est tout pour notre regard sur les premiers problèmes de smartphones qui ont été largement résolus. Y a-t-il d’autres problèmes qui ont été résolus discrètement sans que la plupart des gens s’en rendent compte ?