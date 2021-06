7 raisons pour lesquelles l’assurance-vie est un must pour chaque individu

Plus votre argent peut rester ininterrompu longtemps, plus votre patrimoine peut croître grâce à la capitalisation.

Les plans d’urgence sont importants, mais la partie la plus sous-estimée de tout projet. Le plan d’urgence d’une famille est principalement financier et a un seul objectif – « assurer un soutien financier adéquat et opportun à la famille ». Un bon plan d’urgence aidera la famille à surmonter la plupart des difficultés financières sans nuire à ses investissements à long terme. En d’autres termes, votre plan d’urgence doit vous permettre de reprendre votre vie normale le plus tôt possible après un événement malheureux. Bien que vous deviez inclure d’autres éléments, le soutien financier est le plus difficile à obtenir lorsque vous en avez besoin.

Une couverture d’assurance-vie est un outil d’urgence important pour que les gens offrent un capuchon monétaire aux individus afin de fournir une couverture financière à leurs familles en cas d’incertitude. Dans une pandémie comme COVID-19, alors que des centaines de milliers de vies ont été perdues, les gens sont devenus prudents quant à leur santé et à leur bien-être et l’importance de la couverture d’assurance-vie est devenue plus pertinente que jamais. En ces temps sans précédent, une couverture d’assurance peut allonger une portion à chaque étape de la vie.

Voici pourquoi vous avez besoin d’une assurance-vie comme outil d’urgence pour un avenir assuré

Pour protéger financièrement votre famille et vos proches

L’assurance-vie est un moyen d’exprimer l’amour à votre famille. Il s’agit d’assumer ses responsabilités et de tenir ses promesses, un outil qui protège la famille des pertes financières potentiellement dévastatrices qui peuvent en résulter en cas d’incertitude. Si vos proches dépendent de votre soutien financier pour leur subsistance, alors l’assurance-vie est un must. Ceci est particulièrement important pour les parents de jeunes enfants ou d’adultes qui auraient du mal à maintenir leur niveau de vie s’ils n’avaient plus accès au revenu fourni par le soutien de famille.

La vie consiste à aller de l’avant, et à mesure que vous gravissez de nouveaux sommets vers le succès, vos revenus augmentent. Parallèlement, votre mode de vie change, tout comme les besoins et les dépenses de votre famille. Un régime d’assurance-vie vous aide à créer et à épargner, par rapport à tout autre instrument financier où vous épargnez et créez.

Pour simplifier, lorsque vous achetez une police d’assurance-vie de disons Rs. 50 lacs, en payant la première prime de Rs. 2 lacs, vous avez déjà créé un actif d’une valeur de Rs. 50 lacs. Vous payez des primes si vous vivez et créez un bon corpus grâce aux primes investies. En cas d’incident malheureux à tout moment pendant la durée de la police, votre famille est financièrement sécurisée pour un minimum de Rs. 50 lacs. L’assurance-vie s’avère être un excellent outil d’épargne car non seulement elle répond au besoin d’épargne, mais elle offre également une protection à nos proches en cas d’incertitude

Planifier au bon âge

Lorsque vous venez de sortir de l’université, une police d’assurance-vie est probablement l’une des dernières choses auxquelles vous pensez. Vous pensez peut-être que c’est pour les parents ou les personnes d’âge moyen. Cependant, acheter une police d’assurance est moins cher quand on est plus jeune. Le coût est généralement inférieur à ce qu’il sera plus tard. En outre, il vous aide à créer un fonds d’urgence. Ainsi, l’achat d’une police d’assurance devrait être une priorité lorsque vous débutez votre carrière.

Laisser un héritage

Même si vous n’avez pas d’autres biens à transmettre à vos héritiers, vous pouvez créer un héritage en souscrivant une police d’assurance-vie et en les désignant comme bénéficiaires. C’est un excellent moyen de préparer vos proches, d’assurer un avenir financier sûr, en particulier pour les enfants, et de subvenir à tous les besoins monétaires qui pourraient survenir.

Pour rembourser les dettes et autres dépenses

Une couverture d’assurance-vie aidera votre famille à faire face à tout type de dette ou de passif financier pendant une crise. La bonne assurance-vie prendra en charge toute dette en cours comme un prêt immobilier, un prêt personnel ou un prêt automobile.

Pour ajouter plus de sécurité financière

Comme la plupart des parents, vous voulez probablement vous assurer que vos enfants seront bien pris en charge en votre absence. Vous voulez non seulement qu’ils reçoivent une éducation collégiale de qualité, mais qu’ils pourvoient à d’autres projets de la vie comme se marier ou créer une entreprise. En tant que parents de jeunes enfants, vous devez tenir compte du coût toujours croissant de l’éducation. Veiller à ce que le fardeau de l’éducation et du mariage d’un enfant ne retombe pas sur votre conjoint. Assurer l’avenir de l’enfant même en l’absence du parent

Planifier sa retraite Le meilleur moment pour commencer à planifier sa retraite est le jour où vous recevez votre premier chèque de paie. Commencer votre préparation à la retraite dès l’âge de 25 ans signifie que vous avez le temps de votre côté pour commencer à prendre de bonnes habitudes et à épargner davantage.

Plus longtemps votre argent peut rester ininterrompu, plus votre patrimoine peut croître grâce à la capitalisation.

Une police d’assurance-vie est généralement à long terme. Ainsi, le montant accumulé est également généralement suffisant pour aider à acheter une maison ou à planifier sa retraite. Si vous investissez dans un plan de rente, vous êtes assuré d’un revenu régulier même après votre retraite de la vie active.

Pour économiser de l’impôt

Toutes les polices d’assurance-vie offrent des dispositions d’économie d’impôt. La prime de la police est admissible à un avantage fiscal maximal de ₹ 1,5 lakh en vertu de la section 80C et à un produit non imposable au décès/à l’échéance en vertu de la section 10 (D) de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu.

De nombreuses options d’investissement sont facilement disponibles sur le marché financier, mais l’assurance-vie est celle si elle est choisie à un âge précoce, offre de multiples avantages allant de la protection de votre famille en votre absence, la planification de votre retraite, ajoute une sécurité financière, aide à économie d’impôt. L’important est de choisir l’assurance vie adaptée à votre budget et à vos besoins. Au fil des années, vos besoins, votre situation familiale et vos objectifs de vie évolueront. Lorsque cela se produira, il sera temps pour vous de réévaluer le bon type d’assurance pour vous assurer que vous êtes correctement couvert.

par Vinit Kapahi, directeur du marketing, Aviva Inde

