7 raisons pour lesquelles le Huawei Matebook 13 à seulement 799 € a peu à envier au MacBook | La technologie

Huawei vend plusieurs des ordinateurs portables les plus remarquables du moment, en particulier pour les utilisateurs de Windows 10. L’AMD Matebook 13 en fait partie et nous vous expliquerons pourquoi.

Huawei résiste malgré les problèmes évidents causés par le blocus de Google et des États-Unis à ses appareils mobiles. Il le fait parce que, entre autres, Microsoft n’a pas imposé ce blocage, de sorte que ses ordinateurs portables MateBook sont toujours parmi les meilleurs disponibles aujourd’hui en Espagne.

C’est un large catalogue d’ordinateurs, tous avec Windows 10 comme système d’exploitation, et aussi avec des prix de plus en plus compétitifs. À l’heure actuelle, l’AMD Matebook 13 avec Ryzen 5 est au prix de 799 euros, soit environ 200 euros de moins que son coût officiel, mais encore mieux, c’est qu’il inclut les FreeBuds 3 en cadeau.

Au final, le prix réel du pack serait de plus de 1 100 euros, mais désormais il est bien moins cher. Nous vous disons quelles sont les raisons pour lesquelles cela en vaut la peine et en vaut vraiment la peine si vous cherchez un nouvel ordinateur portable.

Cet ordinateur ultraléger a un écran 2K et Windows 10 comme système d’exploitation. Il est livré avec différentes configurations en termes de processeur et de stockage.

Les FreeBuds 3 avec ANC, totalement gratuits

Si vous n’avez pas d’écouteurs, avec cette offre vous faites d’une pierre deux coups. FreeBuds 3 est offert en cadeau, d’une valeur de 79 euros.

Écran 2K spectaculaire qui occupe 88 % de la face avant

La dalle du Matebook 13 est l’une des meilleures de son segment. Avec une taille de 13 “, une résolution 2K et une très large gamme de couleurs disponibles pour quelques rivaux.

A peine 1,3 kg, rivalisant face à face avec les principaux ultrabooks, comme le MacBook Air

Si ce que vous recherchez est un ordinateur que vous pouvez emporter partout, le poids de ce modèle saura sûrement vous convaincre.

Processeur AMD Ryzen 5 avec un SSD haute vitesse qui garantit les meilleures performances

Toutes les applications que vous souhaitez, même certains jeux, sont parfaitement exécutables sur ce PC qui s’équipe d’un très bon processeur Ryzen et de 16 Go de RAM.

Windows 10 préinstallé et future mise à niveau vers Windows 11 en vue

Windows 11 a déjà été introduit et approche à grands pas. Le Matebook 13 répond à toutes les exigences pour être mis à jour.

Charge rapide à 65W avec un chargeur pas du tout encombrant

Comme vous pouvez le voir sur la photo, la taille du chargeur est minuscule pour ce qui est habituel. De plus, vous n’aurez qu’à connecter l’ordinateur portable pendant 30 minutes pour charger 50% de la batterie.

Son surround Dolby Atmos : résoudre l’un des plus gros problèmes des ultrabooks

Normalement le son des ultrabooks n’est pas trop fin, mais dans ce cas c’est grâce à Dolby Atmos.

