7 raisons pour lesquelles le LG XBOOM Go est le haut-parleur Bluetooth qui met le mieux en valeur les nuances de la musique | La technologie

La musique fait partie de nos vies. Il est là pour nous quand nous en avons besoin, que ce soit un moment triste ou un moment joyeux, à la fois lorsque nous avons besoin de nous remonter le moral et lorsque nous avons besoin de nous calmer. Si vous aimez vraiment la musique et que vous voulez un haut-parleur pour en profiter au maximum, Le LG XBOOM Go est l’enceinte Bluetooth que vous recherchez.

Ce qui est étonnant à propos de ce petit haut-parleur, c’est sa capacité à jouer de la musique avec une grande puissance, mais sans perdre en qualité sonore. En fait, la principale différence entre ce haut-parleur et tout ce que vous avez vu que vos amis ou votre famille ont, réside dans leles nuances que vous pouvez entendre lorsque vous jouez de la musique. Lorsque vous allumez le LG XBOOM Go et écoutez vos chansons préférées, que “WOW !!” que vous ne ressentez que lorsque vous écoutez un haut-parleur de haute qualité.

Si vous cherchez un nouveau haut-parleur bluetooth sans fil, ceux-ci sont le 7 raisons pour lesquelles vous devriez évaluer le LG XBOOM Go.

1.- Volume maximum sans crainte de distorsions grâce à Meridian

La qualité ne doit pas être limitée uniquement à un volume spécifique. Celui qui aime vraiment la musique l’écoute à un volume très élevé. Ce qui ressort le plus de LG XBOOM Go est su capacité à reproduire les sons au niveau de volume maximum sans distorsion. Connectez-le via Bluetooth à votre mobile, démarrez votre application musicale préférée et augmentez le volume au maximum. Bien que la musique soit entendue à des centaines de mètres, la qualité de chaque détail des chansons et des voix sera présente, pouvoir apprécier toutes les nuances de la musique, tel qu’il a été composé.

En plus d’avoir des composants de haute qualité, il intègre un système développé par l’entreprise Méridien, qui sont à l’origine de nombreuses avancées majeures dans le monde du son au fil du temps. Grâce à eux aujourd’hui, nous pouvons écouter de la musique sur notre mobile au format numérique, car ils étaient en charge de convertir le signal analogique en un signal qui peut être géré par des appareils numériques tels que des ordinateurs, ou comme nos smartphones aujourd’hui. le LG XBOOM Go dispose d’un système appelé DSP développé par Meridian qui gère ces signaux numériques pour faire des ajustements en fonction des chansons que nous écoutons et du niveau de volume, réalisant une égalisation parfaite où tous les sons brillent tout en conservant la qualité à tout moment. Peu importe que vous soyez un professionnel à l’écoute de la dernière chanson que vous avez enregistrée en studio, ou si vous faites la fête sur la plage avec 100 amis, la qualité sonore est assurée.

2.- Le pouvoir de créer une fête où que vous alliez

Parlons de pouvoir, et nous ne parlons pas seulement d’un chiffre. Les Puissance 30W ils ne sont pas la seule chose pertinente. Vos haut-parleurs sont installés de sorte que le son est distribué dans n’importe quelle pièce à 360 degrés. Il est destiné à ne mets pas de limites. Peu importe si vous êtes à la maison pour étudier ou travailler dans une seule pièce, ou si vous nettoyez toute la maison. Peu importe si vous êtes parti avec des amis et que vous êtes dans un très grand endroit, ou si vous êtes sur la plage en plein air. le LG XBOOM Go remplit n’importe quelle pièce de musique et vous permet d’emmener la fête partout où vous allez.

En fait, il a une fonction spéciale appelée Augmentation du son cela renforce les fréquences les plus perçues par l’oreille humaine et permet au son d’atteindre encore plus loin. Un seul LG XBOOM Go est tout ce dont vous avez besoin pour créer votre propre fête. Vous ne serez à aucun moment à court d’énergie et vos amis seront époustouflés par la capacité que quelque chose d’aussi petit peut avoir à sonner si fort et avec une telle qualité.

3.- Basse renforcée pour que vous puissiez entendre toutes les nuances

Ce n’est pas seulement de la puissance, c’est aussi une définition sonore extrême. Le son brutal produit par le LG XBOOM Go se distingue car il est capable de générer à la fois les aigus les plus fins et les graves les plus profonds. Précisément, les sons les plus bas manquent dans les petits haut-parleurs, mais pas dans le cas du LG XBOOM Go, qui il dispose de woofers dédiés à la production de sons dans les basses fréquences. De cette façon, nous n’écoutons pas seulement une mélodie sans plus, mais nous ferons briller tous les instruments, que les voix soient entendues de manière spectaculaire et que nous profitons d’un son haute résolution même pour les oreilles les plus fines.

C’est grâce à Système de basses Dual Action qui intègre les deux unités de basse à chaque extrémité, et elles sont à l’extérieur de l’enceinte, ayant la capacité de libérer la puissance dont elle dispose. Vous verrez les subwoofers vibrer au rythme de la musique, produisant les basses fréquences si importantes.

4.- Que le rythme ne s’arrête pas avec la batterie 24 heures

Pour que le LG XBOOM Go peut toujours vous accompagner, il a une immense source d’énergie à l’intérieur. Sa batterie rechargeable nous offre une Autonomie de 24 heures, avec le volume intermédiaire et les lumières éteintes, pour ne pas rater les câbles et ne pas dépendre d’une prise. Peu importe que vous vous rendiez au sommet d’une montagne ou sur une plage éloignée du centre urbain. Peu importe si vous êtes au milieu du pays ou si vous êtes au centre de la ville. Vous disposez de beaucoup de batterie pour vous accompagner tout au long de la journée. Cet été tu ferais mieux de rencontrer tes amis à l’étranger, mais Avec la batterie du LG XBOOM Go, cela ne sera pas un problème, car il a toute l’énergie dont vous avez besoin pour transporter la puissance et la musique avec vous.

Vous pouvez même avoir plusieurs jours d’autonomie de la batterie si vous transportez une batterie externe powerbank dont nous utilisons avec le mobile, puisque le haut-parleur se charge de la même manière que notre smartphone. En fait, la batterie du haut-parleur peut également être utilisée à l’envers. Il a tellement d’énergie qu’il peut même être utilisé pour chargez la batterie de votre mobile lorsqu’elle est déjà à la limite en branchant votre mobile dans l’enceinte.

5.- Party multiplié par 100 en ajoutant plus de haut-parleurs

Avec lui LG XBOOM Go n’a pas d’importance si vous êtes 10, 50 ou 100 amis. Vous pouvez remplir n’importe quelle pièce avec de la musique au volume maximum et avec une qualité sonore exceptionnelle. Si vos amis emportent également leur LG XBOOM Go, ils pourront tous se connecter les uns aux autres. Le logiciel dont il dispose synchronise la musique sur tous les appareils et ils sonneront en parfaite harmonie.

Peu importe que vous soyez sur la parcelle d’un ami ou que vous souhaitiez créer une flashmob dans le centre commercial de votre ville. La La technologie LG XBOOM Go vous permet de connecter jusqu’à 100 haut-parleurs afin qu’ils sonnent en même temps, de sorte que les limites acoustiques ne soient fixées que par votre imagination.

Et si vous préférez un après-midi de séries et films, il vous suffit de dire à l’un de vos amis d’apporter leur LG XBOOM Go pour pouvoir connectez-les à la télévision en stéréo et disposez d’un son surround Avec lequel vous pouvez profiter de la meilleure qualité sonore tout en regardant vos films et séries préférés.

6.- Il vous suivra partout où vous irez, même jusqu’au bout du monde

Comment pourrait-il en être autrement dans une enceinte capable de créer des fêtes sur la plage ou la piscine, le LG XBOOM Go a une résistance à l’eau grâce à la certification IPX5. Cela signifie que vous pouvez fabriquer une bombe sans crainte, lancer une guerre de montgolfières ou mettre le haut-parleur sur le bateau en sachant que quoi qu’il arrive, votre musique continuera à sonner et à obtenir la plus haute qualité.

De plus, son design compact le rend parfait pour le transporter dans un sac à dos, ayant une taille très similaire à celle d’une bouteille d’eau. Jamais auparavant un haut-parleur d’une telle qualité n’avait été aussi petit, aussi facile à transporter, et aussi solide et capable de vous suivre.. Les nuances de musique que vous entendez sera toujours là même si vous allez au bout du monde.

7.- Un haut-parleur qui brille de sa propre lumière

Cerise sur le gâteau, ce n’est pas seulement une enceinte qui se distingue par sa capacité à reproduire un son spectaculaire. le LG XBOOM Go brille de sa propre lumière, au sens propre. Et c’est qu’il a deux anneaux LED à chaque extrémité, intégrés dans les woofers qui produisent les basses. Celles-ci les woofers vibrent lors de la génération des fréquences les plus basses. Mais les lumières suivent le rythme de la musique, à la fois dans les couleurs RVB qui changent en s’adaptant aux sons, et dans le niveau de luminosité et de scintillement qu’elle produit. Cela aide à créer un environnement dans lequel nous avons non seulement de la musique de qualité supérieure, mais aussi nous avons des lumières qui vont en harmonie avec ce que nous entendons. Un supplément qui apporte cette touche de sophistication à un haut-parleur dans lequel même le moindre détail a été pris en compte.

Tout cela fait le LG XBOOM Go soit un haut-parleur Bluetooth unique. Contenue dans sa taille, mais déchaînée dans sa puissance. Capable de fournir la précision dans les moindres détails et dans chaque note qu’il joue, et aussi pour remplir n’importe quelle pièce de musique à plein volume sans produire de distorsions.

Et aussi, vous l’avez disponible en deux formats. le LG XBOOM Go PL5 est une version un peu plus compacte et presque de poche que vous pouvez le trouver pour environ 100 euros. le LG XBOOM Go PL7 est destiné aux utilisateurs un peu plus exigeants, avec plus de batterie et un peu plus de puissance, et que vous pouvez trouver pour environ 110 euros.