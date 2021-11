7 raisons pour lesquelles les marques passent au centre de contact cloud

Une communication forte est précieuse entre les clients et l’entreprise. Un centre de contact cloud peut être défini comme une capacité où toute la communication entre une entreprise et ses clients peut se faire via plusieurs canaux différents tels que les chats, les e-mails, les SMS, les médias sociaux, la voix, etc. Un rapport de FinancesOnline a déclaré que 87 % des employeurs accéléreront leur migration vers le cloud en raison de la pandémie.

Les entreprises s’orientent désormais vers le cloud à partir d’installations sur site. En termes simples, si nous essayons de comprendre que le centre de contact cloud est complètement sur le cloud qui est facilement accessible de n’importe où, n’importe quand alors que On-Prem ne vous permet pas de travailler en dehors du bureau car vos serveurs sont conservés dans vos locaux uniquement. Dans un communiqué de presse de MarketWatch, le SaaS représentait la plus grande part de marché avec une valeur de marché de 130,30 milliards USD en 2016, tandis que le même communiqué mentionnait que le marché mondial du cloud devrait atteindre environ 1132,88 milliards USD d’ici 2023.

Un visionnaire choisira certainement le cloud plutôt que les serveurs sur site. Voici quelques raisons:

Pourquoi devriez-vous choisir le centre de contact Cloud

1. Prêt à distance pour la main-d’œuvre mondiale

Nous avons tous fait l’expérience de l’entrave au travail au bureau pendant cette pandémie. Qu’il s’agisse de se rendre au bureau ou de maintenir une distance sociale sur le lieu de travail, les gens sont toujours sceptiques quant à l’idée d’y aller. Les agents seraient plus à l’aise de travailler à domicile et se sont avérés plus productifs. De plus, une main-d’œuvre à distance permet aux centres de contact d’embaucher à partir de différents emplacements. Cela signifie la facilité d’embaucher des agents ayant des compétences linguistiques régionales pour les centres de contact qui servent des clients multilingues.

2. Capacité omnicanal

Les gens évoluent rapidement ces jours-ci et ils ont besoin de solutions rapides et ont des préférences différentes pour les canaux tels que les e-mails, le chat en direct et les médias sociaux. Bien que la mise en place de nouveaux canaux sur l’infrastructure locale demande beaucoup d’efforts et de temps, le cloud offre un hébergement simple et évolutif pour toutes ces plates-formes afin de vous aider à améliorer l’engagement de vos clients et des réponses rapides qui améliorent la valeur de la marque ainsi que la fidélisation des clients pour l’entreprise.

3. Rentable

Les infrastructures locales sont non seulement coûteuses à acheter et à mettre en place, mais elles exigent également des sommes importantes en entretien régulier. Le cloud, en revanche, réduit considérablement ce coût pour votre centre de contact, car vous n’avez pas à payer un coût initial important. Vous pouvez choisir parmi différentes options de paiement en fonction de votre budget et de vos besoins, ce qui vous permet d’économiser davantage et d’utiliser les ressources plus efficacement.

4. Flexibilité de déploiement

Le déploiement de la configuration locale est un effort fastidieux, c’est le moins qu’on puisse dire. La plupart des marques qui s’appuient sur la configuration locale restent bloquées car il n’est pas facile de personnaliser et de rénover avec les exigences changeantes des centres de contact. Ainsi, ils font des compromis sur les fonctionnalités limitées et obsolètes pour éviter les tracas liés à la personnalisation du déploiement.

Pendant ce temps, sur le cloud, il suffit généralement de quelques clics aux centres de contact pour mettre à niveau et passer à la nouvelle configuration. Un avantage supplémentaire est que votre interruption de service pendant de tels changements de déploiement est presque négligeable, ce qui vous permet de gérer vos opérations en douceur.

5. Sécurité et conformité

Le centre de contact signifie l’implication de données client massives, ce qui suscite de sérieuses inquiétudes quant à sa sécurité et son accessibilité. De plus, si votre entreprise opère dans plusieurs zones géographiques, vous pourriez être confronté à des défis de conformité différents dans chaque région.

Les principaux fournisseurs de solutions de centre de contact cloud proposent un cloud hébergé localement dans différents pays, ce qui vous permet de gérer divers problèmes de conformité régionale. En outre, il est essentiel de s’assurer que votre choix de fournisseur offre d’autres mesures de sécurité, telles que :

Conformité PCI DSS Chiffrement de bout en boutContrôle d’accès basé sur les rôlesMaintenance du journal d’activité Enregistrements d’appels et autres communications

6. Zéro soucis matériel

Sans matériel local à entretenir, vous économisez une bonne quantité d’efforts pour les entretenir. Vous ne gérerez que les appareils des agents et des superviseurs, ce qui est bien inférieur à la maintenance de l’ensemble de la configuration du centre de contact. Il libère également votre espace immobilier tout en réduisant considérablement la dépendance informatique.

7. Facile à mettre à l’échelle et à mettre à niveau

Le changement est la seule constante. Au fur et à mesure que votre entreprise grandit, vous devez également modifier votre configuration. Vous pouvez augmenter le nombre d’agents, de superviseurs ou de canaux pour communiquer avec vos clients.

Tout le monde veut grandir, mais plus vous grandissez, plus vos besoins en données, en matériel et en stockage augmenteront également. Les solutions sur site avec une capacité de serveur limitée auront besoin d’une mise à niveau tandis que le cloud peut le permettre avec une petite discussion avec le fournisseur. Vous n’avez pas besoin d’acheter le serveur ou de le transporter jusqu’à votre bureau et de faire appel à une équipe d’experts pour le configurer. Les offres cloud sont plus flexibles et moins compliquées à développer.

Récapitulation des pensées

Avec l’impact de la pandémie, le monde des centres de contact a observé que le cloud est plus une nécessité qu’une option. Les entreprises qui avaient leurs opérations sur le cloud ont pu continuer à travailler avec un minimum de perturbations, tandis que les autres ont dû faire des ravages dans leurs poches pour continuer à fonctionner. La plupart des experts affirment que le cloud est l’avenir. Cependant, le cloud est déjà le besoin du présent maintenant.

Auteur : Shruti Bansal

Shruti Bansal est un passionné de technologie qui porte plusieurs chapeaux pour le marketing d’Ameyo afin de gérer le contenu, les médias sociaux et le marketing entrant. Elle est passionnée par les technologies d’entreprise qui remodèlent l’expérience client.… Voir le profil complet ›