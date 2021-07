7 raisons pour lesquelles vous avez toujours besoin d’un système téléphonique professionnel

Avec autant de modes de communication en jeu dans l’environnement commercial moderne, en particulier la croissance récente de la vidéoconférence, il est tentant de penser que les lignes téléphoniques sont moins pertinentes.

Mais un système téléphonique professionnel reste un outil important pour la plupart des entreprises aujourd’hui.

Les systèmes téléphoniques d’affaires se sont diversifiés. Alors que les services PBX et IP PBX traditionnels ont toujours leur fonction dans les bureaux, les entreprises se sont de plus en plus tournées vers les systèmes VoIP, qui transfèrent les signaux vocaux sur Internet dans des paquets de données. Les meilleurs fournisseurs de VoIP proposent des fonctionnalités difficiles à mettre en œuvre dans un système téléphonique traditionnel à faible coût.

Dans cet article, nous discutons de sept raisons pour lesquelles un système téléphonique professionnel est indispensable pour une entreprise en pleine croissance.

1. Facilité d’utilisation

Un système téléphonique professionnel simplifie les communications de votre petite entreprise en consolidant de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit. Au lieu d’essayer de jongler avec plusieurs outils pour le transfert d’appels, les journaux d’appels, les conférences téléphoniques, les réunions en ligne et le filtrage des appels, vous pouvez tout faire avec un seul système.

Les systèmes téléphoniques professionnels offrent de nombreuses fonctionnalités que les lignes téléphoniques grand public ne peuvent égaler. Vous pouvez configurer des notifications d’appel avancées, un filtrage d’appel basé sur des règles et un routage d’appel intelligent. Et il est facile d’intégrer votre système téléphonique à des outils en ligne tels que Microsoft Outlook, Google Apps, un logiciel d’assistance ou un système de gestion de la relation client (CRM).

GoToConnect offre une combinaison de fonctionnalités PBX traditionnelles avec une application VoIP

2. Des coûts inférieurs

Les systèmes téléphoniques plus anciens sont chers, encombrants et difficiles à câbler dans un bâtiment. Il y a des coûts de maintenance permanents et ils ont souvent besoin d’un soutien spécialisé. Si vous essayez de vous fier aux lignes téléphoniques grand public ou aux téléphones portables, vous trouverez rapidement que cela coûte cher.

Les systèmes téléphoniques professionnels, en particulier les systèmes plus récents qui utilisent la VoIP, sont beaucoup moins chers à installer et à utiliser. De nombreux systèmes VoIP sont hors site, de sorte que les coûts d’installation et de maintenance sont minimes. Et ils sont livrés avec des fonctionnalités avancées qui sont coûteuses à mettre en œuvre dans un système PBX traditionnel.

Les plans Ooma Office commencent à 19,95 $/utilisateur/mois

3. Évolutivité

Votre entreprise peut commencer par n’avoir besoin que d’un seul téléphone, puis rapidement atteindre 50, et les systèmes téléphoniques grand public évoluent mal. La nouvelle infrastructure téléphonique requise pour gérer cette croissance est coûteuse, longue à installer, perturbatrice et sujette aux erreurs. Et que se passe-t-il lorsque votre entreprise traverse plus tard une accalmie ? Il vous reste à payer pour 50 lignes téléphoniques que vous utilisez à peine.

Les nouveaux systèmes téléphoniques d’entreprise, en particulier les systèmes VoIP et basés sur le cloud, s’adaptent aux besoins de votre entreprise. Il est facile et peu coûteux d’ajouter de nouvelles lignes téléphoniques lorsque vous en avez besoin et de les réduire lorsque vous n’en avez pas besoin. Vous pouvez ajouter et supprimer des fonctionnalités telles que le transfert d’appels sans nouvel investissement dans le matériel physique. Cette évolutivité est l’une des principales raisons pour lesquelles les entreprises passent massivement à la VoIP.

RingCentral Office passe d'un utilisateur à plus de 1 000 utilisateurs

4. Confidentialité

Si vous comptez sur des numéros de téléphone personnels pour les affaires, ce n’est qu’une question de temps avant que votre vie professionnelle n’empiète sur votre vie personnelle. Donner votre numéro de téléphone portable aux clients est d’abord responsabilisant, car vous pouvez sortir du bureau tout en continuant à travailler. Mais cela signifie également qu’ils peuvent vous appeler quand ils le souhaitent, ce qui peut être un problème lorsque vous essayez de concilier travail et vie privée.

Considérez maintenant combien d’entreprises sont satisfaites que leurs employés utilisent leurs propres appareils pour les appels professionnels. Les données de contact des clients et les journaux d’appels sont stockés sur des appareils personnels. C’est risqué, car les données de votre entreprise sont exposées en cas de perte ou de vol du téléphone. Ou si l’employé quitte l’entreprise, il emporte avec lui vos données client exclusives.

Les systèmes téléphoniques professionnels offrent une séparation entre les appels professionnels et personnels. Vous pouvez facilement séparer vos appels professionnels en utilisant un numéro de téléphone différent, et vous pouvez configurer des règles de transfert d’appel automatisées afin que les gens ne puissent vous contacter que lorsque vous le jugez bon.

Les systèmes téléphoniques professionnels vous aident à séparer travail et vie personnelle (Crédit image: Unsplash)

5. Professionnalisme

La plupart des entrepreneurs qui ont réussi à faire croître une entreprise attesteront qu’il est crucial de projeter une image professionnelle en tout temps. Même lorsque votre entreprise est petite, elle doit ressembler et agir comme l’une des institutions les mieux établies dans votre créneau.

Non seulement l’utilisation d’un excellent système téléphonique professionnel donne l’impression que votre entreprise est plus grande, mais cela suggère également à vos clients et clients potentiels que vous avez les compétences et les moyens de résoudre leurs problèmes commerciaux. En acheminant rapidement les appels vers les bonnes personnes, en offrant une messagerie vocale de qualité et en suivant les besoins d’un client avec les bons outils, vous pouvez dégager un air de confiance et de professionnalisme.

De petites touches comme la musique d’attente, le transfert transparent d’un appel entre votre téléphone de bureau et votre téléphone portable ou le transfert d’appels à d’autres personnes de votre entreprise vous aident à offrir un service client impressionnant à vos appelants.

6. Continuité des activités

L’idée des heures d’ouverture a pratiquement disparu. Alors que de plus en plus d’entreprises se connectent en ligne et s’étendent sur les marchés internationaux, les consommateurs s’attendent de plus en plus à des services 24h/24 et 7j/7 sur plusieurs fuseaux horaires. Ils ne veulent pas entendre que vous êtes absent du bureau, en pause déjeuner ou indisponible pour toute autre raison.

Avec un système téléphonique professionnel, vous pouvez travailler de n’importe où tout en restant disponible via le même numéro central. Si vous êtes en communication, les appels entrants peuvent être acheminés vers une autre personne ou vous pouvez proposer une messagerie vocale.

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous pouvez ajouter un agent automatisé qui peut aider à répondre aux requêtes de certains clients sans nécessiter d’intervention humaine, ou au moins transférer leur appel à la bonne équipe. Ces fonctionnalités améliorent considérablement l’expérience client, car les gens ne sont plus invités à rappeler à un autre moment.

Vous pouvez passer des appels importants de n’importe où avec un système téléphonique professionnel (Crédit image: Unsplash)

7. Collaboration

Un système téléphonique professionnel améliore la communication, non seulement entre vous et vos clients, mais aussi en interne dans votre entreprise. Lorsque vos employés peuvent facilement se connecter les uns aux autres sans se lever de leur siège, vous constatez une augmentation du travail d’équipe et de la productivité.

La nature centralisée d’un système téléphonique d’entreprise facilite le partage des ressources. Au lieu que chaque membre d’une équipe de vente conserve sa propre liste de données client, vous pouvez coupler un système téléphonique d’entreprise avec un logiciel CRM ou un logiciel d’assistance afin que tout le monde puisse collaborer sur les ventes en équipe. Des notes sur le moment où les clients ont été appelés, leur statut et qui traite la requête sont accessibles à tous.

La productivité et le travail d’équipe s’améliorent lorsque les employés disposent des bons outils (Crédit image : Unsplash)

Résumé

Les systèmes téléphoniques professionnels sont un outil important pour toute entreprise moderne qui souhaite projeter un air de professionnalisme. Même les petites entreprises peuvent bénéficier de fonctionnalités telles que la mise en attente d’appels, le transfert d’appels et la musique d’attente, car elles offrent une meilleure expérience aux clients.

Les systèmes téléphoniques d’entreprise modernes réduisent les coûts de communication téléphonique grâce à l’utilisation d’échanges hors site et de VoIP. Vous bénéficiez de fonctionnalités intéressantes telles que le filtrage des appels basé sur des règles, les notifications d’appel avancées et le routage intelligent des appels, le tout à un coût très faible. Et lorsque votre entreprise se développe, il est facile et peu coûteux de développer votre système téléphonique avec.

En termes simples : les systèmes téléphoniques professionnels offrent d’énormes avantages par rapport aux systèmes téléphoniques grand public pour presque toutes les entreprises.

Découvrez les avantages de la VoIP dans notre article. Qu’est-ce que la VoIP : un guide pour les entreprises.

