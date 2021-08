7 raisons pour lesquelles vous devriez analyser votre public avant votre présentation

in

Si vous cherchez à conclure un accord ou à diffuser des informations, vous devez faire une présentation convaincante. Mais avant de peaufiner votre ton et la conception de vos diapositives, vous devez tenir compte d’autre chose : votre public.

Qui sont-ils? Que savent-ils de votre sujet ?

Plus que de simplement répondre à ces questions, voici huit raisons pour lesquelles vous devriez analyser votre auditoire avant votre présentation.

1. Votre public peut vous aider à faire la bonne présentation

La présentation des données n’est pas une entreprise unique.

Si vous voulez créer une présentation qui attirera les gens, alors vous devez rechercher le public :

Tranche d’âgeSexeNiveau d’éducation ReligionCultureValeurs, croyances ou attitudes

En obtenant de tels détails, vous saurez sur quoi vous concentrer – et ce que vous pouvez couper en toute sécurité des diapositives. Vous ne voudriez pas donner une présentation technique de niveau collégial à des jeunes de 16 ans, n’est-ce pas ?

De même, vous ne voudriez pas commencer par une blague jugée offensante par votre public.

Désormais, il est facile d’obtenir de telles informations lorsque vous vous présentez à une équipe homogène au travail. Vous pouvez utiliser les données existantes, telles que leurs profils RH.

Mais comment pouvez-vous faire cela pour un événement de prise de parole en public ?

Pour obtenir la perspicacité de votre public, vous pouvez directement observer le public.

Vous pouvez également interviewer un petit groupe ou leur demander de répondre à vos questionnaires. Faire cela vous donnera une « sensation » du public, ce qui peut servir de point de départ pour votre préparation.

2. Cela peut vous aider à ajuster votre discours en conséquence

Supposons que vous ayez besoin de discuter d’un sujet devant différents publics. Même si vous avez déjà un script, cela ne signifie pas nécessairement que vous devez le suivre jusqu’au bout. Vous devrez réviser certains points pour qu’ils soient mieux digérés par vos auditeurs.

Par exemple, si votre présentation utilise des termes très techniques, vous pouvez utiliser des mots plus simples que les profanes comprendront facilement.

3. Cela peut vous aider à choisir un sujet approprié

Vous avez peut-être eu l’honneur de parler devant des étudiants en sociologie. Vous avez la liberté de choisir parmi tout autre sujet. La seule question est, quel sujet allez-vous leur présenter ?

Si vous n’avez pas fait de recherche sur le public, vous pourriez facilement tomber dans le piège de discuter de quelque chose qu’il trouve inintéressant. Et parce qu’ils n’y voient aucune valeur, vous n’obtiendrez pas que ces gens vous écoutent volontairement.

N’oubliez pas : le bon sujet les gardera collés à votre présentation.

4. Cela peut vous aider à établir un lien avec votre public

La recherche de votre public vous permettra de « marcher à sa place ».

En tant que présentateur, vous voudrez établir un lien avec votre public. Vous voudriez traiter de quelque chose auquel ils peuvent s’identifier, en particulier lorsqu’il s’agit de présentations détaillées.

Par exemple, vous êtes sur le point de présenter à une équipe de médecins et d’infirmières des questions financières. Vous pouvez vous y connecter en utilisant des scénarios médicaux ou liés à la santé lorsque vous discutez des aspects plus techniques de la présentation.

5. Il vous aide à vous identifier auprès de vos téléspectateurs

Si vous présentez quelque chose qui vise à résoudre un problème, vous devez rallier le public derrière vous. La seule façon d’y parvenir est de vous identifier à leurs points douloureux.

Faire des recherches sur votre public peut vous aider à explorer les problèmes qu’ils ressentent. Comme eux, avez-vous été incapable de remplir vos tâches – à cause d’une politique ou du manque de matériel ?

Lorsque vous vous identifiez à eux, vous pouvez vous attendre à un meilleur soutien. Après tout, vous pouvez vous y identifier.

6. Cela peut vous aider à vous préparer devant un «public théorique»

En savoir plus sur vos participants peut vous aider à vous préparer à un public théorique.

Comme son nom l’indique, il s’agit de créer une présentation qui incitera vos téléspectateurs imaginaires. Avec cela, vous serez en mesure de déterminer le « bon » discours que votre public diversifié comprendra.

Avec votre auditoire théorique, vous pouvez parfaire votre présentation en affinant les termes, les points et les opinions que vous souhaitez discuter.

7. Cela vous aidera à créer une présentation plus «respectueuse»

Si vous avez affaire à un public diversifié, ne pas rechercher ses croyances et ses attitudes pourrait s’avérer catastrophique pour votre présentation.

Vous ne voulez pas que cela se produise, bien sûr. Lorsque vous offensez votre public, il n’y a aucune chance qu’il vous écoute. Pire encore, ils pourraient même sortir de la pièce.

C’est pourquoi vous devez être guidé par votre « public théorique ». Avec cela, vous pouvez créer une présentation respectueuse qui adhère aux lignes directrices éthiques suivantes :

Ne présentez que des faits exacts. Évitez de manipuler les sentiments de votre auditoire. N’utilisez pas de mots haineux ou dépréciatifs. Soyez sensible – n’utilisez que les « bonnes » façons d’identifier le public (c’est-à-dire, désactivé au lieu d’être paralysé.)

Voilà, les huit raisons pour lesquelles vous devriez analyser votre audience. Si jamais vous avez envie de sauter cette étape, pensez à ceci : une bonne préparation évite de mauvaises performances !

Auteur : Ashish Arora

