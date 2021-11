7 raisons pour lesquelles vous ne perdez pas de kilos malgré un régime et de l’exercice physique | La vie

Vous passez la journée à manger des légumes et à faire du sport, mais vous ne perdez pas de kilos ? Jetez un oeil pour voir si cela est dû à l’une de ces raisons …

Perdre du poids n’est facile pour personne. Mais il y a des gens qui subissent une vraie épreuve.

Ils font un régime, font de l’exercice et ne perdent pas de kilos. que font-ils de faux? Voyons ce que disent les experts.

Il s’avère que les mantras de régime et d’exercice ne sont pas infaillibles. Du moins à court ou moyen terme. Il y a des causes qui nous empêchent de perdre ces kilos, retarder la phase de perte de poids. Comment peut-on les éviter ?

Heureusement, tous ces obstacles peuvent être évités.

Si vous suivez ces conseils du site spécialisé en nutrition Eat this, not that !, vous verrez comment vous commencez à remarquer la perte de poids.

Vous ne mangez pas de protéines le matin

L’entraîneur Anthony Coffey a découvert que 90% de leurs clients qui ne maigrissent pas ne mangent pas de protéines au petit-déjeuner.

Les protéines du matin aident à réactiver le métabolisme afin que vous brûliez plus de calories tout au long de la journée et que vous mainteniez la sensation d’un estomac plein plus longtemps, en évitant les tentations.

Vous n’appréciez pas le régime

Beaucoup de gens considèrent un régime comme une sorte de vol de nourriture ou de punition.

Le directeur de Bang Fitness, Geoff Girvitz, propose être reconnaissant pour chaque repas que nous mangeons. Nous devrions nous sentir chanceux pour tout ce que nous mangeons, même une assiette de brocoli.

Si nous nous sentons malheureux, l’envie de se gaver augmente. Vous devez aborder le régime de manière positive, afin qu’il soit plus efficace.

Vous attendez d’avoir très faim

Une erreur très courante lors d’un régime est d’endurer la faim jusqu’à ce que vous n’en puissiez plus.

La faim aide à prendre de mauvaises décisions. On va forcément finir par trop manger, ou on va vite se lasser du régime.

Les experts conseillent ne sautez aucun repas, et si possible faire préparer les plats ou un menu bien défini, pour réduire les tentations.

Dîners très tard

Des nutritionnistes comme Carly Banks ont découvert que leurs clients perdent plus de kilos en suivant exactement le même régime, s’ils dînent tôt et mangent des aliments forts le matin ou à midi.

Ne laissez pas le dîner jusqu’à la dernière minute.

Tu bois de l’alcool

Vous pensez peut-être qu’un verre de vin au déjeuner est sain, mais il fournit plus de 100 calories vides. Et d’autres boissons alcoolisées bien plus.

Si vous voulez perdre du poids, oubliez la consommation d’alcool.

tu te fais des excuses

La diététiste Emily Tills a découvert que bon nombre de ses clients des excuses sont faites qu’ils jugent justifiées, et donc ils ne les comptent pas lorsqu’il s’agit de découvrir pourquoi leur régime leur fait défaut.

Des choses comme « aujourd’hui j’ai beaucoup travaillé et je suis très fatigué, je ne vais pas à la gym » ou « je me suis battu en nettoyant la maison, je mérite une glace », sont une manière d’admettre qu’on ne veut pas à, ou ne peut pas changer les habitudes.

Vous ne mangez pas assez

Cela peut sembler contre-intuitif, mais d’un point de vue nutritionnel, cela a du sens.

Si vous ne mangez pas assez ou sautez des repas la glycémie est une montagne russe. Les hormones se détraquent et le corps passe en mode panique.

Le cerveau détecte que vous ne mangez pas assez ou que vous n’avez pas mangé depuis longtemps, et incite le métabolisme à économiser de l’énergie au cas où, sous forme de graisse, c’est pourquoi vous ne perdez pas de poids.

En revanche, si vous mangez souvent, même si c’est un régime, vous dites au cerveau qu’il n’y a pas d’urgence, et le métabolisme revient à la normale.

Evitez toutes ces causes, régime et exercice, et vous verrez comment les kilos commenceront à disparaître…