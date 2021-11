7 rapports sur les bénéfices à surveiller par les investisseurs la semaine prochaine

Note de la rédaction : Cet article est régulièrement mis à jour pour vous apporter des informations pertinentes et à jour.

Les détaillants et les chaînes à grande surface occupent le devant de la scène la semaine prochaine alors que le train des bénéfices avance. Et ces bénéfices surviennent alors que nous entrons dans la période charnière des ventes des Fêtes, ce qui peut faire ou défaire les détaillants, grands et petits.

Les analystes de Wall Street analyseront attentivement les résultats de la semaine prochaine pour avoir un aperçu de la tenue de la réouverture économique et, en particulier, des performances des dépenses de consommation à l’approche du quatrième et dernier trimestre de l’année.

Les stocks des détaillants se sont bien déroulés ces dernières semaines, avec le FNB SPDR S&P Retail (NYSEARCA :XRT) en hausse de 15 % par rapport au mois dernier. Le sentiment à l’égard des détaillants est devenu haussier à l’approche de la période lucrative des soldes des fêtes et des événements jumeaux du Black Friday et du Cyber ​​Monday.

Les solides rapports sur les bénéfices des principales entreprises de vente au détail devraient maintenir les actions de l’ensemble du secteur à la hausse à l’approche de la fin de l’année. Voici sept actions de détail déclarant des bénéfices la semaine du 15 novembre.

Walmart (NYSE :WMT)

Dépôt à domicile (NYSE :HD)

La-Z-Boy (NYSE :LZB)

Lowe’s (NYSE :MEUGLER)

Cible (NYSE :TGT)

Macy’s (NYSE :M)

Casier à pied (NYSE :Floride)

Rapports sur les revenus : Walmart (WMT)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Le premier à sortir la semaine prochaine est Walmart, le plus grand détaillant au monde avec plus de 10 000 magasins, 2,3 millions d’employés et un chiffre d’affaires annuel de près de 550 milliards de dollars.

Le colosse de la vente au détail a survécu à la pandémie en grande partie en intensifiant sa stratégie de vente en ligne, et ses magasins physiques se sont redressés cette année alors que l’économie rouvre.

Cependant, malgré ses efforts et son succès, l’action de Walmart a sous-performé, n’augmentant que de 1% depuis le début de l’année à 148,50 $ par action. Au cours des 52 dernières semaines, l’action WMT a gagné légèrement 0,35%. La croissance tiède a frustré les actionnaires de Walmart qui ont dû regarder pendant que les actions de détail rivales ont augmenté de plus de 50% cette année.

Un solide rapport du troisième trimestre de Walmart pourrait donner au cours de l’action un coup de pouce bien nécessaire. Wall Street souhaite que la société déclare un bénéfice par action (BPA) de 1,40 $ sur des revenus de 135,52 milliards de dollars. Tout coup à la hausse sera bien accueilli et pourrait être le catalyseur nécessaire pour enfin faire avancer l’aiguille sur les actions WMT.

La société a récemment reçu plusieurs notes d’analystes haussières, avec Goldman Sachs (NYSE :GS) ajoutant l’action à sa liste d’achats sur conviction en octobre. L’objectif de cours médian de l’action, parmi les 19 analystes qui couvrent Walmart, est de 170 $, soit 15 % de plus que son niveau actuel.

Dépôt à domicile (HD)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Le détaillant de rénovation domiciliaire Home Depot publiera également les résultats du troisième trimestre la semaine prochaine. La société basée à Atlanta a apparemment joué sur les deux tableaux pendant la pandémie. L’entreprise a bien performé pendant les blocages de Covid-19 alors que les gens se concentraient sur la réparation de leur maison, et a continué à bien performer cette année alors que la reprise économique s’accélérait.

Depuis le début de l’année, l’action HD est en hausse de près de 40 % à 367,55 $ par action. Et malgré la course haussière, le cours de l’action de Home Depot a poursuivi sa tendance à la hausse, augmentant de près de 10 % depuis début octobre. La société cherche sans aucun doute à terminer l’année en force et à maintenir la dynamique de son action avec ses résultats du troisième trimestre.

Les analystes prévoient que Home Depot publiera un BPA de 3,36 $ sur des revenus de 34,69 milliards de dollars pour le troisième trimestre. Ce serait après que la société a annoncé que ses ventes au deuxième trimestre de cette année ont augmenté de 8,1% par rapport à il y a un an pour atteindre 41 milliards de dollars, la première fois dans l’histoire de la société que ses ventes trimestrielles ont dépassé 40 milliards de dollars.

Alors que les prix des maisons continuent d’augmenter aux États-Unis, en hausse de 20 % en août de cette année par rapport au même mois de 2020 selon la Federal Reserve Bank de St. Louis, les propriétaires semblent se contenter de continuer à retirer des capitaux propres de leur domicile et à les dépenser pour s’améliorer. sa valeur, ce qui profite à Home Depot.

Rapports sur les gains : La-Z-Boy (LZB)

Source : Muhd ​​Imran Ismail / Shutterstock.com

Le fabricant de meubles La-Z-Boy, connu pour sa marque emblématique de fauteuils inclinables rembourrés, annonce ses résultats la semaine prochaine alors qu’il partage enfin sa percée après avoir été en baisse pendant la majeure partie de cette année.

Au cours du dernier mois, l’action LZB a gagné 12% et se négocie désormais à 11,43 $ par action. Cependant, même avec cette solide performance, le titre reste en baisse de 7% sur l’année. De solides résultats du troisième trimestre à l’approche des vacances pourraient accélérer la croissance des actions de La-Z-Boy.

Les analystes s’attendent à ce que la société annonce un BPA de 73 cents au troisième trimestre pour un chiffre d’affaires de 540 millions de dollars. La-Z-Boy a surperformé les attentes de bénéfices de Wall Street au cours des quatre trimestres précédents. Dans l’ensemble, La-Z-Boy a augmenté ses revenus de 9,5% et son bénéfice net de 32,3% depuis 2018. Le détaillant de meubles est également félicité pour avoir un bilan sain avec 391,21 millions de dollars en caisse et 362,64 millions de dollars de dette totale. .

Les analystes surveilleront La-Z-Boy pour voir si les contraintes d’approvisionnement mondiales ont eu un impact significatif sur ses activités ou le feront à l’avenir.

Lowe’s (FAIBLE)

Source : Helen89 / Shutterstock.com

Lowe’s, le détaillant de rénovation domiciliaire et principal rival de Home Depot, rapporte également la semaine prochaine. Et, comme pour Home Depot, l’action Lowe’s a fortement surperformé cette année, en hausse de 45% au total pour atteindre 232,76 $ par action.

Le rallye des actions LOW s’est accéléré ces dernières semaines, le cours de l’action ayant grimpé de 11% au cours du mois dernier. La performance exceptionnelle des actions a été propulsée par des ventes exceptionnelles qui ont atteint un record de 27,6 milliards de dollars dans le précédent rapport trimestriel de Lowe.

Tout aussi impressionnant est le fait que Lowe’s affirme qu’elle génère désormais 25 % de ses revenus auprès de professionnels tels que des entrepreneurs, des électriciens et des plombiers. Ce sont ces professionnels qui sont très convoités par Lowe’s et Home Depot en tant que clients fidèles.

Dans le but d’attirer encore plus de clients professionnels et de maintenir ses ventes sur un territoire record, Lowe’s a conçu des aménagements de magasins plus intuitifs en aidant les entrepreneurs et autres corps de métier à trouver tout ce dont ils ont besoin pour un travail spécifique sans avoir à rechercher dans tout le magasin.

De plus, l’entreprise a déplacé son site Web « Lowe’s for Pros » vers le cloud, ce qui lui a permis d’ajouter des fonctionnalités améliorées, des mises à jour plus rapides et de proposer des offres plus personnalisées à ces professionnels très recherchés. Les analystes prévoient que Lowe’s annoncera un BPA de 2,31 $ sur des revenus de 21,77 milliards de dollars pour son dernier trimestre.

Rapports sur les revenus : objectif (TGT)

Source : Robert Gregory Griffeth / Shutterstock.com

Target a été encore un autre plus performant parmi les stocks de détail, en hausse de 44% jusqu’à présent en 2021 et en hausse de 60% au cours des 52 dernières semaines. À 256,26 $. Le stock de TGT a fonctionné sans interruption toute l’année.

Cependant, certains analystes craignent que le rallye ne s’essouffle. Lorsque Goldman Sachs a ajouté Walmart à sa liste de condamnations en octobre, la banque d’investissement a supprimé Target, déclarant qu’elle s’attend à une croissance plus lente de la société basée à Minneapolis l’année prochaine, plus conforme à ses performances historiques. Target cherchera à prouver que les opposants ont tort lorsqu’il annoncera ses résultats du troisième trimestre.

Une grande partie du redressement de Target au cours des dernières années est attribuée au PDG Brian Cornell, qui a pris la relève en 2014, alors que l’entreprise faisait face à une violation de données qui exposait les informations de carte de débit et de crédit de 40 millions de clients et que son expansion au Canada échouait et en faisant glisser sur la ligne du bas.

Cornell a pris la décision de quitter le Canada et a depuis investi massivement dans le commerce électronique et les vêtements de marque. Les mouvements se sont avérés les bons à en juger par l’action TGT, qui a augmenté de 236% au cours des cinq dernières années. Pour les résultats de la semaine prochaine, Wall Street anticipe un BPA de 2,81 $ sur des revenus de 24,59 milliards de dollars.

Macy’s (H)

Source : réflexions numériques / Shutterstock.com

Macy’s n’a pas seulement été un stock de détail le plus performant, il a été l’un des plus performants de tous les stocks cette année. Depuis janvier, le cours de l’action Macy’s a augmenté de 175 % pour atteindre son niveau actuel de 30,89 $. Rien que le mois dernier, l’action M a gagné 36%. La société a laissé ses concurrents dans la poussière alors que ses actions continuent d’augmenter de plus en plus.

Macy’s a maintenant une capitalisation boursière approchant les 10 milliards de dollars. Cette croissance incroyable est due à une solide stratégie de commerce électronique qui a propulsé les actions à la hausse. Bien que certains analystes aient affirmé que l’appréciation du cours de l’action de Macy est due au fait qu’elle est traitée comme une action mème par les investisseurs de détail.

Fondée en 1858, Macy’s exploite aujourd’hui plus de 800 magasins sous les marques Macy’s, Bloomingdale’s et Bluemercury. La société a récemment été ciblée par le groupe d’activistes Jana Partners, qui tente de forcer Macy’s à se séparer de son activité de commerce électronique prospère et lucrative, qui, selon Jana Partners, pourrait valoir 15 milliards de dollars.

La réaction aux efforts de Jana Partners a été largement négative et il semble que Macy’s contrôlera son propre destin en ce qui concerne sa plate-forme de commerce électronique. Pour ses derniers résultats, les analystes prévoient que Macy’s publiera un BPA de 0,29 $ sur des revenus de 5,18 milliards de dollars.

Rapports de revenus : Foot Locker (FL)

Source : shutterstock.com/philip openshaw

Le dernier rapport sur les résultats du détaillant de chaussures et de vêtements basé à New York Foot Locker intervient alors que son action a augmenté de 15% le mois dernier, portant les gains cumulatifs à 37%. À 53,86 $ par action, l’action FL est maintenant en hausse de près de 50 % au cours des 52 dernières semaines.

La société vient d’annoncer le lancement d’une toute nouvelle ligne de vêtements appelée « LCKR » qui se concentre sur les vêtements décontractés tels que les pulls à capuche et les pantalons de survêtement. Foot Locker a fait appel au rappeur populaire Gunna pour être le visage de sa nouvelle marque, qui a officiellement été lancée le 20 octobre et devrait contribuer à stimuler les ventes à l’approche de la nouvelle année.

La société a également récemment finalisé l’acquisition pour 360 millions de dollars du détaillant japonais Atmos, qui vend des baskets et des vêtements haut de gamme dans 49 magasins à travers le monde, dont 39 au Japon. L’accord contribue à étendre Foot Locker à l’échelle mondiale alors que la société recherche des opportunités de croissance en dehors de son marché domestique américain.

Les analystes ont félicité Foot Locker pour ses récentes initiatives visant à étendre sa marque et ses opérations. Lorsqu’il annoncera ses résultats la semaine prochaine, Wall Street attend de la société qu’elle déclare un BPA de 1,35 $ et des revenus de 2,12 milliards de dollars.

A la date de publication, Joel Baglole détenait une position longue sur WMT. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste économique depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour les journaux The Washington Post et Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.