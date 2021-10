7 réactions excessives de la NBA après un match de la saison 2021-2022

La NBA est de retour, et on a l’impression qu’elle n’a jamais disparu. La saison 2021-2022 s’est ouverte un peu plus d’un an depuis que les Lakers de Los Angeles ont remporté le championnat 2020 à l’intérieur de la bulle, et seulement trois mois après que les Milwaukee Bucks ont remporté le titre 2021. Oui, la ligue a eu une autre courte intersaison pour reprendre son calendrier normal d’avant la pandémie, et cela rend le retour des matchs un peu écrasant dès le saut.

Toutes les équipes sauf quatre ont été en action au cours des deux premiers jours de la NBA. Les Clippers de Los Angeles, les Heat de Miami, les Mavericks de Dallas et les Hawks d’Atlanta ne feront leurs débuts que jeudi. Pour tout le monde, les prises chaudes sont soudainement un jeu juste avec un concours dans les livres.

Réagissons de manière excessive à ce que nous avons vu des équipes au cours d’un match. Ce sera amusant de les revoir à la fin de l’année et de voir ce que la soirée d’ouverture nous a appris et ce qu’elle n’a pas appris.

Giannis Antetokounmpo va remporter le titre de MVP

La dernière fois que nous avons vu Giannis, il perdait 50 points lors du sixième match de la finale NBA pour remporter le premier titre des Milwaukee Bucks depuis 1971. Milwaukee a ouvert la saison contre les Brooklyn Nets – l’équipe a préféré remporter le championnat cette année même sans Kyrie Irving – et, oui, The Greek Freak reprend là où il s’était arrêté.

Milwaukee a dépassé Brooklyn et Giannis a laissé tomber une ligne 32-14-7 tout en semblant dominant aux deux extrémités du sol. Il est peut-être le meilleur joueur de la ligue et nous savons qu’il n’a aucun problème à tout donner en saison régulière. Antetokounmpo a déjà deux MVP, et il semblait bien qu’il était capable d’en gagner un autre après son premier championnat.

Chris Duarte fera partie de la première équipe des recrues

Duarte avait 24 ans lorsque les Indiana Pacers l’ont emmené avec le choix n ° 13 au repêchage de la NBA 2021, faisant de lui le plus vieux choix de première ronde de la classe. L’ancien Oregon Duck s’est retrouvé dans la formation de départ du premier match avec TJ Warren et Caris LeVert blessés pour l’Indiana, et il a montré qu’il pouvait contribuer tout de suite. Duarte a terminé avec 27 points sur 6 tirs sur 9 sur trois alors que les Pacers ont perdu tard contre les Hornets.

Duarte était un tireur qualifié et un défenseur du périmètre perturbateur pendant son séjour dans l’Oregon, et le tir s’est immédiatement traduit le soir de l’ouverture. L’entraîneur-chef des New Pacers, Rick Carlisle, ne fait généralement pas confiance aux recrues, mais une tour plus âgée comme Duarte pourrait inverser cette tendance. Une place dans l’équipe All-Rookie ne serait pas trop surprenante.

LaMelo Ball va être un All-Star

D’accord, c’était aussi l’une de mes prédictions de pré-saison. Je me sens plutôt bien après que Ball ait commencé sa deuxième saison en perdant 31 points, neuf rebonds et sept passes décisives lors d’une victoire de dernière seconde contre l’Indiana.

LaMelo est allé 7 sur 9 contre trois dans la nuit. S’il tire n’importe où près de ça, il va faire sensation cette saison.

Zach LaVine va marquer en moyenne 30 points par match

LaVine a marqué 27,5 points par match sur un tir extrêmement bon à 64 pour cent l’an dernier. Cette année, il a enfin de bons coéquipiers et ne sera plus le seul objectif des plans de match adverses. LaVine a l’air formidable pour ses débuts dans la saison, marquant 34 points sur 11 tirs sur 17 dans une victoire contre les Pistons.

Nikola Vucevic a réussi 21 tirs, un sommet pour l’équipe et DeMar DeRozan a tenté 17 buts sur le terrain, il est donc possible que LaVine n’obtienne pas assez de tirs pour améliorer considérablement sa moyenne de buts par rapport à la saison dernière. Il ne fait aucun doute qu’il est le meilleur joueur des Bulls, et à 26 ans, il commence tout juste à atteindre son apogée. C’est un super buteur qui est capable d’en mettre 30 par match.

Les Knicks n’étaient pas un coup de chance l’année dernière

Les Knicks-Celtics étaient fous mardi soir. Les Celtics ont fait un grand retour au quatrième quart pour forcer les prolongations, mais New York finirait par gagner le match en double OT. Julius Randle était génial (35 points, neuf passes décisives, huit rebonds), et le nouvel ajout Evan Fournier (32 points) a ajouté une puissance de feu offensive indispensable. Obi Toppin avait également l’air bien sur le banc.

Il est difficile de se rappeler que les Knicks étaient la tête de série no 4 la saison dernière. Las Vegas s’attend à ce qu’ils soient une équipe de .500, mais la mentalité «Chaque match est un match 7» de Tom Thibodeau devrait les aider à gagner une tonne de matchs en saison régulière. Prédiction : les Knicks feront les playoffs dans l’Est sans avoir à passer par le tournoi play-in.

Patty Mills remportera le sixième homme de l’année

Patty Thrills est passé de 3 à 7 à ses débuts avec les Nets.

Quelqu’un doit marquer si Kyrie va être absent. Mills est parfait pour affronter Kevin Durant et James Harden, et sera probablement dans une grosse année.

Russell Westbrook va inspirer les prises les plus folles toute l’année

Russ était-il bon à ses débuts chez les Lakers? Non, il n’était pas.

La vérité est que Russ a commencé lentement ces dernières années. Il ira mieux à la mi-saison, comptez-y. Les inquiétudes quant à sa place aux côtés de LeBron James et Anthony Davis pendant les séries éliminatoires sont cependant légitimes. Nous vous épargnerons une prise chaude de Westbrook après un match et dirons simplement qu’il sera le plus gros paratonnerre de la saison.