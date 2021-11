S’il y a une chose que Big Brother aime, c’est une torsion. Au fil des ans, le concours CBS a apporté un certain nombre de rebondissements aux invités. Mais, tous n’ont pas réussi (saboteur, quelqu’un ?). En fait, il y a un certain nombre de rebondissements de Big Brother au fil des ans qui ont échoué ou, en d’autres termes, n’ont pas réussi à marquer de manière significative le cours du jeu.

La saison la plus récente de Big Brother a présenté un certain nombre de rebondissements. Tout d’abord, la saison a commencé avec le placement des invités dans quatre équipes : les Kings, Queens, Jokers et Aces. De plus, ils ont mis en place le concours Wildcard, au cours duquel les invités pouvaient concourir afin de gagner en sécurité pour eux-mêmes et/ou les membres de leur équipe. Ces deux rebondissements ont été bouclés après la quatrième semaine. À ce stade, Big Brother a mis en place la salle High Rollers, une autre tournure qui a permis aux concurrents de gagner la sécurité ou d’avoir un impact majeur sur le jeu.

L’un des rebondissements de Big Brother 23 a-t-il échoué? Lisez la suite pour savoir lequel des rebondissements des 23 dernières saisons n’a pas réussi à briser le moule.

Salle des High Rollers (Saison 23)

La salle High Rollers a vu les 23 invités de Big Brother entrer dans une salle tout droit sortie de Las Vegas pour participer à diverses compétitions. Bien que tous les pouvoirs soient entrés en jeu, ils n’étaient pas à la hauteur du bastion stratégique de Cookout cette saison. Comme aucun des pouvoirs n’a changé le cours du jeu de quelque manière que ce soit, ce n’était tout simplement pas une tournure réussie.

Arbre de la tentation (Saison 19)

Dans l’ensemble, Big Brother 19 n’était tout simplement pas le plus excitant, d’autant plus qu’il semblait que seuls quelques-uns des invités jouaient vraiment au jeu (ou au jeu de Paul). Le spectacle a essayé de faire bouger les choses avec la touche Tree of Temptation, qui a permis aux joueurs de choisir une pomme qui avait une récompense ou une punition spécifique. Un seul invité, Mark, a choisi une pomme. Dans un moment ironique, il a gagné la sécurité à donner à un autre joueur, en choisissant Paul. En d’autres termes, ce n’était qu’un échec total.

Retour au camp (Saison 21)

Camp Comeback est une autre tournure qui avait le potentiel d’être l’un des meilleurs. En raison de la façon dont il a été mis en œuvre, et en grande partie à cause de la distribution malheureuse de la saison, il n’a pas été à la hauteur de son potentiel. Les quatre premiers invités expulsés, David, Ovi, Kemi et Cliff, ont pu rester dans la maison après leur expulsion. Après quatre semaines, ils se sont affrontés pour voir qui reviendrait dans la maison. Alors que les fans espéraient que l’un des Kemi, Ovi ou David revienne dans la maison, Cliff a fini par gagner le soir même où il est devenu le quatrième invité expulsé. Parlez d’une déception.

Bataille du Bloc (Saisons 16 et 17)

La bataille du bloc a vu deux groupes d’invités nommés pour expulsion par deux HoHs distincts. Les deux paires s’affronteraient ensuite pour voir qui serait en sécurité pour la semaine (le HoH qui a nommé la paire gagnante serait par la suite détrôné). La seule chose est que les invités ont immédiatement trouvé un moyen de jouer sur la torsion, se rendant compte que si l’un des HoHs mettait simplement deux concurrents faibles ensemble sur le bloc, ils ne pourraient pas gagner la compétition. Pour que cela soit encore plus un échec, Big Brother a décidé de ramener la torsion « préférée des fans » pour la saison 17, provoquant des gémissements de la part des fans de tous les horizons.

Le saboteur (saison 12)

Le saboteur aurait certainement pu susciter bien des drames. L’individu, qui était l’un des invités de la maison, était chargé de faire des ravages parmi les autres dans la maison et, s’il réussissait et arrivait à mi-chemin, il gagnerait 50 000 $. Cette torsion s’est effondrée presque dès qu’elle a commencé, car l’invitée que la production a choisie pour être le saboteur, Annie Whittington, a été la première à être expulsée.

Triple expulsion (Big Brother 22)

En théorie, une triple expulsion aurait pu être l’une des nuits les plus excitantes de Big Brother. Pour la première fois, Big Brother a chargé les invités d’expulser trois personnes la même nuit. Non seulement la triple expulsion a fourni un ralentisseur majeur dans une saison déjà terne, mais les invités de la maison n’ont pas été surpris par les événements, car la production l’a laissé filer grâce à une erreur de scène avant que l’hôte Julie Chen Moonves ne puisse les choquer avec la nouvelle.

Prise de contrôle de BB (Saison 17)

Vous vous souvenez du twist de BB Takeover ? Non? Eh bien, vous n’êtes pas seul. La prise de contrôle a eu lieu une fois par semaine pendant les trois premières semaines et a vu le spectacle annoncer une nouvelle tournure. Mais, étant donné que les rebondissements allaient du blocage des votes d’expulsion (Da’Vonne Rogers a gagné, mais le pouvoir ne l’a pas aidée à éviter l’expulsion) et une semaine de fête avec Rob Gronkowski… il est sûr de dire que cela n’a laissé aucune sorte de marque.

Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.

