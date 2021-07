7 Reddit Penny Stocks à surveiller pour les principaux catalyseurs de déplacement des prix

Actions populaires sur Reddit r/wallstreetbets subreddit a connu des moments difficiles au cours des dernières semaines. La deuxième vague de stock de mèmes connue fin mai et début juin est venue et repartie. Pièces populaires de cette vague, y compris Divertissement AMC (NYSE :AMC) et Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) a connu des reculs importants. Il en va de même pour la plupart des petites actions Reddit (actions qui se négocient à 5 $ par action ou moins).

La brève résurgence du phénomène du stock de mèmes a peut-être contribué à leur donner un coup de pouce. Mais comme le disent certains commentateurs, cette tendance est en train d’imploser. À moins d’une autre vague, dans l’ensemble, ces noms, qui évoluent davantage sur le battage médiatique que sur le fond, continueront probablement à se vendre.

Cela étant dit, il y en a quelques-uns avec des catalyseurs spécifiques à l’entreprise qui peuvent aider à déplacer à nouveau leurs aiguilles respectives. Plusieurs de ces noms viennent de terminer ou sont en attente de fusions et acquisitions (fusions et acquisitions) qui pourraient à nouveau ravir les investisseurs. D’autres sont fortement exposés aux mégatendances telles que la technologie des drones, les métamatériaux et le streaming vidéo.

Alors, comme le bavardage en ligne ne fait plus bouger les marchés comme autrefois, quels penny stocks de Reddit valent le coup d’œil ? Considérez ces sept, avec un grand potentiel de rebond, les clés à surveiller :

Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE)

Cinédigme (NASDAQ :CIDM)

1847 Goedeker (NYSEAMÉRICAIN :GOED)

Globalstar (NYSEAMÉRICAIN :GSAT)

Méta-matériaux (NASDAQ :MMAT)

chat rouge (NASDAQ :RCAT)

Support.com (NASDAQ :SPRT)

Reddit Penny Stocks : Vinco Ventures (BBIG)

À première vue, les actions BBIG présentent de nombreuses caractéristiques associées aux actions cotées en cents sur-exagérées. Pour commencer, une valorisation en décalage avec ses fondamentaux. Dans l’état actuel des choses, la société est très peu rentable et a une valeur comptable négative. Aussi, l’entreprise n’a aucun problème à chasser les tendances, en changeant son activité principale pour attirer l’attention des investisseurs. C’est exactement ce que Vinco Ventures a fait plus tôt cette année, lorsqu’il s’est lancé dans le secteur des NFT (jetons non fongibles) via le lancement de la plate-forme EVNT.

Mais son exposition à la tendance NFT qui s’estompe rapidement n’est pas le moteur d’aiguille possible à l’horizon. Au lieu de cela, la fusion à venir de la société pourrait être ce qui fait à nouveau monter l’action BBIG. Plus précisément, parce qu’à la suite de sa fusion inversée avec la société de médias numériques ZASH, l’entité combinée détiendra une entreprise en phase de démarrage à fort potentiel : TIC Tac concurrent Lomotif.

Seul le temps nous dira si Lomotif deviendra le prochain TikTok. Pourtant, avec la possibilité de raconter rapidement que l’achat de cette action est comme entrer tôt dans TikTok, un regain d’enthousiasme pourrait renvoyer les actions Vinco Ventures (négociées à environ 3,30 $ par action aujourd’hui) aux 5 $ et plus qu’elles ont négociées pendant les deux mème de cette année vagues de stock.

Il peut être sage de faire preuve de prudence, car l’accord est toujours en attente et peu de mises à jour ont été publiées récemment sur la date de clôture de cet accord. Mais s’il continue de se vendre et retombe à ses prix d’avant-meme (entre 2 $ et 2,50 $ par action), les gains potentiels à la hausse peuvent valoir le risque.

Cinedigm (CIDM)

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Dans l’ensemble, les penny stocks de Reddit ont tendance à baisser. Cependant, Cinedigm a été l’une des exceptions. Les actions ont peut-être été vendues après la dissipation de la dernière vague d’actions meme fin juin. Pourtant, ces derniers jours, le jeu de streaming vidéo a fait un pas important vers le haut.

La raison? Alors que Chris McDonald d’InvestorPlace l’a décomposé, ce sont ses résultats trimestriels qui ont entraîné une variation en pourcentage à deux chiffres pour les actions de CIDM le 15 juillet. Dans l’ensemble, la croissance des revenus de l’entreprise d’une année sur l’autre (7%) n’est pas exactement impressionnant. Mais vous devez prendre en compte que ce nombre inclut son activité d’équipement de cinéma hérité, qu’elle est en train de quitter.

En dehors de ses activités traditionnelles, les autres segments de Cinedigm ont enregistré de solides niveaux de croissance. Les revenus combinés de ses unités de contenu et de streaming ont augmenté de 66% d’une année sur l’autre et de 27% sur une base séquentielle (d’un trimestre à l’autre). Cela s’explique principalement par ses segments financés par la publicité et le streaming par abonnement, qui ont augmenté respectivement de 331% et 117%.

Vous avez peut-être manqué cette récente pop pour le stock CIDM. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit le dernier. Alors que les médias over-the-top (OTT) continuent de supplanter les médias traditionnels, ce petit opérateur devrait continuer à monter de niveau. De plus, comme je l’ai fait valoir en mai, cela pourrait être une cible de rachat tentante pour un concurrent plus important, alors que l’industrie des médias se consolide. Considérez-le comme un élément à surveiller, car il se négocie à environ 1,40 $ par action.

Reddit Penny Stocks : 1847 Goedeker (GOED)

Source : shutterstock.com/Luca Lorenzelli

Dire que la négociation des actions Goedeker de 1847 a été un tour de montagnes russes est un euphémisme. Les actions du détaillant de commerce électronique d’appareils électroménagers ont chuté de près de 15 $ par action à environ 5 $ par action à la suite de la première vague de stock de mèmes. Mais c’est son action farfelue sur les prix du 27 mai qui a attiré l’attention de nombreux investisseurs.

Comme un commentateur de Seeking Alpha en a parlé peu de temps après la journée de négociation sauvage, les actions ont fait un mouvement de pourcentage à trois chiffres sans nouvelles, pour chuter de 87,5% par rapport à leur sommet, suite à l’annonce d’une augmentation de capital fortement dilutive. Pourtant, après être tombé profondément dans les chiffres à un seul chiffre, il a de nouveau attiré l’attention des investisseurs. Principalement, en raison des investisseurs pariant gros que sa fusion avec son rival Connexion des appareils, se traduirait par un mouvement épique hors du territoire des penny stock.

Cela a permis au stock de GOED de plus que doubler en quelques semaines, passant de moins de 2 $ par action à des prix supérieurs à 4 $ par action. Depuis lors, il a reculé et change de mains pour environ 3 $ par action aujourd’hui. Alors, alors qu’il continue de reculer, pourquoi devriez-vous considérer cela comme un achat possible ?

Il peut sembler que la fête soit ici avec ce penny stock Reddit. Mais comme beaucoup l’ont fait valoir, y compris notre propre Chris Lau, des facteurs tels qu’un marché immobilier en plein essor pourraient lui ouvrir la voie à des résultats sensiblement plus solides après la fusion, ce qui pourrait permettre une reprise massive du titre.

Globalstar (GSAT)

Source : Andrzej Puchta / Shutterstock.com

Quelle que soit votre philosophie d’investissement, il y a de fortes chances que vous trouviez quelque chose d’attrayant dans les actions GSAT. Les actions de l’opérateur de satellites ont probablement attiré l’attention des investisseurs de Reddit en raison de l’intérêt accru pour les actions liées à l’espace.

Pourtant, l’état du stock de l’histoire n’est pas la seule chose à faire. En apparence, les actions de Globalstar semblent chères par rapport aux performances d’exploitation actuelles de l’entreprise. Cela peut signifier que certains investisseurs axés sur la valeur utilisant des filtres d’actions l’ont abandonné.

Mais jetez un œil à un récent rapport d’analyste de Mike Crawford de B. Riley et il est clair que ce titre pourrait être un jeu de grande valeur, basé sur la valeur de ses actifs de spectre en bande C. Citant l’écart entre la valeur de son spectre et les mesures à venir de la société pour le monétiser, Crawford a attribué aux actions une note « d’achat » et un objectif de prix de 3,25 $ par action. C’est plus du double de ce qu’il se négocie aujourd’hui (environ 1,40 $ par action).

Mieux encore, l’objectif de prix de l’analyste est basé sur une estimation prudente de la mesure dans laquelle la société sera en mesure de monétiser son spectre en bande C. Crawford estime qu’il pourrait valoir jusqu’à 15 milliards de dollars. Comparez cela à la valeur d’entreprise actuelle de Globalstar (environ 3 milliards de dollars). Cela peut prendre du temps à l’entreprise pour réaliser cette valeur, mais les investisseurs patients qui achètent aujourd’hui pourraient récolter de gros bénéfices à l’avenir.

Reddit Penny Stocks : Matériaux méta (MMAT)

Source : Shutterstock

Comme je l’ai dit dans un article récent, le stock MMAT est une situation intéressante. Elle a un grand potentiel pour profiter de l’utilisation croissante de ses produits de métamatériaux (matériaux fabriqués avec des propriétés électromagnétiques). Le problème? Les actions ne sont tout simplement pas encore assez bon marché.

En juin, peu de temps avant cette société (anciennement connue sous le nom de Énergie aux flambeaux) a acquis cette entreprise et a adopté son nom, il est devenu l’un des penny stocks Reddit les plus populaires, passant d’un montant ajusté de 2,75 $ par action à 10,88 $ par action.

Mais depuis la clôture de la transaction le 28 juin, il a pratiquement abandonné tous ses gains car il est revenu à environ 3,40 $ par action. Si c’est de retour au point de départ, pourquoi le stock n’est-il pas encore bon marché ? Dans les années à venir, Meta Materials pourrait avoir une opportunité de plusieurs milliards de dollars avec son système de surveillance du diabète en cours de développement Glucowise. En attendant, cependant, sa valorisation aujourd’hui (capitalisation boursière de 906,3 millions de dollars) considère trop ses possibilités comme des incertitudes.

Je peux penser que c’est un meilleur achat une fois que sa prime d’évaluation actuelle s’évapore. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas réapparaître sur la route. Si Meta Materials fait de nouveaux progrès avec Glucowise, ou s’il conclut un accord majeur pour fournir des métamatériaux à certains de ses autres utilisateurs finaux ciblés dans les secteurs de la 5G, du LiDAR et de l’énergie solaire ? Il suffira peut-être de pousser à nouveau cet ancien favori de Reddit plus haut.

Chat Rouge (RCAT)

Source : Balayeur de roches / Shutterstock.com

La société de technologie de drones Red Cat n’a pas vu un pic aussi sauvage lors de la vague d’actions meme fin mai / début juin. Mais les développements jusqu’à présent ce mois-ci ont eu des affiches de r/wallstreetbets qui en parlent une fois de plus. Quel a été le grand développement ? Ses plans annoncés pour acquérir le fabricant de drones Drones sarcelle.

Cette nouvelle a alimenté un grand mouvement à la hausse pour l’action RCAT. Il est passé de 3 $ par action à 7 $ par action en quelques jours. Mais cet enthousiasme a rapidement tourné court, car la société a rapidement suivi son annonce de fusion et acquisition avec des plans pour exécuter une offre secondaire dilutive. À son tour, le titre est retombé à environ 3 $ par action.

Les investisseurs qui ont acheté la nouvelle peuvent regretter cette décision. Mais si vous venez d’apprendre cette opportunité maintenant, les prix d’aujourd’hui peuvent constituer un point d’entrée intéressant. Pourquoi? Dans les années qui suivront la clôture de l’acquisition de Teal, la société pourrait être bien placée pour devenir un leader dans cette industrie de plusieurs milliards de dollars qui connaît une croissance à deux chiffres.

L’un des rares fournisseurs de drones autorisés au gouvernement américain, l’acquisition de Teal donne à Red Cat l’accès à ce marché. Cela s’ajoute aux opportunités dans le secteur commercial. L’enthousiasme des investisseurs pourrait s’estomper en ce moment. Pourtant, une nouvelle expansion après la fusion pourrait suffire à raviver l’enthousiasme.

Reddit Penny Stocks : Support.com (SPRT)

Source : Mark Agnor / Shutterstock.com

Avec Bitcoin (CCC :BTC-USD) ayant encore du mal à se remettre, les pièces de minage de crypto ont perdu de leur éclat. Et malgré son nom actuel, c’est ce que sera bientôt Support.com, une fois sa fusion inversée avec Greenidge Generation Holdings ferme enfin.

Pourtant, cela n’a pas empêché les investisseurs de se replonger dans l’action SPRT. Il est passé de 2,50 $ par action après le crash de la crypto à environ 5 $ par action aujourd’hui. C’est encore loin des 7 $ et plus qu’il a brièvement récupérés immédiatement après l’annonce de la fusion de Greenidge en avril.

BTC est encore loin de son record historique. Mais cela ne signifie peut-être pas que ce stock ne peut pas revenir à sa propre marque des hautes eaux. Comme je l’ai fait valoir en avril, Greenidge est peut-être l’un des mineurs de Bitcoin les mieux placés. Non seulement cela, cette fusion inversée a été évaluée d’une manière favorable aux détenteurs existants de ces actions.

Ajoutez à cela la possibilité que les mises à niveau en attente parmi les principaux cryptos (y compris Bitcoin) contribuent à alimenter une reprise des prix, et le stock de SPRT pourrait être en mesure de se diriger à nouveau « vers la lune ». Même s’il n’y a pas une autre vague de folie des stocks de mèmes.

A la date de publication, Thomas Niel détenait une position longue sur Bitcoin. Il n’a eu (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.