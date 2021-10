7 repas Instapot qui vous feront saliver

Après plus d’un an de nuits coincées à la maison, de nombreuses personnes vont à l’extrême pour pimenter leur routine de cuisine à la maison, et pour un grand nombre d’entre elles, cela signifie utiliser un pot instantané. L’Instant Pot est un multicuiseur de comptoir qui n’a cessé de gagner en popularité ces dernières années, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Au-delà du matériel lui-même, de nombreuses personnes adorent la gamme apparemment infinie de nouvelles recettes que vous pouvez trouver en ligne pour l’Instant Pot.

L’Instant Pot peut être utilisé comme une mijoteuse comme une mijoteuse, ou comme un autocuiseur. Il peut également être utilisé pour cuire du riz, cuire des légumes à la vapeur, faire du yaourt ou garder un plat fini au chaud. Il peut également saisir la viande, ce qui signifie moins de plats à nettoyer et faire sauter un nombre illimité d’ingrédients. Cela signifie que toutes les recettes que vous avez déjà peuvent être facilement adaptées pour le « InstaPot » si vous le souhaitez. Cependant, de nombreux utilisateurs cherchent à faire preuve de créativité et à tirer parti de la suite complète de fonctionnalités de leur nouvel appareil.

Heureusement, les médias sociaux ont démocratisé le repas fait maison. Les soupes, les ragoûts et les piments sont accessibles dans une variété apparemment infinie en rejoignant une communauté Instant Pot en ligne, et ce n’est que le début. Les passionnés se sont montrés mutuellement comment préparer des trempettes, des apéritifs, des paninis et bien plus encore en ligne, le tout à l’aide de cet appareil très convoité.

Que vous soyez un vétéran d’Instant Pot ou que vous veniez d’en déballer un comme cadeau, c’est le moment idéal pour étendre votre livre de recettes en ligne. Voici un aperçu de certaines des recettes Instant Pot les plus populaires sur les réseaux sociaux en ce moment.

« Pas vraiment la trempette au Queso du Chili »

Le compte officiel Instant Pot sur Instagram a partagé cette recette préférée des fans pour une trempette au queso, apparemment inspirée par la chaîne de restaurants Chili’s. Il a été créé par Bruce Weinstein et Mark Scarbrough pour leur livre Instant Pot Bible: the Next Generation, mais il est disponible gratuitement sur le site Web d’Instant Pot.

Soupe aux broccolis et au cheddar

L’utilisateur d’Instagram Meeta de Piping Pot Curry a partagé une recette du plat parfait pour réchauffer votre hiver – la soupe au brocoli et au cheddar. Il ne faut que 30 minutes pour préparer cette recette, qui est disponible sur le site Web Piping Pot Curry dès maintenant.

Côtes levées barbecue coréen

PressureCookerRecipes.com a la clé des côtes levées à la maison, pour remplacer ces courses à emporter avant qu’elles ne s’additionnent. Les côtes levées BBQ coréennes sont sûres de sortir plus tendres et beurrées lorsqu’elles sont cuites dans l’Instant Pot. La recette complète est disponible ici.

Yaourt Maison

L’une des promesses de l’Instant Pot est la possibilité de faire votre propre yaourt à la maison, bien que beaucoup manquent cet aspect de l’appareil. Avec des recettes simples comme celle de Every Day Family Cooking, vous pouvez préparer du yaourt selon vos spécifications diététiques et de santé, sans produits laitiers, dans ce cas.

Sauté de crevettes

Tout dans l’Instant Pot n’a pas besoin d’être une soupe ou une trempette, comme le prouve cette recette de sauté de crevettes. pour ceux qui se méfient des livres de cuisine, celui-ci est particulièrement facile à suivre car il se présente sous la forme d’une vidéo et non d’un texte.

Bouchées de chou-fleur Buffalo

Parfois, une collation suffit, mais même dans ce cas, l’Instant Pot peut vous aider. Cette recette simple peut vous donner un chou-fleur croustillant avec un coup de pied en utilisant des ingrédients simples qui sont en fait compatibles avec le céto. La recette vient directement du site Franks Red Hot.

Poulet Mexicain et Riz

Enfin, l’un des principaux avantages de l’Instant Pot est de proposer un repas qui a l’air sophistiqué et compliqué, mais qui est en fait assez simple à préparer. Ce plat mexicain de poulet et de riz vérifie ces cases, avec l’aimable autorisation de IWashYouDry.com.

