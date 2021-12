7 scénarios sauvages pour l’avenir de l’argent

Certaines prédictions sur l’avenir de l’argent sont prudentes, raisonnables, sobres et fondées. Ce ne sont pas. Pour nous ouvrir l’esprit sur ce que l’avenir pourrait nous apporter, nous avons rejeté les concepts habituels comme « très probablement » ou « pariez là-dessus ». Au lieu de cela, nous nous sommes demandé quels sont les scénarios de cheval noir qui pourraient peut-être, juste peut-être, révolutionner notre façon de penser à l’argent ?

Ici, l’accent est mis davantage sur le plaisir que sur le fonctionnel, plus possible que probable. Là encore, nous vivons maintenant dans un monde où les singes de dessins animés se vendent 2,6 millions de dollars, les mèmes sur les chiens valent des milliards et une nation souveraine accepte le bitcoin comme monnaie légale.

Tout est en jeu.

1. Le risque devient symbolique

Et si nous pouvions symboliser le risque ? Si nous le faisons de manière intelligente, nous pourrions réduire le risque global du système et éviter des effondrements comme la crise financière de 2008, explique Ashleigh Schap, investisseur en finance décentralisée (DeFi) et conseiller chez Uniswap, une plate-forme de négociation décentralisée.

Voici comment y penser. Imaginez si vous, en tant qu’individu, avez des jetons qui représentent chacun de vos risques et responsabilités. Un jeton pour votre prêt automobile. Un jeton pour votre prêt hypothécaire. Un jeton pour votre compte de trading sur marge à effet de levier. Si vous cumulez tous vos jetons de risque individuels, cela vous donnera une idée de votre risque total.

Maintenant, dézoomez l’objectif. Imaginez agréger tous les jetons de risque par chaque personne de la communauté, puis une industrie entière, voire l’ensemble de l’économie. Parce que ces jetons sont tous des contrats intelligents – de l’argent programmable – cela vous permettrait « d’intégrer le risque dans le système de manière plus fondamentale », explique Schap.

Elle compare cela aux contraintes de la finance traditionnelle, notamment lors de l’effondrement de 2008, où chaque entreprise avait sa propre vision cloisonnée du risque, mais il leur manquait une image holistique du risque global pour le système. En symbolisant le risque ? Vous pouvez assembler toutes les pièces du puzzle et « les contrats intelligents peuvent essentiellement évaluer l’ensemble du tableau ».

2. Les voitures dépensent de l’argent et achètent leur propre assurance

En février de cette année, Elizabeth Stark, directrice de Lightning Labs, m’a fait cette prédiction : « Les machines paieront les machines, nativement, instantanément… Teslas paiera pour la recharge avec Lightning ! »

C’est juste un exemple. Les possibilités sont infinies. « Imaginez une machine dans une usine, si elle manque d’encre, elle peut en commander plus », explique Schap. Elle donne alors un scénario plus épicé. « Peut-être avez-vous une voiture ou un camion qui peut souscrire sa propre assurance », dit-elle. Peut-être que la voiture a la capacité d’évaluer les risques et de prendre des décisions intelligentes. « S’il pleut, il achète un peu plus d’assurance », dit Schap.

Elle note que dans notre monde actuel, chaque fois que vous souscrivez une assurance automobile, « vous payez l’assurance tous les jours, même lorsque vous ne conduisez pas la voiture ». Vous avez une vie bien remplie. Vous n’avez pas le temps de traiter avec les compagnies d’assurance tous les mois, et encore moins tous les jours. Mais imaginez si la voiture pouvait constamment surveiller les risques – météo, conditions de circulation, même quartier – et apporter des ajustements constants à votre assurance ? (Juste avant qu’il ne devienne pleinement sensible et domine le monde.)

3. Vous paierez des choses sans y penser du tout

Cela pourrait être ici plus tôt que vous ne le pensez. Il y a quelques semaines, je suis allé à un match de football des Denver Broncos. Le stade avait un stand de bière qui semble téléporté du futur : vous scannez d’abord votre carte de crédit, puis vous passez par un tourniquet pour entrer dans une pièce pleine de glacières. Vous prenez la bière que vous voulez, puis vous partez. Pas de numérisation des codes UPC. Aucune interaction avec des humains. Comme le préposé me l’a expliqué, un réseau élaboré de caméras et de micro-capteurs GPS garantit que vous êtes facturé pour le bon nombre de bières.

Tarun Chitra, PDG et co-fondateur de Gauntlet et General Partner chez Robot Ventures, imagine une expérience de magasinage comme celle-ci à l’avenir mais sans cartes de crédit, portefeuilles ou même téléphones. Il sera alimenté par la crypto-monnaie et les pièces stables – et non par un acteur centralisé comme Amazon – et, d’une manière ou d’une autre, il protège la confidentialité. « Vous allez ramasser vos articles et sortez », dit Chitra. Vous avez une entente avec l’épicerie, par exemple, où « vous pouvez me facturer automatiquement si c’est moins de 100 $ ».

4. Le prix de votre dîner sera en sat

L’idée « d’acheter un café avec du bitcoin » est maintenant une sorte de punchline, du moins dans les économies développées comme les États-Unis. Mais cela finira par arriver, déclare Cory Klippsten, fondateur de Swan Bitcoin (et auteur d’un éditorial pour cette série « Future of Money »). « Le moyen d’échange pour le bitcoin ne décollera pas », dit Klippsten, « jusqu’à ce que beaucoup de gens détiennent la majorité de leur valeur nette en bitcoin. » Sa logique ? Cela n’a aucun sens de dépenser votre bitcoin « à moins que vous n’ayez rien d’autre à dépenser ». Et il pense que ce scénario est inévitable.

« Personne ne veut dépenser du bitcoin. C’est le meilleur pari risque/récompense de l’histoire », déclare Klippsten. Et encore. Comme préfiguration de ce à quoi pourrait ressembler le monde grand public, il souligne le précédent des bitcoiners OG qui ont la majorité de leurs actifs en BTC. Ils sont devenus riches grâce au bitcoin. Ils ont HODLed leur bitcoin. Mais à un moment donné, inévitablement, lorsque les choses se passent, ils doivent dépenser au moins une partie de leur BTC pour faire des choses comme acheter une voiture ou un yacht.

Klippsten prédit que le bitcoin en tant que réserve de valeur deviendra si répandu et si omniprésent que les gens finiront par devoir dépenser leurs actifs. Il imagine un graphique avec deux « courbes en S » : une pour l’adoption du bitcoin comme réserve de valeur et une avec le bitcoin comme moyen d’échange. (Courbe en S : elle commence progressivement et à plat, puis monte en flèche, puis redevient plate.) « Nous sommes toujours sur la partie plate de la courbe en S pour la réserve de valeur », dit-il, et lorsque cela monte en flèche, les gens sautera ensuite sur la courbe S du milieu d’échange. Il a griffonné un dessin rapide lors de notre appel, et littéralement deux heures après notre conversation, il a officialisé le graphique et a tweeté ce qui suit :

La plupart des gens ne dépensent pas de #Bitcoin tant qu’ils n’ont rien d’autre à dépenser. C’est pourquoi la courbe d’adoption du moyen d’échange est en retard sur la courbe d’adoption du magasin de valeur. D’ici 2035, vous pourrez acheter la plupart des biens et services dans la plupart des endroits du monde libellés en sats. pic.twitter.com/pLThgheabe – Cory Swan.com (@coryklippsten) 17 novembre 2021

Le résultat de tout ça ? « D’ici 2035, la plupart des biens et services dans la plupart des endroits du monde seront libellés en Satoshis », explique Klippsten. Il précise que le dollar et les autres monnaies fiduciaires existeront probablement encore, ce qui signifie que vous pourriez voir plusieurs prix sur des articles, tout comme vous le faites dans les aéroports internationaux. L’implication, bien sûr, est que le prix du BTC augmenterait en valeur. La supposition de Klippsten : « La chance que le bitcoin soit inférieur à 1 million de dollars en neuf ans est infiniment petite. »

5. Les jetons font disparaître l’argent

Tout d’abord, imaginez un monde où les jetons sont omniprésents. Comme Jeff Dorman, directeur des investissements chez Arca, l’envisage dans les 20 prédictions de CoinDesk, « Je pense que chaque entreprise dans le monde aura un jeton dans sa structure de capital au cours des cinq à dix prochaines années. » Ces jetons sont des hybrides. Ils font partie d’un quasi-fonds propres, d’un programme de fidélisation, et ils prendront de la valeur si l’entreprise gagne en valeur.

Puis il pousse la logique un peu plus loin. « Nous commencerons également à voir la numérisation d’actifs illiquides du monde réel, comme la valeur nette de votre maison, votre voiture et vos bijoux, ainsi que des jetons qui représentent des passifs futurs comme les jetons de frais de scolarité universitaires et les jetons de soins de santé. »

Voici le kick. Une fois que chaque actif sera numérisé et liquide, déclare Dorman, « vous n’aurez plus jamais besoin de posséder de l’argent liquide. Vous pourrez rester investi à 100% à tout moment, emprunter sur vos actifs selon vos besoins et payer pour les biens communs en utilisant vos investissements, car il s’agira d’actifs dépensables basés sur la blockchain. En comblant le fossé entre le véhicule d’investissement et le véhicule de paiement, les actifs numériques élimineront finalement le besoin d’un actif qui fonctionne uniquement comme de l’argent.

6. Votre maison est une banque

Il s’agit d’une émanation du scénario « les voitures peuvent acheter une assurance », avec une torsion. Si vous êtes dans la crypto depuis plus de cinq minutes, vous avez entendu l’expression « soyez votre propre banque ». Mais Chitra se demande, et si votre maison pouvait être sa propre banque ? Ou ta voiture ? Il note que dans le monde de la cryptographie, grâce à la magie des pools de liquidités dans DeFi, « tout le monde peut être un prêteur s’il le veut ».

Non seulement tout le monde pourrait être un prêteur, mais potentiellement tout. « Ce pourrait être l’IoT [Internet of Things] appareil, cela pourrait être votre voiture, peu importe, cela pourrait être un bâtiment. Dans le monde d’aujourd’hui, utiliser quelque chose comme une fiducie de placement immobilier (FPI) pour emprunter sur votre immeuble est un processus manuel, fastidieux et tortueux qui implique de nombreuses opérations bancaires. « Cela deviendra presque instantané », explique Chitra, « car chaque bâtiment peut devenir sa propre banque. »

Et dans le véritable esprit de cet exercice, Chitra lance une autre expérience de pensée : « L’entité la plus riche du monde devient une Tesla brisée. » La Tesla casse, elle ne peut pas fonctionner et elle ne peut pas gagner de frais à l’avenir où elle est payée pour être un Uber. Dans le processus, la Tesla se rend compte d’une manière ou d’une autre que « la seule chose qu’elle peut faire avec son argent, c’est le commerce ». Parce que la Tesla cassée ne peut rien faire d’autre, elle apprend lentement à commercer, elle excelle, elle devient une super commerçante, et « vous avez cette histoire de chiffons à richesse ».

Vous pensez que ce scénario existe ? Attachez-vous pour le dernier.

7. L’argent devient intergalactique

« Galaxy Brain » ne rend pas justice à ce scénario. C’est littéralement le cerveau inter-galaxy. Schap précise que ce scénario est loin, très loin dans le futur, mais pense que « en supposant que nous continuions à nous développer technologiquement, et si nous parvenons à devenir des navigateurs spatiaux – et nous nous dirigeons dans cette direction – l’argent devra changer , parce que le temps changera. Elle propose alors une idée inspirée du roman de science-fiction « Neptune’s Brood », de Charles Stross.

Si nous essayons de voyager dans une autre galaxie qui se trouve à 400 années-lumière, comme l’explique Schap, « l’argent aura une signification très différente lorsque vous arriverez dans cet endroit très lointain ». Des décennies, des siècles ou des millénaires peuvent s’écouler pendant que vous faites le voyage de la Terre à un autre coin de l’univers. Et si l’argent pouvait d’une manière ou d’une autre incorporer des propriétés qui expliqueraient ces changements dramatiques dans le temps ?

« Je pense que vous aurez des classes d’argent différentes », dit Schap. « Vous aurez de l’argent immédiat que vous dépenserez sur une planète. » Ensuite, il y a l’argent « à moyen terme », qui serait « utile quelque part dans notre galaxie ». La dernière classe est ce que Schap appelle « l’argent lent » à long terme, qui « est beaucoup plus précieux, mais la raison en est qu’il doit se déplacer dans l’espace et le temps d’une manière intéressante ».

Bientôt, sur Coinbase.