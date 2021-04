7 séries télévisées et sorties de films en streaming à surveiller en 2021

L’année 2020 a considérablement ralenti la production et la sortie de nouvelles séries télévisées et de nouveaux films, mais cela ne semble pas être le cas pour 2021. Avec les studios détournant les principales sorties de films vers les services de streaming, et le vaste catalogue de séries de streaming existant, 2021 est sur le point d’avoir de super nouvelles versions.

Avec autant de nouvelles séries télévisées et sorties de films qui arrivent sur les services de streaming cette année, vous n’aurez que l’embarras du choix. Donc, si vous voulez savoir quelles versions vous devriez attendre, nous sommes là pour vous. Voici les sept séries télévisées et sorties de films en streaming à surveiller en 2021.

Prochaines séries télévisées et sorties de films en streaming:

Dans les HauteursLe Seigneur des AnneauxL’équipe SuicideLokiLa Conjuring: Le Diable m’a fait faireCowboy BebopArmée des Morts

Noter: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste de séries télévisées et de sorties de films en streaming au fur et à mesure que de nouvelles et leurs dates de sortie seront annoncées.

1. Dans les hauteurs

Ce prochain film est de l’esprit de Lin Manuel-Miranda, le créateur de la comédie musicale à succès de Broadway Hamilton et de la dramaturge Quiara Alegría Hudes. Il suivra l’histoire du propriétaire de la bodega Usnavi, joué par Anthony Ramos. Habitant de Washington Heights, Usnavi se débat avec sa mouture. Lorsqu’il hérite de la fortune de sa grand-mère, il a un choix difficile devant lui. Avec le réalisateur de Crazy Rich Asians Jon M. Chu à la barre, In the Heights est l’adaptation à l’écran de la comédie musicale 2007 de Miranda du même nom.

Les projets de Miranda ont toujours une touche amusante pour eux tout en faisant des commentaires sociaux fermes. Avec In the Heights jetant un regard sur la vie difficile des immigrants en Amérique, il a la promesse d’être une excellente montre. In the Heights mettra également en vedette Melissa Barrera, Corey Hawkins, Leslie Grace, Dascha Polanco, Stephanie Beatriz, Daphne Rubin-Vega, Olga Merediz et Jimmy Smits. In the Heights sortira sur HBO Max (et dans les salles) le 11 juin 2021.

2. Le Seigneur des anneaux

Amazon voulait un succès de la taille de Game of Thrones, alors il s’est attaqué à l’une des plus grandes adresses IP fantastiques du marché. La série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon verra son histoire commencer des milliers d’années avant les événements des livres Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien. Nous verrons beaucoup plus la chronologie des événements de l’univers LOTR avec celui-ci, avec une distribution d’ensemble qui mettra en vedette des personnages que nous connaissons, ainsi qu’une tonne de nouveaux.

La série Le Seigneur des Anneaux est actuellement en développement et Amazon a officiellement annoncé 20 membres de la distribution, dont Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark et d’autres. Plusieurs rapports et rumeurs ont également parlé de quelques autres grandes stars rejoignant le casting. La série Amazon Prime Video est actuellement en cours de production et a une fenêtre de sortie 2021, mais pas une date de sortie exacte.

3. La brigade suicide

La Suicide Squad a une seconde chance avec James Gunn qui dirige cette fois-ci. Avec un nouveau look, de multiples ajouts au casting et Gunn apportant son charme de style Gardiens de la Galaxie à DC, le film semble adopter une approche beaucoup plus légère que le premier film Suicide Squad. Le principe reste le même: les super-vilains emprisonnés avec des explosifs armés dans le crâne partent en mission avec la promesse d’une réduction de peine.

Le casting comprend Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Sylvester Stallone, Viola Davis, Peter Capaldi, et plus encore. Après le succès de la Justice League de Zack Snyder, les films de DC ont désormais des attentes plus élevées à satisfaire. Celui-ci, cependant, semble déjà être un gagnant. La Suicide Squad arrivera sur HBO Max (et les théâtres) le 6 août 2021.

4. Loki

Loki a toujours été un personnage préféré des fans dans l’univers cinématographique Marvel, et maintenant il obtient sa propre émission sur Disney Plus. Le spectacle suivra le dieu du mal après les événements de Avengers: Fin de partie. La dernière fois que nous l’avons vu, c’est quand il s’est échappé avec le Tesseract dans Fin du jeu, ce qui signifie que ce spectacle suivra Loki tel que nous l’avons vu en 2012, dans le premier film Avengers.

Tom Hiddleston est de retour pour jouer le personnage, bien sûr. Les autres membres de la distribution incluent Owen Wilson dans le rôle de Mobius M. Mobius, Sophia D Martino, Cailey Fleming, Jamie Alexander, Sasha Lane, etc. L’écrivain Rick et Morty Michael Waldron est à bord en tant que créateur et écrivain, avec Kate Herron sur le point de diriger. Loki arrivera à Disney Plus le 11 juin 2021.

5. La conjuration: le diable m’a fait faire

C’est une nouvelle franchise d’horreur formidable, avec sept films pour le moment. The Conjuring: The Devil Made Me Do It est le huitième film se déroulant dans l’univers et le troisième à porter le titre Conjuring. Cela suivra vaguement le procès pour meurtre d’Arne Cheyenne Johnson en 1981, qui a affirmé qu’un démon l’avait possédé lorsqu’il a tué son propriétaire.

Patrick Wilson et Vera Farmiga sont de retour pour jouer Ed et Lorraine Warren. Les autres membres de la distribution comprennent Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook et Julian Hilliard. Michael Chaves dirigera le film d’horreur. Les films Conjuring ont déjà été de grands succès au box-office, il sera donc intéressant de voir comment le film se débrouille avec une sortie simultanée en salle et HBO Max, prévue pour le 4 juin 2021.

6. Cowboy Bebop

Netflix donne le traitement en direct à l’anime très populaire Cowboy Bebop. Alors que la vision de Netflix sur Death Note a reçu une réponse plutôt tiède des fans, Cowboy Bebop semble plutôt prometteur. La série suivra un groupe de chasseurs de primes à bord du vaisseau spatial Bebop. C’est un western spatial, vous verrez donc ces cow-boys dans leurs aventures à travers la galaxie.

Le casting a également l’air incroyable, avec John Cho jouant Spike Speigel, Mustafa Shakir dans Jet Black, Alex Hassell dans Vicious, Daniella Pineda dans Faye Valentine et Elena Satine dans Julia. Le réalisateur de l’anime original, Shinichiro Watanabe, est à bord en tant que consultant créatif. Ce n’est pas tout; le compositeur Yoko Kanno revient aussi pour marquer la série! Javier Grillo-Marxuac est sur le point de devenir producteur exécutif. La série sortira sur Netflix dans le courant de 2021, et nous attendons une bande-annonce et une annonce de la date de sortie prochainement.

7. Armée des morts

Fraîchement sorti du succès de Justice League, Zack Snyder nous amène Army of the Dead. Ce film Netflix est une suite de Dawn of the Dead et suit un groupe de mercenaires alors qu’ils entrent dans la zone de quarantaine d’une épidémie de zombies à Las Vegas. Le film est un mélange de genres de crime, d’action-aventure et de braquage et est sûr de faire monter votre adrénaline.

Le casting est fantastique, avec Dave Bautista en tête du peloton. Les autres membres de la distribution incluent Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Omari Hardwick, Tig Notaro, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada et d’autres. Les rapports indiquent que Netflix cherche à transformer l’univers de Dawn of the Dead en franchise, et ce film pourrait être le premier d’une longue série. Army of the Dead sortira sur Netflix le 21 mai 2021.

