7 startups solides que vous devriez acheter sur StartEngine dès maintenant

Démarrer le moteur (OTCMKTS :STGC) est une plateforme de financement participatif en actions où vous pouvez trouver une pléthore d’opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs.

L’investissement de démarrage diffère de l’investissement traditionnel dans des actifs tels que des actions, des obligations ou des ETF. Le facteur inconnu de la survie et du succès d’une startup, combiné à un risque élevé d’échec, rend l’investissement des startups à la fois lucratif et spéculatif.

Sans plus tarder, voici les 7 meilleures startups à acheter sur StartEngine en ce moment :

Elemeno Santé

Flèche AI ​​par Custom Social

Streamlytics

Laboratoires Fluo

Saké du Colorado

Bouffe 420

FoodsPass

En fin de compte, investir dans les startups consiste à prendre des décisions en fonction du potentiel de croissance, des idées à soutenir et des liens personnels avec la direction des entreprises. De plus, cela fait du bien d’investir dans quelque chose de différent et d’excitant.

Elemeno Santé

Elemeno Health se concentre sur la formation en temps réel au point de service, une solution cloud compatible avec les appareils mobiles qui souhaite résoudre certains des plus gros problèmes des soins de santé d’aujourd’hui. Et Elemeno Health a un avantage fondamental, car il est conçu par des médecins et des infirmières.

Les soins de santé sont trop importants, d’autant plus que le personnel médical est à la fois débordé et surmené pendant cette crise du Covid-19. Des résultats désagréables se produisent, tels que des erreurs médicales, des déchets et une rotation des emplois dans le secteur de la santé.

La solution cloud d’Elemeno adaptée aux mobiles fournit des instructions et une assistance à la demande pour la formation et la communication des équipes et fournit essentiellement aux infirmières et aux médecins de première ligne des directives interactives personnalisées, des listes de contrôle intelligentes et des vidéos pratiques concises, à la demande 24h/24 et 7j/7.

Le marché américain du personnel clinique représente un marché de 2 milliards de dollars et la société a du succès, comme en témoigne une croissance de 300 % entre 2018 et 2020 et une liste de clients en expansion.

La société a levé 3 279 $ auprès de quatre investisseurs dans le cadre du cycle de financement actuel. Le montant minimum d’investissement est de 249,40 $ et l’évaluation est de 20 millions de dollars.

Flèche AI ​​par Custom Social

La publicité numérique doit être simple, efficace et abordable. C’est la mission d’Arrow AI par Custom Social. L’objectif pour les annonceurs ne devrait pas être plus de clics mais plutôt les bons clics.

Arrow utilise l’intelligence artificielle et des données étendues pour aider les petites entreprises à cibler efficacement et efficacement leurs publicités sur les réseaux sociaux, en tirant le meilleur parti de leur retour sur investissement dans la publicité.

Arrow est une extension de navigateur de marketing numérique qui aide les petites entreprises à atteindre leur public cible. En utilisant une technologie en instance de brevet qui utilise un ciblage basé sur les intérêts plutôt que des cookies ou des données d’identification d’appareil mobile, les petites entreprises peuvent obtenir de meilleurs résultats et atteindre leurs objectifs marketing.

Il existe une traction établie pour Arrow, car elle dispose d’un capital d’amorçage de 900 000 $ et a réalisé 681 000 $ de revenus depuis la création de la société en 2019. Et il y a plusieurs milliers d’utilisateurs sur la liste d’attente.

Le modèle commercial est basé sur des produits d’abonnement, avec deux forfaits, coûtant soit 9 $ par mois, soit 49 $ par mois pour les utilisateurs disposant d’équipes marketing plus importantes. Le concept est précieux, car Arrow aide les entreprises à éviter de perdre de l’argent sur des publicités qui atteignent les mauvaises personnes.

Cette société a des ambitions audacieuses, car elle souhaite servir des millions de petites entreprises au cours des prochaines années, avec plus de 400 000 téléchargements de leurs logiciels.

Arrow a levé 114 011 $ auprès de 71 investisseurs. L’investissement minimum est de 249,85 $ et l’évaluation est de 18,1 millions de dollars.

Streamlytics

Streamlytics est une entreprise technologique qui crée l’avenir des transactions de données. Ses produits B2C aident les utilisateurs à récupérer la propriété de leurs données, tout en leur donnant la possibilité de les monétiser.

Chaque jour, nous consommons et créons des tonnes de données et alors que les grandes entreprises technologiques gagnent beaucoup d’argent avec ces données, les individus ne voient rien de cet argent du tout. Les clics, les recherches et les chargements de pages sont précieux pour les entreprises qui suivent les utilisateurs selon leurs préférences. Ces flux de données sont achetés et vendus par des entreprises, souvent à l’insu des consommateurs.

Streamlytics offre un moyen plus intelligent et plus sûr d’exploiter les données de première partie, en rapportant des données d’activité des consommateurs propres et claires directement (et de manière éthique) à partir de la source. Les transactions de données entre consommateurs et entreprises permettent aux consommateurs de choisir quand télécharger leurs données sur la plate-forme et de conserver la propriété de leurs données. D’un autre côté, la plate-forme peut traiter, améliorer et revendre ces données aux entreprises clientes à la recherche d’un accès à des ensembles de données plus riches pour prendre leurs décisions commerciales.

Le modèle économique est basé sur la génération de revenus en facturant aux entreprises clientes un abonnement annuel pour accéder au flux de données. Cela coûte aux entreprises entre 550 000 $ et 1 200 000 $ par an, ce qui représente une opportunité importante de revenus pour Arrow.

La société a levé 261 435 $ auprès de 276 investisseurs et 1 068 471 $ grâce à une campagne de financement participatif précédemment. L’investissement minimum est de 250,92 $ et l’évaluation est de 35 millions de dollars.

Laboratoires Fluo

Fluo Labs pourrait facilement être l’une de mes entreprises préférées en fonction des solutions qu’elle propose. Fluo Labs est une société de dispositifs médicaux en phase clinique de pré-commercialisation qui réinvente un concept important, à savoir la façon dont les gens gèrent leurs allergies saisonnières.

L’entreprise veut lancer une technologie basée sur la lumière pour aider les personnes allergiques à réduire leurs symptômes d’allergie sans avoir à utiliser de médicaments.

Des raisons d’investir ? Une nouvelle catégorie potentielle dans le traitement des allergies, un marché énorme et en croissance car on estime que plus de 50 millions d’Américains et 1 milliard de personnes supplémentaires dans le monde souffriront d’allergies et de multiples brevets accordés et déposés et une étude de validation de principe réussie. L’équipe se concentre sur l’achèvement des évaluations cliniques et des études finales nécessaires pour obtenir une subvention FDA de Novo, peut-être d’ici la fin de 2021.

Une nouvelle approche pour le soulagement des symptômes d’allergie et une thérapie sans médicament qui est plus sûre et aussi plus efficace que les traitements actuels contre les allergies semble au moins une idée intéressante.

Fluo Labs a levé 21 488 $ auprès de 41 investisseurs. L’investissement minimum est de 250 $ et l’évaluation est de 12 millions de dollars.

Saké du Colorado

Colorado Sake Company est une brasserie de saké et une salle de dégustation spécialisée dans une variété de sakés locaux de qualité supérieure et uniques, disponibles à l’achat en interne et en ligne.

Il y a eu beaucoup d’expansion au cours de la dernière année. Colorado Sake a agrandi son emplacement de 500 pieds carrés à 4 000 pieds carrés la première année. Il s’est depuis agrandi pour atteindre 15 000 pieds carrés. En plus de cela, la société distribue dans tout l’État du Colorado et a connu une croissance exponentielle, avec une marge bénéficiaire d’environ 80 %.

Le saké peut-il devenir un grand succès aux États-Unis ? Colorado Sake le croit, car il lancera une toute nouvelle gamme de Hard Sake Seltzers cet été. Il a maintenant un autre produit, American Standard, qui est la signature, le traditionnel Junmai Ginjo Sake.

Colorado Sake voit beaucoup de potentiel; selon la société, le saké est l’une des catégories d’alcool à la croissance la plus rapide aux États-Unis Et il n’y a que quelques brasseries de saké aux États-Unis. Cela pourrait signifier gagner une part énorme du marché et une croissance supplémentaire significative.

Le modèle commercial consiste à vendre sB2B ainsi que D2C à la fois en personne et en ligne avec des marges bénéficiaires élevées.

La société a levé 124 936 $ auprès de 137 investisseurs. L’investissement minimum est de 250,00 $ et l’évaluation est de 12 millions de dollars.

Bouffe 420

Chow 420 combine le cannabis, la technologie blockchain et le commerce de détail automatisé. Cela semble donc être une évidence en matière d’investissement. Un écosystème de cannabis alimenté par une blockchain utilisant un marché intelligent et un réseau de dispensaires automatisés pour les produits à base de cannabis me semble être l’avenir.

Besoin de plus de raisons d’investir? Les ventes de CBD devraient atteindre 20 milliards de dollars d’ici 2024 et l’ensemble de l’industrie américaine du cannabis pourrait atteindre près de 80 milliards de dollars par an d’ici 2022.

Grâce à des partenariats intelligents, la société a mis en place des dispensaires automatisés sans contact et a conclu un accord multi-magasins avec les centres commerciaux SIMON et PREIT dans 4 États. Un précédent cycle de financement en 2020 a rapporté à l’entreprise 1,07 million de dollars en capitaux d’amorçage.

L’industrie du CBD est un marché intéressant mais en même temps, il est à la fois non réglementé et sursaturé. Chow 420 veut devenir la destination unique pour l’industrie du CBD et les produits du cannabis légaux au niveau fédéral. Comme les ventes de CBD devraient atteindre 20 milliards de dollars d’ici 2024, l’opportunité de gagner une part de marché est importante. De plus, il faut imaginer que lorsque la légalisation fédérale deviendra la loi du pays, Chow 420 disposera également d’une infrastructure pour s’implanter sur ce marché.

Le concept de vente de produits CBD de haute qualité avec des partenariats solides est quelque chose qui pourrait ajouter de la valeur à Chow 420. La société a levé 78 252 $ auprès de 99 investisseurs. L’investissement minimum est de 188,80 $ et l’évaluation est de 17,1 millions de dollars.

FoodsPass

Avez-vous entendu l’expression « manger plus intelligemment ? » Plutôt que de simplement manger plus sainement (ce qui est évidemment important), cette entreprise vise également à économiser de l’argent sur la nourriture. FoodsPass est une carte de paiement de nouvelle génération dédiée à l’épargne alimentaire.

Vous pouvez obtenir les meilleures offres sur l’épicerie, les repas sur place, les plats à emporter, la livraison et bien plus encore. Le processus est simple, vous achetez avec FoodsPass et vous obtenez automatiquement une remise en argent de 4% à 40% à chaque fois que vous achetez de la nourriture.

Cependant, la vision de FoodsPass ne consiste pas seulement à prévenir la douleur au niveau des caisses, mais plutôt à connecter les communautés non seulement à des aliments plus abordables, mais à avoir une mission avec un objectif, donner des repas aux familles dans le besoin. C’est une entreprise qui veut devenir un acteur important dans l’écosystème alimentaire mondial.

La société a récemment été présélectionnée pour « l’entreprise la plus finançable en 2021 » par l’Université Pepperdine, le Techstars x Western Union Technology Accelerator et le fonds Kroger Innovation. Le potentiel du marché est très grand. Il existe un marché disponible de 115 milliards de dollars et un marché encore plus grand, un marché adressable de 1,62 billion de dollars pour les achats d’aliments et de boissons aux États-Unis en 2020.

Des accords de commercialisation existent également avec de grands noms de l’industrie agro-alimentaire. La solution de manger maintenant et de payer plus tard tout en économisant plus semble très séduisante pour les consommateurs.

La société a levé 25 309 $ auprès de 21 investisseurs. L’investissement minimum est de 248,22 $ et l’évaluation est de 12,5 millions de dollars.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.