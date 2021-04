7 Stocks battus avec des achats d’initiés importants

Les initiés sont des personnes qui ont accès à des informations privées sur une entreprise et peuvent faire ce que l’on appelle l’achat d’initiés. Ils comprennent la haute direction d’une entreprise, les membres du conseil d’administration et d’autres employés importants.

Il y a eu de nombreuses fois où des initiés ont utilisé ces informations pour profiter au détriment des autres. Par exemple, si un initié sait que de mauvaises nouvelles vont sortir et faire baisser les actions, il pourrait vendre ses actions à quelqu’un qui ne le sait pas. Et si les nouvelles sont bonnes et entraîneront une hausse des prix, un initié peut également acheter des actions à un investisseur qui n’a pas accès à ces informations.

Afin d’éviter ce type de comportement contraire à l’éthique et illégal, les régulateurs financiers ont établi certaines règles et réglementations. La première est que si un initié achète ou vend des actions de sa société, il doit les divulguer au public. Ces informations peuvent aider les investisseurs réguliers à trouver des investissements rentables.

Par exemple, si le cours de l’action d’une entreprise a baissé et que les initiés commencent à acheter, cela pourrait être un signe qu’ils pensent que la vente est exagérée.

En tant que telle, cette liste couvre les actions qui ont récemment fait l’objet d’achats d’initiés importants. Cela vaut la peine de les garder sur votre radar.

Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM)

Cyclo-thérapeutique (NASDAQ:CYTH)

Thérapeutique agile (NASDAQ:AGRX)

Checkmate Pharmaceuticals (NASDAQ:CMPI)

Ressource d’or (NYSEAMERICAIN:GORO)

William Penn Bancorp (NASDAQ:WMPN)

Windtree Therapeutics (NASDAQ:WINT)

Actions avec achats d’initiés: Rhythm Pharmaceuticals (RYTM)

Rhythm Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique au stade commercial. Il se concentre sur le développement et la vente de produits thérapeutiques pour le traitement des «maladies génétiques rares de l’obésité». Rhythm a été fondée en 2008 et est basée à Boston, Massachusetts.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, l’action RYTM a presque atteint 40 $ l’action en janvier. Ensuite, il est entré dans un déclin constant. Maintenant, il se négocie à environ 21 $ par action.

Cependant, David Meeker – le président et chef de la direction de l’entreprise – doit croire que l’action va rebondir. Le 31 mars, il a déclaré avoir acheté 10 000 actions à un prix moyen de 20,17 $. Cette affaire d’achat d’initié est un investissement personnel de plus de 200 000 $.

Wall Street pense également que les actions sont actuellement sous-évaluées. Selon Tipranks, six analystes qui suivent la société lui attribuent une note consensuelle comme un achat fort. Le prix cible moyen est de 49,40 $. C’est plus du double du prix auquel RYTM se négocie actuellement.

Cyclo-thérapeutique (CYTH)

Cyclo Therapeutics est une autre société de biotechnologie figurant sur cette liste d’achats d’initiés, cette fois en phase clinique. Elle développe des produits à base de cyclodextrine pour le traitement de diverses maladies. Anciennement connue sous le nom de CTD Holdings, Cyclo a changé de nom à la fin de 2019. Cependant, la société d’origine a en fait été fondée en 1990.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, comme de nombreuses sociétés de biotechnologie, les actions CYTH sont extrêmement volatiles. Mais, au cours de l’année écoulée, la tendance a été à la baisse. En avril dernier, les actions s’échangeaient autour de 18 $ l’action. Maintenant, ils se négocient entre 7 $ et 8 $.

Cela dit, les initiés de cette société pensent que le moment est venu de participer à CYTH. Jeffrey Tate est chef de l’exploitation. Le 30 mars, Tate a déposé un formulaire auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis indiquant qu’il avait acheté 2 000 actions à 7,50 $ l’action. Le même jour, un autre initié – Markus Sieger, un administrateur – a acheté 10 000 actions à 8,10 $ chacune. Francis Ostronic, un autre administrateur, a également acheté un total de 3 000 actions le même jour.

Thérapeutique agile (AGRX)

Agile Therapeutics (AGRX) est une société de soins de santé pour femmes qui recherche, développe et commercialise des produits contraceptifs sur ordonnance.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, depuis la mi-février, le prix de l’action AGRX est passé d’environ 3,60 $ à des niveaux actuels touchant 2 $.

Cependant, trois initiés ont décidé de profiter de cette faiblesse en réalisant des investissements personnels importants et en s’engageant dans des achats d’initiés. Selon les formulaires déposés auprès de la SEC, entre le 23 mars et le 29 mars, ils ont acquis un total de 72 500 actions. Ils ont chacun payé environ 2 $ par action.

Selon Tipranks, quatre analystes suivant Agile pensent qu’il est également sous-évalué. La note consensuelle est un achat fort. Le prix cible moyen est de 8,25 $. C’est quatre fois plus élevé que celui où les actions se négocient actuellement.

Checkmate Pharmaceuticals (CMPI)

Le prochain nom sur cette liste d’achat d’initiés est une autre société pharmaceutique. Checkmate Pharmaceuticals est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe et vend des produits thérapeutiques contre le cancer.

Les actions de CMPI ont récemment baissé d’environ 15 $ à environ 11 $. C’était une baisse de plus de 25%.

Cependant, cela n’a pas mis en phase Arthur Krieg, le directeur scientifique de Checkmate. Il doit croire que la vente est une réaction excessive. Récemment, Krieg a fait un investissement personnel important. Entre le 26 mars et le 30 mars, l’agent a acheté un total de 46 740 actions.

Sur Tipranks, un seul analyste suit Checkmate, mais ils considèrent que l’action CMPI est sous-évaluée. Le prix cible moyen est de 19 $. C’est plus de 75% plus élevé que le cours actuel de l’action.

Ressource d’or (GORO)

Gold Resource est une société qui extrait et vend de l’or et de l’argent principalement au Mexique. Il explore et exploite également des gisements de cuivre, de plomb et de zinc. La société a été fondée en 1998 et a son siège social dans le Colorado.

Le commerce de l’or ne fonctionne pas pour la plupart des investisseurs en ce moment. De nombreux experts ont conseillé d’acheter de l’or ces derniers temps, car ils pensaient que le récent plan de relance du gouvernement conduirait à l’inflation. Cela entraînerait potentiellement une hausse du prix de l’or.

Peut-être que ça le sera toujours. Mais depuis août, le prix est passé d’environ 2 000 $ à 1 740 $ l’once aujourd’hui. Cela a provoqué une baisse du prix des actions aurifères, comme nous l’avons fait ici avec les actions GORO.

Comme nous l’avons vu avec d’autres cas d’achats d’initiés, Ronald Little est directeur chez GORO et doit croire que les choses vont bientôt changer. Entre le 19 mars et le 29 mars, Little a acheté un total de 40 000 actions.

Selon Tipranks, un analyste couvrant l’action GORO l’a évalué comme un achat avec un prix cible de 5,25 $. C’est plus de 80% plus élevé que le prix actuel.

William Penn Bancorp (WMPN)

Le prochain sur cette liste d’achats d’actions d’initiés est William Penn Bancorporation, la société de portefeuille de William Penn Bank.

La société a récemment annoncé qu’elle offrirait plus d’actions au public. Cela a fait chuter le stock. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, le prix de l’action est passé de 38 $ à son niveau actuel autour de 11,40 $.

Cependant, les initiés profitent de cette récente vente. Entre le 26 mars et le 31 mars, un certain nombre d’initiés ont acheté des quantités importantes d’actions.

Bien sûr, cette petite entreprise n’est actuellement pas suivie sur l’écran radar de Wall Street. Aucune des grandes firmes de recherche ne le couvre. Mais cela ne compte pas les ruptures de stock WMPN comme un investissement.

Après tout, certains investisseurs aiment acheter des actions d’entreprises qui ne sont pas couvertes par la rue. Ils pensent que si l’entreprise réussit et est «découverte» par Wall Street, elle augmentera le prix des actions. Peut-être que les initiés pensent que cela pourrait arriver ici.

Windtree Therapeutics (WINT)

Dernier sur cette liste d’achats d’actions d’initiés, Windtree Therapeutics est une société de biotechnologie et de dispositifs médicaux qui se concentre sur les produits et les traitements pour les maladies pulmonaires et cardiovasculaires aiguës. Anciennement connu sous le nom de Discovery Laboratories, WINT a changé de nom en 2016. Cependant, la société d’origine a été constituée en 1992.

Au cours de l’année écoulée, les actionnaires de WINT stock n’ont pas eu de quoi se réjouir. Les ours en ont le contrôle. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le prix de l’action a régulièrement diminué, passant d’environ 10 $ il y a un an à des niveaux actuels proches de 2,50 $.

Mais James Huang, un directeur de l’entreprise, doit penser que la vente est exagérée. Huang semble s’attendre à un rebond. Le 31 mars, il a acheté 150 000 actions à un prix moyen de 2,36 $ l’action. Il s’agissait d’un investissement personnel de plus de 350 000 $.

A la date de publication, Mark Putrino ne détenait aucune position (directe ou indirecte) sur aucun des titres susmentionnés.