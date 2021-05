7 stocks cycliques à considérer si l’histoire de la reprise économique prend fin

Au cours de l’année écoulée, nous avons assisté à l’un des développements les plus paradoxaux de l’histoire moderne. Malgré les ravages d’une pandémie unique en un siècle, le marché des actions a continué à établir des jalons records. Même maintenant, la reprise est provisoire – pourtant certains investissements, y compris les actions cycliques, continuent d’afficher des chiffres impressionnants.

Sur la base des fondamentaux, on pourrait penser que les noms laïques, ou les entreprises liées aux activités nécessaires – alimentation, services publics, papier hygiénique – surclasseront les actions cycliques. Pour être parfaitement honnête, je suis sceptique quant au remarquable enthousiasme que nous constatons dans le secteur des actions. En particulier, je n’aime pas que la négociation de titres sur marge ait atteint un autre record historique en mars 2021.

La spéculation semble incontrôlable, mais le marché est l’arbitre ultime. Par conséquent, si vous êtes optimiste, vous n’êtes pas entièrement injustifié dans votre décision de ne pas vous battre contre la bande. De plus, certains indicateurs suggèrent que nous pourrions assister à une hausse soutenue. Par exemple, si l’administration du président Joe Biden réussit à mieux reconstruire, cela se traduirait très bien pour les actions cycliques, qui dépendent du fort sentiment des consommateurs.

De plus, il est juste de souligner que nous vivons dans une économie bifurquée. Par exemple, malgré un rapport sur l’emploi robuste en mars, le niveau national d’emploi est en baisse de 5% par rapport à ce qu’il était juste avant la pandémie du nouveau coronavirus. De toute évidence, ce n’est pas un bon look. Cependant, le niveau d’emploi des titulaires d’un baccalauréat n’est que de 0,6% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie; fondamentalement, aucun changement.

Cela ne signifie pas que les investisseurs haussiers doivent se montrer complaisants. Mais si vous croyez au récit de la reprise économique, vous avez certainement des preuves intrigantes pour vous soutenir. Si vous souhaitez parier sur cette thèse, vous devriez consulter ces actions cycliques.

Bijoutiers Signet (NYSE:SIG)

Kering (OTCMKTS:PPRUY)

Magasins Ross (NASDAQ:ROST)

Holdings hawaïens (NASDAQ:HA)

Uber (NYSE:UBER)

Restaurants Darden (NYSE:DRI)

Divertissement de Dave & Buster (NASDAQ:JOUER)

Encore une fois, en raison de la spéculation rampante comme en témoigne le trading sur marge, vous devez faire attention à tout investissement, qu’il soit à risque, à risque ou quelque chose entre les deux. Mais si vous êtes convaincu que nous allons sortir de cette crise de santé publique, ce sont les valeurs cycliques qui peuvent générer des avantages substantiels.

Actions cycliques: Signet Jewelers (SIG)

Source: Helen89 / Shutterstock.com

Même si vous êtes fermement attaché aux actions cycliques, Signet Jewelers est l’une de ces sociétés qui vous a probablement surpris. D’après la dernière lecture du taux d’épargne personnelle (mars 2021), cette mesure a grimpé à 27,6% sur une base annualisée. Il s’agit de la lecture la plus élevée de ce type depuis avril 2020, lorsque le taux d’épargne personnelle a atteint un taux sans précédent de 33,7%.

Avec des gens qui économisent de l’argent comme des fous, pourquoi SIG stock se porte-t-il si bien? Sur une base annuelle, les actions sont en hausse de 137%. Cela n’a tout simplement pas beaucoup de sens. Ce n’est pas le moment pour les gens de dépenser bêtement et généreusement.

Eh bien, je suppose que cela dépend de votre niveau de revenu. Selon un rapport de Rapaport, ceux qui ont de l’argent démontrent une volonté massive de le dépenser. Par exemple, «les importations chinoises de diamants polis ont presque quintuplé au premier trimestre alors que le marché de détail du continent a prolongé sa reprise…».

Ce ne sont pas seulement les acheteurs chinois qui achètent des diamants de haute qualité, bien qu’ils représentent une part importante de la demande. Combinée à d’autres achats dans le monde, la pression d’achat a poussé les prix des diamants sensiblement vers le nord. Il ne semble pas que la demande diminuera de si tôt, c’est pourquoi SIG est l’une des valeurs cycliques les plus convaincantes sur lesquelles jouer.

Kering (PPRUY)

Source: Shutterstock

À ne pas confondre avec une cafetière Keurig, Kering est une multinationale basée en France qui se concentre sur les produits de luxe. Il possède certaines des marques les plus reconnues au monde, notamment Gucci, Saint Laurent et Bottega Veneta. Normalement, vous ne penseriez pas que le stock de PPRUY ferait bien après une pandémie dévastatrice. Mais alors, vous auriez tort.

Sur l’année écoulée, l’action Kering a gagné près de 82%. Sur une base cumulative, la part des capitaux propres est en hausse de près de 17%. Au cours du dernier mois, PPRUY a été en mouvement, enregistrant des gains à deux chiffres. Et si j’interprète correctement les graphiques, les actions pourraient avoir plus d’avantages.

Bien que la tendance haussière de cette tenue de luxe haut de gamme semble un peu ridicule, tout dépend de la façon dont vous regardez les choses. Oui, les personnes qui se trouvent dans la tranche de revenu la plus faible souffrent. Cependant, le stock PPRUY ne dépend pas de cette catégorie. Et comme je l’ai expliqué, l’économie des travailleurs instruits et qualifiés est assez robuste.

De plus, vous avez l’effet Chine. Après que le gouvernement a imposé peut-être le verrouillage le plus sévère lié à Covid-19, les Chinois ont apparemment réussi à vaincre le virus (si l’on en croit son rapport). Certes, la force du consommateur chinois démontre que le gouvernement a peut-être gagné sa guerre contre la pandémie. Cela augure très bien pour les actions cycliques sur le thème du luxe comme PPRUY.

Stocks cycliques: Ross Stores (ROST)

Source: Andriy Blokhin / Shutterstock.com

Lorsque le coronavirus a initialement franchi nos frontières, la plupart des titres cotés en bourse ont subi des pertes. Parmi les pires, figuraient les actions cycliques destinées au segment de l’habillement, comme les magasins Ross. Fondamentalement, la crise sanitaire a représenté un double coup dur pour le stock ROST.

Premièrement, Ross Stores se spécialise dans les vêtements à bas prix, ce qui est une bouée de sauvetage pour de nombreux ménages qui travaillent. Avant la pandémie, la société a offert aux parents un moyen d’acheter des vêtements de marque pour leurs enfants, mais sans les majorations exorbitantes. Mais sans écoles en session, il n’y avait vraiment aucun intérêt à faire du shopping chez Ross.

Deuxièmement, vous avez l’impact des travailleurs eux-mêmes. Ross et d’autres détaillants à bas prix sont un endroit idéal pour acheter des vêtements de bureau à bas prix. Mais grâce aux protocoles de travail à domicile, les gens n’avaient pas besoin de dépenser beaucoup pour leurs vêtements.

Mais maintenant que les employés retournent au bureau, le stock de ROST pourrait connaître une hausse. En fait, les investisseurs ont déjà offert des actions en prévision de ce retour à la normale. Bien sûr, ce n’est pas ce que veulent de nombreuses abeilles ouvrières, mais devinez quoi? S’ils ne reviennent pas, ils risquent d’être remplacés par un ouvrier ou un étranger. Ainsi, Ross fait partie des valeurs cycliques auxquelles même les sceptiques comme moi peuvent croire.

Hawaiian Holdings (HA)

Source: frank_peters / Shutterstock.com

Avant d’entrer dans mon point de vue sur Hawaiian Holdings, je dois admettre que je n’ai pas eu le chaud et le flou pour les actions cycliques liées aux avions de ligne. Je pense qu’il est prudent de dire que bon nombre d’entre nous ne sont toujours pas à l’aise avec les contacts de personne à personne. Oui, les cas de Covid-19 ont considérablement disparu depuis leur apogée et le déploiement du vaccin est globalement encourageant.

Mais voulez-vous vous asseoir à côté de centaines d’étrangers dans un tube volant? Même dans le meilleur des cas, c’est un endroit inconfortable. De plus, vous avez tellement de tensions sociales qu’il est difficile d’imaginer que les vols reprendront sans friction. Par conséquent, je garde mon scepticisme à l’égard des actions cycliques dans la sphère des transports publics.

Cependant, si je devais choisir un avion de ligne dans lequel investir, je pourrais opter pour des actions HA. Premièrement, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont rapporté que plus de 150 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccins Covid-19 et que près de 111 millions sont entièrement vaccinées.

Maintenant, avec autant de personnes entièrement vaccinées, vous vous attendez à ce que des chiffres impressionnants de la demande de voyages refoulée soient un catalyseur dans l’avenir du stock HA.

Cela dit, Hawaï est différent de la plupart des autres États américains. Donc, si vous y allez, vous avez probablement une disposition plus tolérante, ce qui rend les vols hawaïens beaucoup plus confortables que les autres.

Stocks cycliques: Uber (UBER)

Source: Proxima Studio / Shutterstock.com

Récemment, j’ai fait deux voyages grâce au service de covoiturage Lyft (NASDAQ:LYFT). Je dois dire que l’expérience était étonnamment normale. Dans ma conversation avec les deux chauffeurs, ils attendaient avec impatience un retour complet à la normale. À mesure que les gens sortent de la quarantaine, cela se traduit par plus d’argent dans leurs poches.

De plus, un chauffeur a mentionné qu’il s’était fait vacciner dès qu’ils étaient disponibles. Dans son esprit, il était ridicule pour les Américains de ne pas profiter de l’énorme bénédiction que représentent les vaccins.

Bien sûr, c’est une anecdote, mais pour ce que ça vaut, le commerce du covoiturage semble être de retour sur la lancée. Cependant, avec tout le respect que je dois à Lyft et à ses chauffeurs, je vais donner un avantage d’investissement à Uber.

Principalement, je dis cela parce que le stock UBER peut aller dans les deux sens. Pour ceux qui veulent s’aventurer, l’activité de base du covoiturage est pertinente et présente une solide empreinte internationale. Deuxièmement, la société sert ceux qui souhaitent toujours se mettre en quarantaine avec des plates-formes comme Uber Eats.

Enfin, comme indiqué précédemment, la demande de voyages aériens par rapport aux niveaux d’avant la pandémie a été très impressionnante. Et avec l’empreinte plus large d’Uber, la reprise de l’économie du covoiturage pourrait finir par être plus bénéfique pour le stock UBER.

Restaurants Darden (DRI)

Source: Shutterstock

L’une des principales raisons pour lesquelles les actions cycliques ont beaucoup souffert lors de l’attaque initiale des coronavirus est que ce secteur a tendance à répondre aux désirs plus qu’aux besoins. Pour être clair, ce n’est pas à 100% le cas des cycliques. Mais avec des entreprises comme Darden Restaurants, c’est tout à fait vrai. Personne n’avait besoin d’être dans un restaurant public pendant une pandémie.

Par conséquent, il n’était pas du tout surprenant que le stock de DRI ait absorbé des pertes hideuses au début de la peur de la santé publique. Du point juste avant l’effondrement lié à Covid à son creux de mars l’année dernière, DRI a perdu plus des deux tiers de sa valeur marchande.

Malheureusement, il n’y avait vraiment rien à faire. L’industrie de la restauration est devenue le témoin de l’impact économique dévastateur de la pandémie. Au pire de la crise, les experts du secteur ont averti que 85% des restaurants indépendants pourraient fermer définitivement.

Mais avec le déploiement des vaccins et la demande générale refoulée, le stock de DRI est sur une piste de retour. Au cours de l’année écoulée, les actions ont augmenté de près de 110%. Par rapport à l’ouverture de janvier de cette année, Darden est en hausse de près de 20%.

Bien qu’il soit difficile de dire si l’élan se poursuivra, Darden a l’avantage de la reconnaissance de la marque. Les gens sont des créatures d’habitude, ce qui pourrait renforcer le stock de DRI si nous avons effectivement une véritable reprise.

Actions cycliques: Dave & Buster’s Entertainment (PLAY)

Source: Jeff Bukowski / Shutterstock.com

Alors que les actions pratiquement cycliques ont subi des pertes catastrophiques lorsque la crise de Covid-19 nous a initialement frappés, Dave & Buster’s Entertainment a absorbé une perte particulièrement pernicieuse. Entre le 20 février et le 20 mars de l’année dernière, l’action PLAY a subi une hémorragie de 83%. Malgré ce que je pensais être un rebond impressionnant de chat mort, j’ai déclaré la société sous-jacente une unité de capitaux propres à ne pas toucher.

Grâce au recul, je peux voir que j’ai eu tort de remettre en question le stock PLAY – tout à fait faux. Au cours de l’année écoulée, les actions ont fait un bond remarquable de 315%. Et sur une base cumulative, l’élan reste puissant, avec des actions à près de 50%. De toute évidence, les investisseurs anticipent un retour à la normale. De plus, avec autant de personnes privées d’accès aux lieux de divertissement en personne, Dave & Buster’s pourrait profiter d’une demande refoulée.

Mais peut-être ne devrions-nous pas simplement considérer PLAY comme l’une des valeurs cycliques à acheter, mais aussi comme une référence. Si les consommateurs américains croient vraiment que la pandémie est terminée, une augmentation de la fréquentation chez Dave & Buster’s le démontrerait. Ici, vous avez des gens qui courent, qui touchent des machines d’arcade ainsi que de la nourriture et des boissons servies.

C’est une boîte de Pétri mais non flottante. Donc, si PLAY fait bien, cela pourrait justifier les autres valeurs cycliques de cette liste.

A la date de publication, Josh Enomoto ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.