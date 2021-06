7 stocks de détail que vous ne voulez vraiment pas dans votre panier

in

Les chiffres économiques continuent d’affluer et ils continuent de paraître bons. Les inscriptions au chômage sont en baisse. La demande d’embauche augmente. Il y a de l’argent dans le système.

Tout cela est très attrayant. Mais c’est ce que nous voyons en ce moment. Le marché n’est pas vraiment intéressé en ce moment. Il regarde en ce moment et fait des prévisions sur six mois ou un an à partir de maintenant.

Et en ce moment, ce qu’il nous dit, c’est que le commerce électronique fait partie de notre réalité économique. Les magasins qui dépendent de la circulation piétonnière vont rencontrer plus de défis, car les acheteurs sont désormais prêts à acheter en ligne et à passer leur temps libre à faire autre chose que de se rendre en magasin.

Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour les stocks de détail alors que nous avançons. Ils peuvent se remettre de la pandémie, mais ils peuvent ne pas être très performants dans une reprise économique facile.

Ce sont les sept stocks de détail que vous ne voulez pas dans votre panier à l’avenir :

Dollar général (NYSE :DG)

Arbre à dollar (NASDAQ :DLTR)

Ralph Lauren (NYSE :RL)

Magasins Ross (NASDAQ :ROST)

Alliance des bottes Walgreens (NASDAQ :WBA)

Walmart (NYSE :WMT)

CVS Santé (NYSE :CVS)

Stocks de détail à éviter : Dollar General (DG)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Si vous habitez au-delà des banlieues des grandes villes, vous avez vu plus que quelques magasins Dollar General. Il en compte plus de 16 000 dans 45 États.

Dans l’Amérique rurale, la DG est à peu près aussi courante que les champs de maïs ou de soja. C’est le magasin de prédilection pour à peu près tout ce dont vous avez besoin qui n’a pas besoin d’être réfrigéré, du papier d’emballage à l’épicerie en passant par l’huile à moteur.

Et, tous les articles sont très abordables. C’est ce qui a fait de DG un acteur si important après l’effondrement du marché de 2008. C’était un endroit pratique pour acheter des trucs bon marché quand l’argent était serré.

Mais tout l’argent que le gouvernement a injecté dans le système pour maintenir l’économie à flot, combiné aux blocages liés à la pandémie, ont déplacé les consommateurs en ligne.

Maintenant, DG doit se remettre de la pandémie et reprendre des affaires. Cela va être difficile maintenant que les consommateurs fréquentent les vitrines virtuelles des détaillants numériques.

Le titre est fondamentalement stable depuis le début de l’année, et il n’est pas en position de force pour regagner beaucoup de terrain.

Cette action obtient une note Portfolio Grader « D ».

Arbre du dollar (DLTR)

Source : réflexions numériques / Shutterstock.com

Comme son principal concurrent DG, DLTR est dans le secteur des magasins de variétés discount. Elle compte 15 000 magasins dans 48 États et cinq provinces du Canada, mais a moins de la moitié de la capitalisation boursière de DG.

Le simple fait qu’il y ait une telle différenciation de capitalisation boursière pour deux actions de détail qui font presque la même chose est un signe clair que DLTR est l’opération la plus junior en termes de marchés. Mais il offre un peu de diversification avec ses opérations canadiennes dont un dollar plus faible profitera. C’est aussi un peu moins cher.

Les mêmes défis existent pour DLTR que pour DG, de sorte que ce secteur des stocks de détail n’a pas beaucoup de vent arrière, à moins que quelque chose de grave n’arrive à l’économie.

Le titre est en baisse de 6% depuis le début de l’année et pourrait ne pas sortir du rouge au cours des prochains trimestres.

Cette action obtient une note Portfolio Grader « D ».

Stocks de détail à éviter : Ralph Lauren (RL)

Source : Martin Good / Shutterstock.com

Au fil des décennies, la marque RL est devenue l’un des symboles de la mode américaine. Ses lignes épurées et ses designs simples ont permis de démocratiser la mode aux États-Unis sans être ostentatoire. Des agriculteurs aux banquiers, des enseignants aux joueurs de la suite C arborent des étiquettes RL.

Pourtant, bien qu’il existe des lignes de vêtements aussi haut de gamme que la mode, RL a tenu à rendre ses produits accessibles au grand public à des prix plus abordables. Le volume de vêtements qu’elle fabrique signifie que la marque est disponible dans les grands magasins ainsi que dans les points de vente de mode discount.

RL est une étrange combinaison d’une marque haut de gamme avec beaucoup de distribution qui va presque à l’encontre de l’exclusivité de la marque dans son ensemble. Et sa distribution bas de gamme a certainement été touchée par la pandémie. En outre, les stocks de vente au détail en ligne ont progressé dans la pénétration du marché bas et moyen de RL avec de nouvelles marques et de meilleurs canaux de distribution.

Il sera difficile de reconstruire son passé glorieux si les tendances se poursuivent et RL ne trouve pas le moyen d’améliorer sa vaste stratégie de marché. Le titre est en hausse de 15% depuis le début de l’année, mais les bénéfices restent négatifs.

Cette action obtient une note Portfolio Grader « D ».

Magasins Ross (ROST)

Source : Andriy Blokhin / Shutterstock.com

Ce détaillant de mode discount n’a jamais volontairement adopté aucun type de commerce électronique. Elle continue de croire que l’ambiance de chasse au trésor de ses magasins de détail est sa proposition de vente unique.

Il veut que les corps du magasin parcourent les allées à la recherche de trésors cachés. Cela signifie également que les acheteurs peuvent aller acheter des pantalons et se retrouver avec un lit pour chien, des ustensiles de cuisine et un pantalon. Cette approche rend ROST unique parmi les stocks de détail.

Bien que cela ait été très efficace au cours de la dernière décennie pour attirer des consommateurs soucieux de la mode qui pouvaient acheter des marques renommées à prix réduit, le commerce électronique constitue désormais une menace plus importante pour son modèle.

ROST compte plus de 1 500 magasins aux États-Unis et a été très populaire auprès d’une nouvelle génération d’acheteurs après le krach boursier de 2008 et d’étudiants aux prises avec des dettes d’études. Ses récents résultats du premier trimestre étaient également solides.

Mais le marché est tourné vers l’avenir et l’absence de présence en ligne met en péril sa stratégie à long terme.

Stocks de détail à éviter : Walgreens Boots Alliance (WBA)

Source : saaton / Shutterstock.com

Avec plus de 9 000 magasins Walgreen dans les 50 États et 4 000 autres dans 10 autres pays, WBA est un acteur majeur dans le secteur des pharmacies.

Mais sa taille n’était pas un grand avantage lorsque la pandémie a frappé, car il n’y avait nulle part où se cacher. Et il était encore en train de régler l’acquisition massive de la moitié des Aide de rite (NYSE :RAD) magasins il y a quelques années.

Vous ne pensez pas beaucoup à WBA comme faisant partie du secteur des stocks de détail, mais une grande partie de son activité consiste à vendre tous les produits avant d’arriver au comptoir de la pharmacie. C’est pourquoi dans de nombreux magasins, la pharmacie est placée à l’arrière du magasin, vous devez donc passer devant toutes les affaires avant d’arriver au comptoir. Avec la baisse du trafic piétonnier, les bénéfices ont été difficiles.

Mais WBA a vendu son activité de vente en gros de médicaments en Europe au début du mois, ce qui réduira son endettement de 16 milliards de dollars. Et à mesure que l’économie revient à la normale, les affaires dans les magasins reprendront. L’action est en hausse de 31% depuis le début de l’année et a un dividende de 3,4%. Mais il a encore quelques défis.

Cette action obtient une note Portfolio Grader « D ».

Walmart (WMT)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

De tous les stocks de détail qui pourraient figurer sur cette liste, WMT est peut-être le plus surprenant. C’est un grand détaillant avec une forte présence dans le commerce électronique. Sa clientèle fidèle continue d’apparaître en magasin et en ligne.

Le défi pour WMT est que c’était l’un des stocks de détail qui a été classé gagnant en raison de sa marque puissante et de ses solides stratégies de commerce électronique et de ramassage le jour même. Cela signifie que l’action a fait l’objet d’une offre pendant la pandémie. Son rapport cours/bénéfice actuel est d’environ 32x, ce qui est assez élevé. Le P/E moyen des actions de détail est d’environ 20x.

Cela signifie qu’il a beaucoup d’attentes à son égard au fur et à mesure que nous avançons. Il peut atteindre cette marque. Ce n’est peut-être pas le cas. Mais le WMT est déjà richement valorisé et il y a plus de risque à la baisse qu’à la hausse à ce stade. C’est certainement une redevance parmi les stocks de détail, mais il ne sert à rien de l’acheter à une prime.

L’action WMT est en baisse de 4% depuis le début de l’année.

Cette action obtient une note Portfolio Grader « D ».

Stocks de détail à éviter : CVS Health (CVS)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Avec WBA, il s’agit de l’autre grande chaîne de pharmacies aux États-Unis, avec près de 10 000 emplacements.

Ces stocks de détail des grandes pharmacies se sont rapidement déplacés vers l’espace de gestion des prestations pharmaceutiques (PBM) après l’entrée en vigueur de la Loi sur les soins abordables afin de stimuler les affaires et de contrôler les coûts des médicaments.

Mais maintenant qu’ils ont construit cette plate-forme à grands frais, une nouvelle concurrence s’implique sous la forme d’autres stocks de détail, comme WMT. Tout le travail que CVS a mis dans sa nouvelle division est maintenant contesté par des détaillants non axés sur la pharmacie, à la fois en magasin et en ligne.

C’est le défi concurrentiel de l’avenir. La capitalisation boursière de CVS est plus du double de celle de la WBA à ce stade, mais cela ne le met pas à l’abri de l’évolution du marché.

Le stock est en hausse de 20% depuis le début de l’année, mais ce sera un défi de continuer ces types de gains.

A la date de publication, Louis Navellier n’a pas de positions en actions dans cet article. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des plus importants gestionnaires de fonds de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge Américain doit faire aujourd’hui.