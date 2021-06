7 stocks de fournisseurs d’Apple que chaque défenseur de l’AAPL doit connaître

in

Pomme (NASDAQ :AAPL) est l’une des plus grandes entreprises au monde, avec une capitalisation boursière de plus de 1,3 billion de dollars en avril 2020. Pendant plusieurs années, elle a maintenu une position dominante sur son marché. Une grande partie de son succès vient de l’innovation et de l’amélioration continue chaque trimestre. Cependant, il est important de noter que les stocks des fournisseurs d’Apple se sont également très bien comportés aux côtés de l’AAPL.

Voici 7 stocks de fournisseurs Apple que tout défenseur de l’AAPL doit connaître :

Intelligence (NASDAQ :INTC)

Fabrication Murata (OTCMKTS :MRAAY)

Qualcomm (NASDAQ :QCOM)

Industrie de précision Hon Hai (OTCMKTS :HNHPF)

Solutions Skyworks (NASDAQ :SWKS)

Texas Instruments (NASDAQ :TXN)

Samsung Électronique (OTCMKTS :SSNLF)

Apple compte plus de 200 fournisseurs qui aident l’entreprise à fabriquer ses produits phares tels que l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’iPod et l’Apple Watch. Les entreprises dont nous allons parler aujourd’hui sont les mieux placées pour bénéficier d’un coup de pouce adjacent à Apple.

Stocks des fournisseurs d’Apple : Intel (INTC)

Intel est impliqué dans le cloud computing, les centres de données, l’Internet des objets et les solutions PC.

En juillet 2019, Apple a accepté d’acquérir la majorité des activités de modems pour smartphones d’Intel. L’achat a permis à l’entreprise d’élargir sa propriété de brevets et de déployer un plan solide de développement de la 5G.

Mais la relation est ténue. En novembre, Apple a annoncé trois nouveaux ordinateurs Mac : un MacBook Air, un MacBook Pro 13 pouces et un Mac Mini. Tous ces ordinateurs sont équipés de la puce M1 d’Apple au lieu de processeurs Intel.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a souvent déclaré que la société avait une “stratégie à long terme consistant à posséder et à contrôler les principales technologies derrière les produits que nous fabriquons”. Le passage aux puces M1 d’Apple fait partie de cette initiative.

Néanmoins, les ordinateurs portables haut de gamme d’Apple sont toujours basés sur Intel, ce n’est donc pas comme si le partenariat de 15 ans touchait à sa fin de si tôt.

Fabrication de Murata (MRAAY)

La société japonaise Murata Manufacturing fournit des pièces à Apple et à Samsung. Apple est spécifiquement approvisionné par 26 usines de fabrication réparties en Malaisie, au Japon, en Thaïlande, au Vietnam, en Chine et à Singapour. Au Japon, la société dispose de 16 sites fournisseurs.

Bien que cette société ne soit pas un grand conglomérat comparable à Intel, elle bénéficie toujours d’Apple et de Samsung comme ses deux principaux clients. Ces deux grandes entreprises se procurent des condensateurs en céramique utilisés pour contrôler le flux d’électricité dans les appareils électroniques.

Murata Manufacturing n’est pas un nom familier aux États-Unis, mais il possède une vaste gamme de produits qui couvre un large éventail de modules et de composants électroniques. Cela en fait l’une des meilleures actions japonaises.

Qualcomm (QCOM)

Qualcomm est un leader mondial des produits et services semi-conducteurs, mobiles et télécoms. Il fournit plusieurs composants à Apple, notamment des trackers de puissance d’enveloppe, des processeurs de bande de base, des modules de gestion de l’alimentation et des récepteurs et émetteurs-récepteurs GSM/CDMA.

Les derniers iPhones utilisent des pièces 5G fournies par Qualcomm. Avant cela, Apple a utilisé des pièces Intel pendant quelques années avant d’acheter cette unité commerciale au fabricant de puces.

Il est important de noter ici qu’Apple a commencé à créer son propre modem cellulaire pour les futurs appareils.

Apple a embauché des ingénieurs de Qualcomm pour l’aider à construire le modem et a des bureaux se concentrant sur ces efforts à San Diego, à son siège social de Cupertino, en Californie, ainsi qu’en Europe. Mais ce changement ne se fera pas du jour au lendemain.

Hon Hai Precision Industry (HNHPF)

Vous connaissez peut-être Hon Hai Precision Industry, basé à Taïwan, sous son autre nom, Foxconn.

À l’été 2017, le géant technologique taïwanais a atteint une capitalisation boursière de plus de 138 milliards de dollars, principalement en raison de ses contrats de fabrication d’iPhone d’Apple.

Pourtant, c’était il y a longtemps. Les actions ont beaucoup perdu de leur vigueur et se négocient légèrement au-dessus de 8 $ au moment où j’écris ces lignes. Ceci malgré des performances constantes au cours des cinq dernières années et un bénéfice net de 3,56 milliards de dollars en 2020.

Foxconn compte sur Apple pour environ la moitié de ses revenus. Comme pour les autres fournisseurs d’iPhone, Hon Hai est aux prises avec des téléphones plus chers, car leur rémunération est basée sur le nombre de téléphones fabriqués.

Solutions Skyworks (SWKS)

Skyworks fabrique des semi-conducteurs destinés à être utilisés dans les systèmes de radiofréquence et de communication mobile. Skyworks Solutions tire 56 % de son chiffre d’affaires d’Apple.

En avril, Skyworks a annoncé que la société payait 2,75 milliards de dollars pour acquérir une entreprise d’infrastructure et d’automobile. Cette décision fait partie de la tentative de l’entreprise de diversifier ses activités loin d’Apple. Il exposera des marchés aussi chauds que les véhicules électriques, les équipements 5G et les centres de données.

L’acquisition apporte des marges opérationnelles de près de 40 %. Selon Karl Ackerman, analyste de recherche principal chez Cowen, l’acquisition ajoutera environ 5 % au bénéfice par action de Skyworks d’ici 2022.

Dans l’ensemble, les fondamentaux sont solides pour celui-ci. Le BPA et les ventes sont en hausse de 56,7% et 34,4% sur une base TTM et le rendement du dividende est également très respectable à 1,2%.

Malgré ces excellents chiffres, SWKS a sous-performé S&P 500 de 3,9% et son secteur de 8,1% au cours de la dernière année. Mais cela devrait inciter encore plus les investisseurs à s’en emparer avec une décote.

Texas Instruments (TXN)

Texas Instruments est une société de semi-conducteurs qui fabrique divers produits pour un éventail d’industries. TXN fournit des composants qui facilitent les processus de gestion de l’alimentation et de chargement de la batterie dans les iPhones.

Apple annonce et expédie généralement un nouvel iPhone en septembre. Par conséquent, fournir le composant de gestion de l’alimentation de cette marque emblématique est un coup majeur pour Texas Instruments, qui réalise environ 95% de ses revenus avec les semi-conducteurs et le reste avec ses calculatrices bien connues.

Même sans sa relation avec Apple, la société est un acteur solide. Sur une base de douze mois glissants (TTM), le BPA et les ventes sont en hausse de 26,4 % et 9,2 %.

Le rendement du dividende est solide de 2,2% et TXN a surperformé le S&P 500 de 122,9 % au cours des cinq dernières années. Clairement, cette entreprise récompense l’investisseur patient.

Samsung Electronics (SSNLF)

Il peut sembler étrange que Samsung figure sur une liste de stocks de fournisseurs Apple. Cependant, le géant technologique sud-coréen utilise son statut de fournisseur Apple pour réduire ses propres coûts de fabrication de produits électroniques grâce à la production en vrac.

Il est chargé de fournir plusieurs composants à son concurrent, notamment la mémoire flash utilisée pour stocker le contenu des données, les panneaux à diodes électroluminescentes organiques (OLED) et la DRAM mobile utilisée pour diverses applications multitâches dans les appareils.

Samsung est l’option la moins risquée que vous puissiez prendre si vous souhaitez vous exposer aux actions des fournisseurs Apple. Il n’y a pas beaucoup d’appareils dans le monde qui n’ont pas au moins un composant conçu ou construit par Samsung.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (ni directement ni indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.