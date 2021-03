7 stocks de marijuana attendent que Biden agisse

Les stocks de marijuana perdent de la vigueur après avoir atteint des niveaux records en réponse à la nomination de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Beaucoup espéraient qu’avec la prise de contrôle de la Maison Blanche et du Congrès par les démocrates, la réforme du cannabis deviendrait une priorité. Le 27 février, les législateurs de Virginie ont même approuvé une législation qui légaliserait la marijuana à des fins récréatives d’ici 2024. Cependant, à part cela, les nouvelles de la légalisation se sont taries.

Ce manque de traction a été brutal pour les stocks de cannabis canadiens. Ce n’est pas un mystère que les entreprises au Canada se tournent vers les États-Unis comme le tonique de leurs mauvais rendements. Le marché canadien a vu éclater une bulle essentielle au cours des dernières années. Mais il existe toujours un risque de surévaluation. Par conséquent, les stocks de marijuana restent fortement dépendants de l’avenir du marché américain du pot. Pour mettre les choses en perspective, l’ensemble du marché canadien du cannabis est éclipsé par la Californie à elle seule en termes de ventes.

En bref, les stocks canadiens de marijuana recherchent le président Biden pour agir. À l’approche de l’inauguration, chacun de ces noms a pris de l’ampleur. Mais, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, les choses commencent à revenir à la normale. Tant que la légalisation n’aura pas lieu, ils ne pourront pas faire grand-chose pour concurrencer un marché illégal qui fonctionne beaucoup plus efficacement.

Alors, vérifions ces sept stocks de pot en attendant des nouvelles positives de la Maison Blanche.

Aphria (NASDAQ:APHA)

Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC)

Groupe Cronos (NASDAQ:CRON)

Tilray (NASDAQ:TLRY)

Hexo (NYSE:HEXO)

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL)

Organigramme (NASDAQ:OGI)

Stocks de marijuana en difficulté: Aphria (APHA)

Source: Shutterstock

L’année dernière, deux des plus grandes sociétés canadiennes de cannabis – Aphria et Tilray – ont accepté de fusionner et de créer la plus grande société mondiale de cannabis. Tilray survivra à la fusion et continuera à négocier sur le Nasdaq sous le symbole «TLRY». Mais nous parlerons plus en détail de l’entité survivante séparément dans cet article.

À ce stade, le cours de l’action d’Aphria se négocie à environ 0,78 fois le cours de l’action de Tilray. Dans la perspective de la fusion, les investisseurs peuvent profiter de l’opportunité d’arbitrage en achetant des actions APHA et en vendant des actions Tilray.

À elle seule, cette sélection des stocks de marijuana ne se porte pas bien. Les données montrent que le producteur de cannabis a déçu les attentes des analystes pendant trois des cinq derniers trimestres. Malgré la performance négative, cependant, les actions ont bondi de 149% au cours des trois derniers mois. Vous pouvez attribuer cela à la fusion à venir.

La société est toujours en difficulté du point de vue des fondamentaux, avec le rendement des capitaux propres et la marge nette dans le rouge. Après avoir absorbé ses actifs, Tilray peut peut-être faire un meilleur travail.

Croissance de la canopée (CGC)

Source: Shutterstock

Un autre des stocks de marijuana qui est en difficulté ces jours-ci est le stock de CGC. Lorsque j’ai écrit sur l’entreprise précédemment, j’ai souligné son bilan solide et ses perspectives. J’aime toujours ces choses aujourd’hui. Cependant, le stock a déjà augmenté de 130% en un an. Cela est en grande partie dû aux perspectives de Joe Biden d’assouplir la réglementation fédérale sur les pots.

Comme il y a une traction limitée à cette fin, cependant, le stock a abandonné du terrain. Chris MacDonald d’InvestorPlace a écrit un excellent article qui résume les raisons pour lesquelles Canopy a fait de mauvais résultats récemment. MacDonald met en évidence plusieurs facteurs, mais ceux qui ressortent sont les coûts d’exploitation élevés, l’accent mis sur le marché canadien en difficulté et le manque de catalyseurs américains positifs.

Les analystes proposant des projections sur les revenus de CGC prévoient une augmentation constante en 2021 et 2022. Cependant, je préférerais injecter des capitaux dans la société mère, Marques de constellation (NYSE:STZ), un fournisseur multi-catégories de boissons alcoolisées avec des marques telles que Corona et Modelo. Je crois que SZE est un investissement plus stable que Canopy – il est plus diversifié et vous donne également une exposition au jeu de la marijuana.

Groupe Cronos (CRON)

Source: Shutterstock

Si vous lisez les opinions de plusieurs analystes sur InvestorPlace, ils ont une vision résolument négative du groupe Cronos. Il n’est cependant pas difficile de comprendre pourquoi. Un regard sur les finances de l’entreprise et il est clair que ce jeu de cannabis est en difficulté.

Par exemple, la perte brute a grimpé à 25,8 millions CAD (20,5 millions $) pour 2020, augmentant de 8,2 millions CAD par rapport à 2019. Le BAIIA ajusté a également enregistré une perte de 147,3 millions CAD (117,1 millions de dollars), augmentant de 48,9 millions CAD au cours de la même période.

En annonçant ses résultats, cependant, la société a souligné ses efforts commerciaux israéliens comme une lueur d’espoir. Cronos vend sa marque Peace Naturals sur le marché israélien et travaille actuellement sur l’utilisation de la marijuana dans les produits de soin de la peau. Cela fait partie de la stratégie Cronos «Cannabis 2.0», où l’entreprise utilise du cannabis pour fabriquer d’autres produits.

Actuellement, CNN Money suit neuf analystes proposant des estimations consensuelles sur la société. Selon ces prévisions, les actions ont un objectif de prix médian de 7,90 $ par action, une réduction de 15% par rapport au prix actuel. Tout bien considéré, cette sélection des stocks de marijuana a vraiment besoin de nouvelles positives concernant la légalisation fédérale américaine afin de bien faire dans les trimestres à venir.

Tilray (TLRY)

Source: Jarretera / Shutterstock.com

Le prochain sur cette liste de stocks de marijuana est le stock TLRY. Bien sûr, nous avons déjà discuté de la méga-fusion entre Aphria et Tilray. Mais du point de vue de la société canadienne de produits pharmaceutiques et de cannabis, cette fusion sera compliquée.

Une chose que nous savons avec certitude est que le stock baissera à l’approche de la fusion. Cependant, mettant la fusion en veilleuse, l’entreprise elle-même est en difficulté depuis un certain temps.

Au cours des dernières années, Tilray a constamment déçu les estimations des analystes. Les fondamentaux sont décevants, la consommation de liquidités est élevée et les paramètres d’exploitation brossent un tableau désolant.

Le point positif de Tilray, cependant, est sa filiale Manitoba Harvest – une entreprise axée sur le secteur des aliments à base de chanvre. Il se porte bien et contribue considérablement à la ligne de tête de TLRY.

Cependant, une combinaison de liquidités faibles et de consommation de liquidités ainsi que de l’état général du marché canadien du cannabis sont des raisons d’éviter ce stock pour le moment.

Hexo (HEXO)

Source: Shutterstock

Notre prochaine entrée sur cette liste de stocks de marijuana est déroutante. Selon la plupart des mesures, le stock HEXO est un meilleur jeu de cannabis que la plupart des autres.

Par exemple, au deuxième trimestre de l’exercice 2021, le producteur de cannabis a réussi à atteindre un BAIIA ajusté positif, ce qui en fait le «septième trimestre consécutif d’amélioration du BAIIA ajusté». Cet EBITDA ajusté a augmenté de 94% par rapport au trimestre de l’année précédente et de 12% par rapport au premier trimestre de 2021. Cependant, le titre a encore légèrement baissé après le rapport sur les résultats, avec une perte de bénéfice par action (BPA) pire que ce qui était attendu par les analystes.

Ce n’est pas vraiment un nouveau territoire – la société a déjà déçu les estimations des analystes. Certes, la perte diminuait dans les résultats trimestriels précédents, mais le dernier trimestre a inversé cette tendance. Et si vous associez ce fait à une montée en flèche massive du cours de l’action – 118% au cours de la dernière année – vous avez tous les ingrédients d’une action surchauffée.

Dans l’ensemble, Hexo a chuté de 10% le mois dernier, mais il doit baisser davantage pour qu’il devienne un investissement attractif.

Les producteurs de cadrans solaires (SNDL)

Plusieurs nouvelles stratégies d’investissement ont vu le jour cette année. Cependant, aucune n’a été aussi étonnante que la récente volatilité Reddit– stocks de meme alimentés. Plusieurs stocks morts dans l’eau ont maintenant une nouvelle vie. Un de ces noms? SNDL, qui a profité de cette opportunité pour émettre une quantité massive d’actions et profiter de la flambée des prix.

Dans l’ensemble, bien que les Redditors aient poussé le stock à la hausse, le producteur de cannabis reste très stressé. La marge brute, la marge opérationnelle, la marge nette, le rendement des actifs et le rendement des capitaux propres du cadran solaire sont tous médiocres. Les ventes n’ont également augmenté que de 11,5% au cours de la dernière année, à un moment où même les producteurs de cannabis les plus stressés ont réussi de bons taux de croissance.

Donc, à moins que le marché américain ne s’ouvre, cette sélection des stocks de marijuana continuera à se débattre. Le forum r / WallStreetBets de Reddit ne peut que beaucoup aider.

Organigramme (OGI)

Source: Shutterstock

Tout comme Cadran solaire, Organigram est également classé comme un stock de mèmes, aux côtés de noms comme GameStop (NYSE:GME) et AMC (NYSE:AMC). De plus, comme d’autres stocks de marijuana, cette société de cannabis souffre à tous points de vue. Cependant, le cours de l’action OGI ne reflète pas du tout cette situation. En fait, OGI a surpassé la S&P 500 d’environ 40% au cours de l’année écoulée.

Cela dit, cependant, les ventes ont chuté au cours de la dernière année. Comme notre dernière entrée, la marge brute, la marge opérationnelle, la marge nette, le rendement des actifs et le rendement des capitaux propres d’Organigram sont tous médiocres. Selon CNBC, OGI n’a connu qu’un seul battement de revenus au cours des six derniers trimestres.

Pourtant, malgré cela, l’action se négocie à un ratio cours / ventes à terme de 14,36. Pour résumer, le stock OGI est surévalué avec des indicateurs d’exploitation faibles. Sans catalyseurs positifs aux États-Unis, il continuera à lutter dans un avenir prévisible.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.