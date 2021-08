Les États-Unis mettent tout en œuvre pour moderniser leurs infrastructures. Bien que ce mot n’inspire pas beaucoup d’enthousiasme pour la plupart des investisseurs, c’est une perspective très séduisante dans l’ensemble.

Cela signifie que toutes les choses sur lesquelles nous comptons pour mener les activités fondamentales de notre vie seront améliorées. L’ampleur de cette situation est difficile à saisir.

Par exemple, le réseau électrique américain est si ancien que Thomas Edison (ou Nikola Tesla) le trouverait familier. Le réseau routier américain a été conçu dans les années 1950 et certains ponts et tunnels ont cruellement besoin d’être réparés. Cela entrave notre commerce intermodal.

Je pourrais continuer. Mais le fait est qu’investir dans les infrastructures signifie des emplois dans les infrastructures à court terme et une économie plus dynamique à long terme. Les stocks de matériaux présentés ici seront de grands acteurs dans cet effort aux États-Unis, et beaucoup seront également des gagnants mondiaux.

Voici 7 stocks de matériaux prêts à alimenter le boom des infrastructures :

Alcoa (NYSE :AA)

Cleveland Cliffs (NYSE :FCF)

Cemex (NYSE :CX)

Freeport-McMoRan (NYSE :FCX)

James Hardie Industries (NYSE :JHX)

ArcelorMittal (NYSE :TA)

Acier des États-Unis (NYSE :X)

Ces stocks de matériaux ne sont peut-être pas aussi générateurs d’adrénaline que les derniers stocks de mèmes, mais ils sont beaucoup plus fiables. Regardons de plus près.

Stocks de matériaux pour soutenir le boom des infrastructures : Alcoa (AA)

Source : Daniel J. Macy / Shutterstock.com

En 1886, Charles Martin Hall a mis au point un procédé de fusion pour l’aluminium et a lancé une entreprise à Pittsburgh. En 1907, il avait construit l’Aluminium Company of America, en abrégé Alcoa.

Pendant des décennies, AA a été la première entreprise à publier des bénéfices chaque trimestre, illustrant l’influence des actions de matériaux sur les actions financières à mesure que l’Amérique se développait. Cela se reflète également dans la puissance du Moyenne industrielle Dow Jones, qui est devenu de moins en moins un baromètre économique au fil des décennies.

Aujourd’hui, c’est le 8e producteur d’aluminium au monde et demeure une force majeure dans l’économie mondiale. Elle est actuellement présente dans sept pays, avec des clients dans le monde entier.

Certaines hausses de prix des stocks de matériaux sont dues à l’affaiblissement du dollar, car la plupart des produits de base sont évalués en dollars. Mais maintenant, la demande augmente, ce qui est de bon augure pour AA.

AA a gagné 66% depuis le début de l’année, mais se négocie à un P/E de seulement 17.

L’action a une note B dans mon Portfolio Grader.

Cleveland Cliffs (CLF)

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Lorsque CLF a été fondée, James Polk était président des États-Unis; la nation était occupée à combattre la guerre américano-mexicaine et à acquérir le territoire de l’Oregon aux Britanniques.

Aujourd’hui, CLF reste un producteur de minerai de fer basé aux États-Unis qui dessert l’industrie sidérurgique via des mines du Michigan et du Minnesota. Les stocks de matériaux basés aux États-Unis seront les grands gagnants de cet effort d’infrastructure, car l’administration Biden s’est engagée à ramener des emplois aux États-Unis.

Avec une capitalisation boursière de près de 12 milliards de dollars, il s’agit d’un titre important dans le secteur américain des matières premières industrielles et devrait connaître une activité importante dans les années à venir. N’oubliez pas que la construction de ces projets d’infrastructure prendra des années.

Le CLF est en hausse de 62% depuis le début de l’année et se négocie à un P/E actuel de 15.

L’action a une note A dans mon Portfolio Grader.

Cemex (CX)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Lorsque vous conduisez dans votre ville ou village la prochaine fois, regardez autour de vous et voyez combien de ciment et de béton vous entourent – bâtiments, routes, ponts, maisons.

Encore une fois, les stocks de matériaux sont presque camouflés parce que nous sommes tellement habitués à les voir que nous ne pensons jamais vraiment à leur importance dans notre vie quotidienne.

Fondée en 1906 à Monterrey, au Mexique, CX opère actuellement dans plus de 30 pays, dont les États-Unis, et distribue ses documents dans plus de 50 pays. C’est la cinquième plus grande entreprise de matériaux de construction au monde.

N’oubliez pas non plus que les plates-formes de forage offshore dépendent également du ciment pour sécuriser leurs têtes de puits. L’industrie de l’énergie est une grande consommatrice de béton spécialisé, tout comme d’autres industries.

CX a gagné 57% depuis le début de l’année, mais il est toujours aux prises avec des ralentissements liés à la pandémie. Cependant, lorsque le monde grandit, CX grandit.

L’action est notée Portfolio Grader A.

Freeport-McMoRan (FCX)

Source : MICHAEL A JACKSON FILMS / Shutterstock.com

Si vous recherchez un mineur et un transformateur diversifié à l’échelle mondiale dans le secteur des stocks de matériaux, ne cherchez pas plus loin. FCX, basée aux États-Unis, extrait du cuivre, de l’or, de l’argent et du molybdène dans des opérations qui s’étendent dans le monde entier. Et il est intégré verticalement, ce qui lui permet de vendre des matières premières ainsi que des matières transformées. FCX a une capitalisation boursière substantielle de 52 milliards de dollars.

Le molybdène a atteint pour la première fois le tableau périodique des éléments en 1781 et est utilisé aujourd’hui comme composant clé dans les alliages d’acier. Il a le sixième point de fusion le plus élevé de tous les éléments, il fabrique donc de l’acier à haute résistance utilisé dans l’acier de construction et l’acier inoxydable. C’est également un élément clé des matériaux d’armure et de qualité militaire.

FCX est vraiment un baromètre de la croissance mondiale, c’est donc une excellente action lorsque les choses sont à la hausse. Il a augmenté de 39% depuis le début de l’année et se négocie avec un P/E actuel de 19.

L’action est notée Portfolio Grader A.

James Hardie Industries (JHX)

Source : Shutterstock

Saviez-vous que 15 % des maisons neuves sont construites avec du bardage en fibrociment ? Fondamentalement, le fibrociment est composé de pâte de bois, d’eau, de cendres volantes et de ciment qui sont mélangés pour former un matériau très durable et très polyvalent. Il est utilisé sur les maisons et les bâtiments commerciaux en raison de sa durabilité et de son abordabilité relative.

JHX est le leader mondial de la fourniture de produits en fibrociment. Elle possède 10 installations aux États-Unis, en Asie, en Australie et en Europe.

Il s’agit certes d’un acteur de niche, mais c’est un secteur d’activité important et un stock majeur de matériaux avec une capitalisation boursière de 15 milliards de dollars. JHX est en fuite car il fait partie du boom immobilier en Chine et aux États-Unis, il n’est donc pas aussi bon marché que les autres actions ici. Mais il offre un jeu direct dans un créneau très chaud.

JHX est en hausse de 18% depuis le début de l’année et se négocie à un PE actuel de 59.

L’action est notée Portfolio Grader B.

ArcelorMittal (MT)

Source : Massimo Todaro / Shutterstock.com

Si vous recherchez le roi de tous les stocks de matériaux, MT doit figurer sur la liste restreinte. C’est le plus grand sidérurgiste au monde.

Ce qui est fou, c’est que dans ce monde de sociétés à capitalisation boursière d’un billion de dollars, MT est un important stock mondial de matériaux, mais a une capitalisation boursière de seulement 37 milliards de dollars.

Il s’agit d’un acteur verticalement intégré qui possède des activités minières tout au long de la chaîne de production jusqu’au fraisage d’acier laminé à froid, de bobines laminées à chaud et à froid, d’acier revêtu et de tôles. Il fabrique également de l’acier plat et tubulaire, ce qui signifie que si vous avez besoin de quelque chose en acier fini, MT vous couvre de la mine à la livraison.

Le sidérurgiste a connu une solide course, affichant un rendement de 51 % à ce jour. Pourtant, MT ne se négocie toujours qu’à un P/E actuel inférieur à 6.

L’action MT est notée Portfolio Grader A.

Acier des États-Unis (X)

Source : Shutterstock

Cette société a été formée par JP Morgan en 1901 et était la société sidérurgique qui a construit les chemins de fer et les flottes maritimes, les ponts et les bâtiments au début du 20e siècle. Ironiquement, la plupart de ces ponts et bâtiments sont encore utilisés aujourd’hui.

Mais X n’est plus ce puissant moteur de commerce qu’il était autrefois. À la fin du 20e siècle, la plupart des revenus de X provenaient de ses investissements énergétiques. La production d’acier aux États-Unis avait été réduite par la mondialisation de l’économie et à la fin du 20e siècle, il était moins cher d’importer de l’acier du Japon et de l’envoyer aux États-Unis que de le produire aux États-Unis.

Mais X se porte bien au 21e siècle et c’est la deuxième plus grande entreprise sidérurgique des États-Unis. X sera également un grand bénéficiaire du mouvement Made in America qui est également en cours. Les actions américaines de matériaux sont bien positionnées et X est proche du haut de la liste.

X a gagné 52% depuis le début de l’année, mais il se négocie à un P/E actuel de seulement 8.

L’action est notée Portfolio Grader A.

Divulgation: A la date de publication, Louis Navellier a des positions en AA, CLF, CX, KHX et MT. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article.

Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.