7 stocks de restaurants conçus pour l’avenir de l’alimentation

Les restaurants ont connu une année difficile en 2020 en raison du nouveau coronavirus. Quelque 110 000 restaurants américains ont fermé, selon la National Restaurant Association. Pendant ce temps, les valeurs de la restauration ont réussi à générer un rendement médian de 4% en 2020 malgré le carnage à l’échelle du secteur.

Bien sûr, comparé au S&P 500, qui a gagné plus de 16% l’an dernier, les propriétaires d’actions de restauration ne sont guère étourdis. Surtout si vous ne possédez pas l’une des valeurs aberrantes, telles que Grillades mexicaines chipotle (NYSE:CMG), qui a gagné 66% en 2020 et est en hausse de plus de 119% au cours de l’année écoulée jusqu’au 30 mars.

Il ne fait aucun doute que les restaurants post-Covid-19 seront très différents de ce qu’ils faisaient avant la pandémie. Cependant, la façon dont les restaurants interagissent avec les clients n’est pas la seule chose qui va changer.

Les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) vont également affecter l’industrie. Cela devrait modifier les actions des restaurants que les investisseurs choisiront de posséder au cours des prochaines années.

Je vais examiner sept tendances qui devraient être au centre de ces changements en 2021 et au-delà. Je vais sélectionner les actions des restaurants qui, à mon avis, peuvent le mieux profiter de chacune de ces tendances:

Menus simplifiés, restaurants Darden (NYSE:DRI)

Marques virtuelles, Brinker International (NYSE:MANGER)

Drive-Thru, McDonald’s (NYSE:MCD)

Abonnements aux boissons, BJ’s Restaurants (NASDAQ:BJRI)

Technologie, marques YUM (NYSE:MIAM)

Repas à base de plantes, au-delà de la viande (NASDAQ:BYND)

Restaurant SPAC, USHG Acquisition Corp., (NYSE:HUGS.UN)

Stocks de restaurants: menus simplifiés, restaurants Darden (DRI)

Source: Shutterstock

Vous ne sauriez pas en regardant la performance boursière de Darden au cours de la dernière année qu’une pandémie fait rage dans le monde entier. En hausse de 166% par rapport à l’année dernière et de 25% depuis le début de l’année, la chaîne de restaurants a utilisé Covid-19 comme une «opportunité unique» pour rationaliser certains de ses menus.

Bien sûr, il a eu ses défis au cours de la dernière année, mais cela a permis au restaurateur de simplifier ses menus à Olive Garden et Longhorn Steakhouse.

Comme l’a déclaré le PDG Gene Lee en juin dernier, alors qu’un seul sur 100 achetait certains éléments de ses menus, cela ne faisait pas grand-chose pour les ventes, mais compliquait sérieusement les processus de cuisine. Les changements qu’il a pu apporter auront un impact positif sur l’entreprise pour les années à venir.

Selon la National Restaurant Association, environ la moitié des restaurants décontractés et familiaux et 63% des restaurants gastronomiques ont réduit leurs menus au cours de l’année écoulée. Ces menus plus petits resteront probablement après Covid-19.

Marques virtuelles, Brinker International (EAT)

Source: Shutterstock

L’été dernier, Brinker International, dont les marques incluent Chili’s Grill & Bar et Maggiano’s Little Italy, a lancé une marque virtuelle appelée It’s Just Wings. Brinker s’attend à ce que la marque génère un chiffre d’affaires annuel de 150 millions de dollars au cours de sa première année complète d’exploitation.

Certains pourraient appeler l’opération Brinker une cuisine fantôme car elle ne fournit que le ramassage ou la livraison et pas de restauration. Peu importe comment vous voulez l’appeler, il est là pour rester. De nombreuses grandes chaînes cherchent à mettre en œuvre la marque virtuelle / la cuisine fantôme dans leurs opérations.

« [Ghost kitchens are] va devenir un outil pour développer plus d’affaires, mais il doit être un outil rentable pour le faire », a déclaré Kathy Hold, responsable des ventes et des canaux chez le consultant JPG Resources à Restaurant Dive en octobre 2020.

Comment cela a-t-il fonctionné pour Brinker?

Eh bien, je mentirais si je disais que son entreprise fonctionnait à 100% d’efficacité. En janvier, Brinker a publié les résultats du deuxième trimestre 2021. Les ventes ont baissé de 12,5%, tandis que les bénéfices ajustés ont chuté de 65,3%, le concept de Maggiano ayant souffert beaucoup plus que celui du Chili.

Je m’attendrais à ce que Brinker continue de promouvoir des idées comme It’s Just Wings à l’avenir.

Stocks de restaurants: Drive-Thru, McDonald’s (MCD)

Source: CHALERMPHON SRISANG / Shutterstock.com

Je pense qu’il était prudent de dire que le service au volant deviendrait une partie encore plus importante de l’industrie de la restauration lorsque Starbucks (NASDAQ:SBUX) a commencé à se concentrer sur ce format en 2020. Je crois en la marque Starbucks. Mais je m’éloigne du sujet.

Il s’agit des efforts déployés par Golden Arch pour étendre son réseau de service au volant aux États-Unis.Fin janvier, McDonald’s a annoncé que ses ventes dans les magasins comparables aux États-Unis au quatrième trimestre 2020 avaient augmenté de 5,5% en raison de la vigueur des ventes au volant et des vacances.

Aux États-Unis, il prévoit d’ouvrir 500 sites en 2021 tout en en modernisant 1200 autres. Beaucoup d’entre eux avec un accent sur le service au volant.

«L’accent est toujours mis sur les opérations au service au volant, en particulier parce que nous avons vu le service au volant continuer à représenter un pourcentage plus important de notre activité», a déclaré Ozan. «Il est encore possible de continuer à réduire ces temps de service», a déclaré le directeur financier Kevin Ozan en janvier.

En ce qui concerne la rationalisation des menus, McDonald’s a réduit de 25 secondes le temps de service au volant en 2020 en simplifiant son menu. Je continue de voir McDonald’s s’engager à faire ce qui est nécessaire pour stimuler les ventes.

En 2021, c’est au volant, bébé.

Abonnements aux boissons, BJ’s Restaurants (BJRI)

Source: David Tonelson / Shutterstock.com

J’avais l’intention de discuter de l’utilisation croissante des abonnements aux repas par les chaînes de restaurants en 2021, mais je n’ai pas pu résister au service d’abonnement au Brewhouse Beer Club de BJ’s Restaurant.

Il a été lancé le 2 mars dans tous ses sites en Californie, avec un déploiement national tout au long de 2021. Un client paie 30 $ à l’avance et au cours des deux prochains mois, il reçoit 75 $ d’avantages. Dans le cadre du service, le client est également inscrit à son programme d’invité fréquent, qui fournit 10 $ en points pour 100 $ dépensés au restaurant et à emporter.

Comme beaucoup de choses aux États-Unis, c’est État par État qui le permet. Certains autorisent les abonnements d’alcool. Certains sont à l’âge de pierre et froncent les sourcils. Je suppose que ces États seront les derniers à légaliser le cannabis à des fins récréatives.

Il ne fait aucun doute que nous devenons une économie basée sur les abonnements. Qu’il s’agisse de vos services de streaming, de l’achat d’une nouvelle voiture, d’un logiciel ou d’un restaurant proposant un abonnement pizza, l’écriture est sur le mur.

Tant mieux pour BJ’s all-in sur son service d’abonnement. Allez grand ou rentrez chez vous.

Stocks de restaurants: technologie, marques YUM (YUM)

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Peu importe votre activité, la technologie est une partie importante du plan de match opérationnel. Sans les données pour prendre des décisions, vous volez à l’aveugle.

Le 24 mars, Yum Brands, la société mère de Taco Bell, KFC et Pizza Hut, a annoncé qu’elle achetait Technologies Tictuk, une entreprise israélienne spécialisée dans le commerce conversationnel utilisant des plateformes de médias sociaux pour rassembler toutes les pièces de l’engagement d’un restaurant avec son client pour offrir une expérience culinaire agréable.

Comme l’a souligné Yum dans son annonce, les ventes numériques de l’entreprise ont atteint 17 milliards de dollars en 2020, 45% de plus qu’en 2019, signe que les technologies numériques ne deviendront encore plus vitales pour le succès d’un restaurant en 2021 et au-delà.

En mars, Yum a annoncé avoir acquis Kvantum, une entreprise qui utilise l’intelligence artificielle pour mieux comprendre où se trouve la tête du consommateur en matière de restauration et de restauration.

«Les bonnes technologies nous permettront de mieux servir les clients avec la meilleure offre et des plats délicieux de la manière la plus pratique pour eux», a déclaré Chris Turner, directeur financier de Yum Brands.

Une chose que les restaurants ont apprise pendant la pandémie est de permettre au client de commander et d’obtenir sa nourriture aussi facilement que possible. Les investissements de Yum rapporteront des dividendes pour les années à venir.

Repas végétaux, au-delà de la viande (BYND)

Source: Shutterstock

L’un des bénéficiaires d’une alimentation saine en 2021 sera Beyond Meat. Elle continue de signer des accords avec des chaînes de restauration mondiales pour fournir ses produits.

Le 25 février, Beyond Meat a annoncé avoir signé un accord stratégique de trois ans avec McDonald’s qui le voit devenir le fournisseur privilégié de la galette McPlant, actuellement testée dans les restaurants McDonald’s du monde entier.

Ils examineront également le développement conjoint d’autres articles à base de plantes pour la plate-forme McDonald’s McPlant.

«Notre nouvelle plate-forme McPlant vise à offrir aux clients plus de choix lorsqu’ils visitent McDonald’s», a déclaré Francesca DeBiase, vice-présidente exécutive et directrice de la chaîne d’approvisionnement de McDonald’s. «Nous sommes ravis de travailler avec Beyond Meat pour stimuler l’innovation dans cet espace, et la conclusion de cet accord stratégique est une étape importante de notre voyage pour offrir à nos clients des plats délicieux et de haute qualité à base de plantes.»

Si vous vous souvenez bien, l’action BYND a chuté en novembre dernier en raison de la confusion au sujet des relations de travail entre les deux sociétés. L’annonce de février met toutes ces rumeurs au lit.

Qu’il s’agisse de Beyond Meat, Impossible Foods et de nombreuses autres alternatives sans viande, 2021 sera une autre année chargée pour ce segment de l’industrie.

Stocks de restaurants: SPAC de restaurants, USHG Acquisition Corp., (HUGS.UN)

Source: Dmitry Demidovich / ShutterStock.com

Lorsque vous pensez aux cibles potentielles des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), la plupart des investisseurs pensent immédiatement aux véhicules électriques, au cannabis, à la fintech et à d’autres domaines à forte croissance. Ils pensent rarement aux restaurants.

Cependant, avec le dépôt du 5 février par USHG Acquisition et ses prix ultérieurs le 24 février, le vétéran de la restauration Danny Meyer n’est pas dans le jeu. Et je pense que d’autres restaurateurs suivront.

Meyer Union Square Hospitality Group existe depuis 1985 lorsqu’il a ouvert le Union Square Cafe à New York. USHG fait beaucoup de choses: il gère des restaurants, consulte le secteur de la restauration, investit dans des entreprises de restauration et tout ce qui touche à l’hospitalité dans les restaurants.

Comme tous les SPAC, il ne limitera pas sa recherche dans le secteur de la restauration. Il prévoit d’examiner les entreprises axées sur la culture qui opèrent dans les domaines de la technologie, du commerce électronique, de l’alimentation et des boissons, de la santé, de la vente au détail et des biens de consommation.

Mais étant donné que de nombreux bons restaurants ont fermé en 2020, quelques chaînes qui ont connu des moments difficiles pourraient probablement faire partie du mélange. Peut-être même une situation de private equity telle que Inspirer les marques ou un autre propriétaire de plusieurs marques et concepts.

Il est grand temps qu’un SPAC arrive qui se combinera réellement avec une entreprise qui a des revenus et des bénéfices réels et pas seulement des projections pour 2024 ou au-delà.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il a paru incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse.